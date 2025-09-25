Jurassic World – Il Regno Distrutto su Sky Cinema. Io Canto Family su Canale 5 e speciale Zucchero Sugar Fornaciari su Rai Tre

Giovedì 25 settembre il piccolo schermo si accende con una programmazione ricca e variegata, capace di soddisfare ogni tipo di spettatore. Dall’eleganza del ladro gentiluomo in Arsenio Lupin su Rai Movie, all’adrenalina pura di Getaway – Via di fuga su Italia 1, passando per il fascino preistorico di Jurassic World – Il Regno Distrutto su Sky Cinema Action. E per chi cerca emozioni più intime, August Rush – La musica nel cuore su Sky Cinema Cult promette una storia toccante e piena di speranza

FILM

Alle 21.10 su Rai Movie va in onda Arsenio Lupin, un classico intramontabile che racconta le avventure del celebre ladro gentiluomo. Ambientato tra misteri e colpi di scena, il film mescola eleganza e astuzia in una trama che tiene lo spettatore incollato fino all’ultimo colpo di scena. Sempre alle 21.10, su Cielo, Out of Reach porta sullo schermo un thriller d’azione con Steven Seagal. L’ex agente segreto si ritrova coinvolto in una missione personale per salvare una giovane ragazza da un traffico internazionale. Ritmo serrato e combattimenti spettacolari sono gli ingredienti principali.

Su Sky Cinema Action, alle 21.15, torna il mondo dei dinosauri con Jurassic World – Il Regno Distrutto. Il film, secondo capitolo della nuova trilogia, vede i protagonisti tornare sull’isola per salvare le creature preistoriche da un’imminente eruzione vulcanica, ma scopriranno un complotto ben più pericoloso. Effetti speciali mozzafiato e tensione continua per gli amanti del genere. Alle 21.30 su Italia 1, Getaway – Via di fuga propone un adrenalinico inseguimento con Ethan Hawke e Selena Gomez. Un ex pilota viene costretto a guidare per salvare la moglie rapita, mentre una misteriosa voce lo guida attraverso una serie di prove sempre più pericolose. Un film che corre a tutta velocità, senza mai rallentare. Su Sky Cinema Cult, alle 21.00, August Rush – La musica nel cuore regala una storia dolce e commovente. Un giovane prodigio musicale, cresciuto in orfanotrofio, cerca i suoi genitori attraverso la musica. Un viaggio emozionante che unisce talento, speranza e destino. Infine, sempre alle 21.00 su Sky Cinema, A History of Violence di David Cronenberg esplora il passato oscuro di un uomo apparentemente tranquillo, interpretato da Viggo Mortensen. Quando sventa una rapina nel suo diner, la sua identità viene messa in discussione, portando alla luce segreti sepolti. Un thriller psicologico intenso e provocatorio.

SERIE TV/FICTION

Accanto ai film, la serata televisiva propone anche fiction e intrattenimento. Su Rai Uno, alle 21.30, La ricetta della felicità racconta storie di vita quotidiana con un tocco di leggerezza e riflessione. Rai 4, alle 21.21, trasmette un episodio di Criminal Minds, la serie cult che indaga nella mente dei criminali più spietati.

INTRATTENIMENTO E CULTURA

Per chi cerca musica e cultura, Rai Tre alle 21.20 dedica uno speciale a Zucchero Sugar Fornaciari, ripercorrendo la carriera e le emozioni del bluesman italiano. Su Canale 5, alle 21.37, torna Io Canto Family, il talent show che unisce generazioni e voci in una gara all’insegna dell’armonia e del divertimento.

ATTUALITA’

Per chi cerca approfondimento e attualità, Rai Due alle 21.20 manda in onda One 14 Hits, mentre su Rete 4, alle 21.30, torna Dritto e rovescio, il talk condotto da Paolo Del Debbio, con dibattiti accesi sui temi caldi della politica e della società.