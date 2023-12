Su Rai Uno Stanotte a Parigi, su Canale 5 Concerto di Natale. Guida ai programmi Tv della serata del 25 dicembre 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 25 dicembre 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.10 Crudelia. Londra, primi anni ’70: Estella De Vil è una ragazza brillante ed ambiziosa, decisa a sfondare nel mondo della moda. L’incontro con la Baronessa Von Hellman, direttrice di un atelier, segna una svolta. Su Rai Tre dalle 21.20 La vita è meravigliosa. La vigilia di Natale, George Bailey, uomo generoso e sfortunato sull’orlo del fallimento, sta per suicidarsi. Il suo angelo custode però gli appare per mostrargli come sarebbe stata la vita delle persone a cui lui ha fatto del bene se George non avesse vissuto. Cambierà idea? Su Rai 4 dalle 21.20. Innocenti bugie. La tranquilla esistenza di June Havens, ingenua casalinga di provincia, viene improvvisamente sconvolta dall’incontro casuale con il misterioso Roy Miller su un volo per Boston. Lei ne è affascinata, ma non sa che in verità è un agente dell’FBI e che si troverà presto coinvolta in un vertiginoso intrigo spionistico internazionale. Su Rai Movie dalle 21.20 L’uomo che amò Gatta Danzante. West, fine ‘800. Imprigionato per aver vendicato lo stupro della moglie, Jay si tramuta in rapinatore al suo rilascio. Poi incontra Catherine, ed è passione. Su Italia 1 dalle 21.28 Una poltrona per due. Una poltrona per due. Due finanzieri sostituiscono per scommessa un manager d’assalto, bianco, con un nero spiantato. Su Rete 4 dalle 21.30 Un amore tutto suo. Per un equivoco, Lucy viene scambiata per la fidanzata del bel Peter, uno sconosciuto che incontra tutte le mattine alla fermata della metro Sky Cinema dalle 21.15 Tre di tropo. Marco e Giulia sono passionali, in forma, alla moda e soprattutto senza figli. Per loro la vita di coppia può essere vissuta in due modi: all’Inferno con bambini pestiferi, o in Paradiso, dove le coppie senza figli si godono le giornate in pace. Su Iris dalle 21 The Italian Job. Charlie è il capo di una banda di rapinatori che è riuscita a rubare un’ingente quantità d’oro da un palazzo a Venezia. Qualcuno della banda però sta cercando di impossessarsi di tutto il bottino.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.35 Concerto di Natale.

DOCUMENTARI

Su Rai Uno dalle 21.25 Stanotte a Parigi. Prosegue la prestigiosa serie di notti in viaggio con Alberto Angela: questa sarà la notte di una Parigi grandiosa e allo stesso tempo insolita. Andremo nei luoghi più celebri della Ville Lumière e in quelli più difficili da scovare. Un viaggio nella storia, nell’arte e nella musica di Parigi, dalla piazza del Trocadero, con la Tour Eiffel che risplende sulla città, fino a Versailles, passando per l’Operà, Notre Dame, Montmartre. Oltre a Giancarlo Giannini nei panni di un commissario Maigret che pare conoscere tutti i segreti di Parigi, molti gli ospiti illustri come Mika e Donnarumma, che racconteranno le loro storie parigine, o Lola Ponce che ci farà rivivere le atmosfere del musical di Riccardo Cocciante, Notre-Dame de Paris.

