Su Rai Uno Champagne-Peppino Di Capri, su Canale 5 Grande Fratello. Guida ai programmi Tv della serata di lunedì 24 marzo 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 24 marzo 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.20 Champagne – Peppino di Capri. Dotato dell’orecchio assoluto, Peppino inizia la sua carriera a soli quattro anni esibendosi a Capri per i soldati americani. Gli anni ’50 segnano l’inizio del suo successo e l’incontro con Roberta, primo grande amore. Peppino di Capri diventa così una star che continua a brillare nonostante la crisi con Roberta e le scosse nel panorama musicale. Su Rai 4 dalle 21.10 Founders Day. In una cittadina del New England, durante una turbolenta campagna elettorale per il nuovo sindaco, un misterioso assassino mascherato inizia a colpire le persone vicine ai candidati, gettando la comunità nel terrore. Chi si nasconde dietro la maschera?

Su Rai Movie dalle 21.10 Il piccolo grande uomo. Jack Crabb, 121 anni, ex pioniere, soldato, pistolero e alleato degli indiani, racconta l’epoca dei bianchi in territorio indiano. Tra finzione e realtà, ricordi e bugie si confondono. Su Italia 1 dalle 21.15 Spider-Man: Far From Home. Peter Parker, in gita scolastica in Europa, aiutera’ Nick Fury a fermare l’avanzata degli Elementali. Su Sky Cinema dalle 21.15 Finché notte non ci separi. Tra i vicoli romani, due giovani sposi si divertono, si stupiscono e si interrogano sui compromessi dell’amore e del matrimonio. La coppia si prepara ad affrontare lo spericolato e ignoto viaggio della vita insieme.

ATTUALITA

Su Rai Tre dalle 21.20 Lo stato delle cose. Lo stato delle cose. Faccia a faccia sull’attualità politica tra Vittorio Feltri e Massimo Giletti in apertura della puntata de “Lo Stato delle Cose”. Segue il confronto tra il senatore Maurizio Gasparri e l’ex ambasciatrice Elena Basile sugli sviluppi del conflitto russo-ucraino e sul piano di riarmo europeo. E ancora, Vladimir Luxuria e Francesco Storace si affrontano sulla cultura woke e sul politicamente corretto dopo che il ministro Valditara ha vietato schwa e asterischi negli atti e nelle comunicazioni delle scuole. Prosegue, poi, l’inchiesta su Davide Lacerenza al quale in questi giorni la Questura ha revocato la licenza per la sua Gintoneria. Su Rete 4 dalle 21.30 Quarta Repubblica. Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Obbligo o Verità. Talk, giochi, alternati a interviste intime e momenti di puro intrattenimento, per mettere in luce il lato più autentico e inaspettato delle celebrity ospiti. Ospiti della prima puntata: Asia Argento insieme alla figlia Anna Lou, Geppi Cucciari, Martin Castrogiovanni, Max Felicitas, Paola Iezzi, Selvaggia Lucarelli, Salvo Sottile, e con la partecipazione di Herbert Ballerina. Su Canale 5 dalle 21.35 Grande Fratello. Il cerchio si restringe e le tensioni si allargano! 3 concorrenti in nomination: Helena, Giglio e Chiara. Chi verra’ salvato? Chi dovra’ abbandonare la casa?