Su Canale 5 Speciale Quirinale, su Sky Professore per amore. Guida ai programmi Tv della serata del 26 gennaio 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 26 gennaio 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Lezioni di persiano. 1942: Gilles, un ebreo belga, viene arrestato, e, per scampare ad un’esecuzione sommaria, mente spacciandosi per persiano grazie ad un libro in farsi che possiede. Per una strana casualità si troverà ad insegnare tale lingua, che lui non conosce affatto, al direttore del campo nazista Koch che, una volta terminata la guerra, sogna di aprire un ristorante in Iran. Così per sopravvivere Gilles si vede costretto a inventare una lingua fatta di parole e suoni senza senso; l’insolito rapporto tra lui e il direttore, però, finirà col suscitare le gelosie dei prigionieri e delle SS, e per Gilles mantenere il segreto diventerà sempre più difficile. Su Man On Fire – Il fuoco della vendetta

L’ex agente della C.I.A. John Creasy è un uomo burbero, alcolizzato, tormentato dai sensi di colpa. Il suo vecchio amico Paul gli propone un lavoro di guardia del corpo ad una bambina di una famiglia messicana. Dopo molte titubanze, Creasy accetta e nel tempo instaura un rapporto speciale con la piccola Pita, che però viene rapita in un assalto in cui lui stesso resta gravemente ferito. Una volta ripresosi, inizia a costruire la sua vendetta spietata contro la potente organizzazione criminale. Su Rai 4 dalle 21.20 Solis – Trappola nello spazio. L’astronauta Troy Holloway è intrappolato in una capsula alla deriva verso il Sole. L’ossigeno si sta rapidamente esaurendo e solo 90′ lo separano dalla morte. La Comandante Roberts e la sua squadra tentano una disperata manovra per salvarlo, ma Troy non è affatto sicuro di voler continuare a vivere. Su Rai Movie dalle 21.10 Mine vaganti. Puglia, terzo millennio. Deciso a dichiarare al padre di essere gay, Tommaso è bruciato sul tempo dal coming out del fratello Antonio. Su Sky Cinema dalle 21.15 Professore per amore. Dopo aver ottenuto qualche successo grazie alle proprie sceneggiature, uno scrittore è costretto ad accettare un lavoro come docente universitario. L’uomo reputa la mansione estremamente inutile e noiosa ma grazie ad una studentessa in particolare, una giovane madre celibe, presto cambia idea e trova anche l’amore.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Chi l’ha visto? Caso Agata Scuto, la mamma della ragazza dopo l’arresto dell’ex compagno Rosario, dice all’inviato della trasmissione Francesco Paolo Del Re: “pensavo che mia figlia fosse ancora viva, mi sono fidata di una persona che credevo di famiglia”. Inoltre a “Chi l’ha visto?”, tutti gli aggiornamenti e le novità sulla vicenda di Liliana Resinovich, l’ex dipendente della Regione Friuli trovata morta in un parco e la misteriosa scomparsa di un ragazzo a Barletta dopo una festa con gli amici. E poi gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Su Rete 4 dalle 21.30 Zona bianca. Nuovo programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi.

DOCUMENTARI

Su Rai Tre dalle 21.20 Viaggio nella Grande Bellezza – Speciale Quirinale.A pochi giorni dall’elezione del nuovo Presidente della Repubblica, Cesare Bocci ci condurra’ alla scoperta dei personaggi, i tesori artistici e le curiosita’ del palazzo del Quirinale.

Guida tv di mercoledì 26 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Lezioni di persiano

23:40 – Porta a Porta

01:20 – Rai – News24

01:55 – Movie Mag

02:25 – Le avventure di Pinocchio

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:30 – Rai Tg Sport Sera

18:50 – Blue Bloods

19:40 – 9-1-1

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Che succ3de?

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:15 – Rookie Blue 5

19:00 – Rookie Blue 5

19:50 – Scorpion 2

20:35 – Scorpion 2

21:20 – Solis – Trappola nello spazio

23:00 – Seven Sisters

01:10 – Halt and Catch Fire

02:00 – Halt and Catch Fire

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INSCIENZA

21:20 – VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA – QUIRINALE

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – A FUOCO LENTO

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – LA SFIDA

21:20 – BACK TO SCHOOL

00:21 – I BABYSITTER – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:16 – THE FLASH V – LA MORTE DI VIBE

19:22 – CHICAGO FIRE V – AIUTO RECIPROCO

20:13 – THE BIG BANG THEORY VIII – L’ACCELERAZIONE DELL’INTIMITA’

20:36 – THE BIG BANG THEORY VIII – IL MODULO DELLA COLONIZZAZIONE

21:04 – SOPRAVVISSUTI – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – SOPRAVVISSUTI – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 99 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – ZONA BIANCA

00:54 – SOBIBOR – LA GRANDE FUGA – 1 PARTE

01:25 – TGCOM

La7

18:00 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – TG LA7

20:30 – Otto e Mezzo

21:15 – Non è l’arena

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (R)

01:50 – LIKE Tutto ciò che piace

02:20 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Josephine, Ange Gardien

20:15 – I menù di Benedetta

20:50 – La cucina di Sonia

21:30 – Fuga dal Natale

23:25 – Secretary

01:35 – La cucina di Sonia

02:00 – La mala educaxxxion

Food Network

18:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.2

19:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Viareggio 3′ Stagione Ep.4

20:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.3

21:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Colli Piacentini 3′ Stagione Ep.5

22:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Ep. 2 – 1^TV 4′ Stagione Ep.2

23:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Ep. 1 4′ Stagione Ep.1

00:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci 1′ Stagione Ep.5

01:00 – L’Italia a morsi – Con Chiara Maci: Ancona 3′ Stagione Ep.7

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 IX – GIOVANI ANNOIATI

19:23 – RIZZOLI & ISLES VI – IL CAPOLAVORO SCOMPARSO

20:16 – RIZZOLI & ISLES VI – CATTIVA CONDOTTA

21:10 – ALL RISE II – AL PIANO DI SOTTO – 1aTV

22:03 – ALL RISE II – BAD BEAT – 1aTV

22:58 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE VIII – MILLE GIORNI SULLA TERRA

23:51 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE VIII – CATENA DI DELITTI

00:44 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE X – UNA RAPINA VECCHIA MANIERA

GIALLO TV

18:55 – Profiling 1′ Stagione Ep.5

20:05 – Profiling 1′ Stagione Ep.6

21:10 – L’ispettore Barnaby 8′ Stagione Ep.8

23:10 – Vera 3′ Stagione Ep.1

01:10 – A Crime To Remember 2′ Stagione Ep.3

02:05 – A Crime To Remember 2′ Stagione Ep.4

03:00 – Nightmare Next Door 2′ Stagione Ep.19

03:50 – Murder Comes to Town 5′ Stagione Ep.1

Rai 5

18:20 – Art night

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Art night

20:25 – Citta’ segrete

21:15 – Visioni

22:10 – Opera: Il flauto magico

00:55 – Culture Club: Live at Wembley

02:25 – Rai News Notte

Rai Premium

18:05 – Il commissario Manara 2

19:05 – Don Matteo 7

20:10 – Don Matteo 7

21:20 – Non mi lasciare

23:20 – La sposa

01:20 – Zodiaco

03:10 – La nave dei sogni – Viaggio di nozze in Puglia

05:00 – Cuori rubati

Mediaset Extra

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

00:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

01:57 – TGCOM24

02:00 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Cristal

19:00 – Cristal

19:30 – La Salute Vien Mangiando

20:00 – Figli Miei Vita Mia

21:00 – Mi Amor

22:00 – Il Massimo In Cucina

22:30 – L’Amore Vero Non SI Compra

TV2000

18:25 – Tg 2000

19:00 – Santa Messa

19:32 – In Cammino

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:50 – Prega con noi

21:42 – Pietro e Paolo

23:34 – La compieta

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – New & Classic

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 06

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 07

20:55 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 08

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 09

21:50 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 10

22:10 – Ex On The Beach Italia Stagione 1 Episodio 02

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:30 – TICKET OUT

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG METEO

20:30 – ZEROVERO

21:15 – IL ROMPISCATOLE HOME EDITION

21:30 – LINEA ROSSA MOLESTIE SESSUALI

22:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2014 ROBERTA TORRE

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – VIA COL VENTI TG METEO

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO IL ROMPISCATOLE HOME EDITION

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – IN CAMMINO SULLA VIA IDRA 2 PUNTATE

23:00 – LINEA ROSSA TI FIDI DELLA POLIZIA?

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Lo Show più piccolo del Mondo Con Nicolò Casolini

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Via col venti Game show con Clarissa Tami

La2

18:15 – Speechless – I pantaloni di Javier Stagione 3, episodio 9

18:40 – White Collar – Colpo al cuore Stagione 5 – episodio 11

19:25 – Frankie Drake Mysteries – Ora la vedi Stagione 2, episodio 10

20:10 – Via per sempre – A gonfie vele 6/6

21:00 – VITA!

22:25 – Innamorarsi al Sunset Terrace

23:50 – Estival Jazz 2016 – Take 6

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

17:35 – 2021: Un Anno di Calcio Un Anno di Calcio 2021

18:30 – Tg Sport TG Sport Sera

18:50 – Salto con gli Sci

20:35 – Pattinaggio di figura

23:00 – Calcio Totale Speciale Calciomercato

00:00 – Tg Sport TG Sport Notte

00:15 – Perle di Sport

Rai Sport

17:35 – 2021: Un Anno di Calcio Un Anno di Calcio 2021

18:30 – Tg Sport TG Sport Sera

18:50 – Salto con gli Sci

20:35 – Pattinaggio di figura

23:00 – Calcio Totale Speciale Calciomercato

00:00 – Tg Sport TG Sport Notte

00:15 – Perle di Sport

02:00 – Calcio

SuperTennis

19:00 – Best of Giorgi Yamstremska vs Giorgi, WTA Palermo 2020

21:00 – Supertennis TG

21:15 – Magazine ATP

21:45 – Best of Sinner Duckword vs Sinner, ATP 250 Sofia 2021

23:45 – WTA Story Vinci vs Bencic, WTA San Pietroburgo 2016

01:00 – Rewind ATP CUP 2022 Zverev vs Auger Aliassime

03:30 – ATP Story Tsitsipas vs Nadal, ATP 500 Barcellona 2021

Euro Sport

18:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi

18:30 – Tennis Australian Open Quarti F

18:55 – Tennis Australian Open Quarti M

19:50 – Informazione Flash News

19:55 – Snooker German Masters Primo turno Live

22:55 – Informazione Flash News

23:00 – Ciclismo Challenge Maiorca

23:30 – Magazine Discovery Golf

SportItalia

19:00 – Calciomercato Live 2°parte

21:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai Che?

00:30 – Si Live 24 (diretta)

00:31 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Si Live 24

01:30 – Flamengo-Portuguesa (diretta)

Rai Gulp

18:10 – Heidi 3D

18:35 – Marvel Spider-Man

19:00 – Grani di pepe

19:30 – Bia

20:15 – Jams 2

20:40 – Il collegio

22:45 – Sara e Marti – #La nostra storia

23:10 – Club 57

Rai YoYo

18:00 – Le avventure di Paddington

18:25 – Nefertina sul Nilo

18:35 – Nefertina sul Nilo

18:45 – Masha e Orso

18:55 – Masha e Orso

19:00 – Masha e Orso

19:10 – 44 Gatti

19:20 – 44 Gatti

Boing

18:00 – Looney Tunes Cartoons

18:45 – Lo straordinario mondo di Gumball

19:50 – Apple & Onion

21:55 – Lego Masters Australia

22:45 – Dragon Ball Super

01:30 – Lego Ninjago

02:40 – Supernoobs

04:20 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:30 – Blaze

18:55 – Tom & Jerry

19:25 – Tom & Jerry

19:35 – Zouk

20:00 – Dino Ranch

20:25 – Doraemon – nuovi episodi

20:50 – Doraemon – nuovi episodi

21:10 – Siamo Fatti Così

Frisbee

18:05 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.20

18:30 – Dinocity 1′ Stagione Ep.19

18:35 – Dinocity 1′ Stagione Ep.20

18:50 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.11

19:00 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.12

19:20 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.21

19:45 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.22

20:10 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.23

K2

18:00 – A tutto reality: le origini 2′ Stagione Ep.52

18:10 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.1

18:25 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.2

18:40 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.3

18:50 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.4

19:00 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.5

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.2

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.3

DeaKids

18:05 – Il Barbiere pasticciere A caccia di un sorriso

18:15 – Il Barbiere pasticciere Alla conquista della tre stelle Dichelin

18:25 – Il Barbiere pasticciere L’impiegato del mese

18:35 – A tutto reality: le origini Ep. 8

18:55 – A tutto reality: le origini Ep. 8

19:15 – Il Barbiere pasticciere Il formaggio Camembert

19:20 – Il Barbiere pasticciere Pan Crosta innamorato

19:25 – Il Barbiere pasticciere Il cane conteso

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – Lex & Presley

19:05 – Lex & Presley

19:30 – Super House SALOTTO

19:35 – Danger Force

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – Sogni in costruzione 1′ Stagione Ep.10

19:20 – Sogni in costruzione 1′ Stagione Ep.8

20:15 – Sogni in costruzione 2′ Stagione Ep.2

21:10 – Sogni in costruzione 2′ Stagione Ep.6

22:05 – Sogni in costruzione – 1^TV 2′ Stagione Ep.7

23:00 – Sogni in costruzione – 1^TV 2′ Stagione Ep.8

23:55 – Sogni in costruzione 2′ Stagione Ep.5

00:50 – Sogni in costruzione 2′ Stagione Ep.1

Rai Storia

18:30 – Iraq: distruzione di una nazione

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Pietre d’inciampo

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Francesco Baracca. L’aviatore rampante

22:10 – Storie della TV

23:10 – Alle origini di Tokyo

Rai Scuola

18:25 – Erasmus Plus Stories

19:00 – Enciclopedia infinita Storia

19:30 – Professione Futuro

20:00 – La scuola in tivù

20:30 – La scuola in tivù

21:00 – Newton

21:30 – I grandi eventi della natura

22:30 – Dream of the future

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.7

19:15 – Vintage Garage 3′ Stagione Ep.4

20:15 – Vintage Garage 5′ Stagione Ep.5

21:15 – Vintage Garage 5′ Stagione Ep.6

22:15 – Affari a quattro ruote 14′ Stagione Ep.4

23:15 – Auto leggendarie: Top 10 – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

00:10 – Restauri a quattro ruote 3′ Stagione Ep.6

01:05 – Restauri a quattro ruote 2′ Stagione Ep.12

DMAX

18:35 – Life Below Zero 2′ Stagione Ep.2

19:30 – Vado a vivere nel bosco: Raney Ranch 1′ Stagione Ep.3

21:25 – Life Below Zero – 1^TV 7′ Stagione Ep.3

22:20 – Life Below Zero – 1^TV 7′ Stagione Ep.4

23:15 – Basket Zone – 1^TV 2021′ Stagione Ep.13

23:45 – Bodycam – Agenti in prima linea – 1^TV 3′ Stagione Ep.4

00:40 – Bodycam – Agenti in prima linea 1′ Stagione Ep.6

01:35 – Bodycam – Agenti in prima linea 1′ Stagione Ep.7

Focus TV

18:00 – ANCIENT DISCOVERIES III – L’ARTE DELLA DISTRUZIONE

19:00 – ENGINEERED

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO V – SANGUE NELL’EDEN

21:15 – Malika: La grande predatrice

22:15 – GRANDI FELINI: I DOMINATORI DELLA TERRA – SOPRAVVISSUTI

23:15 – SEGRETI ASTRONOMICI – I SEGRETI DI MARTE

00:15 – ATLANTE DEL COSMO – IL VIAGGIO DI CURIOSITY

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XX – DISCESA GHIACCIATA

RealTime

18:15 – Cortesie per gli ospiti Ep. 29

19:20 – Cortesie per gli ospiti Ep. 9

20:20 – Cortesie per gli ospiti Ep. 13 Prima TV

21:25 – 90 giorni per innamorarsi: e poi… Controllo dei danni Prima TV

23:15 – Piedi al limite Massa misteriosa

00:05 – Piedi al limite Campo di battaglia

01:00 – Piedi al limite Croste

01:50 – Piedi al limite L’alieno

LaF

18:00 – RED – Il gusto di viaggiare in Giappone 1′ Stagione Ep.8

18:30 – RED – Il gusto di viaggiare in Tunisia 2′ Stagione Ep.1

19:35 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.8

20:10 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.9

20:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.5

21:10 – Dicktatorship – Fallo e basta!

22:55 – Barenboim a Milano

23:55 – Deproducers – Musica per conferenze spaziali

Discovery Channel

18:10 – La febbre dell’oro Un tesoro nascosto

19:05 – La febbre dell’oro Guerre

20:00 – La febbre dell’oro Il sogno

21:00 – Predatori di gemme Ep. 7

21:55 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume Nuova linfa Prima TV

22:50 – La febbre dell’oro Ep. 12 Prima TV

23:50 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 3

00:45 – Chi cerca trova Ok il prezzo è giusto

Sky Uno

18:20 – Quattro matrimoni Ep. 2

19:20 – MasterChef Magazine Ep. 23

19:45 – MasterChef Magazine Ep. 24 Prima TV

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Valtellina

21:15 – Italia’s Got Talent Audizioni Prima TV

23:20 – Italia’s Got Talent Audizioni

01:35 – MasterChef Italia Ep. 11

02:50 – MasterChef Italia Ep. 12

Sky Cinema 1

19:30 – Mechanic: Resurrection

21:15 – Professore per amore

23:10 – I delitti del BarLume – A bocce ferme

01:00 – Justice League

03:00 – E venne il giorno

04:30 – Attenti al gorilla

SKY Cinema Family

18:10 – Crumb la strada verso casa

19:35 – Super Benny operazione taxi rossi

21:00 – Ghosthunters – Gli acchiappafantasmi

22:45 – Nanny Mc – Phee – Tata Matilda

00:30 – Code M – La spada di D’artagnan

02:10 – L’asilo dei papà

03:45 – Rufus e la porta segreta

05:10 – Boog & Elliot 4 – Il mistero della foresta

Sky Cinema Romance

19:10 – Autumn in New York

21:00 – Espiazione

23:10 – Un matrimonio all’inglese

00:50 – Questo o quello – Speciale

01:05 – L’altra donna del re

03:00 – Pane e burlesque

04:35 – 100X100Cinema

04:50 – Tristano & Isotta

Sky Cinema Collection

19:00 – Fury

21:15 – La tempesta perfetta

23:30 – Intervista col vampiro

01:35 – Confessioni di una mente pericolosa

03:35 – 100X100Cinema

03:55 – Vi presento Joe Black

Sky Cinema Action

18:55 – The Outpost

21:00 – Operazione S.M.A.R.T. – Senza tregua

22:40 – Next

00:20 – The Amazing Spider-Man

02:40 – The Next Three Days

04:50 – Submerged – Allarme negli abissi

Fox

18:05 – I Griffin Herpes, l’amore dolente

18:30 – I Simpson Un uomo da carroattrezzi

18:55 – I Simpson Non voglio sapere perché canta l’uccello in gabbia

19:20 – I Simpson La paura fa novanta XVIII

19:45 – How I Met Your Mother Follia positiva

20:10 – How I Met Your Mother Il codice dei maghi. 1a parte

20:35 – How I Met Your Mother Il codice dei maghi. 2a parte

21:00 – L’uomo di casa La prediletta

Premium Cinema

19:15 – Everest

21:15 – SAN ANDREAS

23:08 – SHARK (DI K. RENDALL)

00:41 – I.T. – UNA MENTE PERICOLOSA

02:16 – L’ ANNO DEL DRAGONE

04:28 – The Score

Premium Action

18:45 – THE VAMPIRE DIARIES VIII – CHE COSA SEI TU

19:34 – THE LAST SHIP V – CORAGGIO

20:23 – SUPERNATURAL XIII – UN UOMO SANTISSIMO

21:15 – THE 100 VI – CENERE ALLA CENERE

22:15 – THE 100 VI – PROTOCOLLO DI RETTIFICA

23:04 – THE 100 VI – PROTOCOLLO DI RETTIFICA

00:08 – SUPERGIRL VI – IL GIOCO DELLA VERITA’

00:56 – THE LAST SHIP V – CORAGGIO

Mya

18:20 – JOEY II – LA NUOVA CASA

18:45 – KATY KEENE – CAPITOLO OTTO: TUTTO BENE, MAMMA (STO SOLO SANGUINANDO)

19:32 – KATY KEENE – CAPITOLO NOVE: DESIDERI E SPERANZE

20:24 – ALL AMERICAN II – UNA DI QUESTE SERE

21:15 – GIRLFRIENDS’ GUIDE TO DIVORCE V – REGOLA #303: DISTRUGGI QUELLA SCHIFEZZA

22:04 – GIRLFRIENDS’ GUIDE TO DIVORCE V – REGOLA #1: FA’ UN BRINDISI BREVE

22:54 – RISE – LA PETIZIONE

23:45 – KATY KEENE – CAPITOLO NOVE: DESIDERI E SPERANZE