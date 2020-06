Su Rai Uno Che Dio ci aiuti, su Sky Cinema Rbin Hood – L’origine della leggenda. Guida ai programmi Tv della serata del 25 giugno 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 25 giugno 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Movie dalle 21.10 Red lights. Red Lights La psicologa Margareth Matheson e il suo assistente Tom Buckley, tra i più importanti ricercatori esperti di paranormale, cercano di smascherare sedicenti medium, ma il confronto con il sensitivo Simon Silver li mette in crisi. Su Sky Cinema dalle 21.15 Robin Hood – L’origine della leggenda. Tornato in Inghilterra, Robin di Loxley scopre che il malvagio sceriffo di Nottingham ha preso possesso delle sue proprietà. L’uomo si unisce a una banda di ribelli, in un piano audace per rubare allo sceriffo i suoi soldi e togliergli il potere. Su Sky cinema Premium dalle 21.15 Come ti rovino le vacanze. Un giovane padre di famiglia, Rusty Griswold, decide di sorprendere la moglie Debbie e i due figli con una vacanza diversa rispetto al solito, per spezzare la monotonia. L’uomo decide di noleggiare un’auto eccentrica e super accessoriata, partendo in compagnia dei cari verso una lunga ed estenuante serie di disavventure ed irritanti imprevisti. Su Iris dalle 21 All is lost. Un marinaio in viaggio solitario sull’Oceano Indiano in tempesta urta contro un container e deve vincere una disperata lotta per la propria sopravvivenza.

TELEFILM

Alle 21.25 su Rai Uno arriva la serie Che Dio ci aiuti. Mentre Suor Angela cerca di salvare una bambina che sembra vttima della sua stessa madre, Maria chiede aiuto a Nico per affrontare il padrema qualcosa va storto e Nico si ritrova al ballo scolastico con Ginevra. Su Rai 4 dalle 21.10 Absentia. Dopo aver trovato e ucciso il suo rapitore, Emily deve rimettere a posto ogni tassello della sua vita e ritrovare l’equilibrio mentale utile a crescere suo figlio. Ma qualcosa nella storia di Emily non torna e viene ingaggiato un detective per far chiarezza sugli eventi. Nel secondo episodio (ore 21.59), dopo aver trovato e ucciso il suo rapitore, Emily deve rimettere a posto ogni tassello della sua vita e ritrovare l’equilibrio mentale utile a crescere suo figlio. Ma qualcosa nella storia di Emily non torna e viene ingaggiato un detective per far chiarezza sugli eventi

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due alle 21.20 torna Made in Sud. Nuova edizione per il tradizionale Show comico partenopeo di Raidue. Alla conduzione Fatima Trotta e Stefano Di Martino, affiancati da un cast di comici composto da volti nuovi e personaggi collaudati. Su Canale 5 dalle 21.44 Tu si que vales – Editing. Talent show che ha concorrenti di qualsiasi eta’, nazionalita’. In giuria Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari.

ATTUALITÁ

Su Rai Tre dalle 21.20 Ogni cosa é illuminata. Tra gli ospiti di questa puntata, il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco e Francesco Vezzoli, uno degli artisti contemporanei italiani più affermati a livello internazionale. Con loro parliamo della riapertura dei musei, delle mostre e di tutti quei luoghi in qui l’arte è protagonista. Nel corso della puntata affrontiamo anche il tema dei migranti e di come, nel periodo post pandemia, debbano essere gestiti i flussi migratori con Filippo Grandi, Commissario dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, e Paolo Magri, uno dei massimi esperti di politiche internazionali. Infine uno sguardo al futuro delle nostre città: parliamo di Smart Cities, città automatizzate e, sotto molti punti di vista, ottimizzate con Francesca Bria, Presidente del Fondo Nazionale Innovazione, e Carlo Ratti, architetto e ingegnere che con le sue creazioni e progetti ha incantato l’America. Su Rete 4 dalle 21.25 Paolo Del Del Debbio conduce una nuova puntata di Dritto e rovescio, approfondimento politico e di attualità. Protagonisti saranno le persone comuni, che potranno raccontare le difficoltà incontrate nella vita quotidiana.

