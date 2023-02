Su Rai Uno Resta con me, su Rai Tre Che tempo che fa? Guida ai programmi Tv della serata del 26 febbraio 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 26 febbraio 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Outback. Wade e Lisa sono una giovane coppia americana in vacanza in Australia con la speranza di dare nuova linfa alla loro storia d’amore in crisi. Durante una gita nell’outback, il loro gps smette di funzionare e i due abbandonano l’auto per proseguire a piedi. Si ritroveranno presto isolati e senza cibo, acqua o armi, circondati da serpenti, scorpioni e cani selvatici. Ogni loro decisione potrebbe marcare la differenza tra il rimanere in vita e la morte certa. Su Rai Movie dalle 21.10 Piedone d’Egitto. Quando uno scienziato viene rapito, il commissario Rizzo, detto Piedone, il maresciallo Caputo e Bodo, un ragazzino di colore amico di Piedone, lo cercano in Egitto. Su Italia 1 dalle 21.16 Red 2. La squadra degli agenti della CIA ormai in pensione dovra’ affrontare nuovi nemici. Su Sky Cinema dalle 21.15 Nesuno mi può giudicare. La bella Alice vive una vita agiata nella propria villetta di Roma, con il marito, un figlio e tre domestici. Con l’improvvisa morte dell’uomo in un incidente, la donna scopre di aver ereditato solo debiti, e che l’impresa familiare è sull’orlo del fallimento. Su Iris dalle 21 North Country – Soria di Josey. Il matrimonio di Josey Aimes è naufragato e per sopravvivere lei è costretta a tornare insieme ai due figli nella sua cittadina natale nel nord del Minnesota. Josey riesce a trovare lavoro presso le locali miniere di ferro.

TELEFILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Resta con me. All’UDIN Alessandro trova nuovi colleghi e una certa diffidenza iniziale. Lavora al loro fianco sull’omicidio di una ragazza, ma l’ossessione per la “banda della lancia termica”, persiste. Su Rai Due dalle 21.20 NCIS. Alla Global Service scoppia un incendio doloso. La squadra capisce che il modus operandi è quello di Pèrez, un latitante ricercato dall’F.B.I., ma che l’incendio deve essere opera di qualche emulatore.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.16 Guinness – lo show dei record. Gerry Scotti torna alla guida dello show dove, primatisti provenienti da ogni parte del mondo, sono pronti a sfidarsi e sfidare i propri limiti per aggiudicarsi un nuovo guinness world record.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 20 Che tempo che fa? Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Su Rete 4 dalle 21.20 Zona bianca Nuovo programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

Guida tv di domenica 26 febbraio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Resta con me 1

23:35 – Tg1 Sera

23:40 – Speciale Tg1

00:50 – Giubileo 2025. Pellegrini di speranza

01:20 – Che tempo fa

Rai 2

18:00 – Tg2 L.I.S.

18:05 – Rai Tg Sport della Domenica

18:25 – 90° Minuto

19:00 – 90° Minuto – Tempi supplementari

19:45 – S.W.A.T.

20:30 – Tg2

21:00 – NCIS Los Angeles 14

21:50 – Blue Bloods 13

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Che tempo che fa

23:30 – Tg3 Mondo

23:55 – Meteo 3

00:00 – 1/2 h in piu’

01:30 – 1/2 h in piu’ – Il mondo che verra’

02:00 – Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rai 4

18:15 – Delitti in Paradiso 10

19:15 – Delitti in Paradiso 10

20:15 – Delitti in Paradiso 10

21:20 – Outback

22:50 – I bambini di Cold Rock

00:35 – Anica – Appuntamento al cinema

00:40 – Kill chain – Uccisioni a catena

02:15 – Miss Bala – Sola contro tutti

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LO SHOW DEI RECORD

00:45 – TG5 – NOTTE

01:19 – METEO.IT

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL CORRIERE

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – ARMA BIOLOGICA

21:20 – RED 2 – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:21 – TERMINATOR GENISYS – 1 PARTE

19:16 – TG COM

19:21 – METEO.IT

19:23 – TERMINATOR GENISYS – 2 PARTE

21:04 – WHITEOUT – INCUBO BIANCO – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – WHITEOUT – INCUBO BIANCO – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 20 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:20 – ZONA BIANCA

