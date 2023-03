Su Canale 5 Guinness – lo show dei record, su Rai Tre Che tempo che fa? Guida ai programmi Tv della serata del 26 marzo 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 26 marzo 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Wolf Hunter. Joseph e la sua famiglia vivono in una remota landa selvaggia come cacciatori di pellicce. La loro tranquillità è minacciata il giorno in cui pensano di essere in pericolo a causa di un famelico lupo. Joseph lascia allora la famiglia per mettersi sulle tracce dell’animale, ma nel frattempo uno sconosciuto ferito compare nella loro proprietà. Su Rai Movie dalle 21.10 Porgi l’altra guancia. Verso la fine dell’Ottocento, in un villaggio caraibico due sacerdoti aiutano gli abitanti di un villaggio a difendersi dai soprusi di un signorotto locale. Su Sky Cinema dalle 21.15 Liam Neeson e Vera Farmiga in un action che mescola suspense e azione. Un pendolare accetta un’allettante offerta da una donna misteriosa, ma scopre di essere vittima di un inganno. Su Sky Cinema 2 dalle 21.15 Jupiter – Il destino dell’universo. Jupiter Jones è una ragazza immigrata russa, che, insieme alla madre e alla zia lavora come donna delle pulizie. Durante un tentato omicidio da parte di un gruppo di alieni mandati da Balem Abrasax viene salvata da Caine, guerriero interplanetario mandato da Titus Abrasax. Su Iris dalle 21>Le chiavi di Sara. Julia è una giornalista americana che da vent’anni vive a Parigi. Indagando su uno degli episodi più ignobili della storia francese, il rastrellamento di tredicimila ebrei, incontra Sara e apprende la sua storia, quella di una bambina di pochi anni che riesce a sopravvivere agli orrori della guerra.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 Blue Bloods. Jamie s’infiltra in una banda di criminali ed affida a Christo il comando delle operazioni. Eddie segnala a Danny il caso di un misterioso giustiziere che interviene spacciandosi per poliziotto.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.16 Guinness – lo show dei record. Gerry Scotti torna alla guida dello show dove, primatisti provenienti da ogni parte del mondo, sono pronti a sfidarsi e sfidare i propri limiti per aggiudicarsi un nuovo guinness world record.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 20 nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, ospiti di Fabio Fazio Christian De Sica; poi Walter Veltroni e Neri Marcorè, rispettivamente regista e attore protagonista del film “Quando”, nelle sale dal 30 marzo e tratto dall’omonimo romanzo di Veltroni; Giuseppe Fiorello, al suo esordio alla regia con il film “Stranizza d’amuri”, al cinema dal 23 marzo; Lillo. E ancora: Roberto Burioni, ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Luigi Naldini e Alessandro Aiuti, rispettivamente direttore e vicedirettore dell’Istituto San Raffaele Telethon per la terapia genetica di Milano; il direttore de La Repubblica Maurizio Molinari; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Nello Scavo; Michele Serra. Chiude la serata “Il tavolo” con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Simona Ventura, la signora Coriandoli. Saranno ospiti: i Coma Cose, dal vivo con “L’addio”, il pattinatore Pietro Sighel, vincitore di una medaglia d’Oro, due d’Argento e una di Bronzo ai Mondiali di short track di Seul; la Gialappa’s Band; Ubaldo Pantani; Francesco Paolantoni. Tornano al tavolo anche Giuseppe Fiorello e Lillo. Su Italia 1 dalle 21.17 Le Iene presentano: Inside. Alcune delle storie piu’ seguite e discusse del programma, raccontate con interviste, servizi e approfondimenti. Su Rete 4 dalle 21.20 Zona bianca Nuovo programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

CALCIO

Su Rai Uno dalle 20.30 seconda partita di qualificazioni a Euro 2024 per l’Italia di Mancini che, dopo il passo falso in partenza contro l’Inghilterra, cerca un pronto riscatto contro Malta.

Guida tv di domenica 26 marzo: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – Tg1

20:30 – Nazionale di calcio Malta – Italia

23:00 – Tg1 NOTIZIARIO.

