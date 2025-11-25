Programmi TV mercoledì 26 novembre 2025: fiction, show e film

“Il Commissario Montalbano” su Rai 1, “Gigi & Vanessa insieme” su Canale 5, “Eyes Wide Shut” su Iris. Guida ai programmi Tv della serata del 26 novembre 2025

La serata televisiva di mercoledì 26 novembre 2025 offre su Rai 1 la serialità italiana con Il Commissario Montalbano: Il metodo Catalanotti, un episodio che intreccia teatro e delitto, confermando il fascino intramontabile del personaggio interpretato da Luca Zingaretti. Rai 2 propone invece adrenalina pura con The Equalizer 2 – Senza perdono, dove Denzel Washington veste i panni del giustiziere solitario, mentre Rai 3 mantiene la sua vocazione civile con Chi l’ha visto?, il programma di Federica Sciarelli dedicato ai casi di cronaca e alle persone scomparse.

Sul fronte Mediaset, Rete 4 sceglie l’approfondimento politico con Realpolitik, Canale 5 porta sul palco comicità e musica con Gigi & Vanessa insieme, e Italia 1 punta sull’azione con Fast & Furious: Hobbs & Shaw. I canali tematici arricchiscono l’offerta: Cine 20 propone Il mondo perduto: Jurassic Park, Iris rilancia il capolavoro di Kubrick Eyes Wide Shut, Cine 34 regala risate con Il 7 e l’8, mentre La7 alterna cultura e storia con Una giornata particolare e Nerone: L’incendio di Roma. Sky completa il quadro con musica e cucina su Sky Uno, e un’ampia selezione di cinema tra dramma, fantasy, romance e azione. Una serata che unisce emozioni, riflessioni e spettacolo.

Rai 1 – Il Commissario Montalbano: Il metodo Catalanotti (ore 21:30) La fiction con Luca Zingaretti torna con un episodio che intreccia teatro e delitto. Vigàta diventa palcoscenico di passioni e segreti, con atmosfere intense e paesaggi siciliani suggestivi. La regia valorizza il racconto con ritmo e tensione. Un appuntamento che conferma il successo della serialità di qualità. Rai 1 punta ancora sulla fiction d’autore.

Rai 2 – The Equalizer 2 – Senza perdono (ore 21:20) Denzel Washington torna nei panni di Robert McCall, giustiziere solitario in una nuova missione personale. Azione serrata e atmosfere cupe rendono il film imperdibile per gli amanti del genere. Prima del film, spazio all’attualità con TG2 Post. Una serata che mescola informazione e intrattenimento. Rai 2 conferma la sua vocazione al cinema d’azione.

Rai 3 – Chi l’ha visto? (ore 21:20) Federica Sciarelli guida il programma dedicato ai casi di cronaca e alle persone scomparse. Testimonianze e ricostruzioni mantengono alta l’attenzione del pubblico. Il tono rigoroso e partecipato coinvolge la comunità. Una trasmissione che unisce informazione e impegno sociale. Rai 3 conferma la sua identità civile.

Rete 4 – Realpolitik (ore 21:30) Il programma di approfondimento analizza scenari internazionali e dinamiche di potere. Ospiti e dibattiti serrati arricchiscono la serata. La linea editoriale privilegia riflessione e confronto. Prima, l’attualità è affidata a 4 di sera. Rete 4 consolida la sua vocazione informativa.

Canale 5 – Gigi & Vanessa insieme (ore 21:20) Lo show porta sul palco comicità e musica con ospiti a sorpresa. La coppia alterna sketch e performance, creando un clima festoso e popolare. Intrattenimento leggero e familiare caratterizza la serata. Prima dello show, spazio a La ruota della fortuna. Canale 5 conferma la sua vocazione all’intrattenimento.

Italia 1 – Fast & Furious: Hobbs & Shaw (ore 21:20) Spin-off della celebre saga, con azione esplosiva e sequenze spettacolari. Il film garantisce adrenalina e ritmo serrato. Prima, spazio alla serie N.C.I.S.. Una programmazione pensata per un pubblico giovane e amante delle emozioni forti. Italia 1 celebra il cinema d’azione.

Cine 20 – Il mondo perduto: Jurassic Park (ore 21:00) Il sequel diretto da Steven Spielberg porta nuovamente gli spettatori sull’isola di Sorna. Qui i dinosauri vivono liberi e incontrollati, creando nuove minacce per gli uomini. L’avventura si sviluppa tra azione spettacolare e tensione costante. Effetti speciali e ritmo serrato rendono il film un cult del genere. Cine 20 celebra il grande cinema d’avventura.

Iris – Eyes Wide Shut (ore 21:00) Stanley Kubrick firma un’opera visionaria e provocatoria con Tom Cruise e Nicole Kidman. Il film esplora i confini tra desiderio, ossessione e mistero. Atmosfere notturne e simbolismi rendono la pellicola un viaggio inquietante. La regia raffinata e il tono enigmatico catturano lo spettatore. Iris propone un capolavoro del cinema d’autore.

Cine 34 – Il 7 e l’8 (ore 21:00) La commedia con Ficarra e Picone racconta lo scambio di culle che segna due vite. Tra equivoci e ironia, la storia si sviluppa con ritmo brillante. Il duo siciliano porta sullo schermo comicità genuina e popolare. La pellicola unisce risate e riflessione sui destini incrociati. Cine 34 conferma la sua vocazione alla commedia italiana.

La7 – Una giornata particolare / Nerone: L’incendio di Roma (dalle ore 21:15) La rete propone un doppio appuntamento tra cinema e storia. Si parte con Una giornata particolare, capolavoro di Ettore Scola con Sophia Loren e Marcello Mastroianni. Il film racconta l’incontro di due solitudini durante il fascismo. A seguire, il documentario Nerone: L’incendio di Roma ricostruisce uno degli eventi più discussi dell’antichità. La7 alterna cultura e intrattenimento di qualità.

Sky Uno – X Factor: The Road to X Factor (ore 21:15) La musica domina la serata con il racconto del percorso dei concorrenti verso la finale. Backstage ed emozioni si alternano a performance spettacolari. Il ritmo serrato coinvolge pubblico e giudici. Subito dopo, comicità irriverente con la Gialappa’s Band. Sky Uno conferma la sua vocazione musicale e di intrattenimento.

Sky Uno – Cucine da Incubo: Onassis Village – Viterbo (ore 21:15) Antonino Cannavacciuolo affronta una sfida complessa tra piatti mal riusciti e gestione caotica. Il format unisce tensione e rinascita, raccontando la trasformazione di un locale. Atmosfere intense e grande coinvolgimento emotivo. Alle 22:30, nuovo episodio ambientato in Puglia. Sky Uno celebra la cucina come teatro di emozioni.

Sky Cinema 1 – Eden (ore 21:15) Un dramma intenso e visionario che esplora i limiti della sopravvivenza. Atmosfere sospese e immagini potenti catturano lo spettatore. La pellicola alterna tensione e introspezione. A seguire, azione con Jack Reacher: Punto di non ritorno. Sky Cinema 1 propone cinema d’autore e intrattenimento.

Sky Cinema Family – The Portable Door (ore 21:00) Avventura fantasy che mescola magia e ironia. Due giovani apprendisti scoprono un portale segreto in un’azienda misteriosa. Il tono leggero e avventuroso conquista famiglie e ragazzi. Subito dopo, Sonic 3 – Il film. Sky Cinema Family celebra favola e azione.

Sky Cinema Romance – Endless (ore 21:00) Storia d’amore sospesa tra vita e aldilà. Emozioni intense e atmosfere delicate caratterizzano la pellicola. La regia punta su estetica romantica e struggente. Alle 22:40, Cinquanta sfumature di rosso. Sky Cinema Romance alterna dolcezza e sensualità.

Sky Cinema Collection – I predatori dell’arca perduta (ore 21:15) Indiana Jones torna protagonista in un classico intramontabile. Avventura, archeologia e azione si fondono in un racconto epico. Spielberg firma un cult che ha segnato la storia del cinema. A seguire, Indiana Jones e il tempio maledetto. Sky Cinema Collection celebra i grandi cult.

Sky Cinema Action – Star Trek Beyond (ore 21:00) La saga fantascientifica porta gli spettatori nello spazio profondo. Battaglie e nuove alleanze arricchiscono la narrazione. Spettacolarità visiva e riflessioni sull’esplorazione si fondono. Alle 23:05, adrenalina con Fast & Furious 5. Sky Cinema Action conferma la sua vocazione al ritmo serrato.