Programmi tv 26 giugno: Superquark e film

Su Rai Uno torna Superquark: Piero e Alberto Angela ci portano alla scoperta di tantissimi argomenti interessanti. Guida ai programmi Tv della serata del 26 giugno

Al centro della programmazione televisiva di mercoledì 26 giugno c’è il ritorno, su Rai Uno a partire dalle ore 20.25, di Superquark. Piero Angela ci accompagnerà alla scoperta di argomenti interessanti e appassionanti spaziando dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza. Con Alberto Angela andremo alla scoperta dei tanti siti ricchi storia e archeologia in giro per l’Italia. Moltissimi i servizi da tutto il mondo. Gli inviati di Superquark andranno nei laboratori delle più importanti università. E poi il Giro del mondo in pillole per le notizie flash dal mondo scientifico internazionale. Numeri: pesi, distanze, misure e percentuali, che mostrano in maniera significativa, quali e quanti sono i cambiamenti che sta attraversando la nostra epoca. Idee: tutti i libri di divulgazione scientifica. E ancora, Da dove viene?: tante piccole storie di come e perché nasce un innovazione.

Nella programmazione del giorno anche film e attualità. Su Rai Due dalle 21.20 Una vita in Provenza. Provenza, nuovo millennio. Nonno Paul, in rotta con la figlia, incontra i tre nipoti per la prima volta, in vacanza presso la sua fattoria. Ma la convivenza con i ragazzi non è facile. Su Canale 5 triplo appuntamento con Riviera. Nel primo episodio, in onda dalle ore 21.35, la vita della miliardaria Georgina viene stravolta dalla misteriosa morte del marito, un collezionista di opere d’arte. Nel secondo (ore 22.25) Georgina viene informata che gli affari del marito, Clios, sono sotto indagine dell’Interpol. Nel frattempo l’ex moglie dell’uomo, Irina, trama nell’ombra. Nel terzo (ore 23.16) Georgina, insospettita dalle numerose incongruenze e zone grigie che avvolgono la misteriosa morte del marito, inizia ad indagare. Affioreranno scomode verità.

Su Italia 1, dalle ore 21.18, la commedia Amici come noi. Un road movie su due amici inseparabili di Foggia che dovranno lasciare la loro amata città per sfuggire a una situazione piuttosto imbarazzante. A seguire, dalle 23.30, Ti stimo fratello. Giovanni, ingegnere elettronico neolaureato, lascia Genova per Milano, raggiunto da Jonny, gemello diverso col vizio della house music. Su Rete 4 dalle 20.30 I Legnanesi.La comicita’ de I Legnanesi racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo.

Passiamo all’attualità. Su Rai Tre a partire dalle ore 21.20 Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di Chi l’ha visto.