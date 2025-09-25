Cosa vedere in prima serata il 26 settembre 2025. Guida completa ai programmi TV suddivisi per genere, con approfondimenti e consigli

La prima serata di venerdì 26 settembre 2025 si apre con un palinsesto ricco e variegato, dove ogni genere trova spazio tra le principali reti e piattaforme. Il grande cinema torna protagonista con dinosauri, ladri gentiluomini e biopic intensi, mentre le fiction italiane raccontano storie di rinascita, tradimenti e amicizie ritrovate. Lo sport si fa internazionale con Bundesliga, Premier Tour e Mondiali Paralimpici, mentre l’attualità si declina tra talk, inchieste e varietà.

Film in prima serata tra dinosauri, ladri gentiluomini e biopic

Su Italia 1, alle 21:20, va in onda Jurassic World – Il dominio, terzo capitolo della saga reboot che riporta in scena i dinosauri in un mondo dove la coesistenza con gli esseri umani è diventata realtà. Owen Grady (Chris Pratt) e Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) vivono in clandestinità per proteggere la giovane Maisie, mentre una nuova minaccia genetica emerge da laboratori privati. Tra inseguimenti, creature preistoriche e dilemmi etici, il film mescola azione e riflessione sul rapporto tra scienza e natura.

Rai 2 propone 65 – Fuga dalla Terra, sci-fi ad alta tensione con Adam Driver nei panni di Mills, un pilota interstellare che, dopo un incidente, si ritrova su un pianeta sconosciuto. Ben presto scopre di essere sulla Terra… ma 65 milioni di anni fa. In compagnia della giovane Koa, dovrà affrontare un ambiente ostile dominato dai dinosauri, in una corsa contro il tempo per sopravvivere e tornare a casa. Il film alterna momenti di suspense a sequenze spettacolari, con una narrazione essenziale e visivamente potente.

La7D propone una doppietta al femminile. Alle 21:30, Un giorno come tanti, dramma romantico con Kate Winslet e Josh Brolin. Adele, madre single depressa, incontra Frank, un detenuto evaso che le chiede rifugio. Tra i due nasce un’intesa profonda, fatta di silenzi, gesti quotidiani e desiderio di rinascita. Il film, diretto da Jason Reitman, esplora il confine tra paura e amore, con una regia delicata e interpretazioni intense. A seguire, Emily, biopic sulla scrittrice Emily Brontë, interpretata da Emma Mackey. Il film immagina la genesi di “Cime tempestose” attraverso una Emily ribelle, visionaria e tormentata, in lotta contro le convenzioni familiari e sociali. Un ritratto poetico e inquieto, tra paesaggi brumosi e passioni represse.

Rai 4 punta sull’azione con The Bouncer – L’infiltrato, thriller francese con Jean-Claude Van Damme. Lukas, ex bodyguard caduto in disgrazia, accetta di infiltrarsi in un’organizzazione criminale per riottenere la custodia della figlia. Il film alterna combattimenti realistici a momenti drammatici, con un Van Damme più vulnerabile e umano. In seconda serata, G.I. Joe – La vendetta, sequel del franchise Hasbro, dove il team G.I. Joe affronta Cobra e un tradimento interno che mette a rischio la sicurezza mondiale. Azione adrenalinica e scenari globali per un pubblico giovane.

Chiude Rai 5 alle ore 22:50 con Patti Smith – Electric Poet, documentario che esplora la figura della poetessa rock attraverso interviste, materiali d’archivio e riflessioni sulla sua arte, spiritualità e attivismo. Un ritratto intimo e potente di una delle voci più iconiche del Novecento.

Fiction: storie di rinascita, medicina

Su Canale 5, prosegue la telenovela Tradimento, ambientata tra Napoli e Buenos Aires. La protagonista, Alma, è una giovane avvocatessa che scopre che il marito, stimato imprenditore, ha una doppia vita e un figlio segreto in Argentina. Mentre cerca di ricostruire la verità, Alma si ritrova coinvolta in una rete di affari illeciti, passioni proibite e vendette familiari. La serie mescola melodramma e thriller, con un cast internazionale e una regia dal ritmo serrato.

Su Rai Premium, va in onda Balene – Amiche per sempre, miniserie generazionale che racconta l’amicizia tra tre donne – Silvia, Rita e Monica – legate da un patto stretto negli anni ’90. Ritrovatesi dopo vent’anni, le protagoniste affrontano le ferite del passato, tra amori interrotti, figli cresciuti e sogni rimasti in sospeso. Ambientata tra Roma e la costa toscana, la fiction alterna flashback e presente, con toni malinconici e ironici.

Su Rai 3, in seconda serata, si conclude Kabul, miniserie drammatica ambientata durante la caduta della capitale afghana nel 2021. Zahara, procuratrice e madre, tenta di fuggire con la famiglia mentre il figlio maggiore collabora segretamente con i servizi americani. La serie intreccia tensione geopolitica e dramma familiare, mostrando il collasso delle istituzioni e il coraggio delle donne afghane. Girata tra Italia e Marocco, con cast misto e dialoghi in più lingue, Kabul è una delle produzioni più ambiziose della stagione Rai.

Sport: Premier Tour 2025 e Bundelsiga

La serata sportiva del 26 settembre 2025 si apre con un’offerta ricca e internazionale. Su Sky Sport Arena, alle 20:00, spazio al Premier Tour 2025 – Germania, quarti di finale serali. Su Sky Sport Uno, alle 20:30, va in onda Bundesliga: Bayern Monaco – Werder Brema, preceduto e seguito dal magazine “90/10” e dalle sintesi ATP & WTA.

Su RaiSport HD, alle 20:30 dalla Serie A2 di basket, e alle 22:45 dai Mondiali Paralimpici 2025, giunti alla sesta giornata. In seconda serata, il consueto appuntamento con “TG Sport Notte”.

Le emittenti regionali e tematiche completano l’offerta: Telelombardia propone “Qui studio a voi stadio” alle 20:00, mentre Italia 7 Gold trasmette “Diretta Stadio” alle 20:30 e “Calcissimo” alle 23:30.

Attualità e talk

Rai 1 apre con “Affari tuoi” e prosegue con “Tale e Quale Show 2025”, varietà musicale condotto da Carlo Conti. Rai 3 propone “Il Cavallo e la Torre” e “Un posto al sole”, seguiti da “Il fattore umano”. Su La7, “Otto e mezzo” e “Propaganda Live” offrono approfondimenti politici e satira pungente. Rete 4 punta su “Quarto Grado”, con inchieste su casi irrisolti. TV2000 trasmette “Don Bosco”, film biografico sul santo educatore.