00:54 – CON GLI OCCHI DELL’ASSASSINO – 1 PARTE

01:52 – TGCOM

01:54 – METEO.IT

Warner TV

18:45 – L’ultimo combattimento di Wong

21:00 – Il fuggitivo 1′ Stagione Ep.2

23:10 – Lady in the Water

01:00 – Squadra Emergenza 5′ Stagione Ep.4

02:00 – Squadra Emergenza 5′ Stagione Ep.1

03:00 – Squadra Emergenza 5′ Stagione Ep.2

04:00 – Squadra Emergenza 5′ Stagione Ep.3

05:00 – Squadra Emergenza 5′ Stagione Ep.4

Rai Movie

19:15 – Quando l’amore si spezza

21:10 – Piedone d’Egitto

23:05 – La notte di San Lorenzo

01:00 – Desperado

02:50 – The Search

05:00 – Dove la terra scotta

Cine 34

18:05 – A CENA CON… – GRANDI MAGAZZINI

21:00 – IL PARADISO ALL’IMPROVVISO – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24

22:13 – METEO.IT

22:15 – IL PARADISO ALL’IMPROVVISO – 2 PARTE

22:52 – DOVE VAI IN VACANZA?

01:38 – NUDO DI DONNA

03:10 – IL TIGRE

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA I-II-III-IV-V – UNA POLIZZA MALEDETTA

20:00 – A-TEAM III – I CAVALIERI DELL’ASFALTO

21:10 – OCEAN’S ELEVEN – FATE IL VOSTRO GIOCO – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – OCEAN’S ELEVEN – FATE IL VOSTRO GIOCO – 2 PARTE

23:10 – IL GRANDE LEBOWSKI – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

18:19 – IPOTESI DI COMPLOTTO

21:00 – NORTH COUNTRY-STORIA DI JOSEY

23:46 – LA VENDETTA DI LUNA

01:40 – IL RITORNO DI CASANOVA

03:15 – CIAKNEWS

03:18 – LA GRANDE ILLUSIONE

05:01 – LA ZIA D’AMERICA VA A SCIARE

TV8

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Calabria

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Barbagia

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Val D’Aosta

22:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Bologna e i suoi colli

00:00 – Il Testimone Lampedusa. 1a parte

01:30 – Indiavolato

03:15 – Lady Killer Ep. 14

04:15 – Coppie che uccidono Ep. 4

Italia 2

18:05 – NARUTO SHIPPUDEN – PERSEGUIRE LA SPERANZA

18:35 – WILL & GRACE – STELLE E STRISCE

19:00 – WILL & GRACE – E’ QUI IL PARTY? – I PARTE

19:25 – WILL & GRACE – E’ QUI IL PARTY? – II PARTE

19:55 – WILL & GRACE – GLI AFFARI SONO AFFARI

20:20 – WILL & GRACE – BALLE DI NATALE

20:45 – WILL & GRACE – GAY E STALLONI

21:15 – THE BIG BANG THEORY – LA DIFFUSIONE DELL’ORNITOFOBIA

La 5

19:00 – L’ONORE E IL RISPETTO – 5

21:10 – WEDDING EVERY WEEKEND – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – WEDDING EVERY WEEKEND – 2 PARTE

22:55 – AMICI DI MARIA

01:37 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

02:55 – L’ONORE E IL RISPETTO – 5

NOVE

18:25 – Little Big Italy 6′ Stagione Ep.1

19:55 – Little Big Italy 6′ Stagione Ep.2

21:25 – Sento la terra girare

23:45 – Ex

01:55 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.3

02:25 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.4

02:55 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.11

03:25 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.12

Cielo

19:15 – Affari al buio Ep. 6

19:45 – Affari al buio Nella Moreno Valley

20:15 – Affari di famiglia Ep. 3

20:45 – Affari di famiglia Ep. 4

21:15 – Revenant – Redivivo

23:45 – Caligola e Messalina

01:30 – La cultura del sesso Las Vegas

02:15 – Hustler: il porno secondo Larry Flynt

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Non è l’arena

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – In Onda (r)

01:50 – Uozzap

02:15 – Apocalypse Now Redux

05:30 – L’Aria Che Tira – Diario (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Drop Dead Diva

