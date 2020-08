Su Rai Due Mai fidarsi del mio vicino. Su Sky Cinema Now you see me 2. Guida ai programmi Tv della serata del 28 agosto 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 28 agosto 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Tutti in piedi. Jocelyn, imprenditore di successo, è un instancabile viveur, bugiardo incorreggibile, costantemente alla ricerca di nuove conquiste femminili. Per ottenere il favore della bella Julie, terapista per disabili, finge di essere costretto sulla sedia a rotelle. Ma la sua “preda” ha una sorella davvero paraplegica, così li fa conoscere e le cose non saranno più come prima per Jocelyn. Su Rai Due dalle 21.20 Mai fidarsi del mio vicino. Quando Katie finisce agli arresti domiciliari per la sua condotta sbagliata a scuola, conosce e s’innamora di John, un ragazzo che da poco si è trasferito nella casa di fronte. Su Rai Tre dalle 21.20 Miami Beach. Nella rilassata atmosfera di Miami si intrecciano le storie di tre adolescenti italiani di diversa provenienza e dei loro genitori. Su Rai 4 dalle 21.20 Largo Winch. Il miliardario Nerio Winch muore in circostanze misteriose. Il figlio adottivo Largo si ritrova improvvisamente alla testa di un grande gruppo finanziario, ma qualcuno sta tramando alle sue spalle. Su Rai Movie dalle 21.10 Gangs of New York. New York, seconda metà del XIX secolo. Criminali americani e immigrati irlandesi si scontrano sanguinosamente per spartirsi il controllo del territorio. Su Canale 5 alle 21.20 Rosamunde Pilcher: Incontro con il passato. Sienna Summer, giovane avvocato a Bristol, riceve la proposta di matrimonio dal fidanzato Oscar, il quale pero’ ignora importanti verita’ sul suo conto Su Italia 1 dalle 21.28 il fantascientifico IO sono leggenda. Un virus trasforma gli uomini in vampiri. Il Dr. Neville puo’ salvare l’umanita’ con un siero. Su Rete 4 dalle 21.30 Il collezionista. Si aggira un maniaco che segrega le sue vittime. Al poliziotto Alex Cross, scompare misteriosamente la nipote, giovane violinista. Su Sky Cinema dalle 21.15 Now you see me – I maghi del crimine 2. Una squadra dei più abili illusionisti del mondo, conosciuto come I quattro cavalieri, durante la propria trasmissione televisiva riesce a rapinare una banca di Parigi. Il caso viene affidato agli agenti Dylan dell’FBI e Alma dell’Interpol. Su Iris dalle 21 L’ultima missione. Schneider, poliziotto alla deriva, indaga tra i fantasmi del passato e i contrasti coi colleghi corrotti. Justine, sopravvissuta al massacro dei genitori 25 anni prima, attende l’uscita di prigione dell’assassino.

Guida tv di venerdì 28 agosto: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Techetechetè

21:25 – I Migliori dei migliori Anni

23:58 – TG1 60 Secondi

00:00 – Passaggio a Nord-Ovest

00:55 – Rai – News24

01:22 – Che tempo fa

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:50 – Blue Bloods Gemelli

19:40 – Castle L’ultima canzone

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Mai fidarsi del mio vicino

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Vox populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Miami Beach

Rai 4

18:15 – Scorpion III ep.24

18:51 – Flashpoint ep.23

19:32 – Flashpoint ep.24

20:11 – Criminal Minds VIII ep.19

21:20 – Largo Winch

22:58 – Strike Back: Revolution ep.5

23:44 – Strike Back: Revolution ep.6

00:26 – X-Files II ep.25

Canale 5

18:45 – THE WALL

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – THE WALL

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – ROSAMUNDE PILCHER: INCONTRO CON IL PASSATO – 1 PARTE – 1aTV

Italia 1

18:11 – CAMERA CAFE’ – DOPPIA USCITA

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO

19:00 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – BAGAGLI

19:50 – DR HOUSE – MEDICAL DIVISION – AIUTAMI

20:40 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – LA FINE DEL MONDO

21:30 – IO SONO LEGGENDA – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:24 – ARROW IV – GENESIS

19:19 – PERSON OF INTEREST – RISCHIO

20:15 – THE BIG BANG THEORY III – LA GRANDE COLLISIONE DEGLI ADRONI

20:42 – THE BIG BANG THEORY III – L’ACQUISIZIONE DELL’EXCELSIOR

21:04 – IL CAVALIERE DEL SANTO GRAAL – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – IL CAVALIERE DEL SANTO GRAAL – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 136 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:29 – IL COLLEZIONISTA – 1 PARTE

22:07 – TGCOM

22:09 – METEO.IT

22:13 – IL COLLEZIONISTA – 2 PARTE

Cine 34

19:20 – LA SOLDATESSA ALLA VISITA MILITARE

21:11 – L’AMICA DI MIA MADRE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – L’AMICA DI MIA MADRE – 2 PARTE

22:50 – L’ANATRA ALL’ARANCIA

00:44 – IL MERLO MASCHIO

02:40 – AVVENTURA AL MOTEL

19:20 – LA SOLDATESSA ALLA VISITA MILITARE

21:11 – L’AMICA DI MIA MADRE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – L’AMICA DI MIA MADRE – 2 PARTE

22:50 – L’ANATRA ALL’ARANCIA

00:44 – IL MERLO MASCHIO

02:40 – AVVENTURA AL MOTEL

Rai Movie

19:25 – Il vichingo venuto dal sud

21:10 – Gangs of New York

00:00 – Papillon

02:40 – Cyrano e D’Artagnan

05:00 – La cento chilometri

19:25 – Il vichingo venuto dal sud

21:10 – Gangs of New York

00:00 – Papillon

02:40 – Cyrano e D’Artagnan

05:00 – La cento chilometri

Paramount Network

18:00 – La casa nella prateria Stagione 1 Episodio 10

18:40 – La casa nella prateria Stagione 1 Episodio 11

19:40 – Happy Days Stagione 2 Episodio 02

20:10 – Happy Days Stagione 2 Episodio 03

20:40 – Happy Days Stagione 2 Episodio 04

21:10 – Jack Ryan – L’iniziazione

23:00 – Al vertice della tensione

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 4 Episodio 06

18:00 – La casa nella prateria Stagione 1 Episodio 10

18:40 – La casa nella prateria Stagione 1 Episodio 11

19:40 – Happy Days Stagione 2 Episodio 02

20:10 – Happy Days Stagione 2 Episodio 03

20:40 – Happy Days Stagione 2 Episodio 04

21:10 – Jack Ryan – L’iniziazione

23:00 – Al vertice della tensione

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 4 Episodio 06

Iris

19:15 – SUPERCAR VI – IL FIGLIO DEL SOL LEVANTE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – LA PROVA FINALE

21:00 – L’ULTIMA MISSIONE

23:36 – YVES SAINT LAURENT

01:42 – SEVEN SWORDS

04:12 – CIAKNEWS

04:16 – TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE

19:15 – SUPERCAR VI – IL FIGLIO DEL SOL LEVANTE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – LA PROVA FINALE

21:00 – L’ULTIMA MISSIONE

23:36 – YVES SAINT LAURENT

01:42 – SEVEN SWORDS

04:12 – CIAKNEWS

04:16 – TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE

TV8

18:30 – Best Bakery – La migliore pasticceria d’Italia Ep. 22 Prima TV

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Calabria

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Castelli Romani

21:30 – X Factor – Il sogno Ep. 6

23:30 – Scream 3

01:45 – Mimic 3 – Sentinel

03:30 – Catfish: False Identità Ep. 21

04:30 – Vicini assassini Ep. 6

18:30 – Best Bakery – La migliore pasticceria d’Italia Ep. 22 Prima TV

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Calabria

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Castelli Romani

21:30 – X Factor – Il sogno Ep. 6

23:30 – Scream 3

01:45 – Mimic 3 – Sentinel

03:30 – Catfish: False Identità Ep. 21

04:30 – Vicini assassini Ep. 6

Italia 2

18:35 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – NON E’ DETTA L’ULTIMA – ASSO NELLA MANICA

19:05 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – SEGRETO DEL DOPPIO ATTACCO – ATTACCO A SORPRESA

19:35 – DRAGON BALL SUPER – GOKU E CRILI TORNANO AD ALLENARSI INSIEME

20:05 – DRAGON BALL SUPER – CRILI SCONFIGGE LA PAURA E RITROVA LO SPIRITO COMBATTIVO

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – ROBIN FINALMENTE LIBERA

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL MISTERO DEL CILIEGIO SCOMPARSO

21:20 – ATTERRAGGIO D’EMERGENZA

23:11 – BATMAN E ROBIN

18:35 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – NON E’ DETTA L’ULTIMA – ASSO NELLA MANICA

19:05 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – SEGRETO DEL DOPPIO ATTACCO – ATTACCO A SORPRESA

19:35 – DRAGON BALL SUPER – GOKU E CRILI TORNANO AD ALLENARSI INSIEME

20:05 – DRAGON BALL SUPER – CRILI SCONFIGGE LA PAURA E RITROVA LO SPIRITO COMBATTIVO

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – ROBIN FINALMENTE LIBERA

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL MISTERO DEL CILIEGIO SCOMPARSO

21:20 – ATTERRAGGIO D’EMERGENZA

23:11 – BATMAN E ROBIN

La 5

18:05 – UNA MAMMA PER AMICA VI – RAGAZZE SCATENATE

19:05 – L’ONORE E IL RISPETTO – 6

21:10 – INNAMORATI CRONICI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INNAMORATI CRONICI – 2 PARTE

23:15 – AMORI IN CITTA’… E TRADIMENTI IN CAMPAGNA – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

18:05 – UNA MAMMA PER AMICA VI – RAGAZZE SCATENATE

19:05 – L’ONORE E IL RISPETTO – 6

21:10 – INNAMORATI CRONICI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – INNAMORATI CRONICI – 2 PARTE

23:15 – AMORI IN CITTA’… E TRADIMENTI IN CAMPAGNA – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso 2′ Stagione Ep.12

19:00 – Airport Security: Europa 1′ Stagione Ep.9

19:30 – Airport Security: Europa 1′ Stagione Ep.10

20:00 – Little Big Italy 2′ Stagione Ep.8

21:25 – Fratelli di Crozza Classic 1′ Stagione Ep.4

22:45 – #Hashtag – 1^TV 1′ Stagione Ep.9

23:15 – #Hashtag 1′ Stagione Ep.8

23:55 – Clandestino – Il business dei sequestri 2′ Stagione Ep.1

18:00 – Delitti a circuito chiuso 2′ Stagione Ep.12

19:00 – Airport Security: Europa 1′ Stagione Ep.9

19:30 – Airport Security: Europa 1′ Stagione Ep.10

20:00 – Little Big Italy 2′ Stagione Ep.8

21:25 – Fratelli di Crozza Classic 1′ Stagione Ep.4

22:45 – #Hashtag – 1^TV 1′ Stagione Ep.9

23:15 – #Hashtag 1′ Stagione Ep.8

23:55 – Clandestino – Il business dei sequestri 2′ Stagione Ep.1

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 18

19:15 – Affari al buio Un piano rischioso

19:45 – Affari al buio Magazzino da incubo

20:15 – Affari di famiglia Il gioco di spade

20:45 – Affari di famiglia Il mago di Oz

21:15 – Castelli di carta

23:15 – Scusa ma mi piace troppo

00:15 – Joy – Ride – Proteggila. Il profilattico al femminile

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 18

19:15 – Affari al buio Un piano rischioso

19:45 – Affari al buio Magazzino da incubo

20:15 – Affari di famiglia Il gioco di spade

20:45 – Affari di famiglia Il mago di Oz

21:15 – Castelli di carta

23:15 – Scusa ma mi piace troppo

00:15 – Joy – Ride – Proteggila. Il profilattico al femminile

La7

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

00:45 – L’Aria che Tira Estate (r)

01:15 – TG LA7 Notte

02:00 – In Onda

03:15 – Omnibus Dibattito (r)

04:40 – Coffee Break (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Hawthorne – Angeli in corsia

20:25 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy

00:50 – La mala educaxxxion

03:10 – I menù di Benedetta

04:00 – Cuochi e Fiamme

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:30 – Relic Hunter Stagione 3 Episodio 06

19:20 – Supernatural Stagione 9 Episodio 16

20:00 – Supernatural Stagione 9 Episodio 17

20:40 – Supernatural Stagione 9 Episodio 18

21:30 – True Justice Stagione 1 Episodio 06

23:20 – True Justice Stagione 1 Episodio 05

01:20 – Supernatural Stagione 9 Episodio 17

02:00 – Supernatural Stagione 9 Episodio 18

Food Network

18:10 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.3

19:20 – Cucine da incubo Italia 4′ Stagione Ep.3

20:30 – Cucine da incubo Italia 4′ Stagione Ep.4

21:40 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.4

22:50 – Cucine da incubo Italia 4′ Stagione Ep.5

23:50 – Cucina da uomini 2′ Stagione Ep.10

00:00 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.5

01:00 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.1

TOP CRIME

18:30 – MONK VI – IL SIGNOR MONK E LA SETTA

19:25 – RIZZOLI & ISLES IV – GIUDICE, GIURIA E CARNEFICE

20:15 – RIZZOLI & ISLES IV – DELITTO PER DELITTO

21:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVIII – PATRIMONIO NETTO

21:55 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVIII – NESSUN SEGRETO

22:50 – GONE – NON ANDARE VIA

23:35 – GONE – IL PROCESSO

00:30 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE X – STRESS POST TRAUMATICO

GIALLO TV

19:10 – Law & Order L’esca

20:15 – Law & Order La fuga

21:10 – L’ispettore Barnaby – Selvaggio West

23:00 – Vera

00:55 – The Listener

01:45 – The Listener

02:35 – Law & Order L’esca

03:30 – Law & Order La fuga

Rai 5

18:44 – Classical Destinations

19:16 – Art of … Australia

20:15 – Prossima fermata Oriente

21:16 – Balletto – Il giardino degli amanti

22:48 – Rock legends

23:13 – Inventing David Geffen: King of Hollywood

00:08 – Talking Heads – 1^ parte

00:39 – Talking Heads – 2^ parte

Rai Premium

18:35 – Il Commissario Manara – Un morto di troppo ep.10

19:25 – Il Maresciallo Rocca 4 – Veleni p.5

21:20 – Un’estate in Toscana

23:00 – Il Veterinario

01:15 – La Squadra 5 – p.10

02:55 – Memory – p.4

03:35 – Il manuale degli appuntamenti

05:00 – Incantesimo 9 – p.189 e 190

Mediaset Extra

19:00 – SQUADRA ANTIMAFIA 4 PALERMO OGGI

21:15 – KAROL UN UOMO DIVENTATO PAPA – 1 PARTE

22:39 – TGCOM24

22:45 – METEO.IT

22:47 – KAROL UN UOMO DIVENTATO PAPA – 2 PARTE

01:05 – AVANTI UN ALTRO

02:08 – TGCOM24

02:10 – LA NOTTE VOLA

Donna TV

18:00 – LA SIGNORA IN ROSA

19:00 – LA FORZA DELL’AMORE

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – DANCIN’ DAYS

22:00 – 099 CENTRAL

23:00 – LA SIGNORA IN ROSA

00:00 – LA FORZA DELL’AMORE

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:01 – Santa Messa

19:36 – Attenti al lupo

20:00 – Santo Rosario

20:30 – TG 2000

20:50 – Sconosciuti

21:15 – In fuga per la libertà

VH1

19:00 – Top Chart Summer 2009

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 05

20:20 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 06

20:40 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 07

21:00 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 11

21:10 – Most Ridiculous Stagione 2 Episodio 12

21:20 – Una coppia in affari Stagione 1 Episodio 08

21:50 – Una coppia in affari Stagione 1 Episodio 09

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – TACKLE

21:15 – THE QUIET AMERICAN

23:15 – TIMECOP – INDAGINE DAL FUTURO

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:30 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU CHEF: GIORGIA TESSARO

21:00 – SEI CENTRO

21:30 – BUONGIORNO SVIZZERA P02

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZORA PER VOI YOGA

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU

20:30 – SEI CENTRO

21:00 – LINEA ROSSA COMICITA’

22:00 – LA BANDA DEL MALLOPPO

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Shakespeare & Hathaway – Investigatori privati – Veleni sul palcoscenico Stagione 1, episodio 6

18:55 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:00 – Spagna: la storia vista dal cielo – La riconquista di Mike Magidson

19:30 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

La2

19:20 – Le sorelle Mc – Leod – Il principe ranocchio Stagione 8, episodio 15

20:10 – Racconti dalle città di mare – Valparaiso Stagione 5, episodio 4

21:00 – Cast Away

23:20 – Grey’s Anatomy – Una brutta reputazione

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

10:15 – Ciclismo 2020: Europei Strada

12:30 – Memory Alessandro Petacchi

13:40 – Ciclismo 2020: Europei Strada: Prova su Strda Femminile Elite

17:00 – Memory Eraldo Pecci

18:05 – Domenica Sportiva 18/6/1978

18:30 – Speciale Presentazione Squadre Tour de France 2020

20:00 – Memory: Evaristo Beccalossi

21:10 – Memory Doc: 90′ Minuto 25/9/1977

Rai Sport

10:15 – Ciclismo 2020: Europei Strada

12:30 – Memory Alessandro Petacchi

13:40 – Ciclismo 2020: Europei Strada: Prova su Strda Femminile Elite

17:00 – Memory Eraldo Pecci

18:05 – Domenica Sportiva 18/6/1978

18:30 – Speciale Presentazione Squadre Tour de France 2020

20:00 – Memory: Evaristo Beccalossi

21:10 – Memory Doc: 90′ Minuto 25/9/1977

SuperTennis

19:00 – Djokovic vs Monfils, ATP Dubai 2020

21:15 – Supertennis Today News

21:30 – WTA New York QF2 (replica) Naomi OSAKA (JPN) vs Anett KONTAVEIT (EST)

01:30 – Sinner vs De Minaur, Next Gen 2019

02:45 – WTA New York QF3 (replica) Ons JABEUR (TUN) vs Victoria AZARENKA (BLR)

04:15 – WTA New York QF2 (replica) Naomi OSAKA (JPN) vs Anett KONTAVEIT (EST)

Euro Sport

18:00 – Tennis Tennis

21:00 – Ciclismo Ciclismo

00:00 – Poker World Poker Tour Partypoker Millions

01:00 – Motociclismo Bol d’Or 2019 da Le Castellet, Francia

03:00 – Ciclismo Ciclismo

05:00 – Tennis Tennis

SportItalia

19:00 – Calciomercato Live – 2 pt (diretta)

21:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo Sai Che?! (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

Rai Gulp

18:00 – Baby boss di nuovo in affari

18:25 – Shaun, vita da pecora

18:30 – Le epiche avventure di Capitan Mutanda

18:55 – Jams 2

19:25 – Cercami a Parigi

19:55 – Bia

20:40 – Alex and co.

21:05 – Maggie and Bianca 2

Rai YoYo

18:00 – MASHA E ORSO 3 – EP.3

18:05 – MASHA E ORSO 3 – EP.4

18:10 – MASHA E ORSO 3 – EP.5

18:20 – MASHA E ORSO 3 – EP.6

18:30 – LE CANZONI DI MASHA – EP.4

18:35 – LE CANZONI DI MASHA – EP.5

18:45 – BING – EP.61

18:50 – BING – EP.62

Boing

18:00 – Steven Universe Story

18:50 – WBB- Siamo solo Orsi ®

20:00 – Doraemon 1^ Tv

20:50 – Steven Universe Story

21:45 – Capitan Tsubasa

22:10 – Dragon Ball

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

02:40 – Mr Bean

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Super Wings – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:25 – Super Wings – nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

19:35 – Paw Patrol

19:50 – Paw Patrol

20:20 – Meteo – Heroes – Nuova serie

20:45 – Siamo fatti Così

Frisbee

18:10 – Curioso come George 7′ Stagione Ep.4

18:35 – Ruby Arcobaleno 2′ Stagione Ep.4

19:00 – Vera e il regno dell’arcobaleno 2′ Stagione Ep.4

19:30 – Rainbow Butterfly Unicorn Kitty 1′ Stagione Ep.4

19:55 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.9

20:30 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.10

20:55 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.6

21:20 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.7

K2

18:00 – Tutti pazzi per Re Julien 1′ Stagione Ep.8

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.10

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.11

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.12

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.7

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.8

20:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.9

20:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.10

DeaKids

18:00 – A tutto reality presenta: Missione Cosmo Ridicola Ultimo tango a Buenos Aires

18:20 – A tutto reality: azione! Full Metal Action

18:45 – A tutto reality: azione! Il ‘Doposhow’: Dimenticare Gwen

19:10 – A tutto reality: azione! Ocean 8… o 9

19:30 – Le cose che… nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10 Morte?

19:35 – Le cose che… nessuno ha il coraggio di dirti prima dei 10 Epidemie e pandemie

19:40 – Maggie & Bianca Fashion Friends Segreti di carta

20:10 – Maggie & Bianca Fashion Friends Corsa contro il tempo!

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Game Shakers

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Rags

20:50 – Jojo’s Follow Your D.R.E.A.M

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

21:40 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:30 – La mia nuova casa sull’albero 4′ Stagione Ep.9

19:25 – La mia nuova casa sull’albero 6′ Stagione Ep.4

20:20 – La mia nuova casa sull’albero 6′ Stagione Ep.8

21:15 – La mia nuova casa sull’albero 6′ Stagione Ep.13

22:10 – La mia nuova casa sull’albero 5′ Stagione Ep.3

23:05 – La mia nuova casa sull’albero 5′ Stagione Ep.6

00:00 – Piscine da pazzi 2′ Stagione Ep.8

00:55 – Piscine da pazzi 3′ Stagione Ep.3

Rai Storia

19:00 – Lotte contadine p.5. La resistenza

19:30 – Cortoreale Gli anni del documentario italiano Ennio Lorenzini

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente. Hoover e l’FBI con il Prof. M. Canali

21:10 – Guerra Fredda, la storia p.1

22:10 – L’ombra del muro p.1. Vite recluse

23:10 – Potere e bellezza p.7. Lo Stato pontificio

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:35 – Fast N’ Loud 4′ Stagione Ep.6

19:30 – Fast N’ Loud 4′ Stagione Ep.7

20:25 – Affari a quattro ruote 13′ Stagione Ep.4

21:20 – Affari a quattro ruote 13′ Stagione Ep.5

22:15 – Giganti on the Road: USA 1′ Stagione Ep.3

23:25 – Giganti on the Road: USA – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

00:35 – Velocità massima 1′ Stagione Ep.2

01:25 – Velocità massima 1′ Stagione Ep.3

DMAX

18:45 – Life Below Zero – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

19:40 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.9

20:35 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.1A

21:25 – Ingegneria perduta – 1^TV 3′ Stagione Ep.12

22:20 – Ingegneria perduta 2′ Stagione Ep.2

23:15 – Airport Control – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

00:10 – Case infestate: fuori in 72 ore 3′ Stagione Ep.5

01:00 – Case infestate: fuori in 72 ore 3′ Stagione Ep.6

Focus TV

18:15 – ANCIENT DISCOVERIES III – CARRI ARMATI A QUATTRO ZAMPE

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – CARNEFICINA A SAN PAOLO

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – SCONTRO IN VOLO

21:15 – MEGA-INGEGNERIA II – COSTRUTTORI DI AEROPLANI

22:15 – MEGA-INGEGNERIA I – SUPER AEREI DI LINEA

23:15 – ETNA: TRA SCIENZA E MITO

00:44 – TG5 START

00:50 – COME ABBIAMO FATTO L’AMERICA

RealTime

18:25 – Cortesie per gli ospiti Pino e Ciro vs. Mirta e Federica

19:25 – Cortesie per gli ospiti Nadia e Cristina vs. John e Maria

20:20 – Cortesie per gli ospiti Ep. 36

21:20 – Cake Star – Pasticcerie in sfida Bergamo

22:30 – Piedi al limite Funghi

23:20 – Piedi al limite Brutte cose

00:10 – Piedi al limite Dita dei piedi

01:00 – Piedi al limite Alligatori

Rai Scuola

18:00 – Cronache dall’antichità – Socrate,processo alla filosofia

18:30 – Zettel presenta: Il caffè filosofico – Arendt e la banalità del male

19:35 – Testimoni del tempo – Lezioni sulla Divina Commedia – p.6

19:55 – Erasmus + Stories Health Care Replica

20:20 – What did they say? Puntata 7 Replica

20:25 – Memex Sperimentiamo! p. 13 Forme geometriche

20:45 – Did you know? p. 9 La memoria incredibile dei bambini

20:55 – Storia della matematica Fino all’infinito e oltre Replica

LaF

18:45 – RED – Bourdain: Cucine segrete 12′ Stagione Ep.4

19:40 – RED – Posso dormire da voi? 2′ Stagione Ep.5

20:40 – Voglio vivere in Italia 2′ Stagione Ep.7

21:10 – Poldark 5′ Stagione Ep.3

22:20 – Poldark 5′ Stagione Ep.4

23:30 – Poldark 5′ Stagione Ep.3

00:40 – Poldark 5′ Stagione Ep.4

01:50 – RED – Incredibili viaggi in treno 1′ Stagione Ep.19

Discovery Channel

18:10 – Piscine da pazzi Nell’acqua calda

19:05 – Chi cerca trova Ep. 8

20:00 – Chi cerca trova Ep. 9

21:00 – Viaggio nell’Universo Le stelle

21:55 – Viaggio nell’Universo I buchi neri

22:50 – Viaggio nell’Universo Il Big Bang

23:50 – Misteri dal sottosuolo La leggenda del treno d’oro dei nazisti

00:45 – Misteri dal sottosuolo I tesori di Re Salomone

Sky Uno

18:15 – Dinner Date – Amore in cucina Ep. 7

19:05 – Dinner Date – Amore in cucina Ep. 8

19:55 – Cuochi d’Italia Ep. 14

20:45 – Bruno Barbieri – 4 Hotel: ultimi preparativi

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Puglia

22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Torino

23:35 – Bruno Barbieri – 4 Hotel: ultimi preparativi

00:05 – The Royals – Vizi e virtù a corte Giallo a corte

Sky Cinema 1

19:20 – 7 ore per farti innamorare

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Finché morte non ci separi

22:55 – 10 cose da fare prima di lasciarsi

00:15 – Zombieland – Doppio colpo

02:00 – The Karate Kid – La leggenda continua

04:20 – Il viaggio di Yao

SKY Cinema Family

19:30 – A spasso col panda

21:00 – C’è tempo

22:55 – Ritorno all’isola di Nim

00:30 – Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi

02:10 – La partita perfetta

04:10 – Il principe d’Egitto

05:50 – A spasso con Willy

Sky Cinema Romance

19:10 – Un’estate in Provenza

21:00 – La memoria del cuore

22:50 – La dura verità

00:30 – Quello che le ragazze non dicono

02:20 – Disobedience

04:15 – Mon Roi – Il mio re

Sky Cinema Collection

19:15 – Shalako

21:15 – La casa Russia

23:20 – Scherzi del cuore

01:25 – Agente 007 – Licenza di uccidere

03:20 – 1855 – La grande rapina al treno

05:15 – Shalako

Sky Cinema Action

18:40 – Creed – Nato per combattere

21:00 – La preda perfetta

23:00 – The Amazing Spider-Man

01:20 – In the Name of the King

03:30 – Il vendicatore – Out for a Kill

05:05 – Codice 51

Fox

18:05 – I Simpson Gli piace volare e d’oh… lo fa!

18:30 – I Simpson Homer di Siviglia

18:55 – I Simpson Un uomo da carroattrezzi

19:20 – American Dad La seduzione del rock

19:45 – American Dad Consigli paterni

20:10 – The Big Bang Theory La sommersione di San Valentino

20:35 – The Big Bang Theory La reazione positivo-negativa

21:00 – 911 Emergenza al 911

Premium Cinema

19:12 – Edge of tomorrow – Senza domani

21:15 – MATRIX REVOLUTIONS

23:31 – Scappa: Get out

01:24 – QUELLA CASA NEL BOSCO

03:02 – Van Helsing

Premium Action

18:48 – CHUCK III – CHUCK VS. LA SCONFITTA

19:37 – THE VAMPIRE DIARIES III – L’UCCISIONE DI UNO

20:24 – ARROW V – LIAN YU

21:15 – THE LAST KINGDOM III – TRADIMENTI

22:12 – THE LAST KINGDOM III – LA GRANDE ARMATA

23:13 – KRYPTON II – CREDIAMO IN ZOD

00:03 – CHUCK III – CHUCK VS. LA SCONFITTA

00:52 – THE VAMPIRE DIARIES III – L’UCCISIONE DI UNO

Mya

18:29 – THE MIDDLE VIII – OVAIE, BEBE’ E FONT CLUB!

18:54 – THE MIDDLE VIII – SCUSE SI, SCUSE NO!

19:20 – GIRLFRIENDS’ GUIDE TO DIVORCE V – REGOLA #97: BISOGNA ESSERE IN DUE PER FARSI UN’INIEZIONE

20:11 – SHAMELESS IX – UN ROSSO DAI CAPELLI NERI

21:15 – CLAWS III – VENDETTA

22:07 – SUPERSTORE IV – MOMENTI FORMATIVI

22:32 – SUPERSTORE IV – L’ACCADEMIA DEL CLOUD 9

22:58 – GIRLFRIENDS’ GUIDE TO DIVORCE V – REGOLA #97: BISOGNA ESSERE IN DUE PER FARSI UN’INIEZIONE