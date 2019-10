Su Rai 2 Che tempo che fa; su Italia 1 Le Iene Show. Su Rai Movie Shall we dance? Programmi in tv nella serata di domenica 27 ottobre

Al centro della programmazione tv di domenica 27 ottobre ci sono attualità e film. Dalle ore 21.05 su Rai Due Che tempo che fa.Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Mago Forest. Su Italia 1 dalle 21.09 Le Iene Show. Inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma.

Passiamo ai film. Su Rai Uno alle 21.25 presenta Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. L’omicidio di un caro compagno di lotte e una serie di circostanze e tradimenti rischiano di far mancare a Imma il terreno sotto i piedi. Pietro si sente male a causa di un’intossicazione rimediata in una cena con un “amico” e don Mariano viene misteriosamente assassinato all’ora e nel luogo in cui aveva dato appuntamento alla Tataranni. Per Imma è un duro colpo e, come se non bastasse, deve fare anche i conti con la sfiducia di Vitali. Su Rai Tre alle 21.10 Aspettando il Re. Alan Clay, un uomo d’affari in crisi, per rimettersi in pista vola in Arabia Saudita nel tentativo di concludere con il re l’affare del secolo. Su Rai 4 dalle 21.13 il thriller Nemesi. Un sicario viene assoldato per uccidere il fratello di una brillante chirurga estetica. La donna, però, si vendica catturando il sicario e praticando su di lui un intervento di riassegnazione di genere. Su Rai Movie dalle 21.10 la commedia Shall we dance? con Jennifer Lopez. Chicago, terzo millennio. L’avvocato John si iscrive segretamente alla scuola di ballo di Paulina. E se la moglie lo scoprisse? Remake del film omonimo di Masayuki Suo. Su Canale 5 dalle 21.16 Benvenuti al Sud. Claudio Bisio veste i panni del lombardo Alberto che, trasferito per punizione in una filiale delle Poste in Campania, rivedra’ i suoi pregiudizi sul Sud Italia.

Su Italia 1 World War Z, con Brad Pitt, tratto dal bestseller “World War Z. La guerra mondiale degli zombi” di Max Brooks. Un Kolossal sugli Zombi. Su Rete 4 dalle 21.24 Il Segreto. Antolina paga Rufina perche’ picchi Elsa. Quest’ultima poi viene medicata e ricoverata in infermeria dal dottor Zabaleta.