Guida tv di lunedì 25 dicembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena – La sfida dei campioni

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Stanotte a Parigi

00:10 – Tg1 Sera

00:15 – Le note di Natale

00:50 – La Famiglia von Trapp – Una vita in musica

02:40 – Rai – News24

Rai 2

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

18:55 – Meteo 2

19:00 – In gara per Natale

20:30 – Tg2

21:00 – Once upon a studio

21:10 – Crudelia

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Via dei matti n°0

20:50 – Un posto al sole

21:20 – La vita e’ meravigliosa

23:35 – Tg3 Sera

23:45 – Meteo 3

Rai 4

18:30 – NCIS New Orleans 6

19:15 – Spy

21:20 – Innocenti bugie

23:10 – Baby Driver – Il genio della fuga

01:05 – Anica – Appuntamento al cinema

01:10 – Un giorno di ordinaria follia

03:00 – Into the storm

04:20 – The dark side

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – CONCERTO DI NATALE IN VATICANO

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – JACK FROST – 1 PARTE

20:20 – TGCOM24 BREAKING NEWS

20:23 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:27 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW VI – IL SILENZIO DEI SONOGRAMMI

19:22 – PERSON OF INTEREST IV – CONTROL-ALT-DELETE

20:13 – THE BIG BANG THEORY XII – LA RIVELAZIONE DEL METEORITE

20:36 – THE BIG BANG THEORY XII – L’OSCILLAZIONE DELLA DONAZIONE

21:04 – IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LE DUE TORRI – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LE DUE TORRI – 2 PARTE

Rete 4

18:55 – GRANDE FRATELLO

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 123 – 1aTV

20:45 – TEMPESTA D’AMORE – 124 – PARTE 1 – 1aTV

21:25 – HACHIKO – IL TUO MIGLIORE AMICO – 1 PARTE

22:03 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Warner TV

18:00 – Smallville – Stagione 8 Episodio 3 – Delirio

18:50 – Smallville – Stagione 8 Episodio 4 – La mantide del bacio

19:40 – Supernatural – Stagione 3 Episodio 15 – La formula dell’immortalità

20:35 – Supernatural – Stagione 3 Episodio 16 – Non c’è pace per il maligno

21:30 – Armageddon – Giudizio finale – Film/Fantascienza

01:00 – Via dall’incubo – Film/Drammatico

03:30 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 13 – Osservazione notturna

04:20 – Fantasmi – Quando scende la notte – Stagione 1 Episodio 1 – Notte in radio

Rai Movie

18:15 – Una famiglia mostruosa

19:50 – Gli allegri imbroglioni

21:10 – L’uomo che amo’ Gatta Danzante

23:20 – Il giorno dei lunghi fucili

01:15 – Ricomincio da capo

03:00 – Un mercoledi’ da leoni

05:00 – Una rete di bugie

Cine 34

19:00 – A CENA CON… – NATALE A 5 STELLE

21:00 – INDOVINA CHI VIENE A NATALE? – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – INDOVINA CHI VIENE A NATALE? – 2 PARTE

23:05 – VI RACCONTO – MASSIMO BOLDI

23:14 – OLE’

01:20 – L’AMICO DEL CUORE

TWENTYSEVEN

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST IV – DONNA DELL’ANNO

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST IV – L’ULTIMA CHANCE

21:10 – ROCKY III – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – ROCKY III – 2 PARTE

23:10 – ROCKY II – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Iris

19:15 – KOJAK IV – SETE DI SAPERE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – IL PADRE RITROVATO

21:00 – THE ITALIAN JOB

23:17 – MASTERMINDS – I GENI DELLA TRUFFA

01:07 – NOTE DI CINEMA

01:12 – NATIVITY

02:49 – CIAKNEWS

02:53 – UN PIZZICO DI FORTUNA

TV8

19:00 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 42

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Toscana

21:30 – Beata te

23:30 – Tutti per Uma

01:30 – Una corona per Natale

03:15 – Lady Killer Ep. 8

04:15 – Lady Killer Ep. 13

05:00 – Coppie che uccidono Ep. 9

Italia 2

18:20 – MIKE & MOLLY V – LA STORIA INFINITA DI MOLLY

18:50 – MIKE & MOLLY V – L’ULTIMA TENTAZIONE DI MIKE

19:20 – MIKE & MOLLY V – DIFFICOLTA’ ECONOMICHE

19:50 – MIKE & MOLLY V – IL CHECK UP DI MIKE

20:20 – MIKE & MOLLY V – RITORNO AL FUTURO

20:55 – MIKE & MOLLY V – POSTO DI BLOCCO

21:25 – I GRIFFIN XXII – IL POTERE DEL LIKE!

21:50 – I GRIFFIN XXII – PRENDETE STEWIE!

La 5

18:36 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:00 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

20:05 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

21:10 – LE VERE LUCI DEL NATALE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – LE VERE LUCI DEL NATALE – 2 PARTE

22:55 – TORNANDO A CASA PER NATALE – 1 PARTE

NOVE

18:05 – La casa delle aste – 1^TV – Stagione 1 Episodio 16

19:00 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 4 Episodio 21

20:00 – Little Big Italy – Stagione 4 Episodio 1 – Madrid. 1a parte

21:25 – Anplagghed

00:50 – Botte di Natale

02:50 – Airport Security: Spagna – Stagione 5 Episodio 2

03:25 – Airport Security: Spagna – Stagione 5 Episodio 3

04:00 – Airport Security: Spagna – Stagione 5 Episodio 4

Cielo

18:45 – Prendere o lasciare Vancouver Jennifer e Donna

19:45 – Affari al buio Sfida nel deserto

20:15 – Affari di famiglia Guardaroba di Tony Soprano

21:15 – D.N.A. – Decisamente Non Adatti

23:15 – NBA: LA Lakers – Boston Christmas Day, 25/12/23 Live

01:45 – Planet Sex con Cara Delevingne L’orgasmo femminile

02:45 – Planet Sex con Cara Delevingne Pornucopia

03:45 – Sex Club 101

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – Uozzap

21:15 – TUT – Il destino di un Faraone

01:00 – TG LA7 Notte

02:00 – LA7 DOC

03:05 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Padre Brown

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Caro Babbo Natale

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Una famiglia per Natale

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – LIKE Tutto ciò che piace BEST

Food Network

18:20 – Pazzi di pizza – Stagione 2 Episodio 5

19:25 – Pazzi di pizza – Stagione 1 Episodio 2

20:25 – Ci vediamo al bar. Sapori di Sicilia in sfida – Stagione 1 Episodio 1 – Cannolo

21:20 – Ci vediamo al bar. Sapori di Sicilia in sfida – Stagione 1 Episodio 2 – Calzone

22:15 – Ci vediamo al bar. Sapori di Sicilia in sfida – Stagione 1 Episodio 3 – Sfoglio

23:05 – Ci vediamo al bar. Sapori di Sicilia in sfida – Stagione 1 Episodio 4 – Arancina

00:00 – Ci vediamo al bar. Sapori di Sicilia in sfida – Stagione 1 Episodio 5 – Pizzetta

00:55 – Spie al ristorante – Stagione 4 Episodio 13 – Il terzo incomodo

TOP CRIME

18:30 – MONK VIII – IL SIG. MONK E LA TERAPIA DI GRUPPO

19:23 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI I – IL PASSATO E’ OGGI

20:16 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI I – IL KILLER DELL’AUTOSTRADA

21:10 – C.S.I. MIAMI VIII – CLAUSOLA OMICIDA

22:03 – C.S.I. MIAMI VIII – UNO DI MENO

22:57 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE X – L’ULTIMO SPETTACOLO

23:51 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE X – UN DNA PER TROPPI

00:44 – Maigret e le lettere anonime – 1 PARTE

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 11 Episodio 6 – Giorni di malgoverno

21:10 – I misteri di Brokenwood – Stagione 3 Episodio 4

23:05 – Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines – Stagione 1 Episodio 3 – Il custode. 1a parte

00:10 – Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines – Stagione 1 Episodio 4 – Il custode. 2a parte

01:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 9 Episodio 1 – La casa nel bosco

03:00 – A Crime To Remember – Stagione 3 Episodio 7 – Nel braccio della morte

03:50 – A Crime To Remember – Stagione 3 Episodio 8 – Bye Bye Betty

04:40 – Nightmare Next Door – Stagione 4 Episodio 11 – La scomparsa di Starr

Rai Premium

19:30 – La Bibbia: Giuseppe

21:20 – La sposa di neve

22:50 – Ciao maschio

00:20 – Amore sotto il vischio

01:50 – Santa Barbara

03:45 – Piloti

04:15 – Un Ciclone in Convento 6

05:00 – Ricominciare

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Barbie Dreamhouse Challenge – Stagione 1 Episodio 3

19:20 – Barbie Dreamhouse Challenge – Stagione 1 Episodio 4

20:50 – Casa su misura: Benvenuti a casa – Stagione 6 Episodio 7 – Fascino moderno

21:45 – Casa su misura: Benvenuti a casa – Stagione 6 Episodio 8 – Casa ecologica

22:45 – Casa su misura: Il castello – Stagione 1 Episodio 1 – Abbiamo comprato un castello

23:15 – Casa su misura: Il castello – Stagione 1 Episodio 2 – Cosa recuperare

23:45 – Casa su misura: Il castello – Stagione 1 Episodio 3 – Il colore

00:15 – Casa su misura: Il castello – Stagione 1 Episodio 4 – Vecchio e nuovo

TV2000

18:35 – Francesco Artista di Dio

19:03 – Santa Messa

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Eccomi

21:02 – Un bambino di nome Gesu’

22:48 – CONCERTO DI NATALE IN CATTEDRALE 2023

00:22 – Compieta

00:40 – Rosario

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – The FBI

22:00 – La Salute Vien Mangiando

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – Chef In Campo

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Christmas

22:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:55 – Ridiculousness: Veri American Idiots

23:20 – Ridiculousness: Veri American Idiots

23:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

00:05 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – TACKLE

21:15 – EL CID

01:00 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Zerovero

21:15 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

21:23 – Timer

21:30 – Il Gioco Del Mondo

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Ginnastica Dolce

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

20:53 – Timer

21:00 – Borotalk

22:00 – Motor – Cube

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

20:53 – Timer

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Motor – Cube

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Diamoci una mano

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Sembra Ieri

La2

21:05 – I Croods 2 – Una nuova era

00:30 – Repliche Informazione

01:00 – Telesguard

01:10 – Repliche informazione

05:00 – Repliche Informazione (R)

Rai Sport +HD

18:05 – Coppa Davis

01:20 – Serie C

03:40 – Ciclocross

04:45 – Ciclocross

SuperTennis

19:00 – Best of ATP 2023 Korda vs Shelton,Shanghai

21:00 – Reloaded 2023 Davis Cup

21:15 – Best of Italiani 2023 Sinner vs Medvedev,Pechino

23:00 – Best of WTA 2023 abalenka vs Jabeur,Cincinnati

01:00 – Best of Italiane 2023 Trevisan vs Jabeur,Guadalajara

03:00 – US Open Arnaldi vs Fils

04:45 – Università del Tennis Tony Nadal

05:00 – Best of Davis Cup Sinner/Sonego vs Kecmanovic/Djokovic

Euro Sport

18:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Courchevel. Slalom F (2a manche)

19:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Madonna Di Campiglio. Slalom M (1a manche)

20:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Madonna Di Campiglio. Slalom M (2a manche)

21:00 – Snooker Home Nations Series Scottish Open (Finale)

23:30 – Magazine Coppa del Mondo Season Review

00:30 – Magazine Coppa del Mondo Season Review

01:30 – Atletica Chicago Marathon

03:00 – Snooker UK Championship Finale

SportItalia

19:00 – Calciomercato Live (diretta)

20:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Palmeiras-Cruzeiro (diretta)

02:00 – Si Live 24

02:30 – Burnley-Manchester City

04:30 – Si Live 24

05:00 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – The Jungle Book safari

18:20 – Leo da Vinci

18:30 – Leo da Vinci

18:45 – La famiglia Skrokkiazeppi

18:55 – La famiglia Skrokkiazeppi

19:10 – Marta ed Eva 2

19:35 – Bookcrossing. Porta il tuo libro – Speciale

19:50 – Idefix e gli irriducibili

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – I Racconti di Masha

18:35 – I Racconti di Masha

18:40 – Fittizio Zecchino d’Oro – Le Canzoni ani

18:45 – Hello Kitty Super Style

18:55 – Hello Kitty Super Style

19:10 – Pinocchio and friends

19:20 – Pinocchio and friends

Boing

18:10 – Craig

18:40 – Craig

19:10 – Craig

19:40 – Craig

19:50 – Craig

20:15 – Craig

20:55 – Craig

21:50 – Doraemon

Cartoonito

18:00 – Blaze e le Megamacchine

18:25 – Blaze e le Megamacchine

18:55 – Batwheels – nuova serie

19:25 – THE POLAR EXPRESS

20:50 – Simone

21:15 – Batwheels – nuova serie

21:40 – Hey Duggee

22:10 – Trenino Thomas – Grandi avventure insieme

Frisbee

18:05 – Super Monsters – I mostruosi aiutanti di Babbo Natale

18:30 – Super Monsters – Stagione 3 Episodio 11

18:40 – Super Monsters – Stagione 3 Episodio 12

18:50 – Super Monsters – La stella dei desideri

19:15 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 2 Episodio 5

19:40 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 2 Episodio 6

20:05 – Curioso come George – Stagione 14 Episodio 2

20:25 – Curioso come George – Stagione 14 Episodio 3

K2

18:15 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 9

18:40 – Il barbiere pasticciere – Stagione 3 Episodio 10

19:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 1

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 2

19:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 3

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 4

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 5

20:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 6

DeaKids

18:15 – Il barbiere pasticciere Ep. 16

18:25 – Il barbiere pasticciere Ep. 17

18:40 – Il barbiere pasticciere Ep. 18

18:55 – Il Barbiere pasticciere La storia di Wilk

19:05 – Il Barbiere pasticciere Il formaggio Camembert

19:15 – Il Barbiere pasticciere Pan Crosta innamorato

19:30 – Music Distraction Natale

19:50 – Music Distraction Ep. 16

Super

18:10 – La vera casa dei Loud

18:30 – La vera casa dei Loud

19:00 – K.C. Agente Segreto

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Art night

20:20 – I sentieri del Devon e della Cornovaglia

21:15 – Concerto di Natale da Assisi

22:05 – Christmas Carols dal Collegio Borromeo

22:45 – Little Satchmo, la figlia segreta di Louis Armstrong

23:40 – The quiet one – Vita di Bill Wyman

01:25 – Rai News Notte

Rai Storia

18:00 – Radiocorriere delle feste

18:30 – Cieli atlantici

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Domenica con

19:55 – Domenica con

20:00 – Iconologie quotidiane

20:05 – Il giorno e la Storia

20:25 – set – TANTArai

Rai Scuola

18:00 – Rivoluzioni le idee che hanno cambiato

19:00 – Progetto Scienza 2022

19:30 – Wild Gran Bretagna

20:15 – La vita segreta dei cani

21:00 – Progetto Scienza Verso il futuro

22:00 – Doc Divulgativi

23:00 – TGR Leonardo

23:10 – L’uomo dei ghiacci

Motor Trend Italia

18:20 – Vintage Garage – Stagione 2 Episodio 4 – Una Mercedesbenz Pagode 280

19:20 – Vintage Garage – Stagione 3 Episodio 4 – Rollsroyce Silver Shadow

20:20 – Vintage Garage – Stagione 4 Episodio 4 – Chevrolet Chevelle

21:15 – Vintage Garage – Stagione 5 Episodio 2 – Chevrolet Camaro

22:15 – Dal pollaio alla pista – Stagione 4 Episodio 1 – Renault 5 GT Turbo. 1a parte

23:15 – Dal pollaio alla pista – Stagione 4 Episodio 8 – BMW 320i E30

00:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 12 Episodio 5 – AMC Pacer

01:10 – Affari a quattro ruote – Stagione 13 Episodio 5 – Ford Mustang GT

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 5 Episodio 4

21:25 – Una famiglia fuori dal mondo – Stagione 6 Episodio 4 – Il ritorno

22:20 – Una famiglia fuori dal mondo – 1^TV – Stagione 6 Episodio 5 – La tempesta

23:15 – WWE Raw – 1^TV

01:10 – 72 animali pericolosi con Barbascura X – Stagione 1 Episodio 1

02:15 – 72 animali pericolosi con Barbascura X – Stagione 1 Episodio 2

03:20 – 72 animali pericolosi con Barbascura X – Stagione 1 Episodio 3

04:25 – 72 animali pericolosi con Barbascura X – Stagione 1 Episodio 4

Focus TV

18:00 – INGEGNERIA PERDUTA II/III

19:00 – STEVE BACKSHALL: AVVENTURE INTORNO AL MONDO I

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO I – IL LAGO DI SANGUE

21:05 – Il mistero della mano di Cleopatra

22:00 – L’enigma di Cleopatra

00:00 – Come si costruisce lo stadio piu’ grande del mondo

02:00 – INGEGNERIA PERDUTA II/III

02:41 – TGCOM24 BREAKING NEWS

RealTime

18:20 – Casa a prima vista Ep. 1

19:25 – Casa a prima vista Ep. 8

20:30 – Casa a prima vista Ep. 10

21:30 – Casa a prima vista Ep. 14

22:30 – Casa a prima vista Ep. 12

23:30 – Body Bizarre Senza piedi

00:20 – Body Bizarre Il bambino più grasso del mondo

01:20 – Body Bizarre La bella addormentata

Discovery Channel

18:20 – Chi cerca trova: auto da sogno Ep. 1

19:10 – Chi cerca trova: auto da sogno Ep. 2

20:05 – Chi cerca trova: auto da sogno Ep. 3

21:00 – Indagini paranormali con Josh Gates La valle degli UFO Prima TV

21:50 – Misteri perduti I segreti degli omicidi Maya

22:40 – Misteri perduti L’enigma della mummia-bambino

23:30 – Come funziona l’Universo Le stelle

00:20 – Come funziona l’Universo I buchi neri

Sky Uno

18:10 – Masterchef Australia: Dessert Masters Ep. 1 Prima TV

19:10 – MasterChef Magazine Ep. 1

19:35 – MasterChef Magazine Ep. 2 Prima TV

20:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Oltrepo

21:15 – Tre di troppo

22:50 – MasterChef Italia Ep. 3

00:10 – MasterChef Italia Ep. 4

01:55 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Oltrepo

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

18:55 – Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

21:15 – Tre di troppo

23:10 – The Plane

01:10 – Odio l’estate

02:50 – Super Mario Bros – Il film

04:25 – Questo o quello – Speciale

04:35 – Transformers 4 – L’era dell’estinzione

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

18:15 – Harry Potter e la camera dei segreti

21:00 – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

23:25 – Harry Potter e il calice di fuoco

02:05 – Harry Potter e l’Ordine della Fenice

04:20 – Harry Potter e il principe mezzosangue

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:20 – Flashdance

21:00 – Un amore di testimone

22:45 – Non mollare mai

00:40 – Tutti pazzi per l’oro

02:35 – Spanglish – Quando in famiglia sono in troppi a parlare

04:45 – Non ci resta che il crimine – La serie – La banda al…

05:05 – La scelta – The Choice

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:25 – Love Actually – L’amore davvero

21:45 – Tre di troppo

23:40 – Capodanno a New York

01:40 – Non c’è più religione

03:15 – Una poltrona per due

05:10 – Oggi è sempre Natale

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

18:45 – Sotto assedio – White House Down

21:00 – Il fuggitivo

23:15 – Edge of Tomorrow – Senza domani

01:15 – Army of One

02:45 – Il grande match

04:35 – Il cecchino

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV