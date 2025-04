Su Rai Uno Lassie torna a casa, su Canale 5 Guinness-Lo show dei ricordi. Guida ai programmi Tv della serata del 27 aprile 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 27 aprile 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.20 Lassie torna a casa. Andreas perde lavoro e casa mentre la moglie è incinta. Il figlio Flo è costretto a separarsi dal suo amato cane Lassie, affidato a persone che lo trascurano. Ma Lassie fugge per ritrovare Florian: inizia così una grande avventura all’insegna dell’amicizia e del coraggio. Riusciranno a riabbracciarsi? Basato sul libro di Eric Knigh. Su Rai 4 dalle 21.19 Sweet River. Il piccolo Joey è stato rapito da un serial killer, ma il suo corpo non è mai stato ritrovato. Alla ricerca di indizi, sua madre Hannah si trasferisce a Billins, sonnolento villaggio di campagna che nasconde minacciosi misteri. Le sue indagini la portano a scoprire segreti sinistri che gli abitanti, vivi e non, sono determinati a proteggere.

Su Rai Movie dalle 21.10 Shaft. A New York il detective John Shaft arresta Walter Wade Jr. per omicidio razzista, ma il giovane fugge in Svizzera grazie all’influenza del padre. Intanto scompare Diane, unica testimone. Shaft riuscirà a risolvere il caso e ottenere giustizia? Su Sky Cinema dalle 21.15 Proposta indecente. John Gage, un affascinante e cinico miliardario, offre un milione di dollari a Diana e David Murphy, una coppia di innamorati con problemi economici, per trascorrere una notte con la donna.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21.20 NCIS. N.C.I.S. L’aiutante di Eleni, pasticcera greca dalla quale Parker si rifornisce spesso, viene ucciso nel negozio che gestisce la donna. All’inizio si pensa a un furto.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Presadiretta. Riccardo Iacona e la sua squadra raccontano i temi sociali, economici, ambientali e geopolitici di maggior attualità. Su Italia 1 dalle 21.13 Le Iene. Veronica Gentili conduce con Max Angioni lo storico programma di attualita’ con nuove interviste dissacranti ed inchieste di cronaca affidate agli inviati. Su Rete 4 dalle 21.18 Zona bianca. Programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Su Nove dalle 20 Che tempo che fa.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21.28 Guinness – Lo show dei record. Lo show piu’ spettacolare della tv, diventato un classico per tutta la famiglia, condotto da Gerry Scotti. Personaggi di ogni eta’ e provenienza sfidano i limiti da record!