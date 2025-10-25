“Màkari” su Rai 1, “La notte nel cuore” su Canale 5, “Assassinio sull’Orient Express” su Sky Cinema 1. Guida ai programmi Tv della serata del 26 ottobre 2025

Nella serata di domenica 26 ottobre la fiction italiana torna protagonista con Màkari su Rai 1, dove Saverio Lamanna affronta un nuovo mistero tra le bellezze siciliane e i tormenti del cuore. Su Canale 5, la soap turca La notte nel cuore intreccia amori e vendette in una villa piena di segreti. Per gli amanti del cinema, Assassinio sull’Orient Express su Sky Cinema 1 offre un giallo d’autore con Kenneth Branagh, mentre su TV8 scatta l’adrenalina con il GP del Messico di Formula 1 in diretta. Tra emozioni, suspense e motori, la serata è servita.

Fiction

Rai 1 – Màkari (21:30) Saverio Lamanna, scrittore e detective improvvisato, torna in Sicilia per affrontare nuovi misteri e una dolorosa separazione. Quando un noto criminale viene assassinato, Saverio si ritrova coinvolto in un’indagine che lo costringerà a fare i conti con il passato e con il cuore.

Canale 5 – La notte nel cuore (21:21 e 22:35) La soap turca segue le vicende di Melek e Nuh, gemelli abbandonati dalla madre. Mentre Melek accetta la proposta di matrimonio di Cihan, la famiglia Sansalan affronta tensioni, segreti e lotte per il controllo della villa. Un intreccio di amori, vendette e rivelazioni.

Film

Rai Movie – Il vento e il leone (21:10) Nel Marocco del 1904, il capo berbero Raisuli rapisce un’americana e i suoi figli per sfidare il colonialismo. Il presidente Roosevelt interviene militarmente, dando vita a un conflitto tra potenze e culture. Con Sean Connery e Candice Bergen.

La5 – Tre all’improvviso (21:10) Holly ed Eric, incompatibili e single, diventano tutori legali della figlia di una coppia di amici deceduti. Tra litigi e tenerezze, imparano a diventare una famiglia. Con Katherine Heigl e Josh Duhamel.

Twentyseven – Una notte da leoni 2 (21:17) Stu, Phil e Alan si ritrovano in Thailandia per un matrimonio, ma una notte folle li lascia senza ricordi e con un amico scomparso. Devono ricostruire gli eventi per rimettere insieme i pezzi. Sequel della celebre commedia.

Cine34 – Io ti amo in tutte le lingue del mondo (21:00) Gilberto, insegnante tradito dalla moglie, riceve bigliettini d’amore da una sua studentessa. In un locale per scambisti incontra Margherita, ma scopre un legame inaspettato tra le due donne.

La7 Cinema – Io, me & Irene (21:15) Charlie, poliziotto gentile ma schizofrenico, si trasforma in Hank quando finisce le medicine. Incaricato di scortare Irene, si innamora di lei mentre affronta la sua doppia personalità. Con Jim Carrey.

Assassinio sull’Orient Express (Sky Cinema 1 – 21:15) Durante un viaggio sul lussuoso Orient Express, l’investigatore Hercule Poirot si ritrova coinvolto in un misterioso omicidio. Bloccato dalla neve e circondato da dodici sospettati, dovrà risolvere il caso prima che l’assassino colpisca di nuovo.

Two Weeks Notice – Due settimane per innamorarsi (Sky Cinema Romance – 21:00) Lucy, avvocata ambientalista, viene assunta da George, eccentrico magnate immobiliare. Tra divergenze e complicità, i due scoprono che l’amore può nascere anche nei luoghi più improbabili. Ma quando Lucy decide di licenziarsi, George capisce quanto lei sia importante.

Animali fantastici e dove trovarli (Sky Cinema Family – 21:00) Newt Scamander arriva a New York con una valigia piena di creature magiche. Quando alcune di esse fuggono, la città si ritrova in pericolo. Con l’aiuto di nuove alleate, Newt dovrà recuperarle e affrontare una forza oscura che minaccia il mondo magico.

Sport e motori

Appassionati di motori, preparatevi a una domenica da brividi con il Gran Premio del Messico in diretta su TV8. Si parte alle 19:45 con le Qualifiche, dove i piloti si sfidano per conquistare la pole position. Alle 21:00, Paddock Live Pre Gara scalda l’atmosfera con analisi, interviste e ultime novità dai box.

Il semaforo verde scatta alle 22:30 con la Gara in diretta, uno dei circuiti più spettacolari del calendario, tra curve tecniche e rettilinei mozzafiato. A seguire, alle 00:15, spazio al Podio con i vincitori e, dalle 00:30, Paddock Live Post Gara per commenti a caldo e retroscena. Una notte di adrenalina, strategia e sorpassi da non perdere.

Inchieste e attualità

La serata televisiva propone un ricco ventaglio di approfondimenti e inchieste. Su Rai 3 alle 20:30 torna Report, il programma d’indagine giornalistica che svela retroscena su potere, economia e ambiente, seguito alle 23:10 da Un giorno in pretura, che racconta i casi giudiziari più emblematici direttamente dalle aule di tribunale.

Su Rete 4 alle 21:32, Fuori dal coro affronta temi di attualità con tono polemico e analisi controcorrente. NOVE propone dalle 20:00 Che tempo che fa, talk show condotto da Fabio Fazio con ospiti di rilievo, seguito alle 22:45 da Il tavolo, spazio più informale e ironico. Infine, su La7 alle 20:35, In Onda offre commenti politici e sociali, mentre alle 01:00 arriva TG LA7 Notte con il riepilogo delle notizie del giorno. Una domenica per riflettere, capire e discutere.

Cucina e lifestyle

La serata si apre con un viaggio nei sapori autentici e nelle storie culinarie più curiose. Su Food Network, alle 20:15, La cucina delle monache svela ricette antiche tramandate nei conventi, tra spiritualità e gusto. A seguire, Le ricette del convento (20:50 e 21:25) continua il percorso tra piatti semplici e genuini, preparati con ingredienti locali e amore per la tradizione.

Dalle 22:00, D’amore e d’Abruzzo celebra il territorio con storie di chef, produttori e famiglie che trasformano la cucina in un atto d’amore. Su NOVE, alle 18:00, Little Big Italy porta in scena la sfida tra ristoratori italiani all’estero, con Francesco Panella alla ricerca del miglior ristorante italiano in città. Un mix di emozioni, sapori e identità.

Cultura e Documentari

La programmazione notturna si tinge di cultura e approfondimento con quattro appuntamenti imperdibili. Su Rai 1 alle 23:50, il Prix Italia celebra l’eccellenza internazionale nella produzione televisiva, radiofonica e digitale, con uno sguardo sui contenuti più innovativi e premiati dell’anno. Rai Movie propone alle 23:10 e in replica alle 04:30 uno speciale dedicato alla Festa del Cinema di Roma, con interviste, red carpet e dietro le quinte dei film protagonisti.

Su La7, alle 03:00, LA7 DOC ci porta in Egitto con La Piramide di Giza, un viaggio tra archeologia e mistero alla scoperta di uno dei monumenti più iconici della storia. Infine, La7 Cinema alle 03:30 propone Hollywood Collection – The Story of Lassie, documentario che ripercorre la storia del celebre collie del cinema, tra film, curiosità e impatto culturale. Una notte per chi ama esplorare, conoscere e lasciarsi ispirare.

Game Show e Intrattenimento

La domenica sera si accende con due grandi classici dell’intrattenimento televisivo. Su Rai 1, alle 20:35, torna Affari tuoi, il celebre gioco dei pacchi condotto da Amadeus, dove i concorrenti sfidano il “Dottore” in una gara di nervi e intuizione per aggiudicarsi premi fino a mezzo milione di euro. A pochi minuti di distanza, su Canale 5 alle 20:36, La ruota della fortuna riporta in scena il fascino del quiz a colpi di lettere e proverbiali giri di ruota, tra enigmi da risolvere e premi da conquistare. Due format storici, due modi diversi di giocare… ma entrambi capaci di coinvolgere tutta la famiglia.