23:05 – Speciale Tg1 Er gol de Turone era bono

00:25 – GIUBILEO 2025. PELLEGRINI DI SPERANZA

00:55 – Che tempo fa

01:00 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – Tg2 L.I.S.

18:05 – Rai Tg Sport della Domenica

18:25 – 90° Minuto

19:00 – 90° Minuto – Tempi supplementari

19:45 – S.W.A.T.

20:30 – Tg2

21:00 – Blue Bloods 13

22:40 – La Domenica Sportiva

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Che tempo che fa

23:30 – Tg3 Mondo

23:55 – Meteo 3

00:00 – 1/2 h in piu’

01:30 – 1/2 h in piu’ – Il mondo che verra’

02:00 – Fuori Orario. Cose (mai) viste

Rai 4

18:20 – Private Eyes 3

19:05 – Private Eyes 3

19:50 – Private Eyes 3

20:35 – Private Eyes 3

21:20 – Wolf hunter

22:55 – Chapelwaite 1

23:55 – Chapelwaite 1

00:40 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LO SHOW DEI RECORD

00:35 – TG5 – NOTTE

01:09 – METEO.IT

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA SENSITIVA

20:27 – LE IENE PRESENTANO: INSIDE

23:55 – I GUARDIANI DEL DESTINO – 1 PARTE

00:45 – TGCOM

00:48 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

19:57 – THE BIG BANG THEORY IV – LA GERMINAZIONE DELLE ERBE AROMATICHE

20:15 – THE BIG BANG THEORY IV – LA DISSEZIONE DELL’ACCORDO

20:38 – THE BIG BANG THEORY IV – L’IMPLEMENTAZIONE DELLO GNU

21:04 – SNAKES ON A PLANE – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – SNAKES ON A PLANE – 2 PARTE

23:20 – SFIDA TRA I GHIACCI – 1 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 29 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:20 – ZONA BIANCA

00:54 – SNACK BAR BUDAPEST – 1 PARTE

01:52 – TGCOM

01:54 – METEO.IT

Warner TV

19:00 – Miriam si sveglia a mezzanotte

21:00 – Una fidanzata per papà

23:05 – Viva Las Vegas

01:00 – Gotham 2′ Stagione Ep.11

02:00 – Gotham 2′ Stagione Ep.11

03:00 – Nikita 3′ Stagione Ep.4

04:00 – Nikita 3′ Stagione Ep.4

05:00 – Nikita 3′ Stagione Ep.6

19:00 – Miriam si sveglia a mezzanotte

21:00 – Una fidanzata per papà

23:05 – Viva Las Vegas

01:00 – Gotham 2′ Stagione Ep.11

02:00 – Gotham 2′ Stagione Ep.11

03:00 – Nikita 3′ Stagione Ep.4

04:00 – Nikita 3′ Stagione Ep.4

05:00 – Nikita 3′ Stagione Ep.6

Rai Movie

19:05 – American woman

21:10 – Porgi l’altra guancia

22:50 – L’albero delle pere

00:30 – La favorita

02:30 – Il giorno dei lunghi fucili

04:15 – Stanlio e Ollio – Tempo di pic nic

04:35 – Stanlio e Ollio – Il loro momento magico

05:00 – Noi vivi

19:05 – American woman

21:10 – Porgi l’altra guancia

22:50 – L’albero delle pere

00:30 – La favorita

02:30 – Il giorno dei lunghi fucili

04:15 – Stanlio e Ollio – Tempo di pic nic

04:35 – Stanlio e Ollio – Il loro momento magico

05:00 – Noi vivi

Cine 34

19:05 – A CENA CON… – SUPERFANTOZZI

21:00 – FANTOZZI VA IN PENSIONE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24

22:13 – METEO.IT

22:15 – FANTOZZI VA IN PENSIONE – 2 PARTE

22:57 – RAG. ARTURO DE FANTI BANCARIO-PRECARIO

00:48 – IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB

02:45 – COMPAGNE NUDE

19:05 – A CENA CON… – SUPERFANTOZZI

21:00 – FANTOZZI VA IN PENSIONE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24

