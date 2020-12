Su Rai Uno Affari tuoi, su Rai Due Natale alle Hawaii, su Canale 5 Harry Potter. Guida ai programmi Tv della serata del 26 dicembre 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 26 dicembre 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.05 Natale alle Hawaii. Volano scintille fra una giovane donna, Olivia ed il suo fidanzatino d’infanzia, quando si ritrovano nello stesso resort hawaiano dove si erano conosciuti anni prima. Su Rai Tre il film di animazione Ballerina. Felicie è un’orfana che sogna di diventare la prima ballerina all’Opéra di Parigi. Insieme all’amico Victor, aspirante inventore, organizza un piano elaborato per scappare dall’orfanotrofio e realizzare il suo desiderio.Su Rai 4 dalle 21.18 Kingsman Secret Service. Eggsy viene contattato dall’organizzazione segreta Kingsman, di cui faceva parte suo padre, e addestrato dall’agente Harry Hart per diventare un vero agente speciale e salvare il mondo dal piano di un folleSu Rai Movie dalle 21.10 Il Patriota. Carolina del Sud, 1776. Benjamin, soldato in pensione, vorrebbe non essere invischiato nel conflitto contro la Gran Bretagna. Quando i suoi due figli si arruolano, l’uomo cambia idea. Su Canale 5 il favolistico Harry Potter e i doni della morte: gran finale della saga. Harry Potter affronta, in un ultimo epico duello, Lord Voldemort: uno solo sopravvivra’. Su Italia 1 dalle 21.21 Il ciclone. Un gruppo di ballerine spagnole trova ospitalita’ presso la famiglia Quarini, nella campagna toscana. Su Rete 4 dalle 21.31 The terminal. Da una storia vera, con Tom Hanks. A causa di un colpo di Stato, il passaporto di Viktor Navorski non e’ piu’ valido e l’uomo e’ bloccato all’aeroporto JFK di New York. Su Sky Cinema dalle 21.15 Doolittle. Il Dr. John Dolittle è un veterinario che può parlare con gli animali e loro possono parlare a lui. La sua fama ha conquistato tutta l’Inghilterra, compresa la regina che come segno di ammirazione gli ha donato una magione con una riserva annessa dove accogliere e curare tutti gli animali. Su Sky Cinema 2 dalle 21.15 C’é posta per te. New York: Joe Fox e Kathleen Kelly vivono e lavorano a pochi isolati di distanza nell’Upper West Side. I negozi che frequentano sono gli stessi e passeggiano per le stesse strade. I due si incontrano in una chatroom e da ciò ne nasce un’amicizia, sebbene anonima. Dalle 21 su Iris Die Hard – Duri a morire. Sospeso dall’incarico di poliziotto, John McClane si associa ad un commerciante di Harlem per fermare un maniaco terrorista.

TELEFILM

Su Rai Due dalle ore 21.05 la serie Criminal Minds. Rossi sviluppa nuove teorie sul Camaleonte, ispirandosi all’ex collega Jason Gideon. Il team B.A.U. inizia un’epica caccia all’uomo per catturare Lynch. Nel secondo episodio (ore 22.40) mentre Reid si trova sospeso tra la vita e la morte, Rossi si prepara a combattere il duello finale con Lynch.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 20.35 Affari Tuoi ( viva gli sposi! ). Il “pacchista” sarà una coppia di promessi sposi che conteranno su una vincita per fondare il loro futuro familiare mentr e a guardia dei pacchi ci saranno 10 personaggi Vip. I pacchi conterranno soldi ma anche sorprese come l’ingresso di un ospite Vip che si esibirà per esaudire un desiderio di uno dei futuri sposi. Conduce Carlo Conti.

Rai 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – di Roma Affari Tuoi ( viva gli sposi! )

22:45 – TG1 60 Secondi

22:50 – Un bebè per Natale

00:30 – Rai – News24

01:01 – Che tempo fa

01:05 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – Gli imperdibili

18:05 – TG2 L.I.S.

18:08 – Meteo 2

18:10 – Dribbling

19:00 – Due cuori e un tesoro

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Natale alle Hawaii

22:45 – N.C.I.S. Sorprese di Natale

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Ballerina

22:00 – Loving Vincent Prima Visione TV

23:35 – TG Regione

Rai 4

18:22 – Doctor Who XI ep.1

19:33 – Just for Laughs XX ep.1

19:39 – Supernatural XIV ep.11

20:26 – Supernatural XIV ep.12

21:20 – Kingsman – Secret Service

23:32 – Lupin III – Il film

01:54 – Pigiama Rave pt.3

02:32 – Freaks

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – la voce dell’insofferenza

21:21 – HARRY POTTER E I DONI DELLA MORTE: PARTE II – 1 PARTE

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

19:30 – FRED CLAUS – UN FRATELLO SOTTO L’ALBERO – 1 PARTE

20:20 – TGCOM

20:23 – METEO.IT

20:26 – FRED CLAUS – UN FRATELLO SOTTO L’ALBERO – 2 PARTE

21:40 – IL CICLONE – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:24 – THE LAST SHIP II – LA RESA DEI CONTI

19:19 – THE LAST SHIP II – VERSO LA SALVEZZA

20:15 – THE BIG BANG THEORY II – IL TEOREMA DI COOPER-NOWITZKI

20:42 – THE BIG BANG THEORY II – LA POLARIZZAZIONE DELLA PIGNATTA

21:04 – I GUARDIANI DEL DESTINO – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – I GUARDIANI DEL DESTINO – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – SUPERFANTOZZI – 1 PARTE

20:13 – TGCOM

20:15 – METEO.IT

20:19 – SUPERFANTOZZI – 2 PARTE

21:22 – THE TERMINAL – 1 PARTE

22:00 – TGCOM

22:02 – METEO.IT

Cine 34

La7

18:00 – The good wife

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – Atlantide Files – Meraviglie senza tempo

21:15 – Il matrimonio che vorrei

23:15 – Il club delle prime mogli

01:15 – TG LA7 Notte

01:20 – La grande scommessa

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Drop Dead Diva

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Body of proof

23:10 – Gazzetta Sports Awards 2020

00:45 – La cucina di Sonia – STRENNE

01:45 – The Dr. Oz Show

03:20 – I menù di Benedetta

Spike

19:10 – A-Team

21:30 – Brooklyn’s Finest

23:30 – True Justice Stagione 1 Episodio 06

01:30 – Black thunder – Sfida ad alta quota

03:10 – Pistol Whipped: L’ultima partita

04:50 – Police Interceptors Stagione 11 Episodio 108

05:40 – Spike News

Food Network

18:15 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.5

18:45 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.7

19:15 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.12

20:15 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.16

21:15 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.11

22:15 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.17

23:15 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.12

00:20 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.18

TOP CRIME

18:25 – HAMBURG DISTRETTO 21 VII – I DUE FRATELLI

19:25 – La signora in giallo: L’ultimo uomo libero – 1 PARTE

20:17 – TGCOM24

20:18 – METEO.IT

20:20 – La signora in giallo: L’ultimo uomo libero – 2 PARTE

21:10 – Poirot: il Natale di Poirot – 1 PARTE

21:57 – TGCOM24

21:58 – METEO.IT

GIALLO TV

18:00 – Balthazar 1′ Stagione Ep.6

19:10 – Elementary 1′ Stagione Ep.15

20:10 – Elementary 1′ Stagione Ep.16

21:10 – I misteri di Murdoch 6′ Stagione Ep.4

22:10 – I misteri di Murdoch 6′ Stagione Ep.5

23:10 – I misteri di Murdoch 6′ Stagione Ep.6

00:10 – I misteri di Murdoch 6′ Stagione Ep.7

01:10 – Missing 3′ Stagione Ep.10

Rai 5

18:37 – Save the Date Pillola Venezia allo Specchio

18:56 – Rai News Giorno

19:00 – BEETHOVEN, SONATA OP30 N3 IN SOLMAGGIORE Beethoven Sonata Op30 n3 in Sol maggiore

19:24 – BEETHOVEN, SONATA OP47 KREUTZER Beethoven, Sonata Op. 47 Kreutzer

19:58 – BEETHOVEN: SONATA OP.96 IN SOL MAG Ludwig van Beethoven: le Sonate per violino e pianoforte

20:27 – Racconti di luce Episodio 6

20:56 – Pinocchio. Il grande musical

23:05 – Rumori del ‘900 – puntata 8 Prima Visione RAI

Rai Premium

18:10 – Il Paradiso delle Signore – Daily 3 p.55

18:55 – Luisa Spagnoli

21:20 – L’ uomo che sognava con le aquile – 1° parte

23:15 – L’ uomo che sognava con le aquile – 2° parte

01:10 – Blu Notte 4: Il Caso Antonino Gioè. La Mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino p.10

02:10 – Blu Notte 5: Caso Wilma Montesi p.3

03:00 – Memory – p.1

03:40 – La Squadra 7 – Menzogne e segreti p.20

Mediaset Extra

19:01 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

21:16 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

00:02 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

02:10 – TGCOM24

02:13 – GRANDE FRATELLO VIP (IN DIRETTA DALLA CASA)

Donna TV

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – Mi Amor

21:00 – LA SIGNORA IN ROSA

23:00 – DANCIN’ DAYS

00:00 – LA FORZA DELL’AMORE

TV2000

18:26 – TG 2000

19:01 – Santa Messa

20:00 – Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:52 – Soul

21:28 – ad occhi aperti

23:04 – Una verità dimenticata dalla storia

00:58 – La compieta

VH1

19:00 – Top Chart Undici Anni fa

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 15

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 01

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 02

21:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 15

21:30 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 16

22:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 17

22:30 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 18

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – THE COACH

21:15 – EL CID

00:55 – TACKLE

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:12 – SUL COCUZZOLO DELLA MONTAGNA

20:30 – UN GIORNO DA – CHRISTA RIGOZZI

21:00 – A CASA DI NONNA

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – BOROTALK CANTI DI NATALE SUL COCUZZOLO DELLA MONTAGNA

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – FILO DIRETTO PLASTICA ADDIO LA MAGIA DEL NATALE

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Il programma tutto a disegni animati

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:20 – Moviola 340 – Beatles 4ever 19:45 • 5 min

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

19:55 – Lo svizzero volante

21:00 – Superalbum

22:25 – New Amsterdam – Luna Stagione 1, episodio 22

23:10 – Grey’s Anatomy – Freddo come il ghiaccio Stagione 14, episodio 23

23:50 – Grey’s Anatomy – Tutto di me Stagione 14, episodio 24

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

08:15 – Vela World Series 36a America’s Cup 2020: Christmas Regatta

11:25 – Calcio Mondiale

13:25 – Memory

16:50 – Pallavolo Femminile : C.to Italiano 4^ giornata – Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze

19:00 – Memory

20:40 – Calcio a 5 : Campionato Italiano 2020/21- recupero 6° giornata:Saviatesta Mantova – Came Dosson

22:35 – Memory

00:00 – TG Sport

Rai Sport

08:15 – Vela World Series 36a America’s Cup 2020: Christmas Regatta

11:25 – Calcio Mondiale

13:25 – Memory

16:50 – Pallavolo Femminile : C.to Italiano 4^ giornata – Savino Del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze

19:00 – Memory

20:40 – Calcio a 5 : Campionato Italiano 2020/21- recupero 6° giornata:Saviatesta Mantova – Came Dosson

22:35 – Memory

00:00 – TG Sport

SuperTennis

19:00 – Italians do it better Jannick Sinner

19:30 – Regine Slam 2020, WTA Toronto 2019 Iga SWIATEK (POL) vs Naomi OSAKA (JPN)

21:00 – Reloaded 2020 Novak Djokovic, N° 1 da Record

21:15 – Virginia Slims 1989 Steffi GRAFF (GER) vs Martina NAVRATILOVA (CZE)

23:00 – Italians do it better Martina Trevisan

23:30 – Aspettando Roger, Wimbledon 2007 Rafael NADAL (ESP) vs Roger FEDERER (SUI)

03:45 – Reloaded 2020 Jannik Sinner, Il Predestinato

04:00 – I Ritiri 2020, Maria Sharapova, WTA Stoccarda 2013 Angelique KERBER (GER) vs Maria SHARAPOVA (RUS)

Euro Sport

18:00 – Speciale Giochi Olimpici Atlanta 1996 – Hall of Fame

19:00 – Speciale Giochi Olimpici Sydney 2000 – Hall of Fame

20:00 – Speciale Giochi Olimpici Atene 2004 – Hall of Fame

21:00 – Informazione Flash News

21:05 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini Highlights

22:05 – Salto con gli sci Coppa del Mondo HS 142 (da Ruka, Finlandia)

23:30 – Salto con gli sci Coppa del Mondo da Nizhny Tagil, Russia

00:30 – Sport Invernali Mondiale Volo Con Sci da Planica, Slovenia

SportItalia

18:00 – Golfmania

18:30 – Si Motori

19:00 – Calcio a 5 Finali Under 19

21:00 – Speedway Repubblica Ceca

22:30 – Magazine ACI Sport

23:00 – Calciomercato Live Week end

00:30 – Sportitalia News

01:00 – Calciomercato Live Week end

Rai Gulp

18:05 – 101 Dalmatian Street

18:30 – Marvel Spider-Man

18:55 – Jamie Johnson

19:25 – Cercami a Parigi

19:55 – Alex and co.

20:20 – Alex and co.

20:40 – Gli eroi del Natale

22:00 – Paf il cane

Rai YoYo

18:00 – PEPPA PIG 4 – EP.12

18:05 – PEPPA PIG 4 – EP.13

18:10 – PEPPA PIG 7 – EP.32

18:15 – PEPPA PIG 8 – EP.26

18:20 – BING 4 – EP.80

18:25 – BING – EP.38

18:35 – BING – EP.39

18:45 – BING – EP.40

Boing

18:00 – Steven Universe +Apple&Onion

19:00 – Craig

20:50 – Craig

21:45 – Uncle Grandpa

22:10 – Dragon Ball

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

02:40 – Mr Bean

Cartoonito

18:15 – Tom & Jerry nuovi episodi in 1^TV

18:45 – Yabba Dabba Nuova serie 1^TV

19:20 – DAFFY DUCK E L’ISOLA FANTASTICA

20:50 – Tom e Jerry nuovi episodi

21:15 – Tom e Jerry nuovi episodi

21:50 – Doraemon

22:05 – Doraemon

22:30 – Doraemon

Frisbee

18:40 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.13

18:50 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.14

19:00 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.15

19:15 – Super Monsters 2′ Stagione Ep.2

19:30 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.16

19:45 – Super Monsters 1′ Stagione Ep.17

19:55 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.24

20:30 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.25

K2

18:05 – Zig & Sharko 2′ Stagione Ep.20

18:30 – Zig & Sharko 2′ Stagione Ep.21

18:50 – Zig & Sharko 2′ Stagione Ep.22

19:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.41

19:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.42

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.43

19:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.44

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.45

DeaKids

18:05 – Whatsanna Anna’s Got Talent

18:20 – Whatsanna Il libro nero

18:35 – Whatsanna Annaween

18:45 – Cercami a Parigi Siamo nel 1983

19:10 – Cercami a Parigi La lettera di addio

19:35 – Cercami a Parigi Un partner per Lena

20:00 – Cercami a Parigi Nico il misterioso

20:25 – Cercami a Parigi La ragazza nuova

Super

18:15 – I Thunderman

18:40 – I Thunderman

19:05 – Swindle – Il Grande Colpo

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Talent Reverse

21:40 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

22:05 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

19:10 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.6

20:05 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.7

21:00 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.4

22:00 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.10

22:55 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.11

23:45 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.12

00:35 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.10

01:25 – Chi cerca trova 12′ Stagione Ep.7

Rai Storia

18:55 – Notiziario-Rai – News24

19:00 – Falqui Show p.6

19:55 – GLI IMPERDIBILI

20:00 – Il giorno e la storia

20:20 – Scritto, letto, detto: Gabriella Caramore

20:30 – Passato e Presente. La Roma dei Re con il Prof. Franco Cardini

21:10 – La banda degli onesti

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:15 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.5

19:15 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.6

20:15 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.7

21:15 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.8

22:15 – Mud War – A prova di fango – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

23:10 – Mud War – A prova di fango 1′ Stagione Ep.1

00:05 – Affari a quattro ruote Francia 2′ Stagione Ep.1

01:10 – Affari a quattro ruote Francia 2′ Stagione Ep.2

DMAX

19:30 – Nudi e crudi con gli squali

21:25 – Cose di questo mondo 5′ Stagione Ep.11

23:15 – Cose di questo mondo – 1^TV 5′ Stagione Ep.15

00:10 – Cose di questo mondo 5′ Stagione Ep.3

01:00 – Mountain Monsters 1′ Stagione Ep.1

01:50 – Mountain Monsters 1′ Stagione Ep.2

02:40 – Case infestate: fuori in 72 ore 2′ Stagione Ep.4

03:30 – Case infestate: fuori in 72 ore 2′ Stagione Ep.5

Focus TV

18:15 – BARBARIANS – ROMA SOTTO ATTACCO – FRITIGERNO, IL NEGOZIATORE TRADITO

19:15 – Secrets of egypt’s lost queen

21:15 – La guerra dei kamikaze

23:15 – Ferrari: race to immortality – 1 parte

23:50 – TGCOM24

23:55 – METEO FOCUS

23:56 – Ferrari: race to immortality – 2 parte

00:34 – MONDI PERDUTI: NEL PROFONDO DEL MAR NERO – I SEGRETI SOMMERSI DEGLI ANTICHI IMPERI

RealTime

18:50 – Junior Bake Off Italia Ep. 2

20:10 – Junior Bake Off Italia Ep. 3

21:30 – Vite al limite: e poi Lee e Rena e Sarah

23:15 – Vite al limite: e poi Sean

01:00 – Vite al limite: e poi Jennifer e Marissa e Liz

02:40 – Vite al limite: e poi Milla

04:20 – Vite al limite: e poi Grande famiglia

Rai Scuola

18:15 – The Language of Business Episodio 18

18:30 – Perfect English Perfect English Ep. 9

18:35 – Erasmus + Stories Language

19:00 – Zettel Debate. Fare filosofia Esercito Europeo

19:30 – Zettel Debate. Fare filosofia A scuola di Debate. La valutazione ed il feedback ai debaters

20:00 – #MAESTRI P.4 #Maestri pt 4

20:30 – Memex Science & The City – p. 02: Manipolare la vita

21:00 – Terra. Il potere delle piante I fiori, artefici dell’evoluzione (p. 02) Prima TV per Rai

LaF

18:00 – RED – Incredibili viaggi in treno 1′ Stagione Ep.30

19:00 – Poldark 4′ Stagione Ep.6

20:10 – Red – Torno a vivere in Italia 1′ Stagione Ep.4

20:40 – Red – Torno a vivere in Italia 1′ Stagione Ep.3

21:10 – Quello che è – Nuove storie italiane 1′ Stagione Ep.5

22:10 – Vinicio Capossela – Nel paese dei coppoloni

23:55 – Lo stato dell’unione – Scene da un matrimonio Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.1

00:50 – Lo stato dell’unione – Scene da un matrimonio Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.2

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro Sopravvivere

19:05 – Come è fatto Ep. 20

19:30 – Come è fatto Ep. 21

20:00 – Come è fatto Ep. 22

20:30 – Come è fatto Ep. 23

21:00 – La febbre dell’oro: la sfida di Parker – Speciale Oro d’Australia

21:55 – La febbre dell’oro: la sfida di Parker Benvenuto straniero

22:50 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume – Speciale Dakota vs. Alaska

Sky Uno

18:05 – Artisti del panettone Ep. 4 Prima TV

18:35 – Artisti del panettone Ep. 3

19:05 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Aosta

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Val d’Orcia e Val di Chiana

21:15 – MasterChef Italia Ep. 3

22:35 – MasterChef Italia Ep. 4

00:00 – MasterChef Italia Ep. 3

01:20 – MasterChef Italia Ep. 4

Sky Cinema 1

18:50 – Pinocchio

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – Dolittle

23:05 – Come un gatto in tangenziale

00:50 – Fast & Furious 6

03:05 – Ghost Rider

05:00 – 100X100Cinema

05:15 – Attacco al potere – Olympus Has Fallen

SKY Cinema Family

19:15 – Playmobil: The Movie

21:00 – Labyrinthus

22:45 – Wiplala, un maghetto per amico

00:30 – Shrek 2

02:10 – Time Toys

03:40 – Felix – Il coniglietto giramondo

05:10 – Felix il coniglietto e la macchina del tempo

Sky Cinema Romance

19:00 – The Wedding Planner-Prima o poi mi sposo

21:00 – La verità, vi spiego, sull’amore

22:40 – Downton Abbey

00:45 – Breaking Dance

02:30 – 7 ore per farti innamorare

04:10 – Cops – Una banda di poliziotti-Dietro le quinte

04:30 – Mangia, prega, ama

Sky Cinema Collection

19:20 – L’ultima vacanza

21:15 – Fuga dal Natale

23:00 – La festa prima delle feste

00:50 – Cops – Una banda di poliziotti-Dietro le quinte

01:10 – Fatman

02:55 – L’ultima vacanza

04:50 – Miracolo di Natale

Sky Cinema Action

19:00 – The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo

21:00 – The Bourne Legacy

23:20 – Stuber – Autista d’assalto

01:00 – Hooligans

02:50 – Il braccio violento della legge

04:35 – 100X100Cinema

04:50 – Topkapi

Fox

18:05 – I Griffin Spie come noi

18:30 – American Dad La routine coniugale

18:55 – American Dad La pignatta dei desideri

19:20 – American Dad Debito con la vita

19:45 – The Big Bang Theory La spedizione monopolare

20:10 – The Big Bang Theory La fluttuazione dell’apriscatole elettrico

20:35 – The Big Bang Theory La congettura del grillo parlante

21:00 – L.A.’s Finest Bad Girls

Premium Cinema

18:23 – Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno

21:15 – Sherlock Holmes

23:31 – Operazione U.N.C.L.E.

01:33 – Viaggio nell’isola misteriosa

03:10 – Il settimo figlio

04:54 – Il professore matto

Premium Action

18:11 – THE BRAVE – PER UN BENE SUPERIORE

18:59 – THE BRAVE – ESPLOSIONE

19:47 – CHILDHOOD’S END – GLI OVERLORDS – I PARTE

20:35 – CHILDHOOD’S END – GLI OVERLORDS – II PARTE

21:15 – GOTHAM V – ACE CHEMICALS

22:04 – GOTHAM V – NIENTE DI SCIOCCANTE

22:55 – ARROW VIII – IL PRESENTE

23:44 – CONTAINMENT – PECORE TRA I LUPI

Mya

18:42 – THE BOLD TYPE III – DI PIU’

19:32 – PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS – SE UNO DI LORO E’ MORTO

20:23 – PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS – LA SONATA DEGLI SPETTRI

21:15 – A.P. BIO III – GARY TI PRESENTO DAVE – 1aTV

21:39 – A.P. BIO III – IL CONIGLIETTO FILOSOFO – 1aTV

22:05 – BOB HEARTS ABISHOLA – ARRABBIATA, FELICE, STESSA FACCIA

22:29 – BOB HEARTS ABISHOLA – RANDY IL MANDRIANO

22:53 – THE GOOD PLACE IV – CHIDI CILASSATO