Su Rai 2 Che tempo che fa; su Italia 1 Le Iene Show. Su Canale 5 La ragazza nella nebbia. Programmi in tv nella serata di domenica 3 novembre

Al centro della programmazione tv di domenica 3 novembre ci sono attualità e film. Dalle ore 21.05 su Rai Due Che tempo che fa. Fabio Fazio alla conduzione di un ‘classico’ della tv, tra conversazioni faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto, che rilegge l’attualità con la sua ironia, e Filippa Lagerback. Al tavolo la comicità surreale di Nino Frassica, le domande impossibili di Gigi Marzullo, la simpatia di Mago Forest. Su Italia 1 dalle 21.10 Le Iene Show. Inchieste giornalistiche e provocazioni satiriche nello stile irriverente e trasgressivo che contraddistingue il programma.

Passiamo ai film. Su Rai Uno alle 21.25 presenta I ragazzi dello Zecchino d’Oro. Anni ’60, Bologna. Mimmo, 9 anni, è quello che oggi si direbbe un bambino difficile. Figlio di immigrati dalla Sicilia, alla scuola e allo studio preferisce la vita di strada con il fratello maggiore, Sebastiano. Mimmo però ama cantare e ha un orecchio musicale straordinario, così un giorno la madre, Ernestina, disperata, lo porta a un provino per un concorso canoro. Quello che ancora nessuno sa è che quel provino è l’inizio di uno spettacolo destinato a entrare nella storia della televisione italiana: lo Zecchino d’Oro. Su Rai Tre alle 21.17 Molly’s Game. La vera storia di Molly Bloom, bellissima sciatrice olimpica che, per circa un decennio, ha gestito il giro di poker clandestino più esclusivo al mondo, frequentato dai più celebri nomi di Hollywood, uomini d’affari, imprenditori magnati ed esponenti della mafia russa, prima di essere arrestata nel cuore della notte da diciassette agenti dell’FBI.

Su Rai 4 dalle 21.13 Obsessed – Passione fatale. Derek Charles, brillante manager, vive una vita invidiabile, con la sua splendida moglie Sharon e il loro figlioletto. Tutto cambia quando, al lavoro, Derek conosce Lisa. La ragazza è bella, brillante e molto efficiente e Derek ne rimane, comprensibilmente, affascinato. Su Rai Movie dalle 21.10 Bangla. Phaim è un giovane musulmano ventiduenne nato in Italia da genitori bengalesi che vive ancora con i genitori a Torpignattara. Artista musicale e steward, va alla ricerca del sogno di vivere grazie alla musica ma la sua vita viene stravolta in seguito all’incontro con Asia, conosciuta a un concerto. Su Canale 5 dalle 21.15 La ragazza nella nebbia. Esordio alla regia di Donato Carrisi, che ha basato questo avvincente thriller con Tony Servillo su un suo romanzo. Una sedicenne scompare nel nulla. Su Rete 4 dalle 21.31 Il Segreto. Severo vuole approfittare delle nozze tra Fernando e Maria Elena per vendicarsi contro la Montenegro. Maria confida al nonno di provare invidia per Fernando. Nel secondo epiodio (22.17) Irene non riesce a trovare Severo ed é molto preoccupata che suo marito possa fare una follia. Consuelo pensa che Elsa le stia nascondendo qualcosa sulla sua salute.

Rai 1

18:45 – L’Eredità Speciale AIRC

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – I ragazzi dello Zecchino d’Oro

23:32 – TG1 60 Secondi

23:35 – Speciale Tg1

00:35 – Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:05 – TG1 NOTTE

Rai 2

18:00 – TG2 L.I.S.

18:05 – TG Sport della Domenica

18:15 – 90° Minuto

19:40 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

23:40 – La Domenica Sportiva

01:10 – L’altra DS

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Un giorno in Pretura *Mio padre, il signor Piccolomo*

21:25 – Molly’s Game Prima Visione Assoluta

23:45 – TG Regione

Rai 4

18:32 – Scorpion III ep.1

19:10 – Blood & Treasure ep.11

19:51 – Blood & Treasure ep.12

21:10 – Obsessed – Passione fatale

22:50 – The social network

00:41 – The Oath

02:59 – Anica appuntamento al cinema

03:02 – Bittersweet Life

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – BENVENUTI AL NORD – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – L’ULTIMO SCOOP

20:25 – C.S.I. MIAMI – IL GIURAMENTO

21:20 – LE IENE SHOW

01:01 – I GRIFFIN – LA FINTA EREDITIERA – 1aTV

01:26 – I GRIFFIN – FACCIA ENTRARE STEWIE, PREGO

Canale 20 Mediaset

18:49 – NONNO SCATENATO – 1 PARTE

19:36 – TG COM

19:41 – METEO

19:43 – NONNO SCATENATO – 2 PARTE

21:04 – CATWOMAN – 1 PARTE

21:43 – TG COM

21:48 – METEO

21:50 – CATWOMAN – 2 PARTE

Rete 4

18:50 – ANTEPRIMA TG4

18:55 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – METEO.IT

19:32 – TEMPESTA D’AMORE – 198 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – IL RAGAZZO DELLA PORTA ACCANTO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

Iris

18:45 – DANNI COLLATERALI

21:00 – THE TERMINAL

23:39 – PROVA A PRENDERMI

02:15 – UN MAGNIFICO CEFFO DA GALERA

03:55 – CIAKNEWS

03:58 – RADIO AMERICA

05:40 – LA FAVORITA

TV8

18:30 – Paddock Live Pre Gara Live

20:10 – F1 GP Stati Uniti (Gara, da Austin) Live

22:00 – Paddock Live Post Gara Live

22:30 – Paddock Live #Sky – Motori GP Stati Uniti Live

23:00 – Master – Chef Italia Ep. 3

00:15 – Master – Chef Italia Ep. 4

01:30 – Amici di letto

03:30 – L’assassino della porta accanto Ep. 2

NOVE

18:30 – Cucine da incubo Italia 3′ Stagione Ep.4

19:30 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.1

20:20 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.1

21:25 – Pizza Hero – La sfida dei forni – 1^TV 2′ Stagione Ep.2

22:10 – Pizza Hero – La sfida dei forni 2′ Stagione Ep.1

23:30 – Little Big Italy 2′ Stagione Ep.1

00:35 – Operazione N.A.S. 1′ Stagione Ep.2

00:50 – Le olimpiadi di Hitler

Cielo

19:15 – Affari al buio Aguzza la vita

19:45 – Affari al buio Sbagliando si impara

20:15 – Affari di famiglia La prima moneta americana!

20:45 – Affari di famiglia Averi di Jack lo Squartatore

21:15 – Bound – Torbido inganno

23:00 – Maladonna

01:00 – Sex Mundi Ep. 14

02:00 – La cultura del sesso Berlino

La7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7

01:00 – Uozzap

01:40 – Alamo, gli ultimi eroi

04:00 – L’Aria Che Tira – Il Diario (R)

05:15 – Omnibus (r)

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:25 – BENEDETTA ECONOMIA!

19:28 – La santa bellezza

20:00 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:33 – Soul

21:05 – Angelus

21:17 – Nord e Sud

22:56 – Effetto notte

Rai Sport

18:10 – Perle di Sport

18:20 – Pallavolo Maschile: Super Lega Credem Banca 3a giornata: Calzedonia Verona – Gas Sales Piacenza

20:40 – Basket: Campionato Italiano 2019/2020 7a giornata: Vanoli Basket Cremona – Acqua S.Bernardo Cantù

22:45 – Pattinaggio di Figura ISU GRAND PRIX – 3a tappa Grenoble (FRA) Pairs Free skating

23:50 – Calcio Fifa: Mondiali U17 Maschili: Italia – Paraguay

02:10 – Calcio a 5 (Qual. Coppa del Mondo): ITALIA – Ungheria

03:30 – Calcio Serie B: Campionato 2019/20 11a giornata: Spezia – Chievo Verona

05:10 – Pallavolo Femminile: Campionato Italiano 2019/2020 5a giornata

Premium Cinema

19:14 – Red

21:15 – TEEN TITANS GO! IL FILM – 1aTV

22:48 – Justice League

00:54 – Dunkirk

02:43 – Hulk

04:54 – Ghost rider – Spirito di vendetta

Sky Uno

18:50 – Le Kardashian Ep. 8

19:35 – Le Kardashian Ep. 9

20:25 – Le Kardashian Ep. 10

21:15 – Mix & Match – Il guardaroba delle meraviglie Ep. 1 Prima TV

22:15 – Antonio Riva: una sposa da sogno Ep. 3

23:10 – X Factor 2019 Live 2

01:30 – Extra Factor Ep. 2

02:25 – X Factor Weekly Ep. 2

Sky Cinema 1

19:05 – Che cosa aspettarsi quando si aspetta

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Widows – Eredità criminale

23:30 – An Acceptable Loss – Decisione estrema

01:20 – Momenti di trascurabile felicità

03:00 – Il primo cavaliere

05:15 – Che cosa aspettarsi quando si aspetta

SKY Cinema Family

19:20 – Operazione Spy Sitter

21:00 – Echo il mio amico delfino Prima TV

22:35 – Belle & Sebastien – Amici per sempre

00:10 – Dickens – L’uomo che inventò il Natale

01:55 – Shrek e vissero felici e contenti

03:30 – Mia piccola Monky

05:05 – Dolf e la crociata dei bambini

Sky Cinema Romance

18:35 – Mangia, prega, ama

21:00 – Come la prima volta

22:40 – L’estate all’improvviso

00:25 – Matrimonio con sorpresa

01:55 – Stardust

04:05 – Il velo dipinto

Sky Cinema Collection

18:50 – Skyfall

21:15 – Spectre

23:45 – Il domani non muore mai

01:50 – Licenza di uccidere

03:45 – Dalla Russia con amore

05:45 – Moonraker: Operazione spazio

Sky Cinema Action

19:10 – Hurricane – Allerta uragano

21:00 – Inferno di cristallo

22:40 – L’implacabile

00:30 – Momentum

02:05 – The Predator

03:55 – The Archer

05:25 – The Package

DAZN

18:30 – Siviglia – Atletico Madrid

21:00 – Real Madrid – Betis

02:00 – Canelo Alvarez – Sergey Kovalev