Rai 1

18:45 – L’Eredità per l’Italia

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Che Dio ci aiuti 5 – Fuori! – L’ultimo ricordo

23:36 – TG1 60 Secondi

23:40 – Porta a Porta

01:15 – RaiNews24

01:43 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Nessuna ritirata, nessuna resa

19:40 – Bull Benevolo inganno

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Geo – Vacanze Italiane

20:55 – Maturità 2020 – Diari

21:20 – Ogni cosa è illuminata

Rai 4

18:09 – Elementary IV ep.2

18:54 – Ghost Whisperer III ep.15

19:44 – Ghost Whisperer III ep.16

20:31 – Criminal Minds V ep.23

21:21 – Absentia II ep.3

22:04 – Absentia II ep.4

22:46 – Mobius

00:44 – Le regole del delitto perfetto II ep.12

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:20 – TU SI QUE VALES

Italia 1

18:12 – CAMERA CAFE’ – BABY MONITOR

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – CACCIA AL TOPO

19:48 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – SOTTO ACCUSA

20:41 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – DELITTI E LIMOUSINE

21:30 – L’INCREDIBILE HULK – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:24 – ARROW – MUSA DI FUOCO

19:19 – CHICAGO MED II – GENERATION GAP

20:15 – THE BIG BANG THEORY X – L’ENIGMA DEL COMIC-CON

20:42 – THE BIG BANG THEORY X – L’IDENTIFICAZIONE DELL’USCITA DI SICUREZZA

21:04 – BENVENUTI NELLA GIUNGLA – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – BENVENUTI NELLA GIUNGLA – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT- TG4

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 111 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:25 – DRITTO E ROVESCIO

00:47 – IL LATO OSCURO DI MIO MARITO – 1 PARTE

01:18 – TGCOM

01:20 – METEO.IT

Cine 34

19:20 – INNOCENZA E TURBAMENTO

21:11 – NON SI SEVIZIA UN PAPERINO – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – NON SI SEVIZIA UN PAPERINO – 2 PARTE

23:05 – MALABIMBA

00:35 – IL SOMMERGIBILE PIU’ PAZZO DEL MONDO

02:00 – LSD-INFERNO PER POCHI DOLLARI

Rai Movie

19:20 – Squadra antifurto

21:10 – Red Lights

23:10 – Sol Levante

01:25 – Ecco noi per esempio…

03:20 – Model shop – L’amante perduta

05:00 – Missione di morte

Paramount Network

18:00 – Giudice Amy

18:55 – Giudice Amy

19:45 – La Tata

20:15 – La Tata

20:45 – La Tata

21:15 – 50 Volte Il Primo Bacio

23:00 – 5 appuntamenti per farla innamorare

00:50 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

Iris

19:15 – SUPERCAR III – MATTO MATTEO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – VITTIME INNOCENTI

21:00 – ALL IS LOST – TUTTO E’ PERDUTO

23:17 – SPIRITI NELLE TENEBRE

01:25 – GLI INTRIGHI DEL POTERE -NIXON

04:28 – CIAKNEWS

04:32 – LE AVVENTURE DI MANDRIN

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Bologna

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 4

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Parco del Pollino

21:30 – Destinazione matrimonio

23:00 – Due cuori e una provetta

00:45 – Legami oscuri

02:15 – Donne Detective Ep. 4

03:15 – Lady Killer Ep. 3

Italia 2

18:20 – BLACK-ISH – CREDENTE O NON CREDENTE?

18:45 – HOLLY E BENJI FOREVER – IL CYBORG DEL CALCIO

19:15 – HOLLY E BENJI FOREVER – LA STELLA DI SATANA

19:40 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – RITORNA IL CICCIONE

20:05 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – IL PIANO DI VEGETA

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – ATTACCO A LITTLE EAST BLUE

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – RUBBER E LA DIFESA DI BOSS

21:20 – BLADE II

La 5

18:05 – UNA MAMMA PER AMICA II – RIPENSAMENTI

19:05 – LE TRE ROSE DI EVA

21:10 – CRAZY, STUPID, LOVE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – CRAZY, STUPID, LOVE – 2 PARTE

23:25 – CAMBIO CASA, CAMBIO VITA!

00:30 – CAMBIO CASA, CAMBIO VITA!

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso

19:00 – Camionisti in trattoria – Lazio

20:00 – Little Big Italy – Queens

21:25 – Tutta la verita’Il delitto di Garlasco

23:30 – Killing Michael Jackson

00:15 – Leaving Neverland1a parte

02:15 – Leaving Neverland2a parte

04:15 – Airport Security Spagna

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Vancouver Ep. 18

19:15 – Affari al buio Bighellonando in giro

19:45 – Affari al buio Nella vecchia fattoria

20:15 – Affari di famiglia Scritto da Lincoln

20:45 – Affari di famiglia Anello del campione

21:15 – Nikita

23:15 – La sorella di Ursula

01:00 – Provocazione

La7

18:50 – Eden – Missione Pianeta

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Chernobyl, ep. 3-4

23:45 – Atlantide – Speciale Chernobyl

00:00 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy

00:50 – La mala educaxxxion

02:15 – I menù di Benedetta

04:00 – Cuochi e Fiamme

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:30 – Relic Hunter Il Pugnale

19:20 – Supernatural Il Lato Oscuro Della Luna

20:00 – Supernatural 99 Problemi

20:40 – Supernatural Punto Di Non Ritorno

21:30 – The Grey

23:20 – Supernatural 99 Problemi

00:40 – Supernatural Punto Di Non Ritorno

01:20 – Police Interceptors

Food Network

18:10 – Cucine da incubo Italia 4′ Stagione Ep.1

19:20 – Cucine da incubo Italia 4′ Stagione Ep.2

20:30 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.10

21:30 – Fuori menù 6′ Stagione Ep.3

22:30 – Fuori menù 6′ Stagione Ep.9

23:30 – Fuori menù 6′ Stagione Ep.1

00:30 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.2

01:40 – Cucine da incubo Italia 4′ Stagione Ep.5

TOP CRIME

18:25 – THE CLOSER VII – CONFLITTO DI POTERI

19:20 – THE MENTALIST VII – UN PROIETTILE DI RAME

20:15 – THE MENTALIST VII – NON C’E’ ORO CHE TENGA

21:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – IL RIFUGIO DEI REIETTI

22:00 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – SCATTI PROIBITI

22:55 – MAJOR CRIMES VI – LA CITTA’ SANTUARIO – I PARTE

23:50 – MAJOR CRIMES VI – LA CITTA’ SANTUARIO – II PARTE

00:40 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – INCOMPRENSIONI

GIALLO TV

19:10 – Law & Order Fine programma

20:10 – Law & Order Bella di nuovo

21:10 – Alice Nevers – Professione giudice – 1^TVI sotterranei del palazzo

22:10 – Alice Nevers – Professione giudice – 1^TVDo Ut Des

23:10 – Delitto in Martigues

01:00 – Law & Order Fine programma

01:55 – Law & Order Bella di nuovo

02:50 – Law & Order La sua ora sulla scena

Rai 5

18:52 – Save the Date – Il volo del calabrone

19:23 – Museo Italia

20:15 – Prossima fermata Australia

21:15 – Le vie dell’amicizia 2019 Ravenna-Atene

22:40 – Vi presento i nostri

23:12 – Culture Club Reunion

00:40 – The Great Songwriters

01:27 – Rai News Notte

Rai Premium

19:30 – Provaci ancora prof! 4 – Il sogno del faraone p.4

21:20 – Ballando per amore

22:55 – Apple Tree Yard – In un vicolo cieco p.1

00:50 – La Squadra 5 – p.1

02:30 – Ballando per amore

03:50 – Baldini e Simoni

04:20 – Quando chiama il cuore 4: Cambiamenti ep.6

05:00 – Incantesimo 9 – p.9

Mediaset Extra

19:25 – R.I.S. – DELITTI IMPERFETTI – PROVA SCHIACCIANTE

20:20 – R.I.S. – DELITTI IMPERFETTI – L’INCIDENTE

21:15 – COLORADO

00:00 – SOTTO A CHI TOCCA

02:08 – TGCOM24

02:10 – COLPO GROSSO

02:50 – COLPO GROSSO

03:30 – COLPO GROSSO

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Donna Pratica

22:30 – Zampe & Dintorni

23:30 – LA SIGNORA IN ROSA

00:00 – 099 CENTRAL

TV2000

18:27 – TG 2000

19:01 – Santa Messa

19:31 – Attenti al lupo

20:00 – Il Santo Rosario

20:29 – TG 2000

20:49 – Tg Tg

21:14 – La chiave di Sara

23:02 – Indagine ai confini del sacro

VH1

19:00 – Top Chart Summer 1999

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 09

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 10

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 11

21:00 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 07

21:10 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 08

21:20 – Il Testimone Stagione 1 Episodio 09

22:00 – Il Testimone Stagione 1 Episodio 10

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO DEL GIOVEDI

00:00 – THE FINAL CUT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – TG INFORMAZIONE METEO 30

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE

21:30 – UN GIORNO DA P05

22:00 – DOCUMENTARIO: IL SOGNO INFRANTO

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – VIA COL VENTI

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO

20:45 – IL ROMPISCATOLE VUOI QUEI KIWI

21:00 – LINEA ROSSA SOLDI

22:00 – LA BANDA DEL MALLOPPO P07

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Rookie Blue – Tempo scaduto (parte 2)

18:55 – Il Quotidiano Flash

19:00 – Puoi cucinarlo anche tu

19:30 – Il Quotidiano

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:30 – Meteo

La2

18:35 – E.R. – Medici in prima linea – Paura

19:20 – Le sorelle Mc – Leod – Un posto dove stare

20:10 – Racconti dalle città di mare – Reykjavik

21:00 – Moglie e marito

22:45 – Grey’s Anatomy – Vai alla grande o vai a casa

23:25 – Baloise Session 2019 – Tom Walker plays Baloise Session

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

18:45 – Perle di Sport

20:40 – L’Uomo e il mare

21:10 – Calcio Mondiale

23:10 – Reparto Corse

00:00 – TG Sport

00:15 – Dedicato a

03:00 – Perle di Sport

05:00 – L’Uomo e il mare

Rai Sport

18:45 – Perle di Sport

20:40 – L’Uomo e il mare

21:10 – Calcio Mondiale

23:10 – Reparto Corse

00:00 – TG Sport

00:15 – Dedicato a

02:00 – Calcio Mondiale

04:00 – Memory

SuperTennis

19:15 – NADAL KING OF CLAY – Nadal vs Murray – ATP Roma 2014

01:15 – I GRANDI DELLA TERRA ROSSA – Fognini vs Berlocq, Coppa Davis

05:00 – LE IMPRESE DI SARA – Errani vs Muguruza, WTA Miami 2015, 2°turno

Euro Sport

20:00 – Calcio Campionato Norvegese Stabaek – Sandefjord (3a g.) Differita

20:25 – Calcio Campionato Norvegese Rosenborg – Bodo Glimt (3a g.) Live

22:30 – Rubrica Formula E Ep. 3

23:00 – Rubrica Formula E Ep. 4

23:30 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2019/2020 Decimo turno

00:00 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2019/2020 Gara

00:30 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2019/2020

01:00 – Automobilismo Formula E FIA Championship 2019/2020

SportItalia

18:00 – Si Cafe’ (diretta)

18:30 – Si Cafe’ (diretta)

19:00 – Data Gol (diretta)

20:00 – Si Motori

20:30 – Hard Trek – puntata 11

21:00 – Calciomercato Live (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

Rai Gulp

18:00 – Gormiti

18:30 – Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Cercami a Parigi

19:45 – Soy Luna

20:30 – JAMS

21:00 – Il collegio

23:05 – SNAP 2019/2020

Rai YoYo

18:10 – RICKY ZOOM – EP.12

18:25 – MASHA E ORSO – EP.23

18:30 – MASHA E ORSO – EP.24

18:35 – MASHA E ORSO – EP.25

18:45 – MASHA E ORSO – EP.26

18:50 – MASHA E ORSO 2 – EP.38

19:00 – LE CANZONI DI MASHA – EP.2

19:05 – LE CANZONI DI MASHA – EP.3

Boing

18:05 – Steven Universe Story

18:30 – Steven Universe Story

19:00 – Teen Titans Go!

19:25 – Teen Titans Go!

19:50 – Gumball + Il Diario di Darwin ®

20:30 – Craig ®

20:55 – Steven Universe Story

21:15 – Steven Universe Story

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol

19:40 – Paw Patrol

20:05 – Paw Patrol

20:20 – Siamo Fatti Così

20:50 – Sadie Sparks – Nuova Serie in Prima Tv Free

Frisbee

18:10 – Curioso come George

18:35 – Ruby Arcobaleno – 1^TV

19:00 – Trolls: la festa continua!

19:25 – Trolls: la festa continua!

19:55 – Trolls: la festa continua!

20:20 – Floopaloo

20:50 – Floopaloo

21:20 – Floopaloo

K2

18:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:45 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko Affonda o nuota

18:15 – Zig & Sharko Una palla a piede libero

18:20 – Io, Elvis Riboldi Io, Elvis Riboldi, e la macchina del tempo Prima TV

18:30 – Io, Elvis Riboldi Io, Elvis Riboldi, e la maledizione dei Bloods

18:45 – A tutto reality: il Tour Nella valle dei dinosauri

19:10 – A tutto reality: il Tour Dopo show: i tre finalisti

19:35 – Special Guest: Emanuela Rei

19:45 – Maggie & Bianca Best Of Ep. 1-26

Super

18:15 – Bella e i Bulldogs

18:40 – Game Shakers

19:05 – Game Shakers

19:30 – Henry Danger

20:00 – Henry Danger

20:25 – I Thunderman

20:50 – I Thunderman

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

19:20 – Extreme Makeover: Home Edition – 1^TV 9′ Stagione Ep.10

21:05 – Extreme Makeover: Home Edition 1′ Stagione Ep.5

22:00 – Extreme Makeover: Home Edition – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

22:50 – Extreme Makeover: Home Edition 1′ Stagione Ep.4

23:45 – Una coppia in affari 3′ Stagione Ep.7

00:10 – Una coppia in affari 6′ Stagione Ep.7

00:35 – Una coppia in affari 6′ Stagione Ep.14

01:00 – Una coppia in affari 6′ Stagione Ep.1

Rai Storia

18:30 – Passato e Presente Le donne della Costituente con la Prof.ssa Patrizia Gabrielli

19:10 – Cronache dall’antichità. Dal mito alla storia p.2

20:05 – Pillole Argo Il viaggio e la conoscenza

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente. Giovanni Gentile con la Prof.ssa Alessandra Tarquini

21:10 – a.C.d.C. La via della seta pt.1

22:10 – a.C.d.C. I segreti delle cattedrali. La Basilica di Saint Denis

23:10 – E’ l’Italia, bellezza! Pt. 2

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote – Porsche 911

19:30 – Affari a quattro ruote – Mazda RX7

20:25 – Affari a quattro ruote – Citroen 2CV

21:20 – Affari a quattro ruote – Maserati 3200 GT

22:15 – Diesel Brothers – 1^TV

23:10 – Mega Truck Show – Dirty 7 vs. South Carolina

00:05 – Fast N’ Loud48 Chevrolet Fleetmaster

01:00 – Fast N’ Loud – Come rinasce una Rambler

DMAX

18:05 – Alaska: costruzioni selvagge – Diamoci una mossa!

18:50 – Alaska: costruzioni selvagge – 1^TVO si arriva, o e’ finita

19:45 – Nudi e crudi – Giocare col fuoco

20:30 – Nudi e crudi – Inferno sull’Himalaya

21:25 – La febbre dell’oro – Uomini e mostri

22:20 – La febbre dell’oro – 1^TVLa gru

23:15 – La febbre dell’oro – 1^TVKing Kong

00:10 – Subway Security – 1^TV

Focus TV

18:15 – I GERARCHI DI HITLER – BENITO MUSSOLINI: LO SCOMODO ALLEATO

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVI – IL DISASTRO DI TENERIFE

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVI – DIFETTO DI FABBRICA

21:15 – L’enigma del volo MH370

22:15 – Alla ricerca del volo AF447

23:15 – Il mistero delle reliquie di san pietro

00:15 – Maria Maddalena – I segreti rivelati

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVI – IL DISASTRO DI TENERIFE

RealTime

18:30 – Cortesie per gli ospiti – Roberta e Simona vs. Agata

19:25 – Cortesie per gli ospiti – Jua e Duanne vs. Carla e Giannarco

20:20 – Fuori menu’

21:20 – Vite al limite – Joyce

23:00 – Vite al limite – Tommy

00:40 – Vite al limite – Ashley

02:15 – Vite al limite – Erica

03:45 – Vite al limite – Cynthia

Rai Scuola

18:00 – Speciali Rai Scuola – La scuola in tv – Lezioni di tedesco Replica

18:25 – Speciali Rai Scuola La scuola in tv – Storia dell’arte – Il Futurismo. Dinamismo è bellezza Prima TV per Rai

18:50 – Gli Speciali di Rai Scuola Solidarietà Replica

18:55 – Speciali Rai Scuola Generazione Erasmus Replica

19:25 – Digital World 2020 Scuol@ Maturità – Latino pt. 6 Replica

19:40 – Digital World 2020 Scuol@ Maturità – Greco pt. 5 Replica

20:00 – Ordine e Disordine L’energia – I parte Replica

21:00 – Speciali Scuola 2020 La scuola in tv Approfondimenti Replica

LaF

18:50 – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.18

19:50 – La lista di Bill – Meraviglie da salvare 3′ Stagione Ep.5

20:40 – Lettori – I libri di una vita 1′ Stagione Ep.10

21:10 – I viaggi di Simon Reeve: in America – 1^TV 6′ Stagione Ep.4

22:20 – I viaggi di Simon Reeve: in America 6′ Stagione Ep.3

23:30 – I viaggi di Simon Reeve: In Grecia 3′ Stagione Ep.1

00:40 – I viaggi di Simon Reeve: In Grecia 3′ Stagione Ep.2

01:50 – Racconti dalle città del futuro 2′ Stagione Ep.4

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto 23′ Stagione Ep.7

18:35 – Come è fatto 23′ Stagione Ep.8

19:05 – Chi cerca trova 11′ Stagione Ep.11

20:00 – Chi cerca trova 11′ Stagione Ep.12

21:00 – Marchio di fabbrica 16′ Stagione Ep.17

21:30 – Marchio di fabbrica 16′ Stagione Ep.18

21:55 – Marchio di fabbrica 16′ Stagione Ep.19

22:25 – Marchio di fabbrica 16′ Stagione Ep.20

Sky Uno

18:40 – Italie invisibili Il Deserto di Accona e le Crete Senesi

19:10 – Italie invisibili: Il ducato di Urbino

19:40 – Sette meraviglie: Urbino: Palazzo Ducale

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Conero

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Lunigiana Prima TV

22:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cilento

23:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Lunigiana

00:30 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 12

Sky Cinema 1

19:30 – D.N.A. – Decisamente Non Adatti

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Robin Hood – L’origine della leggenda

23:15 – E poi c’è Katherine

01:05 – Battleship

03:20 – Il giocatore

05:20 – 2012

SKY Cinema Family

19:05 – Peter Pan

21:00 – Lo schiaccianoci e i quattro regni

22:45 – La figlia della sciamana

00:25 – Viaggio nell’isola dei dinosauri

01:50 – 100X100Cinema

02:05 – S.O.S. Natale

03:50 – Miracolo di Natale

05:50 – Piccoli brividi 2 – I fantasmi di Halloween

Sky Cinema Romance

19:00 – Quattro matrimoni e un funerale

21:00 – A prima vista

23:15 – Lost in Love

00:55 – Carol

02:55 – L’immortale

03:15 – Becoming Jane – Il ritratto di una donna contro

05:20 – Quattro matrimoni e un funerale

Sky Cinema Collection

19:30 – Un marito per Tillie

21:15 – Il promontorio della paura

23:10 – Taxi Driver

01:05 – Toro scatenato

03:15 – Mean Streets – Domenica in chiesa, lunedì all’inferno

05:10 – Paura e desiderio

Sky Cinema Action

19:20 – Red Dawn – Alba rossa

21:00 – C’era una volta in Messico

22:50 – 12 Soldiers

01:05 – Miss Bala – Sola contro tutti

02:50 – Spooks: Il bene supremo

04:35 – King Danylo – L’onore del re

Fox

18:05 – I Simpson Il re delle montagne

18:30 – I Simpson Abbiamo smarrito la nostra Lisa

18:55 – American Dad La grande burla spaziale

19:20 – American Dad Pugni, pupe e pecunie

19:45 – The Big Bang Theory La decadenza di Loobenfeld

20:10 – The Big Bang Theory L’anomalia della pastella per le frittelle

20:35 – The Big Bang Theory La città replicata

21:00 – Le regole del delitto perfetto Stay Prima TV

Premium Cinema

19:27 – Uno di famiglia

21:15 – COME TI ROVINO LE VACANZE

23:03 – Poliziotti fuori – Due sbirri a piede libero

00:58 – GIOVANI SI DIVENTA

02:38 – Cobain: Montage of Heck

04:41 – All is lost – Tutto e’ perduto

Premium Action

18:48 – CHUCK I – CHUCK VS. L’ALMA MATER

19:36 – THE VAMPIRE DIARIES I – IL MALE SI AVVICINA

20:23 – THE LAST SHIP V – DEDIZIONE

21:15 – THE FLASH VI – MORTE DELLA FORZA DELLA VELOCITA’ – 1aTV

22:03 – THE LAST KINGDOM I – IL NEGOZIATO DI PACE

22:58 – GOTHAM I – PULSIONE OMICIDA

23:48 – CHUCK I – CHUCK VS. L’ALMA MATER

00:36 – THE VAMPIRE DIARIES I – IL MALE SI AVVICINA

Mya

18:42 – THE MIDDLE IV – LA RUOTA DEL SUPPLIZIO

19:07 – THE MIDDLE IV – CAMBIO NOME!

19:33 – RISE – QUALI FIORI SBOCCERANNO

20:23 – MANIFEST I – PUNTO DI NON RITORNO

21:15 – ROSWELL, NEW MEXICO I – LA CITTA’ MISTERIOSA

22:03 – CHICAGO MED V – VERITA’ NEGATE

22:53 – RISE – QUALI FIORI SBOCCERANNO

23:44 – UNA MAMMA PER AMICA I – DI NUOVO INSIEME