20:00 – La cucina di Sonia-

21:30 – Ghost Wisperer – Presenze

00:50 – Brothers & Sisters, segreti di famiglia

05:05 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Food Network

18:00 – Una Macara ai fornelli – Magie dalla Puglia – 1^TV 3′ Stagione Ep.4

18:30 – Una Macara ai fornelli – Magie dalla Puglia 2′ Stagione Ep.6

19:00 – Una Macara ai fornelli – Magie dalla Puglia 1′ Stagione Ep.1

19:30 – Una Macara ai fornelli – Magie dalla Puglia 1′ Stagione Ep.2

20:00 – Una Macara ai fornelli – Magie dalla Puglia 1′ Stagione Ep.3

20:30 – Una Macara ai fornelli – Magie dalla Puglia 1′ Stagione Ep.4

21:00 – Pizza Hero – La sfida dei forni 2′ Stagione Ep.7

22:15 – Pizza Hero – La sfida dei forni 1′ Stagione Ep.8

TOP CRIME

19:23 – RIZZOLI & ISLES IV – UNA FAMIGLIA UNITA

20:16 – RIZZOLI & ISLES IV – UN CADAVERE NELL’OCEANO

21:10 – COLOMBO – L’ARTE DEL DELITTO

22:57 – Poirot: Carte in tavola – 1 PARTE

23:48 – TGCOM24

23:49 – METEO.IT

23:51 – Poirot: Carte in tavola – 2 PARTE

00:44 – FBI: MOST WANTED III – OSCURA FOLLIA

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 8′ Stagione Ep.3

21:10 – Il giovane ispettore Morse 2′ Stagione Ep.4

23:10 – Vera 3′ Stagione Ep.2

01:10 – Modern Murder – Due detective a Dresda 1′ Stagione Ep.4

03:10 – Nightmare Next Door 4′ Stagione Ep.2

04:10 – Nightmare Next Door 4′ Stagione Ep.3

05:05 – Nightmare Next Door 4′ Stagione Ep.4

Rai Premium

19:30 – Come fai sbagli

21:20 – The Voice Senior

00:00 – Il Paradiso delle Signore 7 – Daily 5

00:45 – Il Paradiso delle Signore 7 – Daily 5

01:25 – Il Paradiso delle Signore 7 – Daily 5

02:05 – Il Paradiso delle Signore 7 – Daily 5

02:45 – Il Paradiso delle Signore 7 – Daily 5

03:25 – Un’estate in Algarve

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Chi cerca trova 5′ Stagione Ep.9

19:00 – Chi cerca trova 5′ Stagione Ep.10

20:00 – Chi cerca trova 6′ Stagione Ep.1

21:00 – Chi cerca trova 6′ Stagione Ep.2

22:00 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.13

23:00 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.14

00:00 – Chi cerca trova: super restauri 3′ Stagione Ep.15

01:00 – Chi cerca trova: super restauri 2′ Stagione Ep.1

TV2000

18:28 – Tg 2000

18:49 – IL TORNASOLE

18:59 – Santa Messa

20:00 – Rosario

20:30 – Tg 2000

20:51 – Soul

21:24 – Fermata d’autobus

23:07 – Indiscreto

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – K Around The World

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Fuori Dai Fornelli

22:30 – Tormento D’Amore

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – Maratona Mangiare Con Gusto

01:00 – Grandi Imperi

02:00 – K Around The World

02:30 – L’Argonauta

03:00 – Gli Ultimi Paradisi

04:00 – Atlante

04:30 – Sapori Dal Mondo

VH1

19:00 – Happy Birthday Francesca Michielin

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – B-LAB

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – MOTORPAD TV

00:00 – CROSSOVER – UNIVERSO NERD

01:00 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

19:00 – Memory

19:15 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Il Giardino Di Albert

20:30 – Il Gioco Del Mondo

21:00 – Destinazione Svizzera

22:30 – Svizzera E Dintorni

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – Circus!

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – In Cammino Sul Crinale

23:00 – Borotalk

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

20:00 – Circus!

21:00 – A-Z

21:30 – Il Valzer Dell’Imperatore

23:30 – Rubriche Commerciali

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – Sua maestà il muschio

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:20 – Elezioni cantonali

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Storie

La2

18:55 – Sci alpino: Coppa del mondo – Slalom maschile 1. prova da Palisades Tahoe (USA)

20:00 – Domenica Sprint Sintesi degli eventi di giornata

20:30 – The Code

22:10 – Sci alpino: Coppa del mondo – Slalom maschile 2. prova da Palisades Tahoe (USA)

23:05 – A tutto hockey Sintesi

23:25 – Sguardi – Futura – Prima parte

00:45 – La domenica sportiva (R)

00:50 – Sci alpino: Coppa del mondo – Super G femminile (R) da Crans Montana (SUI)

Rai Sport +HD

18:25 – Pallavolo

21:00 – Atletica Leggera

21:45 – Ciclismo

23:40 – Snowboard

00:25 – Snowboard

01:30 – Snowboard

03:15 – Sci Alpino

04:25 – Atletica Leggera Atletica. Cross della Vallagarina

SuperTennis

18:00 – ATP 250 Doha (replica)

19:30 – Supertennis TG

19:45 – WTA 1000 Dubai (replica)

21:15 – Colpo da Campione Botic Van de Zandschulp

21:30 – LIVE ATP 500 Rio de Janeiro

23:30 – ATP 250 Marsiglia (replica)

Euro Sport

19:05 – Snooker The Players Championship Finale Differita

19:55 – Snooker The Players Championship Finale Live

23:00 – Salto con gli sci Mondiali HS 100 Team Misto

00:30 – Sci di fondo Mondiali Sprint Team a Tecnica Libera M/F

01:30 – Ciclismo Kuurne-Bruxelles-Kuurne

03:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Crans Montana. Discesa Libera F

04:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Crans Montana. Super G F

05:00 – Salto con gli sci Mondiali HS 100 Team Misto

SportItalia

19:30 – Solo Calcio (diretta)

20:00 – Si Live 24 (diretta)

20:30 – Goalcar 2022

21:00 – Inside City “Together: Champions Again”

22:00 – Calcio Mercato Live weekend (diretta)

23:00 – Calcio Mercato Live weekend (diretta)

00:00 – TG Qatar (diretta)

00:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:00 – Vita da giungla

18:15 – Le avventure di Tom Sawyer

18:40 – Lucas etc.

18:45 – Grani di pepe

19:10 – Crush – La storia di Stella 1

19:35 – Zorro – La leggenda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Mia & Me

Rai YoYo

18:00 – Mumfie

18:05 – Mumfie

18:15 – Mumfie

18:20 – Mumfie

18:30 – PJ Masks

18:40 – PJ Masks

18:50 – Milo

19:00 – Milo

Boing

18:40 – Craig

19:00 – Scooby-Doo e il mistero del Rock’n’Roll Looney Tunes Show

21:20 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:20 – Adventure Time

01:30 – Dragon Ball Super

02:40 – Gumball

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Mighty express – Nuovi Episodi

19:30 – Tom & Jerry: Operazione Spionaggio

20:50 – Hey Duggee

21:20 – Hey Duggee

21:35 – Hey Duggee

21:50 – Trenino Thomas

Frisbee

18:20 – Curioso come George 8′ Stagione Ep.1

18:45 – Yoko 3′ Stagione Ep.7

18:55 – Yoko 3′ Stagione Ep.8

19:05 – Yoko 3′ Stagione Ep.9

19:20 – Curioso come George 8′ Stagione Ep.2

19:45 – George alla scoperta del West!

21:00 – Curioso come George 8′ Stagione Ep.3

21:25 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.25

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.37

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.39

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.41

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.43

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.45

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.47

19:15 – A tutto reality: il Tour 3′ Stagione Ep.22

19:40 – A tutto reality: il Tour 3′ Stagione Ep.23

DeaKids

18:10 – A tutto reality

18:35 – A tutto reality

19:00 – Music Distraction

19:25 – Ted’s Top Ten

19:50 – Marta & Eva

20:15 – Marta & Eva

20:40 – Next level

20:55 – A tutto reality

Super

18:00 – I Thunderman

18:15 – I Thunderman

18:25 – I Thunderman

18:40 – I Thunderman

19:05 – I Thunderman

19:15 – I Thunderman

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

Rai 5

18:30 – Rai News Giorno

18:35 – Personaggi in cerca d’attore

19:00 – Enrico Caruso. E ricomincia il canto

20:00 – Opera: Pagliacci

21:15 – Verdi Gala

22:45 – Franklyn

00:25 – Rai News Notte

00:30 – Tuttifrutti

Rai Storia

18:00 – La guerra segreta

19:00 – Rai News Giorno

19:05 – Cronache dal Rinascimento

19:35 – Cortoreale – Gli anni e gli autori del documentario italiano

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

21:10 – Dove cadono le ombre

Rai Scuola

18:00 – Vertical city Kuala Lumpur

18:30 – Shakespesre Everlasting Sonnets

18:50 – Figures of Speech

19:00 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:15 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:30 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:45 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:00 – I Grandi della Letteratura Italiana

Motor Trend Italia

18:45 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.7

19:40 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.8

20:35 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.9

21:25 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.2

22:15 – Cantieri impossibili: Germania – 1^TV 3′ Stagione Ep.9

23:15 – Cantieri impossibili: Germania – 1^TV 3′ Stagione Ep.10

00:15 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.4

01:15 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.5

DMAX

19:35 – I pionieri dell’oro 3′ Stagione Ep.7

21:25 – Border Control Gibilterra – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

22:20 – Border Control Gibilterra – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

23:15 – La dura legge dei Cops – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

00:10 – La dura legge dei Cops 1′ Stagione Ep.7

01:05 – Cops Spagna 5′ Stagione Ep.14

02:05 – Cops Spagna 4′ Stagione Ep.1

03:00 – Cops Spagna 4′ Stagione Ep.2

Focus TV

18:00 – AHNENERBE – LA VERA STORIA DELLE SPEDIZIONI SEGRETE DEI NAZISTI

19:00 – COSE DI QUESTO MONDO VIII – FABBRICHE FANTASMA E CITTA’ INGHIOTTITE

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO VIII – SULLE TRACCE DELLE ORIGINI DELL’UOMO

21:15 – Isola di Pasqua: misteri di un mondo perduto

23:15 – L’ISOLA DEL SERPENTE ASSASSINO

00:15 – RAPIDI E LETALI – IL MONDO ANIMALE E LA VELOCITA’ I – GIUNGLA

01:15 – IL GIGANTE DEL CIELO: L’AIRBUS A380 – UN SOGNO IN COSTRUZIONE

02:00 – C’ERA UNA VOLTA IL FUTURO I – TRASLOCHI DA RECORD

RealTime

18:15 – Il castello delle cerimonie Vacanze capresi

18:50 – Il castello delle cerimonie Francesca e Giuseppe

19:20 – Il castello delle cerimonie La comunione di Ginevra

19:50 – Il castello delle cerimonie Michela e Mirko

20:20 – 90 giorni per innamorarsi Litigi e speranze

22:20 – 90 giorni per innamorarsi Organizzare un matrimonio Prima TV

00:20 – La clinica della pelle Ep. 5

01:15 – La clinica della pelle Ep. 3

Discovery Channel

18:10 – Deadliest Catch Zona rossa

19:05 – Deadliest Catch Mayday, Mayday

21:00 – Animal Security: Louisiana Ladri in trappola Prima TV

21:55 – Animal Security: Louisiana Il killer della strada Prima TV

22:50 – Il re della giungla Ep. 4

23:50 – Spazio: l’ultima risorsa

01:45 – Come funziona l’Universo Venere

02:35 – Come funziona l’Universo L’alba della vita

Sky Uno

18:40 – MasterChef Italia Ep. 21

20:00 – MasterChef Italia Ep. 22

21:15 – Quelle brave ragazze Ep. 2 Prima TV

22:25 – Quelle brave ragazze Ep. 2

23:35 – Quelle brave ragazze Ep. 2

00:45 – MasterChef Italia Ep. 21

02:05 – MasterChef Italia Ep. 22

03:15 – La seconda casa non si scorda mai Ponte di Legno: una montagna a portata di famiglia

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:40 – Lucy

21:15 – Nessuno mi può giudicare

23:00 – Top Gun: Maverick

01:15 – Moonfall

03:25 – Jerry Maguire

05:40 – I delitti del Barlume – Speciale 10 anni

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:25 – Peter Rabbit 2 – Un birbante in fuga

21:00 – Vicky e il suo cucciolo

22:30 – Il piccolo Lord

00:20 – Sette minuti dopo la mezzanotte

02:10 – Il giro del mondo in 80 giorni

03:35 – Oceani

05:00 – Master Spy – Una spia per amico

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:15 – Mary Shelley – Un amore immortale

21:00 – Adaline – L’eterna giovinezza

23:00 – 40 sono i nuovi 20

00:45 – Il diario di Bridget Jones

02:20 – Il truffacuori

04:05 – Qualcosa di nuovo

05:40 – Mangia, prega, ama

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

18:25 – Il curioso caso di Benjamin Button

21:15 – L’arte di vincere

23:35 – Cogan – Killing Them Softly

01:15 – Fury

03:30 – Vi presento Joe Black

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

18:35 – Robin Hood

21:00 – Shazam!

23:15 – Elysium

01:10 – Jack Ryan: L’iniziazione

03:00 – Maverick

05:05 – 100X100Cinema

05:25 – Once Upon a Time in China

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV