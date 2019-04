Su Rai Uno Ballando con le stelle; su Canale 5 il serale di Amici di Maria De Filippi. Guida ai programmi Tv della serata di sabato 27 aprile

Intrattenimento, film e attualità nella programmazione televisiva della serata di sabato 27 aprile. Alle 20.35 su Rai1 la quinta puntata di Ballando con le stelle. Tredici Vip emozionati e agguerritissimi in coppia con i migliori maestri di ballo, star internazionali della danza, una band pronta a trasformare dal vivo qualsiasi brano, in un momento di puro spettacolo. Ospiti celebri, prove a sorpresa, una giuria inflessibile attenta a ogni dettaglio, abiti dal gusto glamour e una scenografia dai toni caldi e avvolgenti. Tutti gli ingredienti giusti per vivere insieme la magia del ballo di coppia. La seduzione della danza e un programma sempre al passo con i gusti del pubblico, questo il segreto del successo di Ballando con le stelle, il fortunato talent di Rai1 condotto da Milly Carlucci con la partecipazione di Paolo Belli. Canale 5, alle 21.15 risponde con una nuova puntata di Amici di Maria, il talent show ideato,scritto e condotto da Maria De Filippi che scopre, coltiva e promuove il talento di giovani artisti del mondo della musica e della danza.Direttori artistici dell’edizione di quest’anno:Ricky Martin e Grigolo

Su Rai 2 serata dedicata ai telefilm. Si parte doppio appuntamento con The Rookies. Alle 21.05 il primo episodio: Senza via d’uscita; alle 22.10 il secondo episodio, dal titolo Padri e figli. Alle 22.40 torna Bull con Giustizia per Cable. Su Italia 1 dalle 21.20 L’era glaciale 2 – Il disgelo. Secondo episodio della saga. I nostri amici Manny, Diego e Sid, sono alle prese con lo scioglimento dei ghiacci perenni e la ricerca di un posto dove rifugiarsi. A seguire, dalle 22.52, due nuovi episodi della serie Dragon Ball Super. Nel primo, dopo la trasformazione di Kale in Super Saiyan i Pride Troopers dell’undicesimo universo si apprestano a combattere contro Goku. Su Rete 4 alle 21.29 va in onda Renegade – Un osso tropo duro. Durante il viaggio attraverso l’America, Luke incontra il figlio di un amico rinchiuso in carcere. I due saranno protagonisti di molte avventure.

Per l’attualità, su Rai 3 dalle 20.15 torna Le Parole della settimana. Il programma alterna storie di straordinaria vita quotidiana che contraddistinguono da sempre il lavoro di Massimo Gramellini, e ospiti che portano in dote le loro parole a commento dei fatti dell’attualità politica, economica e sociale del Paese. Dalle 21.40 Sapiens – Un solo pianeta, il nuovo programma di divulgazione scientifica. Quello della settima puntata di Sapiens è un viaggio attraverso il genio, la genialità, la scienza e il metodo scientifico di coloro che sono considerati tra i più grandi geni di tutti i tempi: Archimede, Leonardo Da Vinci e Albert Einstein, tre personaggi che hanno cambiato le nostre vite con il loro genio. A cinquecento anni dalla morte, Mario Tozzi ci condurrà alla scoperta degli aspetti meno conosciuti del Leonardo scienziato ed inventore, facendo chiarezza su un personaggio molto celebrato ma non sempre del tutto compreso.