Su Rai Uno Rischiatutto 70, su Canale 5 Roma – Cremonese. Guida ai programmi Tv della serata del 3 gennaio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 3 gennaio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.20 Free – Liberi. Cinque anziani ospiti della casa di riposo dell'”Opera Don Guanella di Roma”, annoiati dalla vita quotidiana e delusi per il distacco dei loro affetti più cari, decidono di fuggire: si lasceranno coinvolgere dall’avventura che Mirna, una di loro, ha deciso di intraprendere per ritrovare l’amato e pluriricercato Dragomir verso la Puglia. Su Rai 4 dalle 21.20 Delitti in Paradiso. Il commissario Selwyn Patterson deve vedersela con un antico caso, l’unico che non abbia mai risolto, e che ritorna a perseguitarlo proprio in occasione delle feste natalizie. Mentre gli abitanti di Saint Marie si preparano per celebrare il Natale, la podcaster Jennifer Langan viene trovata uccisa a colpi d’arma da fuoco. Jennifer stava indagando sulla strana scomparsa di un bambino di nove anni, sparito alla Vigilia di Natale del 1977. L’ndagine si alternerà alle vicende dell’ispettore Neville, che sta cercando dal suo canto di trovare l’amore. Su Rai Movie dalle 21.10 Mistero a Crooked House. Inghilterra, fine anni Cinquanta. Quando il ricco patriarca greco Aristides Leonides muore in circostanze misteriose, la nipote Sophia chiede all’investigatore privato Charles Hayward, suo ex amante, di stabilirsi nella tenuta di famiglia per indagare sulla vicenda. Una volta lì, Charles fa la conoscenza delle tre generazioni della dinastia Leonides trovando un’atmosfera velenosa, piena di risentimento. Su Italia 1 dalle 21.13 E.T. l’extraterrestre. La tenera amicizia tra un bambino e un alieno. Su Sky Cinema dalle 21.15 Bumblebee. Nel 1987, il transformer Bumblebee, in fuga, trova rifugio in una discarica di una piccola cittadina balneare della California. Quando il diciassettenne Charlie lo riattiva, scopre ben presto che non si tratta di una normale Volkswagen gialla. Su Iris dalle 21 Di nuovo in gioco. Un anziano e cocciuto scout coglie l’occasione offerta dal suo capo di cercare i migliori talenti del baseball per compiere un viaggio verso il Nord Carolina insieme alla figlia, di cui conosce molto poco abitudini e passato.

TELEFILM /SERIE TV

Su Rai Due dalle 21.20 Il giro del mondo in 80 giorni. Fogg, Passepartout e Fix sono a Hong Kong senza soldi. Fogg chiede aiuto al governatore, Fix scopre che grazie al suo articolo Fogg è diventato famoso. Passepartout fa una bravata.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.30 Rischiatutto 70. Una festa di ricordi, personaggi, emozioni, aneddoti, primati e curiosità per ricordare e rendere onore al 70° anniversario delle trasmissioni ufficiali della RAI (3 gennaio 1954). Le tre celebri cabine del nostro Rischiatutto ospiteranno sei “concorrenti VIP”, che si contenderanno il diritto di rispondere esattamente alla leggendaria “domanda finale” e di raggiungere la vittoria.

ATTUALITA’

Su Rete 4 dalle 21.26 Fuori dal coro. Condotto da Mario Giordano gli appuntamenti, le inchieste, i fatti e l’interpretazione dei temi piu’ caldi dell’attualità’ politica e di cronaca.

SPORT

Su Canale 5 dalle 20.47 Roma – Cremonese, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In diretta dallo stadio Olimpico i giallorossi di Jose’ Mourinho sfidano i lombardi di mister Giovanni Stroppa.

Guida tv di mercoledì 3 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Rischiatutto 70

00:10 – Tg1 Sera

00:15 – Premio Tenco 2023

01:25 – Rai – News24

01:55 – Che tempo fa

Rai 2

18:15 – Tg2 L.I.S.

18:20 – Tg2

18:40 – Rai Tg Sport Sera

18:55 – Meteo 2

19:00 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Il giro del mondo in 80 giorni

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Via dei matti n°0

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Free – Liberi

23:00 – Tg3 Sera

Rai 4

18:20 – Senza traccia 2

19:05 – Senza traccia 2

19:45 – Senza traccia 2

20:30 – Criminal Minds 12

21:20 – Delitti in paradiso – Un fantasma dal passato

22:55 – The misfits

00:30 – Criminal Activities

02:10 – Cruel Peter

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:29 – METEO.IT

20:30 – STRISCINA LA NOTIZINA – LA VOCINA DELLA VEGGENZINA

21:01 – COPPA ITALIA OTTAVI – ROMA – CREMONESE

Italia 1

18:52 – COPPA ITALIA – ATALANTA-SASSUOLO 2

20:00 – FREEDOM PILLS

20:10 – FREEDOM PILLS

20:27 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – AMICI E AMANTI

21:20 – E.T. L’EXTRATERRESTRE – 1 PARTE

22:50 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:53 – METEO.IT

22:56 – E.T. L’EXTRATERRESTRE – 2 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:23 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW VII – TROPPO IMPEGNATI PER SMETTERE

19:16 – PERSON OF INTEREST IV – TERRA INCOGNITA

20:06 – THE BIG BANG THEORY I – IL POSTULATO DELL’HAMBURGER

20:34 – THE BIG BANG THEORY I – IL PARADIGMA DELLA TERRA DI MEZZO

21:03 – TRUE LEGEND – 1 PARTE

21:48 – TGCOM24 BREAKING NEWS

21:53 – METEO.IT

21:55 – TRUE LEGEND – 2 PARTE

Rete 4

18:55 – GRANDE FRATELLO

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – METEO.IT

19:45 – TEMPESTA D’AMORE – 131 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:20 – FUORI DAL CORO

00:52 – ORIGINAL SIN – 1 PARTE

01:50 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Warner TV

18:10 – Smallville – Stagione 9 Episodio 11 – Giustizia assoluta. 1a parte

18:55 – Supernatural – Stagione 4 Episodio 17 – Una vita terribile

19:45 – Supernatural – Stagione 4 Episodio 18 – Il mostro alla fine del libro

20:35 – Supernatural – Stagione 4 Episodio 19 – Il salto dello Squalo

21:25 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 1 Episodio 1 – Primo giorno

22:20 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 1 Episodio 2 – Un tranquillo lunedì

23:05 – Fringe – Stagione 3 Episodio 11 – Reciprocità

00:00 – Fringe – Stagione 3 Episodio 12 – Concentrati e chiedi

Rai Movie

18:00 – Modalita’ aereo

19:50 – Stanlio e Ollio – Avventura a Vallechiara

21:10 – Mistero a Crooked House

23:05 – Testimone d’accusa

01:10 – After 2

02:55 – On the Milky Road – Sulla Via Lattea

05:00 – Gran Premio

Cine 34

19:00 – A CENA CON… – UN SACCO BELLO

21:00 – COSA FAI A CAPODANNO? – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS ’23

22:14 – METEO.IT

22:16 – COSA FAI A CAPODANNO? – 2 PARTE

22:57 – NATALE DA CHEF

00:53 – IL RITORNO DEL MONNEZZA

02:22 – SI VIS PACEM, PARA BELLUM

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA I-II-III-IV – UNA NUOVA AMICA

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – LA STAGIONE DEI MIRACOLI

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – LA DIGA

21:10 – BIGFOOT E I SUOI AMICI – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT ’24 – 03/01/2024

22:17 – BIGFOOT E I SUOI AMICI – 2 PARTE

23:10 – BENVENUTI NELLA GIUNGLA – 1 PARTE

Iris

19:15 – KOJAK IV – LA SPINA NEL FIANCO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – DOPPIA IDENTITA’

21:00 – DI NUOVO IN GIOCO

23:17 – UN MONDO PERFETTO

01:50 – ESPIAZIONE

03:49 – CIAKNEWS

03:53 – IMPROVVISAMENTE UNA SERA… UN AMORE

05:26 – POLE POLE-PIANO PIANO

TV8

19:00 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef

20:15 – Bruno Barbieri – 4 hotel

21:30 – Dirty dancing – Balli proibiti

23:30 – What Women Want – Quello che le donne vogliono

01:45 – Il nuovo spirito del Natale

03:30 – Lady killer

04:30 – Lady killer

05:30 – Coppie che uccidono

Italia 2

18:25 – ONE PIECE XV – INARRESTABILE AVANZATA! L’ARMATA DI LUFFY VS PICA!

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 I – UN NUOVO LOOK PER ALAN

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 I – LA NIPOTINA

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 I – CONTAGIATI DAL VIRUS

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 I – NON POSSO PERMETTERMI LE IENE

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 I – UNA PAZZA SCATENATA – I PARTE

21:15 – THE BIG BANG THEORY XII – LA CONFIGURAZIONE CONIUGALE

21:45 – THE BIG BANG THEORY XII – L’ENIGMA DEL REGALO

La 5

18:36 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

18:53 – GRANDE FRATELLO

18:56 – GRANDE FRATELLO

19:00 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

20:05 – LA RAGAZZA E L’UFFICIALE

21:10 – 12 GIORNI DI REGALI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 1 Episodio 3

20:25 – Cash or Trash – Xmas Special – Stagione 4 Episodio 3

21:25 – Come ti ammazzo il bodyguard – Film/Commedia

23:40 – Una notte al museo – Film/Commedia

01:45 – Operazione N.A.S. – Stagione 1 Episodio 5

03:25 – Operazione N.A.S. – Stagione 2 Episodio 1

05:10 – Famiglie da incubo – Stagione 3 Episodio 2 – Guardati le spalle

Cielo

18:45 – Prendere o lasciare Vancouver – Stagione 5 Episodio 20 – Kris e Pete

19:45 – Affari al buio – Stagione 2 Episodio 20 – Brandi contro tutti

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 22 Episodio 8 – Affare in manette

21:15 – Arctic Apocalypse

23:15 – Spogliando Valeria

01:00 – Anna, quel particolare piacere

02:45 – Global Homophobia Le radici dell’odio

03:45 – Sexplora – Stagione 2 Episodio 3

La7

18:00 – Miss Marple

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – LA7 DOC – Storie di un Regno: Carlo Il Nuovo Re

00:30 – TG LA7 Notte

00:40 – In Onda (r)

01:50 – LIKE Tutto ciò che piace (r)

02:30 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Sherlock – Le sei Thatcher

23:20 – Sherlock – IL DETECTIVE MORENTE

01:10 – La cucina di Sonia

02:45 – I menù di Benedetta

Food Network

18:30 – In cucina con Imma e Matteo – Stagione 2 Episodio 9

19:00 – In cucina con Imma e Matteo – Stagione 2 Episodio 7

19:40 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 1

20:15 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 5

20:55 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 4

21:25 – A tavola con Csaba – Stagione 1 Episodio 3

22:00 – A tavola con Lorenzon – Stagione 1 Episodio 2 – Giulia

22:55 – A tavola con Lorenzon – Stagione 1 Episodio 6 – Massimo

TOP CRIME

18:29 – THE CLOSER I – APPUNTAMENTO AL BUIO

19:22 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI II – IL TUNNEL DELLA MORTE

20:16 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI II – IL BRACCIALE D’ORO

21:10 – EAST NEW YORK – SECONDO LE REGOLE – 1aTV

22:03 – EAST NEW YORK – TUTTO IN FUMO – 1aTV

22:57 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE XII – AFFARI DI FAMIGLIA

23:50 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE XII – SCIENTIFICA IN BLACK OUT

00:44 – FBI: MOST WANTED III – PER MANCANZA D’AMORE

GIALLO TV

18:25 – I misteri di Murdoch – Stagione 8 Episodio 4 – Per tutti i matrimoni, Murdoch!

19:20 – L’ispettore Barnaby – Stagione 18 Episodio 2 – Il casodi Cooper Hill

21:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 7 Episodio 7 – Fantasmi di Natale

23:00 – Vera – Stagione 12 Episodio 4

00:55 – L’ispettore Barnaby – Stagione 9 Episodio 8 – Compagne di scuola

02:50 – A Crime To Remember – Stagione 5 Episodio 5 – Il posto di una donna

03:45 – A Crime To Remember – Stagione 5 Episodio 6 – Una bestia con il distintivo

04:30 – The Murder Shift – Stagione 2 Episodio 1 – Consanguinei

Rai Premium

18:10 – L’allieva 2

19:05 – San Pietro

21:20 – Cenerentola

01:05 – Storie italiane

03:10 – Piloti

03:25 – Un Ciclone in Convento 7

04:10 – Un Ciclone in Convento 7

05:00 – Ricominciare

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Sogni in costruzione – Stagione 3 Episodio 2 – Dagli anni ’90 a oggi

19:15 – Sogni in costruzione – Stagione 3 Episodio 3 – Chalet moderno

20:10 – Sogni in costruzione – Stagione 3 Episodio 4 – I sogni diventano realtà

21:05 – Che affare! Con Tarek – Stagione 3 Episodio 5 – La decisione

22:00 – Che affare! Con Tarek – Stagione 3 Episodio 7 – Discussioni

22:55 – Che affare! Con Tarek – Stagione 3 Episodio 6 – Troppe spese

23:50 – Che affare! Con Tarek – Stagione 3 Episodio 4 – Ristrutturazione costosa

00:50 – Hotel da incubo – Stagione 7 Episodio 1 – Allarme in Alaska

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:00 – Santa Messa

19:37 – In Cammino

19:59 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Pollyanna

23:22 – La Sacra Famiglia

01:12 – La Sacra Famiglia

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – The FBI

22:00 – La Salute Vien Mangiando

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – Chef In Campo

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Nove Anni fa

22:00 – TOP CHART NOW!

23:00 – Best of Classic Hits

01:00 – Classics & Pearls

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – SUPERMERCATO

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA CALCIO

23:30 – AZZURRO

01:00 – PROGRAMMAZIONE NOTTURNA

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Zerovero

21:15 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

21:23 – Timer

21:30 – Linea Rossa

22:30 – Il Gioco Del Mondo

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Ginnastica Dolce

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

20:55 – M3-TG

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – Linea Rossa

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Sul Cocuzzolo Della Montagna

20:53 – Timer

20:55 – M3-TG

21:00 – Sergio Colmes Indaga

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano

19:40 – Diamoci una mano

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – In cammino sulla Via Crio – Guide e sorgenti

La2

18:35 – Coppie iconiche – Judy Garland & Vincente Minnelli

19:30 – Coppie iconiche – Ali MacGrow & Steve McQueen

20:25 – Storia di un casco

21:05 – VITA! – Ezio Bosso: le cose che restano

23:00 – Stanlio & Ollio

00:35 – Le ragazze del Pandora Box

02:00 – Telesguard

02:10 – Sci nordico: Coppa del mondo 2023/2024 – Sprint (R)

Rai Sport +HD

18:50 – Atletica Leggera Atletica. Bo Classic

20:20 – Pallavolo

23:00 – SportAbilia

23:30 – Tg Sport TG Sport Notte

23:50 – Salto con gli Sci

01:55 – Sci Di Fondo

03:40 – Pallavolo

SuperTennis

18:00 – United Cup (replica)

19:30 – United Cup (replica)

21:00 – United Cup (replica)

23:00 – United Cup (replica)

00:30 – United Cup (replica)

02:30 – United Cup (replica)

04:30 – United Cup (replica)

Euro Sport

18:30 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini Bischofshofen. HS 142 M

19:45 – Sci Alpino Coppa del Mondo Madonna Di Campiglio. Slalom M (1a manche)

20:15 – Sci Alpino Coppa del Mondo Madonna Di Campiglio. Slalom M (2a manche)

21:00 – Sci di fondo Coppa del Mondo Trondheim. Skiathlon M

22:00 – Ciclocross Superprestige Heusden-Zolder. Prova F

23:00 – Ciclocross Superprestige Heusden-Zolder. Prova M

00:00 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini Innsbruck. HS 130 M

00:45 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini Bischofshofen. HS 142 M

SportItalia

19:00 – Calciomercato Live II° parte (diretta)

21:00 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai che?

02:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – The Jungle Book safari

18:20 – Leo da Vinci

18:30 – Leo da Vinci

18:45 – La famiglia Skrokkiazeppi

18:55 – La famiglia Skrokkiazeppi

19:10 – Marta ed Eva 2

19:35 – Idefix e gli irriducibili

19:45 – Idefix e gli irriducibili

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Masha e Orso

18:40 – I Racconti di Masha

18:45 – Hello Kitty Super Style

18:55 – Hello Kitty Super Style

19:10 – Pinocchio and friends

19:20 – Pinocchio and friends

19:35 – Topolino e la Casa del Divertimento

Boing

19:10 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

20:55 – Teen Titans Go!

21:50 – Doraemon

23:00 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Blaze e le Megamacchine

18:25 – Blaze e le Megamacchine

18:55 – Batwheels – nuova serie

19:25 – Bug Bunny Costruzioni – nuova serie

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Simone

21:15 – Batwheels – nuova serie

Frisbee

18:10 – Curioso come George – Stagione 2 Episodio 9

18:33 – Turbozaurs – Stagione 3 Episodio 17

18:38 – Turbozaurs – Stagione 3 Episodio 18

18:48 – Super Monsters: Mostri e mostriciattoli – Stagione 1 Episodio 1

18:51 – Super Monsters – La stella dei desideri

19:20 – Curioso come George – Stagione 2 Episodio 10

19:41 – Curioso come George – Stagione 1 Episodio 16

19:56 – Curioso come George – Stagione 2 Episodio 11

K2

18:28 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 2

18:55 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 3

19:23 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 42

19:34 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 43

19:49 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 44

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 45

20:11 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 46

20:27 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 2 Episodio 49

DeaKids

18:20 – Il Barbiere Pasticciere

19:25 – New School

19:40 – Kiroscopo

19:47 – Megagame

20:10 – Japanizi: Going, Going, Gong!

20:35 – Japanizi: Going, Going, Gong!

20:55 – Megagame

21:20 – H2O – Just Add Water

Super

18:10 – La vera casa dei Loud

18:30 – La vera casa dei Loud

19:00 – K.C. Agente Segreto

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:15 – Rai 5 Classic

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Storia dei colori

20:20 – Prossima fermata America

21:15 – Art night

22:10 – Aznavour by Charles

23:35 – Rock Legends

00:00 – Nile Rodgers – Come farcela nel mondo della musica

Rai Storia

18:35 – Rai News Giorno

18:40 – Storie della TV

19:35 – Alla scoperta del ramo d’oro

20:05 – Il giorno e la Storia

20:25 – set – TANTArai

20:30 – Passato e presente

21:10 – Io sono Venezia

22:00 – set – TANTArai

Rai Scuola

18:00 – Le meraviglie

19:00 – Sperimentiamo!

19:30 – L’uomo dei boschi

20:15 – Meraviglie naturali della Danimarca

21:00 – Progetto Scienza 2022

21:30 – Pasteur e Koch un duello nel mondo dei

23:00 – TGR Leonardo

23:10 – Storie della Scienza

Motor Trend Italia

18:50 – Affari a quattro ruote – Stagione 12 Episodio 5

20:30 – Affari a quattro ruote – 1^TV – Stagione 10 Episodio 6 – Lotus Elise

22:15 – Custom Carolina: grandi, grosse e cattive – 1^TV – Stagione 1 Episodio 5 – Un restauro segreto

23:05 – Custom Carolina: grandi, grosse e cattive – Stagione 1 Episodio 4 – Nostalgia del passato

00:00 – Affari a quattro ruote – Stagione 15 Episodio 2 – Volvo

01:00 – Affari a quattro ruote – Stagione 15 Episodio 3 – Toyota

01:55 – Affari a quattro ruote – Stagione 15 Episodio 4 – Corvette

02:50 – Ingegneria perduta – Stagione 7 Episodio 10 – Una storia davvero intrigante

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 4 Episodio 3 – Alabama

21:25 – Vado a vivere in fattoria – 1^TV – Stagione 1 Episodio 13

22:20 – Vado a vivere in fattoria – 1^TV – Stagione 1 Episodio 14

23:15 – WWE NXT – 1^TV

00:15 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 8 Episodio 3 – Provocazione

01:10 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 8 Episodio 4 – Fuga

02:05 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 8 Episodio 5 – Tornare a casa

02:55 – Colpo di fulmini – Stagione 5 Episodio 1

Focus TV

18:00 – INGEGNERIA PERDUTA IV

19:00 – STEVE BACKSHALL: AVVENTURE INTORNO AL MONDO I – EXPEDITION WITH STEVE BACKSHALL I, 8

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO IV – FONTE DI GIOVINEZZA

21:05 – NEW KIDS IN THE WILD I

22:00 – I LEONI E IENE: GUARDIANI DELLA VITA, CUSTODI DELLA MORTE

23:00 – STRADE ASSASSINE – BOLIVIA, COSTA D’AVORIO, GEORGIA

00:00 – STRADE ASSASSINE – AFGHANISTAN, SUDAFRICA, INDIA

01:00 – Hubble – Una finestra sull’universo

RealTime

18:00 – Cake Star – Pasticcerie in sfida – Stagione 3 Episodio 7 – Marche

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 18

20:30 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 20

21:35 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 5 Episodio 21 – Biglietti natalizi

22:35 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 4 Episodio 21 – Natale

23:35 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 3 Episodio 20 – Santa Claus

00:30 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 3 Episodio 5 – Dolore al collo

01:25 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Stagione 3 Episodio 6 – Le gemelle

Discovery Channel

18:10 – Ai confini della civiltà – Stagione 6 Episodio 16 – La stagione della caccia

19:05 – La febbre dell’oro: miniere perdute – Stagione 1 Episodio 1 – Il ritorno di Dave

20:05 – La febbre dell’oro: miniere perdute – Stagione 1 Episodio 2 – Errori

21:00 – Moonshiners: la sfida – 1^TV – Stagione 4 Episodio 19 – I campioni

21:50 – La febbre dell’oro: le miniere degli Hoffman – Stagione 1 Episodio 5 – Lavaggio fortunato

22:40 – La febbre dell’oro: le miniere degli Hoffman – Stagione 1 Episodio 6 – Oro ghiacciato

23:30 – Avventure impossibili con Josh Gates – Stagione 6 Episodio 16 – La regina guerriera

00:25 – Avventure impossibili con Josh Gates – Stagione 6 Episodio 17 – Il tesoro del pirata

Sky Uno

18:10 – Masterchef Australia: Dessert Masters – Stagione 1 Episodio 8 – Prima TV

19:10 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 8

19:35 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 9 – Prima TV

20:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 1 Episodio 4 – Langhe

21:15 – Italia’s Got Talent – Stagione 7 Episodio 4 – Audizioni

23:25 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 5

00:50 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 6

02:05 – Vita da ricchi – Stagione 3 Episodio 1

Sky Cinema 1

18:55 – L’amore non va in vacanza

21:15 – Bumblebee

23:15 – Into Darkness Star Trek

01:30 – Operazione S.M.A.R.T. Senza tregua

03:05 – Batman V Superman: Dawn of Justice

05:35 – Soap opera

SKY Cinema Family

19:25 – I Puffi Viaggio nella foresta segreta

21:00 – Il gatto con gli stivali 2 L’ultimo desiderio

22:50 – Heidi

00:45 – Jumanji

02:30 – Sulle ali dell’avventura

04:25 – Bigfoot Junior

Sky Cinema Romance

19:00 – Passengers

21:00 – Sex and the City

23:30 – Two Weeks Notice Due settimane per innamorarsi

01:15 – 30 anni in 1 secondo

02:55 – By the Sea

05:00 – Nove lune e mezza

Sky Cinema Collection

19:25 – Fast and Furious

21:15 – 2 Fast 2 Furious

23:05 – The Fast and the Furious: Tokyo Drift

00:55 – Fast & Furious Solo parti originali

02:45 – Fast & Furious 5

04:55 – The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Sky Cinema Action

19:15 – Salt

21:00 – 13 Hours: The Secret Soldiers Of Benghazi

23:30 – Rambo III

01:15 – Sniper Missione non autorizzata

02:50 – Ghost Rider Spirito di vendetta

04:25 – I delitti del BarLume 11 Speciale

04:45 – Big Game Caccia al presidente

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV