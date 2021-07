Su Rai Uno Carramba che sorpresa! su Sky Cinema Poveri ma ricchissimi. Guida ai programmi Tv della serata del 27 luglio 2021

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 27 luglio 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Iron Sky – La battaglia continua. Devastata da una guerra nucleare, la Terra nasconde nel sottosuolo un segreto che potrebbe salvare il pianeta. Un team di eroi dovrà combattere mostri rettiliani per dare una speranza all’umanità. Rai Movie alle 21.10 propone Sicario. Kate, giovane e idealista agente dell’FBI, prende parte ad una delicata operazione per porre fine al narcotraffico al confine tra Stati Uniti e Messico. Su Italia 1 dalle 21.20 R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldila. Da una nota serie a fumetti, una commedia soprannaturale. Un’agenzia celeste recluta agenti defunti e li rimanda sulla Terra. Su Rete 4 dalle 21.30 Ricky e Barabba. Un finanziere, lasciato dalla moglie e sull’orlo della bancarotta, tenta il suicidio, ma viene salvato da un barbone. Su Sky Cinema alle 21.15 Poveri ma ricchissimi. La famiglia Tucci, sempre più ricca e sempre più cafona, ha una nuova passione: la politica. Così decide di indire un referendum che permetta al loro paesino di uscire dall’Italia, dichiararsi principato indipendente e proporre così nuove leggi.. Su Sky Cinema dalle 21.15 Ready Player one. Nel 2045 il mondo è sull’orlo del collasso. OASIS, un universo virtuale creato da James Halliday, è l’unica salvezza per l’umanità. Alla sua morte, l’uomo lascia tutto in eredità alla persona in grado di vincere una caccia al tesoro. Su Sky Cinema 2 dalle 21.15 Match point. Chris è un giovane irlandese, bello e sicuro di sé. Insegnante di tennis, ha la possibilità di dare lezioni ai membri della famiglia Hewitt, nobili e ricchi, che sin da subito lo accolgono nel loro giro di amici. Su Iris dalle 21 Cavalca Vaquero.Un fuorilegge, braccio destro di un bandito messicano, tenta di cacciare una coppia di coloni dalle terre che controlla.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Carràmba! Che sorpresa, uno show elegante, anche commovente, un vero e proprio varietà di prima serata con tutto il calore e la forza dell’emotainment, che celebra i sogni, le storie dei protagonisti e le – loro emozioni. Su Rai Tre dalle 21.20 Cavalleria Rusticana. Su Canale 5 dalle 21-35 Temptation Island. Il reality in cui alcune coppie di fidanzati vip mettono alla prova il loro amore tra tentazioni e acque cristalline.

SPORT

Su Rai Sport dalle 21.05 Il Circolo degli anelli, reportage della giornata olimpica.

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechete’

21:25 – Carramba! Che sorpresa

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – Siena e la Chigiana: Concerto per l’Italia

01:40 – Rai – News24

02:15 – Storia delle nostre citta’

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 Flash L.I.S.

18:15 – Tg2

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Il circolo degli anelli

23:40 – Record

00:30 – Go Tokyo

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Caro Marziano

20:20 – Un posto al sole

21:20 – Arena di Verona: Cavalleria rusticana

22:50 – Visionari

Rai 4

18:15 – Scorpion 4

19:00 – Scorpion 4

19:45 – Criminal Minds 9

20:35 – Criminal Minds 9

21:20 – Iron Sky – La battaglia continua

22:50 – Peninsula

00:50 – Supernatural 12

01:40 – Supernatural 12

Canale 5

18:45 – CONTO ALLA ROVESCIA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CONTO ALLA ROVESCIA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – TEMPTATION ISLAND

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – SENZA VIA DI SCAMPO

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – PAROLA D’ORDINE

21:20 – R.I.P.D. – POLIZIOTTI DALL’ALDILA’ – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:16 – ARROW IV – LE COLPE DEL PADRE

19:19 – PERSON OF INTEREST – APOTEOSI FINALE

20:15 – THE BIG BANG THEORY VII – L’INCOGNITA DELLA CONVENTION

20:42 – THE BIG BANG THEORY VII – LA MANIPOLAZIONE DELLA LOCOMOTIVA

21:04 – 300 – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – 300 – 12 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT – TG4

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 16 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:27 – RICKY & BARABBA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

Cine 34

18:45 – A CENA CON… – SCUSATE IL RITARDO

21:00 – GIOVANNONA COSCIALUNGA DISONORATA CON ONORE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – GIOVANNONA COSCIALUNGA DISONORATA CON ONORE – 2 PARTE

22:59 – IL CORPO

00:50 – B – NIGHT – PIERINO LA PESTE ALLA RISCOSSA

02:31 – DONATELLA

Rai Movie

19:20 – Fico d’India

21:10 – Sicario

23:15 – The Code

01:05 – Lo zingaro

03:00 – Cadaveri eccellenti

05:00 – Oci Ciornie

Paramount Network

18:40 – La casa nella prateria Stagione 4 Episodio 02

19:40 – Strega per Amore Stagione 2 Episodio 19

20:10 – Strega per Amore Stagione 2 Episodio 20

20:40 – Strega per Amore Stagione 2 Episodio 21

21:10 – La Rapina Perfetta

23:00 – Senza freni

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 5 Episodio 24

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 5 Episodio 25

Iris

19:15 – RENEGADE – MAI DIRE AMORE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – IL GIORNO DEL PERDONO

21:00 – CAVALCA VAQUERO!

23:03 – CATLOW

01:04 – MARITO A SORPRESA

02:36 – CIAKNEWS

02:40 – INSOMNIA

04:34 – STROGOFF

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Parma e provincia

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Puglia

21:30 – Due cuori e una provetta

23:30 – Quattro matrimoni in Italia

00:30 – Quattro matrimoni in Italia

01:30 – 14 Anni Vergine

03:15 – Lady Killer Ep. 15

04:15 – Lady Killer Ep. 16

Italia 2

18:00 – LE AVVENTURE DI LUPIN III – L’ORO DI HEXAGON

18:30 – THE GOOD PLACE – IL LIBRO DELLA DISCORDIA

18:55 – THE GOOD PLACE – IL CODICE MORALE

19:20 – THE GOOD PLACE – IL FUNERALE DEI FUNERALI

19:45 – THE GOOD PLACE – IL TEMPO RITROVATO

20:15 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – AIUTIAMO LA SIRENA!

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LIBERIAMO L’UOMO PESCE!

21:15 – L’ERBA DEL VICINO

La 5

18:10 – UNA MAMMA PER AMICA IV – RAPPORTI DIFFICILI

19:10 – LOVE IS IN THE AIR

20:10 – MR WRONG – LEZIONI D’AMORE

21:10 – UNO STALKER DAL PASSATO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – UNO STALKER DAL PASSATO – 2 PARTE

23:00 – DOPPIA PERSONALITA’ – MURDERER UPSTAIRS – 1 PARTE

NOVE

18:35 – Crimini in diretta 3′ Stagione Ep.9

19:30 – Ristoranti da incubo – Tutto in 24 ore 1′ Stagione Ep.6

20:20 – Deal With It – Stai al gioco 2′ Stagione Ep.17

21:25 – Il primo cavaliere

23:25 – Azzurri – La notte dei campioni – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

23:50 – Sharks and the City: New York

00:50 – Nella tana dello squalo

01:50 – Airport Security Spagna 6′ Stagione Ep.9

Cielo

18:00 – Tiny House World Ep. 4

18:30 – La seconda casa non si scorda mai Marche – I tesori del Conero

19:15 – Affari al buio Bottino vintage

19:45 – Affari al buio Asta con mammà!

20:15 – Affari di famiglia Missile in arrivo

20:45 – Affari di famiglia Un mandolino raro

21:15 – Il bandito corso

23:15 – Kreola

La7

18:00 – The good wife

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

23:30 – Agorà

00:40 – TG LA7 Notte

01:45 – Inseparabili – Storie a 4 zampe

02:15 – Little Murders

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Josephine, Ange Gardien

20:10 – Cuochi e Fiamme

20:40 – La cucina di Sonia

21:30 – Downton Abbey – Stagione 5

23:30 – I Tudors

03:20 – I menù di Benedetta

05:05 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:00 – Relic Hunter Stagione 2 Episodio 03

19:00 – Relic Hunter Stagione 2 Episodio 04

19:50 – Relic Hunter Stagione 2 Episodio 05

20:40 – Relic Hunter Stagione 2 Episodio 06

21:30 – Shadow Man – Il triangolo del terrore

23:30 – Spartacus – Gli Dei dell’Arena Stagione 2 Episodio 01

00:30 – Spartacus – Gli Dei dell’Arena Stagione 2 Episodio 02

01:30 – Top Gear Stagione 18 Episodio 804

Food Network

18:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.2

19:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.17

20:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.18

21:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.4

22:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.2

23:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.3

00:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.20

01:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.6

TOP CRIME

18:20 – THE MENTALIST VI – MATRIMONIO IN ROSSO

19:15 – THE MENTALIST VI – GLI INDIZIATI DELLA LISTA ROSSA

20:15 – THE CLOSER IV – CRIMINI MAGGIORI

21:10 – THE MENTALIST II – LA LETTERA ROSSO SCARLATTO

22:00 – THE MENTALIST II – DISTINTIVO ROSSO

22:50 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVIII – UNA CARRIERA SPEZZATA

23:45 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVIII – CAPITOLO SUCCESSIVO

00:35 – Delitto in Camargue – 1 PARTE

GIALLO TV

18:10 – Profiling 5′ Stagione Ep.2

19:15 – Law & Order 17′ Stagione Ep.10

20:15 – Law & Order 17′ Stagione Ep.11

21:10 – Elementary 4′ Stagione Ep.5

22:10 – Elementary 4′ Stagione Ep.6

23:10 – Unforgettable 2′ Stagione Ep.7

00:10 – Unforgettable 2′ Stagione Ep.8

01:05 – Law & Order 17′ Stagione Ep.10

Rai 5

18:15 – Ettore Spalletti cosi’ com’e’

19:10 – Rai News Giorno

19:15 – Millenni – Arts

20:15 – Civilisations, l’arte nel tempo

21:15 – La famiglia Belier

23:05 – Brian Johnson, una vita on the road

23:50 – Bruce Springsteen – In his own words

01:05 – Rai News Notte

Rai Premium

18:20 – Che Dio ci aiuti 4

19:15 – L’allieva

21:20 – Io sono Mia

23:15 – Imma Tataranni – Sostituto procuratore

01:25 – Una famiglia per caso

03:10 – Un Ciclone in Convento 7

04:15 – Un Ciclone in Convento 7

05:00 – Un medico in famiglia 8

Mediaset Extra

18:35 – COLORADO

21:10 – CIAO DARWIN – TERRE DESOLATE

00:40 – AVANTI UN ALTRO… PURE DI SERA!

03:23 – TGCOM24

03:25 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

03:45 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

04:05 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

04:25 – ZIG ZAG

Donna TV

18:00 – PILLOLE DI SAPORI

18:30 – Veronica Il Volto Dell´amore

19:30 – WEEK END

20:00 – Top Model

20:45 – GOURMET

21:00 – Street Legal

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – SENORITA ANDREA

TV2000

18:26 – TG 2000

19:00 – Santa Messa

19:33 – Le parole della fede

20:01 – Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:54 – Mamma mi compri un papa’

22:31 – Arsenico e vecchi merletti

00:31 – La compieta

VH1

18:00 – Top Chart Right Now

19:00 – VH1 Happy Birthday

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 07

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 08

21:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 09

21:30 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 10

22:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 5 Episodio 17

22:30 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 5 Episodio 18

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – CALCIO MERCATO ESTATE

23:30 – PHANTOM BELOW – SOTTOMARINO FANTASMA

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – TG + METEO

20:30 – SEI CENTRO 2021

21:00 – VACANZE A KM0 2021 VALLE LAVIZZARA

21:30 – LINEA ROSSA – IL TERRORISMO TI CONDIZIONA?

22:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2013 – MAURIZIO NICHETTI

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – MEZZORA PER VOI PILATES TG

19:00 – TELEVENDITE

19:30 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – CASH

20:30 – VACANZE A KM0 2020-2021 VAL POSCHIAVO

21:00 – BOROTALK RICCANZA E OSTENTAZIONE

21:30 – SERGIO COLMES INDAGA

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – I misteri di Murdoch – Crimini ad arte Telefilm

18:55 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:00 – La Borgogna Il paradiso del vino di Eric Bacos

19:30 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

20:10 – Siamo la Svizzera Uniti nella diversità Episodio 1

21:00 – Capanne alpine – La stagione è iniziata Episodio 2

21:50 – Cliffhanger – L’ultima sfida

23:35 – Ritorno a Midway

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

18:00 – Tour de France

19:00 – Memory – Rai Sport Memory

20:00 – Euro 2020

22:00 – Euro 2020

00:00 – Giro d’Italia

00:45 – Memory – Rai Sport Memory

02:00 – Tour de France

03:00 – Memory – Rai Sport Memory

Rai Sport

18:00 – Tour de France

19:00 – Memory – Rai Sport Memory

20:00 – Euro 2020

22:00 – Euro 2020

00:00 – Giro d’Italia

00:45 – Memory – Rai Sport Memory

02:00 – Euro 2020

04:00 – Memory – Rai Sport Memory

SuperTennis

19:15 – Tennis Parade

19:30 – LIVE ATP 250 Atlanta

21:00 – Supertennis TG

21:15 – LIVE ATP 250 Atlanta

23:00 – ATP 250 Kitzbuhel (replica)

01:00 – LIVE ATP 250 Atlanta

02:00 – LIVE ATP 250 Atlanta

05:00 – ATP 250 Kitzbuhel (replica)

Euro Sport

18:30 – Tennis Australian Open 2021 Quarti di finale M

20:30 – Ciclismo Tour de France 9a tappa. Cluses – Tignes (145 km)

22:30 – Biliardo The Masters 2021 Quarti di finale

00:00 – Automobilismo Formula E FIA Championship GP Valencia

01:00 – Automobilismo Mondiale WTCR Estoril (Gara 2, dal Portogallo)

01:30 – Tennis Australian Open 2021 Quarti di finale F

03:00 – Tennis Australian Open 2021 Quarti di finale M

04:30 – Biliardo The Masters 2021 Quarti di finale

SportItalia

18:30 – Teleshopping

19:00 – Sportitalia News

19:30 – Teleshopping

20:00 – B Today

20:30 – Serie B Live

23:00 – Sportitalia Mercato

00:00 – Sportitalia News

00:30 – Sportitalia Mercato

Rai Gulp

18:05 – Lost in Oz

18:30 – Marvel’s Avengers: Black Panther

18:55 – A casa di Raven

19:20 – E’ arrivata la felicita’

19:25 – Lucas etc.

19:30 – Lucas etc.

19:40 – Lucas etc.

19:50 – Jams 3

Rai YoYo

18:00 – Oreste, che storia!

18:10 – Bing

18:20 – Bing

18:25 – Bing

18:35 – Bing

18:45 – Masha e Orso

18:50 – Masha e Orso

18:55 – Masha e Orso

Boing

18:00 – We bare bears Story

19:00 – Clarence

19:25 – Clarence

19:50 – Craig New

20:25 – Craig ®

20:50 – Lego Jurassic World 1^TV fino al 29/7

21:55 – L’isola degli Eroi S1+S2+Spagna

22:05 – Adventure Time – Missione Finntastica Dragon Ball Super

Cartoonito

18:00 – Paw Patrol

18:15 – Paw Patrol

18:40 – Deer Squad – nuova serie in Prima Tv Free

19:10 – Blaze e le Megamacchine

19:35 – Blaze e le Megamacchine

20:00 – Tom & Jerry

20:30 – Doraemon

20:55 – Doraemon

Frisbee

18:05 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.13

18:30 – Yoko 1′ Stagione Ep.49

18:40 – Yoko 1′ Stagione Ep.50

18:50 – Yoko 1′ Stagione Ep.51

19:00 – Yoko 1′ Stagione Ep.52

19:20 – Yoko 1′ Stagione Ep.43

19:30 – Yoko 1′ Stagione Ep.44

19:40 – Yoko 1′ Stagione Ep.45

K2

18:00 – I Dalton 1′ Stagione Ep.14

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.7

18:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.8

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.9

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.10

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.11

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.12

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.13

DeaKids

18:20 – Trolls: la festa continua! Poppy Horror Picture Show / Coraggio signor Dinkles

18:45 – Trolls: la festa continua! I giochi da festa / Storie troll

19:10 – Robin Hood alla conquista di Sherwood La carrozza fantasma

19:25 – Robin Hood alla conquista di Sherwood L’odore del disastro

19:35 – Mako Mermaids – Vita da tritone Tra due mondi

20:05 – Mako Mermaids – Vita da tritone Il tradimento

20:35 – Mako Mermaids – Vita da tritone All’ultimo istante

21:00 – Unlockdown Convivenza forzata

Super

18:15 – Spyders

18:40 – Spyders

19:05 – Danger Force

19:30 – Danger Force

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Chi cerca trova 1′ Stagione Ep.5

19:15 – Chi cerca trova 12′ Stagione Ep.4

20:10 – Chi cerca trova 8′ Stagione Ep.7

21:05 – Chi cerca trova 1′ Stagione Ep.9

22:00 – Chi cerca trova 1′ Stagione Ep.1

22:55 – Chi cerca trova 3′ Stagione Ep.8

23:50 – Chi cerca trova 4′ Stagione Ep.4

00:45 – Chi cerca trova 1′ Stagione Ep.9

Rai Storia

18:50 – #Maestri

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Storie contemporanee. La ricerca storica in Italia

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Palermo come Beirut. Storia di Chinnici

22:10 – La bussola e la clessidra

23:10 – Storie della TV

Motor Trend Italia

18:25 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.7

19:20 – Vintage Garage 3′ Stagione Ep.4

20:20 – Vintage Garage 5′ Stagione Ep.5

21:20 – Vintage Garage 5′ Stagione Ep.6

22:15 – Supercar ai raggi X – 1^TV 1′ Stagione Ep.9

23:15 – Supercar ai raggi X 1′ Stagione Ep.8

00:10 – Mega macchine d’Alaska 1′ Stagione Ep.4

01:00 – Mega macchine d’Alaska 1′ Stagione Ep.5

DMAX

18:30 – Alaska: costruzioni selvagge – 1^TV 5′ Stagione Ep.7

19:30 – Nudi e crudi 2′ Stagione Ep.16

20:30 – Nudi e crudi 2′ Stagione Ep.17

21:25 – Il codice del Boss – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

22:25 – Il codice del Boss 1′ Stagione Ep.7

23:25 – WWE Smackdown – 1^TV Ep. 56

01:15 – Ghost Asylum 2′ Stagione Ep.6

02:05 – Ghost Asylum 2′ Stagione Ep.7

Focus TV

18:00 – MEGA DISASTRI II – LA MEGA SICCITA

19:00 – MEGA-INGEGNERIA I – I GIGANTI DELL’AGRICOLTURA

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO I – OUTBACK AUSTRALIANO

21:15 – AMERICA: UN ANNO NELLA NATURA SELVAGGIA – INVERNO – LA STAGIONE PIU’ DURA

22:15 – LE MERAVIGLIE DEL PARCO DI YELLOWSTONE – PARCO DI YELLOWSTONE – LUNGO IL FIUME SELVAGGIO

23:15 – C’ERA UNA VOLTA IL FUTURO I – MEGANAVI DA GUERRA

00:15 – C’ERA UNA VOLTA IL FUTURO I – INGEGNERIA ESTREMA

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – SCONTRO IN VOLO

RealTime

18:30 – Cortesie per gli ospiti Lina e Giampaolo vs. Lilli e Fabrizio

19:30 – Cortesie per gli ospiti Lorella e Tiziana vs. Carla e Francesca

20:25 – D’amore e d’accordo Ep. 17 Prima TV

21:25 – Il bambino con la testa all’ingiù

22:20 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Cisti

23:15 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli La cisti

00:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli La protuberanza

01:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Grandi scoppi

Rai Scuola

18:20 – Cittadinanza

18:45 – The Great Myths The Iliad Ep 1

19:15 – Progetto Scienza Files

19:20 – Un mondo senza la NASA

20:10 – Digital World

20:30 – La Scuola in tv 2021 Istruzione degli Ad

21:00 – Progetto Scienza Files

21:05 – La Storia

LaF

18:00 – RED – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.3

18:30 – RED – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.4

19:05 – RED – L’ecologista vagabondo 1′ Stagione Ep.1

20:10 – Red – Torno a vivere in Italia 1′ Stagione Ep.7

20:40 – Lettori – I libri di una vita 1′ Stagione Ep.21

21:10 – Hammarvik – Amori e altri omicidi Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.4

22:05 – Hammarvik – Amori e altri omicidi Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.5

23:00 – Il grande quaderno laeffe Film Festival

Discovery Channel

18:10 – Una famiglia fuori dal mondo Emergenza

19:05 – Una famiglia fuori dal mondo L’inverno

20:00 – Una famiglia fuori dal mondo Il re della montagna

21:00 – Chi cerca trova Leominster

21:55 – Chi cerca trova Kent

22:50 – Chi cerca trova Ep. 14

23:50 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 2

00:45 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 1

Sky Uno

18:45 – MasterChef USA Ep. 3

19:35 – MasterChef USA Ep. 4

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 7

21:15 – The Royals – Amori a corte Harry e Meghan Prima TV

22:15 – The Royals – Amori a corte Elisabeth e Margaret

23:15 – The Royals – Amori a corte Harry e Meghan

00:15 – Chi sceglie la seconda casa? Toscana: tra Colline Pisane e Castiglioncello

01:10 – Chi sceglie la seconda casa? Liguria: tra golfo dei poeti e Sarzana

Sky Cinema 1

19:40 – L’amore a domicilio

21:15 – Poveri ma ricchissimi

22:55 – L’arte del furto

00:30 – Nonno scatenato

02:15 – The Code

04:00 – Greenland

SKY Cinema Family

19:35 – Il regno dei bravi bambini

21:00 – Believe – Il sogno si avvera

22:40 – Dolittle

00:30 – Ritorno all’isola di Nim

02:05 – Ooops! Ho perso l’arca

03:35 – Un alce sotto l’albero

05:00 – Doraemon il Film – Nobita e la nascita del Giappone

Sky Cinema Romance

19:00 – Return to Me

21:00 – (500) giorni insieme

22:40 – Ricordati di me

00:50 – Che fine hanno fatto i Morgan?

02:40 – Duetto a tre

04:10 – I perfetti innamorati

Sky Cinema Collection

19:25 – Quando la moglie è in vacanza

21:15 – Una notte da leoni 2

23:00 – Matrimonio a Parigi

00:40 – Mine vaganti

02:35 – Questo o quello – Speciale

02:50 – Superpapà: operazione vacanze

04:30 – I delitti del BarLume – Donne con le palle

Sky Cinema Action

21:00 – Presa mortale

22:35 – Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche

00:25 – American Ultra

02:05 – Dalla Cina con furore

03:55 – Zero Dark Thirty

Fox

18:05 – I Griffin Una mano sul sedere

18:30 – I Simpson Lo scemo, lo chef, la moglie e il suo Homer

18:55 – I Simpson Simpson Session

19:20 – I Simpson Homer, ti prego, non li martellare

19:45 – The Big Bang Theory La configurazione coniugale

20:10 – The Big Bang Theory L’enigma del regalo

20:35 – The Big Bang Theory Il calcolo della procreazione

21:00 – Grey’s Anatomy Disperata speranza

Premium Cinema

19:25 – Il cacciatore e la regina di ghiaccio

21:15 – Confidence – La truffa perfetta

22:52 – Dark Places – Nei luoghi oscuri

00:43 – Black Cobra 3

02:14 – Il magico mondo di Oz

03:46 – Le avventure di Spirou & Fantasio

Premium Action

18:46 – GOTHAM II – AZRAEL

19:34 – THE LAST SHIP II – FUOCO AMICO

20:23 – THE LAST KINGDOM I – LA CONQUISTA DI WINCHESTER

21:15 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – CRISI SULLE TERRE INFINITE – PARTE V

22:03 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – INCONTRIAMO LE LEGGENDE!

23:02 – HEROES REBORN – ODESSA

23:57 – GOTHAM II – AZRAEL

00:45 – THE LAST SHIP II – FUOCO AMICO

Mya

18:42 – ANGIE TRIBECA I – ANGIE & JAY

19:07 – ANGIE TRIBECA I – SI’, LO VOGLIO, PARTNER!

19:33 – HART OF DIXIE II – MANAULE DI COPPIA

20:24 – SHAMELESS XI – CANCELLATO

21:15 – LEGACIES III – IL DESTINO E’ BASTARDO, NON E’ VERO? – 1aTV

22:04 – THE BOLD TYPE IV – SCARLET DIGITALE

22:54 – HART OF DIXIE II – MANAULE DI COPPIA

23:21 – PRETTY LITTLE LIARS VII – L’IRA DI KAHN