Su Sky Whitney Houston, una voce diventata leggenda, su Canale 5 Temptation island. Guida ai programmi Tv della serata del 26 giugno 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 26 giugno 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Movie dalle 21.10 L’uomo che amò Gatta Danzante. West, fine ‘800. Imprigionato per aver vendicato lo stupro della moglie, Jay si tramuta in rapinatore al suo rilascio. Poi incontra Catherine, ed è passione. Su Italia 1 dalle 21.29 Fast and Furious. Vin Diesel e’ Dom Toretto, asso delle corse e Paul Walker l’agente O’Conner. Su Sky Cinema dalle 21.15 Whitney Houstoo, una voce diventata leggenda. Scoperta dal produttore discografico Clive Davis, la fama di Whitney Houston prende piede intorno agli anni 80, prima di diventare una delle più grandi cantanti della sua generazione. Su Iris dalle 21 Il discorso del re. Dopo la morte del padre e l’abdicazione del fratello Edoardo VIII, Bertie, che soffre da tutta la vita di balbuzie, viene incoronato re con il nome di Giorgio VI d’Inghilterra. La sua fida, ora, è quella di affrontare un importante discorso pubblico.

TELEFILM/SERIE TV

Su Rai Uno dalle 21.25 Blanca – Tornando a casa. Il caso su cui Blanca si trova ad indagare la interessa molto da vicino: riguarda Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che lei aveva indicato come l’assassino di sua sorella. Su Rai Due dalle 21.20 CSI Vegas.La squadra soccorre un bambino che è riuscito a scappare dal suo aguzzino. Molto presto emergono particolari inquietanti legati alla scomparsa, avvenuta anni prima, di una ragazza. Su Rai 4 dalle 21.19 Blood and Treasure. L’ex agente dell’FBI Danny McNamara, esperto d’arte e antichità e specializzato nel rimpatrio di opere d’arte rubate, e la ladra Lexi Vaziri tornano a collaborare nella seconda stagione della serie.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.30, Temptation island. Il reality in cui alcune coppie di fidanzati vip mettono alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Report. Il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in tv. Sigfrido Ranucci e la squadra di Report ancora una volta in prima fila con inchieste e approfondimenti su politica, economia e società. Su Rete 4 dalle 21.30 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Guida tv di lunedì 26 giugno: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechete’

21:25 – Blanca

23:30 – Cose Nostre

00:40 – Rai – News24

01:10 – Che tempo fa

01:15 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Hawaii Five-0

19:40 – NCIS

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Via dei matti n°0

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Report

23:15 – L’avversario – L’altra faccia del campione

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:20 – Il Commissario Rex 5

19:10 – Seal Team 3

19:55 – Seal Team 3

20:35 – Criminal Minds 6

21:20 – Blood & treasure 2

22:05 – Blood & treasure 2

22:50 – Jiu Jitsu

00:30 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – TEMPTATION ISLAND

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – GOSSIP FATALI

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – IN CERCA DI UN PADRE

21:20 – FAST AND FURIOUS – 1 PARTE

22:50 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Canale 20 Mediaset

18:27 – FLASH VII – IL POPOLO CONTRO KILLER FROST

19:22 – Chicago Med V – LA SCELTA DI SALOMONE

20:13 – THE BIG BANG THEORY XI – LE RIPERCUSSIONI DEI FESTEGGIAMENTI

20:36 – THE BIG BANG THEORY XI – LE MISURAZIONI MATRIMONIALI

21:04 – L’ UOMO CON I PUGNI DI FERRO – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – L’ UOMO CON I PUGNI DI FERRO – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 60 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

00:50 – TRAINING DAY – QUI PRO QUO

01:47 – TG4 – L’ULTIMA ORA NOTTE

Warner TV

18:45 – Smallville 9′ Stagione Ep.11

19:35 – Supernatural 6′ Stagione Ep.22

20:30 – Supernatural 7′ Stagione Ep.1

21:30 – Human Target 1′ Stagione Ep.5

00:10 – Nikita 1′ Stagione Ep.21

01:05 – Nikita 1′ Stagione Ep.22

01:50 – Nikita 2′ Stagione Ep.1

02:40 – Nikita 2′ Stagione Ep.2

Rai Movie

19:40 – Whitestar

21:10 – L’uomo che amo’ Gatta Danzante

23:15 – I due invincibili

01:20 – Un re per quattro regine

02:50 – I banchieri di Dio

05:00 – Grey owl – Gufo grigio

Cine 34

18:40 – A CENA CON… – ROBA DA RICCHI

21:00 – LE COMICHE 2 – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – LE COMICHE 2 – 2 PARTE

22:57 – A TU PER TU

01:08 – PIERINO LA PESTE ALLA RISCOSSA

02:35 – PENSIONE AMORE, SERVIZIO COMPLETO

TWENTYSEVEN

18:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – LUPI

19:00 – COLOMBO – COLOMBO: SCANDALI A HOLLYWOOD

21:10 – MATRICOLE DENTRO O FUORI – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – MATRICOLE DENTRO O FUORI – 2 PARTE

23:10 – SCUOLA DI POLIZIA 7: MISSIONE A MOSCA – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Iris

19:15 – CHIPS – LA MANIA DELL’AUTOSTOP

20:05 – WALKER TEXAS RANGER I – FUGA NELLA BOSCAGLIA

21:00 – IL DISCORSO DEL RE

23:31 – JARHEAD

02:06 – NOTE DI CINEMA

02:12 – CITY HALL

04:01 – CIAKNEWS

04:05 – LA VALLE DEI RE

TV8

19:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Monaco

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Puglia

21:30 – Cops – Una banda di poliziotti Forze del disordine

23:15 – La cuoca del Presidente

01:00 – Delitti L’enigma di via Poma

02:00 – Delitti Il giallo di Posillipo

03:00 – Coppie che uccidono Ep. 3

04:00 – Lady Killer Ep. 1

Italia 2

18:00 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – ADDIO, WATER SEVEN! BENTORNATO, USOPP!

18:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – FUORILEGGE, MA SEMPRE AMATI

19:00 – FRIENDS – PER DIMENTICARE RICHARD

19:25 – FRIENDS – PAURA D’AMARE

19:55 – FRIENDS – LA CASSETTA DELLA POSTA

20:20 – FRIENDS – TRE ANNI PRIMA

20:50 – FRIENDS – UN LETTO NUOVO PER MONICA

21:25 – I GRIFFIN – UN RACCONTO “FREMENTE

La 5

18:00 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

19:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

20:05 – DAYDREAMER – LE ALI DEL SOGNO

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: TEMPESTA D’AMORE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: TEMPESTA D’AMORE – 2 PARTE

23:10 – LE VERITA’ NASCOSTE I

NOVE

18:15 – Sulle orme dell’assassino 2′ Stagione Ep.12

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 1′ Stagione Ep.6

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 3′ Stagione Ep.26

21:25 – Torno indietro e cambio vita

23:30 – Torno indietro e cambio vita

01:25 – Border Security: niente da dichiarare 3′ Stagione Ep.7

02:20 – Border Security: niente da dichiarare 3′ Stagione Ep.8

03:15 – Airport Security: Spagna 6′ Stagione Ep.1

Cielo

18:00 – Fratelli in affari: una casa è per sempre Ep. 6

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Chelsea e Brian

19:45 – Affari al buio Long Beach non porta troppo bene…

20:15 – Affari di famiglia Il primo Beethoven

20:45 – Affari di famiglia Hollywood da collezione

21:15 – Una donna fantastica

23:15 – Planet Sex con Cara Delevingne Parliamo di genere Prima TV

00:15 – Queen of Lapa: la vita di Luana Muniz

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Giochi di potere

23:30 – Fair Game – Caccia alla spia

01:00 – TG LA7 Notte

01:30 – L’Aria che Tira (r)

01:45 – Otto e Mezzo (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – White collar – Fascino criminale

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Il riscatto di Michel

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Sorelle nemiche

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Artbox

Food Network

18:15 – Fatto in casa per voi 8′ Stagione Ep.16

18:50 – Fatto in casa per voi 4′ Stagione Ep.5

19:20 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.23

19:55 – Fatto in casa per voi 4′ Stagione Ep.9

20:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.7

21:05 – Fatto in casa per voi 6′ Stagione Ep.4

21:35 – Giusina in cucina – Seacily Edition 1′ Stagione Ep.4

22:05 – Giusina in cucina – Seacily Edition 1′ Stagione Ep.5

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIV – LA FESTA E’ FINITA

19:23 – THE CLOSER V – LA VITA

20:16 – THE CLOSER V – TRASFORMAZIONE

21:10 – C.S.I. MIAMI VI – SOTTOSOPRA

22:03 – C.S.I. MIAMI VI – L’AMICO FANTASMA

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – SCATTI PROIBITI

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – VIOLENZA IN DIRETTA

00:45 – COLOMBO – IL CANTO DEL CIGNO

GIALLO TV

18:10 – Perception 3′ Stagione Ep.8

19:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 2′ Stagione Ep.13

20:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 3′ Stagione Ep.1

21:10 – Vera 6′ Stagione Ep.4

23:10 – Shetland 6′ Stagione Ep.2

01:20 – L’ispettore Barnaby 8′ Stagione Ep.4

03:15 – Nightmare Next Door 4′ Stagione Ep.18

04:10 – A sei passi dal killer 1′ Stagione Ep.4

Rai Premium

19:20 – DOC – Nelle tue mani 2

21:20 – Last Cop – L’ultimo sbirro 5

22:10 – Last Cop – L’ultimo sbirro 5

23:00 – Last Cop – L’ultimo sbirro 5

23:45 – Sex

00:45 – Sei donne – Il mistero di Leila

02:25 – La Squadra

04:05 – Sea Patrol 3

Mediaset Extra

19:15 – DISTRETTO DI POLIZIA I – SCELTA/PAURA

21:15 – COLORADO

00:35 – CADUTA LIBERA

01:37 – TGCOM24

01:39 – AVANTI UN ALTRO STORY

02:34 – NON E’ LA RAI

03:24 – NON E’ LA RAI

04:15 – NON E’ LA RAI

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – C’era una volta casa 4′ Stagione Ep.9

19:15 – C’era una volta casa 4′ Stagione Ep.10

20:10 – C’era una volta casa 4′ Stagione Ep.11

21:05 – Case al mare con Christina 3′ Stagione Ep.6

22:05 – Case al mare con Christina – 1^TV 3′ Stagione Ep.8

23:05 – Case al mare con Christina 3′ Stagione Ep.7

00:05 – Case al mare con Christina 3′ Stagione Ep.5

01:05 – Case al mare con Christina 3′ Stagione Ep.4

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In cammino

19:59 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Karol, un Papa rimasto uomo

22:36 – Indagine ai confini del sacro

23:00 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Ciao Chef!

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

18:00 – Viaggi Straodinari

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Il Bel Paese

20:30 – L’Italia In Tour

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Aggiungi Un Posto A Tavola

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Catfish: False Identita’

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA MERCATO

23:30 – CROSSOVER – UNIVERSO NERD

00:30 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

18:00 – Memory

18:12 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – TG E Meteo

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Grilli & Grill

21:30 – Il Gioco Del Mondo

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

20:30 – Grilli & Grill

21:00 – Atleticat

22:00 – In Cammino Sul Crinale

23:00 – Storie

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – CS Good News

20:00 – Cash Suisse

20:30 – Puoi Cucinarlo Anche Tu

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Motor – Cube

22:00 – Borotalk

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Diamoci una mano – Lì & Là

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:20 – Hudson & Rex – La prova finale Stagione 1, episodio 4

19:00 – Cucine senza frontiere

19:45 – Telesguard

20:00 – Il giardino di Albert – Che caldo!

21:05 – S come Stanley

22:25 – Play Suisse

23:15 – Segni dei tempi

23:35 – Over the Top

Rai Sport +HD

18:00 – European Games

19:30 – Automobilismo

20:50 – Automobilismo. C.to Italiano GT Sprint M

22:05 – Tiro Con L’Arco

23:00 – Reparto Corse

23:30 – Tg Sport

23:40 – European Games

00:50 – European Games

SuperTennis

18:30 – LIVE ATP 250 Mallorca

20:30 – Supertennis TG

20:45 – WTA 250 Bad Homburg (differita)

22:30 – Cronache Italiane

22:45 – ATP 250 Mallorca (differita)

00:00 – WTA 500 Eastbourne

02:00 – ATP 250 Eastbourne (replica)

04:00 – WTA 250 Bad Homburg (replica)

Euro Sport

18:00 – Tiro con l’arco Coppa del Mondo Medellin. Compound

18:30 – Tiro con l’arco Coppa del Mondo Medellin. Arco ricurvo

19:00 – Pesi World Classic Powerlifting Championships

20:05 – Ciclismo Tour de France Lille – Arenberg Porte du Hainaut. 154 km (5a tappa)

22:30 – Ciclismo Tour de France Tomblaine – La Super Planche Des Belles Filles. 176,5 km (7a tappa)

23:30 – Sport European Games MTB: Cross Country Olympic M

00:30 – Sport European Games MTB: Cross Country Olympic F

01:30 – Arrampicata sportiva Coppa del Mondo Bressanone. Boulder F (Finale)

SportItalia

19:00 – Leotalk

20:00 – Calciomercato Live 2a parte (diretta)

21:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai che?

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Dragonero

18:45 – Idefix e gli irriducibili

18:55 – Idefix e gli irriducibili

19:10 – Theodosia 1

19:35 – Kung Fu Panda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Le straordinarie avventure di Jules Verne

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Pinocchio and friends

18:40 – Bluey di Joe Brumm con 2020 AUS

18:50 – Bluey di Joe Brumm con 2020 AUS

18:55 – Bluey di Joe Brumm con 2020 AUS

19:05 – Edmondo e Lucy

19:15 – Momonsters

19:20 – Momonsters

Boing

18:45 – Craig

19:50 – Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi

21:00 – Il Trio Mutanda

21:25 – Capitan Tsubasa

22:20 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Buon compleanno Paw Patrol

18:15 – Buon compleanno Paw Patrol

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Blaze e le Megamacchine

19:35 – Tom & Jerry in New York

19:55 – L’ape Maia 2 – Le olimpiadi del Miele

21:15 – Santiago Dei Mari nuovi episodi

21:40 – Santiago Dei Mari nuovi episodi

Frisbee

18:15 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.1

18:40 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.2

19:05 – Mega Game Dinsiem – E 1′ Stagione Ep.14

19:30 – Mega Game Dinsiem – E 1′ Stagione Ep.15

19:55 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.3

20:25 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.4

20:55 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.5

21:20 – Curioso come George 14′ Stagione Ep.6

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.15

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.16

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.17

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.18

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.19

19:05 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.1

19:25 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.2

19:50 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.39

DeaKids

18:00 – Zig & Sharko Titazig

18:10 – Zig & Sharko La visita di Poseidone

18:15 – Zig & Sharko Benvenuti a bordo!

18:25 – Zig & Sharko Papà fico

18:30 – Zig & Sharko Infermiera Marina

18:40 – Zig & Sharko Prima la sicurezza

18:50 – Zig & Sharko La tempesta

18:55 – Zig & Sharko La caccia al tesoro

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – SpongeBob

19:05 – K.C. Agente Segreto

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Il documentario di Henry Danger

21:15 – Danger Force

Rai 5

18:05 – Stravinskij: Edipo Re

19:05 – I musei di arte moderna e contemporanea in Italia

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Tony Curtis

20:20 – Under Italy

21:15 – Bolshoi Babylon

22:40 – Sciarada – Il circolo delle parole

23:20 – Sidemen: i mercenari del rock

Rai Storia

18:30 – 1941-1966. Memorie del nostro tempo

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Domenica con

19:40 – Domenica con

20:05 – Iconologie quotidiane

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Italia. Viaggio nella bellezza

Rai Scuola

18:00 – I segreti del colore

18:30 – Educazione civica – Speciali Rai Scuola

18:55 – Patrimonio Subacqueo UNESCO

19:00 – Progetto Scienza 2022

19:30 – Wild School

20:10 – Uganda lo sguardo di uno scimpanze’

21:00 – Ada Lovelace: l’incantatrice di numeri

22:00 – Contenitore Doc Divulgativi

Motor Trend Italia

18:20 – Fast N’ Loud 6′ Stagione Ep.2

19:20 – Fast N’ Loud 6′ Stagione Ep.11

20:20 – Fast N’ Loud 6′ Stagione Ep.12

21:20 – Vintage Garage 5′ Stagione Ep.2

22:15 – Auto: storia di una rivoluzione – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

23:15 – Auto: storia di una rivoluzione 1′ Stagione Ep.1

00:15 – Fast N’ Loud 2′ Stagione Ep.10

01:15 – Fast N’ Loud 6′ Stagione Ep.15

DMAX

19:30 – Nudi e crudi 7′ Stagione Ep.1

21:25 – Life Below Zero – 1^TV 8′ Stagione Ep.5

22:20 – Life Below Zero – 1^TV 8′ Stagione Ep.6

23:15 – WWE Raw – 1^TV Ep. 156

01:15 – Moonshiners: la sfida 3′ Stagione Ep.20

02:10 – Moonshiners: la sfida 3′ Stagione Ep.21

03:05 – Cops Spagna 1′ Stagione Ep.13

03:55 – Cops Spagna 2′ Stagione Ep.1

Focus TV

18:00 – UNIVERSO AI RAGGI X II – IL LATO OSCURO DELL’UNIVERSO

19:00 – INGEGNERIA PERDUTA II – GRAN BRETAGNA

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO VI – TERRORE NELLA CITTA’ FANTASMA

21:05 – I DISASTRI CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO

22:00 – I DISASTRI CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO

23:00 – I GRANDI MISTERI DELLA SCIENZA – SIAMO SOLI NELL’UNIVERSO?

00:00 – La guerra dei kamikaze

02:00 – UNIVERSO AI RAGGI X II – IL SISTEMA SOLARE

RealTime

18:25 – Tutto esaudito Ambra e Andrea Prima TV

18:55 – Tutto esaudito Denise e Simone Prima TV

19:25 – Casa a prima vista Ep. 35

20:30 – Casa a prima vista Ep. 36 Prima TV

21:30 – Amiche al limite In spiaggia Prima TV

22:25 – Amiche al limite Bikini Prima TV

23:20 – Vite al limite Syreeta

01:10 – Vite al limite Ashley

Discovery Channel

18:00 – I boss del recupero Ep. 4

18:55 – I boss del recupero Ep. 5

19:50 – I boss del recupero Ep. 6

21:00 – Il club degli esploratori Il vero Indiana Jones Prima TV

21:55 – Il club degli esploratori Mostri e miti

22:50 – Il club degli esploratori Corsa allo spazio

23:45 – Morgan Freeman Science Show Privacy, addio?

00:40 – Morgan Freeman Science Show Gli alieni sono tra di noi?

Sky Uno

18:40 – MasterChef Australia Ep. 55

20:05 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Milano

21:15 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 23

22:20 – Gialappa – Show Ep. 6

00:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Umbria – Dimore storiche

01:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Malta

02:25 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 11

03:15 – Quattro matrimoni Ep. 4

Sky Cinema 1

18:45 – Baywatch

20:50 – 100X100Cinema

21:15 – Whitney Houston – Una voce diventata leggenda

23:45 – Hunger Games

02:10 – G.I. Joe – La nascita dei Cobra

04:05 – Appunti di un venditore di donne

SKY Cinema Family

19:20 – Paddington

21:00 – La fabbrica di cioccolato

23:00 – Legendary – Il giorno del riscatto

00:50 – 100X100Cinema

01:10 – Ragazze nel pallone

02:50 – Le avventure di Fiocco di Neve

04:20 – Moose – Un alce in famiglia

05:55 – Charlie – Anche i cani vanno in paradiso

Sky Cinema Romance

19:20 – Miss Potter

21:00 – Amici di letto

22:55 – Amore estremo – Tough Love

01:00 – Il curioso caso di Benjamin Button

03:45 – Mothers and Daughters

05:20 – Scrivimi una canzone

Sky Cinema Collection

19:30 – C’era una volta il crimine

21:15 – Se Dio vuole

22:50 – Tutta colpa di Freud

01:00 – Ogni maledetto Natale

02:35 – Io sono Tempesta

04:15 – Non ci resta che il crimine

Sky Cinema Action

19:15 – Venom: La furia di Carnage

21:00 – The Peacemaker

23:10 – Blacklight

01:00 – L’urlo di Chen terrorizza anche l’Occidente

02:40 – Arma letale 2

04:35 – L’ultimo Samurai

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV