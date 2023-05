Su Rai Uno Ulisse – Il piacere della scoperta, su Canale 5 Zelig. Guida ai programmi Tv della serata del 25 maggio 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 25 maggio 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Greta. La giovane Frances, provata dalla morte della madre, conosce per caso Greta, una ricca vedova solitaria. Tra le due donne s’instaura un forte legame che, in breve tempo, diventa un’amicizia morbosa. Ma chi è veramente Greta? Quali sono le sue reali intenzioni? Su Rai Tre dalle 21.20 Papà per amore. Vincent diventa il babysitter di Bart, un bambino che abita nel suo stesso palazzo con la madre Elise che, per motivi di lavoro, è sempre fuori casa. Un giorno Vincent si reca a scuola di Bart per la prima riunione dei genitori, al posto di Elise. Viene immediatamente scambiato per il papà di Bart e il bimbo, che non ha mai conosciuto il vero padre, finge che lui lo sia davvero. Vincent si rende conto che non è giusto mentire, ma a poco a poco si lascia coinvolgere dagli altri genitori nella vita scolastica, anche perché è sempre più attratto da Nora, la maestra di Bart. Su Rai Movie dalle 21.10 Terminator. Nel 1984 un cyborg che proviene dal 2029 fa il suo arrivo a Los Angeles. La sua missione è quella di uccidere Sarah Connor, impedendole così di dare la vita a John, il futuro capo della resistenza umana a un mondo post atomico dominato dalle macchine. Primo capitolo di una saga epocale. Su Canale 5 dalle 21.48 Il Diavolo veste Prada. Affresco glamour, ma anche cinico, del mondo della moda. Su Italia 1 dalle 21.20 The Transporter. Frank trasporta a pagamento merce clandestina. L’ultima, delicatissima consegna, e’ la figlia di un boss cinese. Su Sky Cinema dalle 21.15 Fuori legge. Il sadico sicario Raven si infuria quando il suo ultimo lavoro viene pagato con banconote segnate. Cercando di rintracciare il suo capo doppiogiochista, l’uomo sale su un treno insieme all’impiegata Ellen. Su Iris dalle 21 48 ore. Albert Ganz, un pericoloso detenuto, evade dal carcere aiutato dal suo fedele scagnozzo indiano Billy, recandosi poi a San Francisco per recuperare la refurtiva di un vecchio colpo.

TELEFILM/SERIE TV

Su Rai 4 dalle 21.20 Memories. 1992, le stragi di Capaci e via D’Amelio. A trent’anni dalle stragi di mafia di Capaci e via D’Amelio, Rosaria Costa, vedova dell’agente Vito Schifani, e Salvatore Lopresti, in forze al Reparto Scorte della Questura di Palermo, ripercorrono quei tragici momenti. Su Rai 4 dalle 21.10 Hawaii Five 0 Dopo aver scoperto che sua madre è viva, McGarrett cerca di riallacciare un rapporto con lei elaborando questa situazione. La squadra rintraccia anche Frank Delano, responsabile di aver ucciso la moglie di Chin. Su Italia 1 dalle 21.19 Ritorno esplosivo. Kidd torna a casa e in caserma spiegando a Severide e a Boden il perche’ del suo comportamento. E’ ancora decisa a voler fare il tenente ma ha paura che sia presto.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.25 Dritto e rovescio. Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.10 Zelig.

SPORT

Su Rai Uno dalle 21.25 Ulisse: il piacere della scoperta. Alberto Angela ripercorre tutte le tappe dei settanta anni di carriera di Piero Angela: un pioniere, un visionario che, sempre con razionalità e rigore scientifico, ci ha raccontato la complessità del mondo, i progressi della scienza e della tecnologia, ma anche, anzitempo, le conseguenze dell’accelerazione del progresso, i problemi etici e ambientali. Un intellettuale che sapeva parlare a tutti, spiegando cose a volte molto complesse con parole semplici e chiare.

Guida tv di giovedì 25 maggio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Ulisse: il piacere della scoperta presenta Piero Angela – Un viaggio lungo una vita

00:00 – Porta a Porta

01:45 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:40 – Aracataca. Non voglio cambiare pianeta 2

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Hawaii Five-0

19:40 – NCIS

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – La gioia della musica

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – A mano disarmata

23:15 – Mixer. Venti anni di televisione

Rai 4

18:20 – Il commissario Rex 2

19:05 – Seal Team 1

19:50 – Seal Team 1

20:35 – Criminal Minds 5

21:20 – Hawaii Five-0 3

22:05 – Hawaii Five-0 3

22:50 – Hawaii Five-0 3

23:35 – Innocenti bugie

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:20 – ZELIG

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – FBI: MOST WANTED – OCCHIO PER OCCHIO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – SI VOLTA PAGINA

21:20 – CHICAGO FIRE – RITORNO ESPLOSIVO – 1aTV

22:10 – CHICAGO FIRE – TRA DUE FUOCHI – 1aTV

22:55 – CHICAGO MED – NON TUTTO E’ SEMPRE REALE – 1aTV

Canale 20 Mediaset

18:27 – THE FLASH V – RAG DOLL

19:22 – Chicago Med IV – LE MIE REGOLE DEL GIOCO

20:13 – THE BIG BANG THEORY IX – LA PERMUTAZIONE PLATONICA

20:36 – THE BIG BANG THEORY IX – LA RIVERBERAZIONE DEL TORMENTONE

21:04 – SAHARA – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – SAHARA – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 49 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – DRITTO E ROVESCIO

00:50 – PENSA IN GRANDE

01:57 – TG4 – L’ULTIMA ORA NOTTE

Warner TV

18:00 – Smallville 8′ Stagione Ep.10

18:50 – Smallville 8′ Stagione Ep.11

19:40 – Supernatural 5′ Stagione Ep.22

20:35 – Supernatural 6′ Stagione Ep.1

21:30 – Avalanche Express

23:30 – Fringe 2′ Stagione Ep.5

00:25 – Fringe 2′ Stagione Ep.6

01:20 – Fringe 2′ Stagione Ep.5

Rai Movie

18:25 – I guerrieri

21:10 – Terminator

23:00 – L’uomo sul treno – The commuter

00:45 – Anica – Appuntamento al cinema

00:50 – Cassandra Crossing

03:05 – Il ritorno dell’eroe

04:30 – Movie Mag

05:00 – Col ferro e col fuoco

Cine 34

19:00 – A CENA CON… – FRACCHIA, LA BELVA UMANA

21:00 – L’ALLENATORE NEL PALLONE 2 – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – L’ALLENATORE NEL PALLONE 2 – 2 PARTE

23:07 – OVOSODO

01:04 – LA DOTTORESSA SOTTO IL LENZUOLO

02:33 – I TEDDY BOYS DELLA CANZONE

TWENTYSEVEN

18:20 – LA CASA NELLA PRATERIA IX – UN RAGAZZO SELVAGGIO – I PARTE

19:20 – COLOMBO – PLAY BACK

21:10 – MR. BEAN’S HOLIDAY – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – MR. BEAN’S HOLIDAY – 2 PARTE

23:10 – UN INCONTRO PER LA VITA – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – KOJAK I – LA BREVE FUGA DI PEGGY

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – VERDETTO PERICOLOSO

21:00 – 48 ORE

23:07 – SCUOLA DI CULT

23:13 – SPY GAME

01:39 – L’OCA SELVAGGIA COLPISCE ANCORA

03:15 – CIAKNEWS

03:19 – DAD – PAPA’

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 13

20:30 – 100% Italia Ep. 153 Prima TV

21:30 – Il caso Pantani – L’omicidio di un campione

00:15 – A testa alta

01:45 – American Pie Presents: Band Camp

03:30 – Lady Killer Ep. 3

05:15 – Lady Killer Ep. 22

Italia 2

18:00 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – COMBATTIMENTO SUL TETTO DEL TRENO

18:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – DUELLO TRA SPADACCINI

19:00 – DUE UOMINI E 1/2 – FOULARD DI SETA E NASTRO ADESIVO

19:25 – DUE UOMINI E 1/2 – MAIALINO FORTUNATO!

19:55 – DUE UOMINI E 1/2 – TUTTI ABBIAMO DEGLI SCHELETRI NELL’ARMADIO

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 – IL VAMPIRO

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 – CIO’ CHE SI PROVA QUANDO SI AMA

21:15 – L’ULTIMA CASA A SINISTRA

La 5

19:32 – L’ISOLA DEI FAMOSI

19:40 – UOMINI E DONNE STORY

21:10 – STEP UP – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – STEP UP – 2 PARTE

23:15 – STEP UP ALL IN – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

NOVE

18:15 – Sulle orme dell’assassino 5′ Stagione Ep.14

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 4′ Stagione Ep.9

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 3′ Stagione Ep.4

21:25 – Il mistero delle gemelline scomparse

23:05 – La contessa – Il delitto dell’Olgiata

00:35 – Ho vissuto con un killer 2′ Stagione Ep.1

01:30 – Ho vissuto con un killer 2′ Stagione Ep.6

02:25 – Ho vissuto con un killer 2′ Stagione Ep.7

Cielo

18:15 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 1

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vann e Caroline

19:45 – Affari al buio Il supercriminale

20:15 – Affari di famiglia L’incontro di wrestling

20:45 – Affari di famiglia Documenti di guerra

21:15 – Dead Man Down – Il sapore della vendetta

23:15 – The Right Hand – Lo stagista del porno Ep. 1

23:45 – The Right Hand – Lo stagista del porno Ep. 2

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Piazzapulita

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Artbox

02:30 – L’Aria che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – White collar – Fascino criminale

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – In Good Company

23:45 – American Hustle- L’apparenza inganna

01:40 – La cucina di Sonia

01:50 – Le parole della salute

Food Network

18:30 – Nel forno di casa tua 1′ Stagione Ep.3

19:00 – Nel forno di casa tua 1′ Stagione Ep.8

19:30 – Nel forno di casa tua 1′ Stagione Ep.10

20:00 – Nel forno di casa tua 1′ Stagione Ep.7

20:30 – Nel forno di casa tua 1′ Stagione Ep.9

21:00 – Nel forno di casa tua 1′ Stagione Ep.4

21:30 – Nel forno di casa tua 1′ Stagione Ep.6

22:00 – Pazzi di pizza – 1^TV 2′ Stagione Ep.2

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIII – PERDONO

19:23 – THE CLOSER I – UN MONDO A PARTE

20:16 – THE CLOSER I – L’IMPORTANZA DI UN GIOIELLO

21:10 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIII – ALLEYCAT

22:03 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIII – SE NE ESCE VIVI

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – RICATTI

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – LA GANG

00:46 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XX – DIVENTARE UOMO

GIALLO TV

19:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 5′ Stagione Ep.5

20:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 5′ Stagione Ep.6

21:10 – I misteri di Brokenwood 4′ Stagione Ep.3

23:10 – Perception 1′ Stagione Ep.7

00:10 – Perception 1′ Stagione Ep.8

01:10 – Alexandra 1′ Stagione Ep.3

03:10 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.15

04:05 – Murder Comes to Town 5′ Stagione Ep.3

Rai Premium

19:35 – Una pallottola nel cuore 3

21:20 – Il destino di Ruby

23:00 – Italiani fantastici e dove trovarli

23:55 – Saro’ sempre tuo padre

01:50 – La Squadra

03:25 – Shakespeare & Hathaway 2

04:15 – Shakespeare & Hathaway 2

05:00 – Cuori rubati

Mediaset Extra

20:30 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION 1°TV

00:35 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

04:02 – TGCOM24

04:04 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

HGTV – HOME GARDEN TV

18:15 – Donne in affari 4′ Stagione Ep.8

19:10 – Donne in affari 2′ Stagione Ep.1

20:05 – Come nuova con Jennifer 2′ Stagione Ep.1

21:05 – Come nuova con Jennifer 2′ Stagione Ep.4

22:05 – Come nuova con Jennifer – 1^TV 2′ Stagione Ep.6

23:05 – Come nuova con Jennifer 2′ Stagione Ep.5

00:05 – Come nuova con Jennifer 2′ Stagione Ep.3

01:00 – Come nuova con Jennifer 2′ Stagione Ep.2

TV2000

18:05 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:33 – Tg 2000

19:08 – Santa Messa

19:40 – In cammino

20:06 – Santo Rosario

20:37 – Tg 2000

21:02 – Alla luce del sole

22:37 – Con Maria destinazione Lourdes

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Ciao Chef!

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – Split

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

18:00 – Viaggi Straodinari

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Il Bel Paese

20:30 – L’Italia In Tour

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Aggiungi Un Posto A Tavola

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – Happy Birthday Emma!

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Catfish: False Identita’

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – TACKLE

18:35 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:30 – BORDERLINE – OSSESSIONE D’AMORE

TeleReporter

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:24 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – TG E Meteo

20:30 – Zerovero

21:20 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:50 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Sarà Perchè Tifiamo

22:00 – Borotalk

23:00 – Linea Rossa

Campionesport

18:00 – Via Col Venti

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – CS Good News

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Il Gioco Del Mondo

22:00 – Vacanze A Km 0

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:35 – Il commissario Heldt – Magia pericolosa Stagione 2, episodio 9

19:20 – Il mistero delle lettere perdute – Una giornata molto speciale Stagione 1, episodio 8

20:10 – Calcio: Super League 2022/2023 – Servette – Basilea Da Ginevra (SUI)

23:10 – Pelham 1-2-3: Ostaggi in metropolitana

00:45 – Telesguard

01:00 – Ciclismo: Giro d’Italia 2023 – Oderzo – Val di Zoldo (R) 18. tappa

01:50 – Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana

02:25 – Telegiornale Le notizie di prima serata

Rai Sport +HD

18:00 – Motocross

19:00 – Radio Corsa

19:30 – Reparto Corse

20:00 – Giro d’Italia Ciclismo. Arriva il Giro

20:55 – Pallavolo

23:00 – Reparto Corse

23:30 – Tg Sport

23:50 – Giro d’Italia

SuperTennis

19:30 – LIVE ATP 250 Ginevra

21:00 – Supertennis TG

21:15 – ATP 250 Ginevra (differita)

23:00 – WTA 250 Rabat (differita)

01:00 – Magazine ATP

01:30 – ATP 250 Lyon (replica)

03:30 – WTA 250 Strasburgo (replica)

05:00 – ATP 250 Ginevra (replica)

Euro Sport

18:00 – Tennis Roland Garros – Anteprima

19:00 – Tennis Roland Garros Swiatek – Gauff (Finale F)

20:00 – Tennis Roland Garros Nadal – Ruud (Finale M)

21:00 – Magazine Le Mans 24 For 24

21:05 – Ciclismo 106° Giro d’Italia Oderzo – Val di Zoldo. 161 km (18a tappa)

23:30 – Tennis Roland Garros – Anteprima

00:30 – Tennis Roland Garros Nadal – Zverev (1a semifinale M)

01:30 – Ciclismo 106° Giro d’Italia Oderzo – Val di Zoldo. 161 km (18a tappa)

SportItalia

18:00 – Udinese-Roma Campionato Primavera

19:30 – Flamengo-Corinthians

21:00 – Inside City

21:30 – Empoli-Napoli Campionato Primavera

23:00 – River Plate-Platense

01:00 – Al Taey-Al Nassr

03:00 – Juventus-Milan Campionato Primavera

05:00 – Barcellona-Real Sociedad

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Dragonero

18:45 – Idefix e gli irriducibili

18:55 – Idefix e gli irriducibili

19:10 – Le cronache di Nanaria

19:35 – Kung Fu Panda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Le straordinarie avventure di Jules Verne

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Pinocchio and friends

18:40 – Pinocchio and friends

18:50 – Kapuf – Piccolo mostro

19:00 – Kapuf – Piccolo mostro

19:10 – Momonsters

19:20 – Momonsters

19:25 – Momonsters

Boing

18:45 – Il Trio Mutanda new

19:35 – Teen Titans Go ! – Eroe della settimana

19:50 – Teen Titans Go ! – Eroe della settimana

20:15 – Craig

20:55 – Craig

21:10 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:25 – Adventure Time

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Meteo – Heroes – nuovi episodi

19:30 – Scegliamo io e te – La casa delle bambole di Gabby vs Santiago dei Mari

20:50 – Hey Duggee

21:20 – Santiago Dei Mari nuovi episodi

21:45 – Santiago Dei Mari nuovi episodi

22:10 – Trenino Thomas

Frisbee

18:00 – Turbozaurs – 1^TV 2′ Stagione Ep.15

18:15 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.11

18:40 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.12

19:00 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.16

19:10 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.6

19:25 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.13

19:50 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.14

20:15 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.15

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.43

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.45

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.47

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.49

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.33

19:05 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.2

19:25 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.15

19:40 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.3

DeaKids

18:05 – Zig & Sharko Repliche

18:15 – Zig & Sharko Ganasce meccaniche

18:25 – Zig & Sharko Il passaggio pedonale

18:30 – Zig & Sharko La nuvola

18:40 – Zig & Sharko La sera del Capitano

18:50 – Il Barbiere pasticciere Un’acconciatura da urlo

19:00 – Il Barbiere pasticciere Cercasi assistente

19:15 – Il Barbiere pasticciere Alla ricerca del look perfetto

Super

18:15 – Due Fantagenitori

18:40 – Due Fantagenitori

18:55 – Due Fantagenitori

19:05 – A casa dei Loud

19:30 – A casa dei Loud

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

Rai 5

19:10 – Scrivere un classico nel Novecento

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – I Promessi Sposi

20:25 – Prossima fermata America

21:15 – Sogno di una notte di mezza estate

23:10 – Joni Mitchell – A woman of heart and mind

00:35 – Sting – Tra musica e liberta’

01:25 – Rai News Notte

Rai Storia

18:30 – Roma – Eterno cambiamento

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Argo

19:45 – R.A.M.

20:05 – Il giorno e la Storia

20:25 – Sfide di donne

20:30 – Passato e presente

21:10 – Nel secolo breve

Rai Scuola

18:00 – Un’ora sola

19:00 – Gocce

19:15 – Earth – La natura del nostro pianeta

20:15 – Wild Italy

21:00 – Storie della Scienza

22:00 – Progetto Scienza Files

22:05 – Il misterioso mondo della matematica

23:00 – TGR Leonardo

Motor Trend Italia

18:25 – A caccia di auto 12′ Stagione Ep.9

19:25 – A caccia di auto 11′ Stagione Ep.9

20:20 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.15

21:20 – Affari a quattro ruote 10′ Stagione Ep.6

22:15 – I maghi del garage 8′ Stagione Ep.7

23:10 – I maghi del garage – 1^TV 8′ Stagione Ep.8

00:05 – I maghi del garage 7′ Stagione Ep.2

00:55 – Affari a quattro ruote 13′ Stagione Ep.16

DMAX

19:30 – Nudi e crudi XL 2′ Stagione Ep.3

21:25 – Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch – 1^TV 2′ Stagione Ep.5

22:20 – Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch – 1^TV 2′ Stagione Ep.6

23:15 – Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch – 1^TV 2′ Stagione Ep.7

00:10 – Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch – 1^TV 2′ Stagione Ep.8

01:05 – Moonshiners – 1^TV 6′ Stagione Ep.2

02:00 – Moonshiners – 1^TV 6′ Stagione Ep.3

02:55 – Moonshiners 4′ Stagione Ep.8

Focus TV

18:00 – ENGINEERED

19:00 – INGEGNERIA XXL CHINA EDITION – IL PEARL RIVER TOWER DI CANTON

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO III – LA COSPIRAZIONE DELLA SVASTICA

21:15 – THE PLANETS – MONDI DI GHIACCIO

22:15 – Verso Saturno, sola andata: storia della missione Cassini-Huygens

23:15 – GLI ALBUM DI FREEDOM – ITALIA SPECIALE 1^ PARTE

01:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES II – COLLISIONI LETALI

02:00 – ENGINEERED

RealTime

18:25 – Abito da sposa cercasi L’eredità

18:55 – Abito da sposa cercasi Sei spericolata!

19:25 – Casa a prima vista Ep. 13

20:30 – Casa a prima vista Ep. 14 Prima TV

21:30 – Sorelle al limite Spirale negativa Prima TV

22:25 – Sorelle al limite Brutta notizia Prima TV

23:25 – Vite al limite La storia di Nikki

00:20 – Vite al limite Leneatha

Discovery Channel

18:00 – Oro degli abissi Tutto conta

19:00 – Oro degli abissi Il gap

20:00 – Oro degli abissi Innovazione

21:00 – I pionieri dell’oro Ep. 2

21:55 – Predatori di gemme Ep. 10

23:45 – Chi cerca trova Ep. 6

00:40 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 11

01:35 – La febbre dell’oro Grandi scommesse

Sky Uno

18:05 – Quattro matrimoni Ep. 6

19:00 – MasterChef Australia Ep. 33

20:15 – Giorgio Locatelli – Home Restaurant Ep. 4

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze Prima TV

22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Marrakech

23:35 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

00:45 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 18

01:45 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 60

Sky Cinema 1

19:05 – 100X100Cinema

19:25 – Dante

21:15 – Fuori dalla legge

22:55 – Quo Vado?

00:30 – Special Forces – Liberate l’ostaggio

02:20 – The Batman (2022)

05:15 – Torno indietro e cambio vita

SKY Cinema Family

19:20 – Cattivissimo me 2

21:00 – Genitori vs Influencer

22:45 – Il viaggio di Fanny

00:25 – The Twilight Saga: Breaking Dawn-Parte 1

02:25 – La volpe e la bambina

04:05 – Caterina va in città

05:50 – Vicky e il suo cucciolo

Sky Cinema Romance

18:10 – Il curioso caso di Benjamin Button

21:00 – Bridget Jones’s Baby

23:05 – Colazione da Tiffany (Vers. Rest.)

01:05 – Buongiorno papà

02:55 – Gigolò per caso

04:25 – Le pagine della nostra vita

Sky Cinema Collection

19:25 – The Last Witch Hunter: L’ultimo cacciatore di streghe

21:15 – Heart of The Sea – Le origini di Moby Dick

23:20 – Viking

01:40 – Sonic: Il film 2

03:45 – Le Crociate

Sky Cinema Action

18:30 – Bad Boys II

21:00 – Fuga per la vittoria

23:00 – Push

00:55 – Minority Report

03:20 – Giù la testa

05:55 – 100X100Cinema

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV