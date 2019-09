Programmi tv 24 settembre 2019: film e telefilm

Su Canale 5 Cado dalle nubi. Su Rai Uno La strada di casa; su Rai Due Una notte al museo 3. Guida ai programmi Tv della serata del 24 settembre

Al centro della programmazione di martedì 24 settembre film e telefilm. Rai Uno alle 21.25 presenta La strada di casa. La scomparsa di Irene, con il passare delle ore, diventa sempre più angosciante. Il più preoccupato di tutti è Baldoni, che fatica a credere che la sua figlioccia abbia avuto un semplice ripensamento riguardo al matrimonio, per giunta senza dirgli niente: è come rivivere l’incubo della scomparsa di Paolo. Baldoni e Fausto iniziano ad indagare, ecco venire alla luce una prima scomoda veirtà: Lorenzo e Irene erano in crisi, lui l’aveva tradita e la notte prima tra i due c’era stato un violento litigio, scatenato proprio dall’averlo sorpreso tra le braccia di un altra. Su Rai Due dalle 21.20 Una notte al museo 3 – Il segreto del Faraone.Una strana muffa verde sta ricoprendo la tavola di Ahkmenrah e fa comportare in modo strano i personaggi del Museo di Sto ria Naturale di Manhattan. Larry, il guardiano, deve risolvere la situazione.

Su Rai 5 dalle 21.15 Pride. Londra, estate 1984. Un gruppo di attivisti gay unisce le forze con i minatori, in sciopero contro il governo Thatcher. Su Rai Movie dalle 21.15 Matrimoni e altri disastri; con Fabio Volo, Margherita Buy e Luciana Littizetto. Nanà deve organizzare il matrimonio della sorella minore, bella, spigliata, perennemente circondata da uomini. La situazione la costringe a riflettere sulle proprie scelte sentimentali. Su Canale 5 dalle ore 21.35 Cado dalle nubi, il film che segna l’esordio cinematografico di Checco Zalone. Le strampalate peripezie di Checco, che fugge dalla Puglia per realizzare le sue aspirazioni canore.

Su Italia 1 dalle 21.22 Logan – The Wolverine, il primo cinecomic ad avere ottenuto la candidatura agli Oscar per la miglior sceneggiatura non originale. Hugh Jackman ritorna a vestire i panni di Wolverine. Su Rete 4 alle 21.25 appuntamento con Il Segreto. Alvaro minaccia Antolina di rivelare a Isaac che abortì un feto non di sei mesi, ma di appena dodici settimane, il che proverebbe che quando si sposo’ Antolina non era incinta. Dalle 22.21 Una vita. Antonito ritorna ad Acacias senza Lolita, che é rimasta a Cabrahigo per prendersi cura della tata Concha.

Per l’attualità su Rai Tre dalle ore 21.20 torna Cartabianca. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.