22:13 – METEO.IT

22:15 – FANTOZZI VA IN PENSIONE – 2 PARTE

22:57 – RAG. ARTURO DE FANTI BANCARIO-PRECARIO

00:48 – IL PRESIDENTE DEL BORGOROSSO FOOTBALL CLUB

02:45 – COMPAGNE NUDE

TWENTYSEVEN

19:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – SUPPLENZA DIFFICILE

20:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – L’ANIMALE SELVATICO

21:10 – DAVE – PRESIDENTE PER UN GIORNO – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – DAVE – PRESIDENTE PER UN GIORNO – 2 PARTE

23:10 – PROVA A PRENDERMI – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

19:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – SUPPLENZA DIFFICILE

20:00 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – L’ANIMALE SELVATICO

21:10 – DAVE – PRESIDENTE PER UN GIORNO – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – DAVE – PRESIDENTE PER UN GIORNO – 2 PARTE

23:10 – PROVA A PRENDERMI – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

18:54 – IN A VALLEY OF VIOLENCE – NELLA VALLE DELLA VIOLENZA

21:00 – LA CHIAVE DI SARA

23:14 – IN DARKNESS – NELL’OSCURITA’

01:18 – JOHNNY MNEMONIC

02:56 – CIAKNEWS

02:59 – UNA NOTTE CHE PIOVE

04:26 – LA GUERRA SEGRETA

18:54 – IN A VALLEY OF VIOLENCE – NELLA VALLE DELLA VIOLENZA

21:00 – LA CHIAVE DI SARA

23:14 – IN DARKNESS – NELL’OSCURITA’

01:18 – JOHNNY MNEMONIC

02:56 – CIAKNEWS

02:59 – UNA NOTTE CHE PIOVE

04:26 – LA GUERRA SEGRETA

TV8

18:00 – Moto – GP Zona Rossa GP Portogallo Differita

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Molise

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Barbagia

21:30 – Made in Italy – Una casa per ritrovarsi

23:15 – Una spia non basta

01:00 – Sex Movie in 4D

03:00 – Coppie che uccidono Ep. 7

04:00 – Lady Killer Ep. 21

18:00 – Moto – GP Zona Rossa GP Portogallo Differita

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Molise

20:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Barbagia

21:30 – Made in Italy – Una casa per ritrovarsi

23:15 – Una spia non basta

01:00 – Sex Movie in 4D

03:00 – Coppie che uccidono Ep. 7

04:00 – Lady Killer Ep. 21

Italia 2

18:05 – MY HERO ACADEMIA – ONE FOR ALL

18:35 – WILL & GRACE REVIVAL – IL VERO MCCOY

19:00 – WILL & GRACE REVIVAL – UN ASSIDUO CORTEGGIAMENTO

19:25 – WILL & GRACE REVIVAL – LEGAMI DI FAMIGLIA

19:55 – WILL & GRACE REVIVAL – UNIONI CONSAPEVOLI

20:20 – WILL & GRACE REVIVAL – LE COSE CHE FACCIAMO PER AMORE

20:45 – WILL & GRACE REVIVAL – IL GRASSO MATRIMONIO GAY DI JACK

21:15 – THE BIG BANG THEORY – L’INSUFFICIENZA DA HOFSTADTER

18:05 – MY HERO ACADEMIA – ONE FOR ALL

18:35 – WILL & GRACE REVIVAL – IL VERO MCCOY

19:00 – WILL & GRACE REVIVAL – UN ASSIDUO CORTEGGIAMENTO

19:25 – WILL & GRACE REVIVAL – LEGAMI DI FAMIGLIA

19:55 – WILL & GRACE REVIVAL – UNIONI CONSAPEVOLI

20:20 – WILL & GRACE REVIVAL – LE COSE CHE FACCIAMO PER AMORE

20:45 – WILL & GRACE REVIVAL – IL GRASSO MATRIMONIO GAY DI JACK

21:15 – THE BIG BANG THEORY – L’INSUFFICIENZA DA HOFSTADTER

La 5

19:00 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE QUARTA

21:10 – OSSESSIONE MATRIMONIO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – OSSESSIONE MATRIMONIO – 2 PARTE

22:55 – QUANDO L’AMORE ARRIVA IN CITTA’ – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:32 – METEO.IT

19:00 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE QUARTA

21:10 – OSSESSIONE MATRIMONIO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – OSSESSIONE MATRIMONIO – 2 PARTE

22:55 – QUANDO L’AMORE ARRIVA IN CITTA’ – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:32 – METEO.IT

NOVE

20:00 – Little Big Italy 6′ Stagione Ep.4

21:25 – Cambio moglie – 1^TV 3′ Stagione Ep.3

23:10 – Cambio moglie 3′ Stagione Ep.2

00:40 – Naked Attraction Italia – 1^TV 2′ Stagione Ep.5

02:15 – Naked Attraction Italia 2′ Stagione Ep.4

03:45 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.4

04:20 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.11

04:50 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.12

20:00 – Little Big Italy 6′ Stagione Ep.4

21:25 – Cambio moglie – 1^TV 3′ Stagione Ep.3

23:10 – Cambio moglie 3′ Stagione Ep.2

00:40 – Naked Attraction Italia – 1^TV 2′ Stagione Ep.5

02:15 – Naked Attraction Italia 2′ Stagione Ep.4

03:45 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.4

04:20 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.11

04:50 – Sesso da arresto 1′ Stagione Ep.12

Cielo

18:00 – Massima allerta: tornado a New York

19:15 – Affari al buio Vecchi trucchetti

19:45 – Affari al buio Rimanere concentrati

20:15 – Affari di famiglia Ep. 44

20:45 – Affari di famiglia Ep. 45

21:15 – Così fan tutte

23:15 – Miranda

01:00 – La chiave

18:00 – Massima allerta: tornado a New York

19:15 – Affari al buio Vecchi trucchetti

19:45 – Affari al buio Rimanere concentrati

20:15 – Affari di famiglia Ep. 44

20:45 – Affari di famiglia Ep. 45

21:15 – Così fan tutte

23:15 – Miranda

01:00 – La chiave

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Non è l’arena

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – In Onda (r)

01:50 – Uozzap

02:15 – La Mandragola

05:30 – La legge è legge

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Drop Dead Diva

20:00 – La cucina di Sonia-

21:30 – Ghost Wisperer – Presenze

00:50 – Brothers & Sisters, segreti di famiglia

04:25 – I menù di Benedetta

05:05 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Food Network

18:10 – Nel forno di casa tua – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

18:45 – Pasta, orto e fantasia 3′ Stagione Ep.6

19:25 – Pasta, orto e fantasia 3′ Stagione Ep.5

20:05 – Pasta, orto e fantasia 3′ Stagione Ep.1

20:40 – Pasta, orto e fantasia 3′ Stagione Ep.3

21:15 – Pasta, orto e fantasia 3′ Stagione Ep.2

21:50 – Pizza Hero – La sfida dei forni 1′ Stagione Ep.1

23:00 – Pizza Hero – La sfida dei forni 2′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:30 – BLUFF CITY LAW – GRIDARE AL FUOCO IN UN TEATRO AFFOLLATO

19:23 – RIZZOLI & ISLES VII – L’OMBRA DEL DUBBIO

20:16 – RIZZOLI & ISLES VII – LO SPETTRO ASSASINO

21:10 – COLOMBO – DOPPIO SHOCK

22:57 – Poirot: Macabro quiz – 1 PARTE

23:48 – TGCOM24

23:49 – METEO.IT

23:51 – Poirot: Macabro quiz – 2 PARTE

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 2′ Stagione Ep.1

21:10 – Il giovane ispettore Morse 3′ Stagione Ep.4

23:10 – Vera 4′ Stagione Ep.2

01:00 – Alice Nevers – Professione giudice 12′ Stagione Ep.5

02:00 – Alice Nevers – Professione giudice 12′ Stagione Ep.6

03:00 – Alice Nevers – Professione giudice 12′ Stagione Ep.7

04:00 – Alice Nevers – Professione giudice 12′ Stagione Ep.8

05:00 – Alice Nevers – Professione giudice 12′ Stagione Ep.9

Rai Premium

19:20 – La compagnia del cigno 2

21:20 – Stasera tutto e’ possibile

00:05 – Il Paradiso delle Signore 7 – Daily 5

00:50 – Il Paradiso delle Signore 7 – Daily 5

01:30 – Il Paradiso delle Signore 7 – Daily 5

02:10 – Il Paradiso delle Signore 7 – Daily 5

02:50 – Il Paradiso delle Signore 7 – Daily 5

03:30 – Un’estate a Barcellona

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Chi cerca trova 4′ Stagione Ep.7

19:00 – Chi cerca trova 4′ Stagione Ep.8

20:00 – Chi cerca trova 4′ Stagione Ep.9

21:00 – Chi cerca trova 4′ Stagione Ep.10

22:00 – Chi cerca trova: super restauri 1′ Stagione Ep.5

23:00 – Chi cerca trova: super restauri 1′ Stagione Ep.6

00:00 – Chi cerca trova: super restauri 1′ Stagione Ep.7

01:00 – Chi cerca trova: super restauri 1′ Stagione Ep.8

TV2000

18:29 – Tg 2000

18:50 – IL TORNASOLE

19:01 – Santa Messa

20:01 – Rosario

20:29 – Tg 2000

20:51 – Soul

21:24 – The testament of Youth

23:38 – TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – K Around The World

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Fuori Dai Fornelli

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – L’eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Maratona Accademia Da Leoni

01:00 – Cercando Shangri-La

02:00 – K Around The World

02:30 – L’Argonauta

03:00 – Gli Ultimi Paradisi

04:00 – Atlante

VH1

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – B-LAB

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – MOTORPAD TV

00:00 – CROSSOVER – UNIVERSO NERD

01:00 – MISSIONE RELITTI

TeleReporter

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

19:00 – Memory

19:15 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Il Giardino Di Albert

20:30 – Il Gioco Del Mondo

21:00 – Destinazione Svizzera

22:30 – Svizzera E Dintorni

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – Circus!

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – In Cammino Sul Crinale

23:00 – Borotalk

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

20:00 – Circus!

21:00 – A-Z

21:30 – Tè Per Due

23:30 – Rubriche Commerciali

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

18:30 – Rubriche Commerciali

19:30 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

20:00 – Circus!

21:00 – A-Z

21:30 – Tè Per Due

23:30 – Rubriche Commerciali

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Il giardino di Albert – I superpoteri della musica

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:20 – Elezioni cantonali

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Storie

La2

18:00 – La domenica sportiva Le immagini del week end

19:45 – Domenica Sprint Sintesi degli eventi di giornata

20:05 – Motomondiale 2023 – Gran Premio del Portogallo (R) Moto GP

21:05 – Hurricane – Allerta uragano

22:40 – Il prima e dopo sport Immagini sportive

23:00 – A tutto hockey Sintesi

00:00 – A tutto hockey Sintesi

00:20 – La domenica sportiva (R) Le immagini del week end

Rai Sport +HD

19:30 – Diretta Azzurra

20:00 – Motocross

21:00 – Snowboard

22:30 – Reparto Corse

23:00 – Notte Azzurra

23:30 – Salto con gli Sci

00:00 – Judo

02:30 – Ciclismo

SuperTennis

18:00 – LIVE WTA 1000 Miami

19:45 – Supertennis TG

20:00 – LIVE WTA 1000 Miami

22:00 – LIVE WTA 1000 Miami

00:00 – LIVE WTA 1000 Miami

Euro Sport

18:30 – Snowboard Coppa del Mondo Silvaplana. Slopestyle F

19:20 – Basket Serie A Sassari – Tortona (23a g.) Live

21:35 – Ciclismo Gent-Wevelgem Prova M

23:00 – Salto con gli sci Coppa del Mondo Lahti. HS 130 M

00:00 – Sci di fondo Coppa del Mondo Lahti. 20 km Mass Start a Tecnica Classica F

00:45 – Sci di fondo Coppa del Mondo Lahti. 20 km Mass Start a Tecnica Classica M

01:30 – Ciclismo Giro di Catalogna Barcellona – Barcellona. 142 km (7a tappa)

03:00 – Ciclismo Gent-Wevelgem Prova M

SportItalia

19:30 – Solo Calcio (diretta)

20:00 – Si Live 24 (diretta)

20:30 – Goalcar 2022

21:00 – Inside City “Together: Champions Again”

22:00 – Calcio Mercato Live weekend (diretta)

23:00 – Calcio Mercato Live weekend (diretta)

00:00 – TG Qatar (diretta)

00:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:15 – Le avventure di Tom Sawyer

18:40 – Lucas etc.

18:45 – Grani di pepe

19:10 – Crush – La storia di Tamina 2

19:35 – Kung Fu Panda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Mia and Me

Rai YoYo

18:00 – Mumfie

18:05 – Mumfie

18:15 – Mumfie

18:20 – Mumfie

18:30 – Pinocchio and friends

18:40 – Pinocchio and friends

18:50 – Milo

19:00 – Milo

Boing

18:00 – Lego Masters ep 8 – 1^Tv

19:00 – Scooby-Doo e il palcoscenico stregato Looney Tunes Show

21:20 – Captain Tsubasa

21:50 – Captain Tsubasa

22:20 – Adventure Time

01:30 – Dragon Ball Super

02:40 – Gumball

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Dino Ranch – nuovi episodi

19:30 – Fai come Simone – GIOCA CON GLI AMICI

20:50 – Hey Duggee

21:20 – Hey Duggee

21:35 – Hey Duggee

21:50 – Trenino Thomas

Frisbee

18:20 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.1

18:45 – Yoko 3′ Stagione Ep.10

18:55 – Yoko 3′ Stagione Ep.11

19:05 – Yoko 3′ Stagione Ep.12

19:20 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.2

19:45 – Curioso come George: La leggenda di Senza Testa

21:00 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.3

21:25 – Gus – Mini-maxi cavaliere 1′ Stagione Ep.49

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.1

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.3

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.5

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.7

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.9

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.11

19:15 – A tutto reality presenta: missione Cosmo-ridicola 6′ Stagione Ep.16

19:40 – A tutto reality presenta: missione Cosmo-ridicola 6′ Stagione Ep.17

DeaKids

18:00 – Zig & Sharko Atchoo!

18:10 – Le avventure di Bernie Ep. 24

18:15 – Le avventure di Bernie Ep. 25

18:20 – Le avventure di Bernie Ep. 26

18:30 – Le avventure di Bernie Ep. 27

18:35 – Le avventure di Bernie Ep. 28

18:40 – Le avventure di Bernie Ep. 29

18:50 – Le avventure di Bernie Ep. 30

Super

18:15 – I Thunderman

18:40 – I Thunderman

19:05 – I Thunderman

19:15 – I Thunderman

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – SpongeBob

Rai 5

18:45 – Rai News Giorno

18:50 – Mozart: Quartetto in Mi Bem Mag K614

19:15 – Balletto: Il giardino degli amanti

20:45 – Personaggi in cerca d’attore

21:15 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

23:10 – Parlami di te

00:55 – Rai News Notte

01:00 – Tuttifrutti

Rai Storia

18:00 – La vera storia dei cavalieri templari

19:00 – Rai News Giorno

19:05 – L’Italia in guerra

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Scritto, letto, detto

20:40 – Passato e presente

21:20 – Cognome e nome: Lacombe Lucien

23:30 – La grande sfida – L’uomo e l’ambiente 1800-1972

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:25 – Patrimonio Subacqueo UNESCO

18:30 – Invito alla lettura 2 Literacy digitale

18:45 – Invito alla lettura terza serie Aggiorna

19:00 – Newton

19:30 – Nuovi territori selvaggi d’Europa

20:15 – Evolve

21:00 – Newton

Motor Trend Italia

18:45 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.7

19:40 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.8

20:35 – Big con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.9

21:25 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.2

22:15 – Ingegneria perduta – 1^TV 6′ Stagione Ep.7

23:15 – Ingegneria perduta – 1^TV 6′ Stagione Ep.8

00:15 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.4

01:15 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.5

DMAX

19:35 – Nudi e crudi 8′ Stagione Ep.3

21:25 – Border Security: terra di confine 3′ Stagione Ep.2

22:20 – Operazione N.A.S. 1′ Stagione Ep.1

00:10 – Operazione N.A.S. 2′ Stagione Ep.2

02:00 – Escobar – L’oro dei narcos 1′ Stagione Ep.1

02:55 – Escobar – L’oro dei narcos 1′ Stagione Ep.2

03:50 – Escobar – L’oro dei narcos 1′ Stagione Ep.3

04:45 – Escobar – L’oro dei narcos 1′ Stagione Ep.4

Focus TV

18:00 – Mussolini – Ultimi giorni

19:00 – COSE DI QUESTO MONDO VIII – I SEGRETI DELLA VALLE DELL’INDO

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO VIII – GLI ESPERIMENTI SOVIETICI SEGRETI

21:15 – Stonehenge rivelata

22:15 – Stonehenge – La verita’ nascosta

23:15 – SUPERCONNESSI – LE RETI SOCIALI DEGLI ANIMALI – SEGRETI DI FAMIGLIA

00:15 – ALTI E MINUSCOLI – UNA STORIA DI COOPERAZIONE

01:15 – IL CERCHIO DELLA VITA – NATURA MERAVIGLIOSA – SOPRAVVIVERE ALLA NASCITA

RealTime

18:55 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 4

20:20 – 90 giorni per innamorarsi Aspettative ed ex

22:20 – 90 giorni per innamorarsi Test di gravidanza Prima TV

00:20 – La clinica della pelle Ep. 2

01:15 – La clinica della pelle Ep. 3

02:10 – La clinica della pelle Ep. 4

03:00 – La clinica della pelle Ep. 5

03:50 – La clinica della pelle Ep. 6

Discovery Channel

18:00 – Una famiglia fuori dal mondo Nell’acqua fino al collo

19:00 – Una famiglia fuori dal mondo Maggiori responsabilità

20:00 – Una famiglia fuori dal mondo Le api di Bird

21:00 – Affari a quattro ruote Jensen Interceptor

21:55 – Affari a quattro ruote Ford Sierra Cosworth

22:50 – Affari a quattro ruote Vw T2 Panel Van

23:50 – La maledizione delle Bermuda Il mistero dell’equipaggio

00:45 – Wild Frank: alla ricerca del drago Ep. 2

Sky Uno

19:00 – Pechino Express – La via delle Indie Ep. 3

21:15 – Quelle brave ragazze Ep. 6 Prima TV

22:25 – Quelle brave ragazze Ep. 6

23:35 – Quelle brave ragazze Ep. 6

00:45 – Pechino Express – La via delle Indie Ep. 3

03:00 – Chi sceglie la seconda casa? Salento: tra relax e mondanità

04:00 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 51

05:00 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 3

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:35 – Infinite Storm

21:15 – Jupiter – Il destino dell’universo

23:25 – Warcraft – L’inizio

01:30 – Hotel Gagarin

03:05 – Bones and All

05:15 – Corsa infernale

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:20 – Le 5 leggende

21:00 – Anna Frank e il diario segreto

22:45 – Caterina va in città

00:35 – Sonic: Il film 2

02:40 – Luis e gli alieni

04:10 – Moose – Un alce in famiglia

05:45 – Aiuto, ho ristretto la prof!

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:00 – L’isola delle coppie

21:00 – Via dalla pazza folla

23:05 – What Women Want – Quello che le donne vogliono

01:15 – Un amore all’improvviso

03:05 – Il Presidente – Una storia d’amore

05:00 – 100X100Cinema

05:20 – Amore & altri rimedi

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:25 – Ghostbusters – Acchiappafantasmi

21:15 – Ghostbusters II

23:10 – Ghostbusters: Legacy

01:20 – Ghostbusters (2016)

03:15 – 100X100Cinema

03:35 – Ghostbusters – Acchiappafantasmi

05:20 – Ghostbusters II

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:00 – 3 Days to Kill

21:00 – Nessuna verità

23:15 – Eliminators – Senza regole

00:55 – Operazione S.M.A.R.T. – Senza tregua

02:30 – Dredd – Il giudice dell’Apocalisse

04:05 – 100X100Cinema

04:25 – Il mucchio selvaggio

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV