Su Rai Due Belve, su Canale 5 Inter – Benfica, su Sky Cinema Kin. Guida ai programmi Tv della serata del 3 ottobre 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 3 ottobre 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Morgane – Detective geniale. Karadec scopre la relazione tra Morgane e Timothée e chiede a Roxane di an – dare a vivere insieme. Nel frattempo, una donna viene ritrovata morta sulle rive di un canale e Thimothée riflette sulla “complessità” della relazione con la protagonista. Su Rai 4 dalle 21.23 Millennium – Quello che non uccide. Assoldata dallo scienziato Franz Balder, la hacker Lisbeth Salander deve recuperare un programma informatico letale. Riesce nell’impresa ma diventa il bersaglio di un’organizzazione criminale. Su Rai Movie dalle 21.20 Valerian e la città dei mille pianeti. Gli agenti speciali operativi Valerian e Laureline sono incaricati di mantenere l’ordine nel vasto universo. La loro prossima missione li conduce alle porte della città di Alpha, una metropoli rivoluzionaria. Su Canale 5 dalle 21.35 Fast & Furious 9 – The Fast Saga. Dom Toretto conduce una vita tranquilla insieme a Letty e al piccolo Brian, ma il pericolo e’ sempre in agguato. Su Italia 1 dalle Tre uomini e una gamba. Primo film di Aldo, Giovanni e Giacomo. Giovanni e Aldo accompagnano il futuro sposo Giacomo in un esilarante viaggio in Puglia. Su Sky Cinema dalle 21.15 Kin. A Detroit, il giovanissimo Eli Solinski si imbatte in una pistola ad alta tecnologia. Quando suo fratello Jimmy finisce nei guai con un grosso criminale, i due si trovano ad affrontare esercito di teppisti e due soldati pesantemente corazzati. Su Iris dalle 21 Il grinta. Dopo che un fuorilegge le ha ucciso il padre, una ragazzina decide di assoldare uno dei più spietati sceriffi della città per potersi vendicare.

TELEFILM/SERIE TV

Su Rai Uno dalle 21.20 Morgane – Detective geniale. Una giovanissima cantante rap viene trovata assassinata. Si scoprirà che la ragazza conduceva – un doppia vita e il padre ignorava l’attività artistica della figlia.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Petrolio. Il 3 ottobre, nella Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dell’Immigrazione una serata evento con lo Speciale Petrolio “La punta dell’iceberg” e il film di Maurizio Zaccaro “Nour”. Ad aprire la serata sarà la testimonianza di Gabriele Giacomone, Sovrintendente Capo del Nucleo Carabinieri Subacquei di Roma, uno degli uomini che in quei drammatici giorni si è immerso per dare un nome e una sepoltura ai 368 disperati morti nel naufragio lungo le coste di Lampedusa: nel corso dell’intervista verranno trasmesse immagini subacquee inedite. Oltre al contributo degli ospiti in studio, Su Rete 4 dalle 21.25 E’ sempre cartabianca. Talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti. Bianca Berlinguer conduce dando voce a tutte le opinioni.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Belve. Francesca Fagnani si confronta senza sconti con grandi nomi dello spettacolo, della politica, del costume e della cronaca, disposti a mettersi davvero in gioco, accettando le regole del programma: raccontarsi senza filtri, rispondere alle domande chiare, dirette e spesso irriverenti della conduttrice. Fino a rivelare qualcosa di sé, che gli spettatori ancora non conoscono. Le prime “belve” ospiti saranno Fabrizio Corona, Arisa e Stefano De Martino.

SPORT

Su Canale 5 dalle 20.49 Champions League. In diretta dallo stadio Meazza, i nerazzurri allenati da Simone Inzaghi affrontano i portoghesi di mister Roger Schmidt.

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Morgane – Detective geniale 3

23:50 – Porta a Porta

01:35 – Rai – News24

02:05 – Che tempo fa

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:40 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Meteo 2

19:05 – Castle

19:55 – Il mercante in fiera

20:30 – Tg2

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Via dei matti n°0

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Speciale Petrolio

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:15 – Squadra Speciale Cobra 11 9

19:05 – Elementary 3

19:50 – Elementary 3

20:35 – Criminal Minds 9

21:20 – Millennium – Quello che non uccide

23:20 – Wonderland

23:55 – Titane

01:45 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:29 – METEO.IT

20:30 – STRISCINA LA NOTIZINA – LA VOCINA DELLA VEGGENZINA

21:00 – CHAMPIONS LEAGUE – INTER – BENFICA

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – SOTTO COPERTURA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – VENDETTA O GIUSTIZIA

21:17 – LE IENE

Canale 20 Mediaset

18:27 – SUPERGIRL IV – INVITO ALL’AZIONE

19:22 – PERSON OF INTEREST – IL GIUDIZIO

20:13 – THE BIG BANG THEORY VI – L’IMPLEMENTAZIONE DELL’OBBLIGO CONTRATTUALE

20:36 – THE BIG BANG THEORY VI – LA RICONFIGURAZIONE DEL RIPOSTIGLIO

21:04 – WORLD WAR Z – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – WORLD WAR Z – 2 PARTE

Rete 4

18:55 – GRANDE FRATELLO

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 97 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – E’ SEMPRE CARTABIANCA

00:50 – DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

Warner TV

18:00 – Smallville 9′ Stagione Ep.10

18:50 – Smallville 9′ Stagione Ep.11

19:40 – Supernatural 10′ Stagione Ep.2

20:35 – Supernatural 10′ Stagione Ep.3

21:30 – Nancy Drew

23:30 – Kung Fu: La leggenda continua 1′ Stagione Ep.3

00:20 – Kung Fu: La leggenda continua 1′ Stagione Ep.4

01:10 – Kung Fu: La leggenda continua 1′ Stagione Ep.3

Rai Movie

19:05 – Quando sei nato non puoi piu’ nasconderti

21:10 – Valerian e la citta’ dei Mille Pianeti

23:25 – Il sole e’ anche una stella

00:45 – Anica – Appuntamento al cinema

00:50 – Sfida senza regole

02:35 – Stone

04:15 – Stanlio e Ollio – La sposa rapita

04:35 – Stanlio e Ollio – Liberta’

Cine 34

19:05 – A CENA CON… – CETTO C’E’ SENZADUBBIAMENTE

21:00 – FINALMENTE LA FELICITA’ – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:14 – METEO.IT

22:16 – FINALMENTE LA FELICITA’ – 2 PARTE

22:55 – LO SCEICCO BIANCO

23:04 – LO SCEICCO BIANCO

00:50 – IL LUPO DI MARE

TWENTYSEVEN

18:30 – LA CASA NELLA PRATERIA VII – SILVIA – I PARTE

19:33 – COLOMBO – PROGETTO PER UN DELITTO

21:10 – LE AMICHE DELLA SPOSA – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – LE AMICHE DELLA SPOSA – 2 PARTE

23:10 – RITORNO AL FUTURO II – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Iris

19:15 – KOJAK I – PRIMA CHE LO SAPPIA IL DIAVOLO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – PROCESSO PER LARUE

21:00 – IL GRINTA

23:39 – IN NOME DI DIO IL TEXANO

01:47 – MIAMI VICE

03:54 – CIAKNEWS

03:58 – FACILE PREDA

05:25 – FOLLIE DI NOTTE

TV8

19:00 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 30 Prima TV

20:15 – 100% Italia Ep. 20 Prima TV

21:30 – Pechino Express – La via delle Indie Ep. 5

00:00 – X Factor 2023 Audizioni. 2a parte

02:15 – UEFA Europa e Conference League Preview Ep. 2 Prima TV

03:15 – Coppie che uccidono Ep. 6

04:15 – Lady Killer Ep. 21

05:00 – Lady Killer Ep. 25

Italia 2

18:00 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UN RITORNO INASPETTATO

18:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IL MESSAGGIO

19:00 – 2 BROKE GIRLS – E LA FOTO RIVELATRICE

19:25 – 2 BROKE GIRLS – E LA FINESTRA DI OPPORTUNITA’

19:55 – 2 BROKE GIRLS – E L’INAUGURAZIONE DISCRETA

20:20 – 2 BROKE GIRLS – E LO SCHIAFFO A PAGAMENTO

20:50 – 2 BROKE GIRLS – E L’AMICA REINCARNATA

21:25 – ONE PIECE XV – GRANDE FUGA! – L’ELEPHANT GUN DI LUFFY! – 1aTV

La 5

18:50 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:07 – GRANDE FRATELLO

19:10 – GRANDE FRATELLO

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – GRANDE FRATELLO

01:26 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

02:01 – LE TRE ROSE DI EVA 2

NOVE

18:15 – Delitti a circuito chiuso 7′ Stagione Ep.12

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? 4′ Stagione Ep.17

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo – 1^TV 4′ Stagione Ep.17

21:25 – Killers

23:35 – Braven – Il coraggioso

01:40 – Airport Security: Spagna 3′ Stagione Ep.11

02:15 – Airport Security: Spagna 3′ Stagione Ep.12

02:50 – Airport Security: Spagna 3′ Stagione Ep.13

Cielo

18:15 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 20

18:45 – Love It or List It – Prendere o lasciare Australia Ep. 10

19:45 – Affari al buio La ruota della fortuna

20:15 – Affari di famiglia Auguri Chumlee!

20:45 – Affari di famiglia L’era glaciale

21:15 – Riddick

23:30 – La liceale

01:30 – La signora di Wall Street

La7

18:10 – Padre Brown

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Artbox

02:30 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Padre Brown – St.7

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – La mala educaxxxion

03:05 – I menù di Benedetta

Food Network

18:20 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.17

18:55 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.2

19:30 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.8

20:05 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.16

20:45 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.19

21:20 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.20

22:00 – Il gelato perfetto – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

22:35 – Il gelato perfetto – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

TOP CRIME

18:30 – RIZZOLI & ISLES VII – IERI, OGGI, DOMANI

19:23 – MAJOR CRIMES III – PROCESSO DI FUOCO

20:16 – MAJOR CRIMES III – REAZIONE A CATENA

21:10 – LAW & ORDER: I DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA XXI – LIBERTA’ DI PAROLA – 1aTV

22:03 – LAW & ORDER: I DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA XXI – GIOCHI MALVAGI – 1aTV

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XXI – DAMMI UN PO’ DI AMORE IN CAMBIO

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XXI – NUOTANDO CON GLI SQUALI

00:46 – C.S.I. MIAMI VII – IL MOTEL DELLA MORTE

GIALLO TV

19:10 – Perception 2′ Stagione Ep.1

20:10 – Perception 2′ Stagione Ep.2

21:10 – Vera 10′ Stagione Ep.2

23:10 – Vera 7′ Stagione Ep.3

01:10 – L’ispettore Barnaby 17′ Stagione Ep.4

03:05 – Torbidi delitti 1′ Stagione Ep.3

04:05 – Torbidi delitti 1′ Stagione Ep.5

05:00 – Murder Comes to Town 1′ Stagione Ep.3

Rai Premium

18:30 – Don Matteo 4

19:25 – L’ispettore Coliandro – Il ritorno 1

21:20 – Imma Tataranni – Sostituto procuratore 3

23:20 – Un cuore, due destini

00:05 – Un cuore, due destini

00:55 – La volta buona

02:45 – Piloti

03:00 – Bull 4

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Sogni in costruzione 4′ Stagione Ep.8

19:00 – Sogni in costruzione 4′ Stagione Ep.9

20:00 – Sogni in costruzione 4′ Stagione Ep.10

21:00 – Sogni in costruzione: Bed & Breakfast 1′ Stagione Ep.1

22:00 – Sogni in costruzione: Bed & Breakfast 1′ Stagione Ep.2

23:00 – Sogni in costruzione: Bed & Breakfast 1′ Stagione Ep.3

00:00 – Sogni in costruzione: Bed & Breakfast 1′ Stagione Ep.4

01:00 – Sogni in costruzione 2′ Stagione Ep.1

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In Cammino

20:00 – Santo Rosario

20:31 – Tg 2000

20:56 – Picnic

23:04 – The Express

01:14 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – Get Smart

22:00 – La Salute Vien Mangiando

ALMA TV

18:00 – Wild Places

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – L’Italia In Tour

21:00 – Accademia Da Leoni

21:30 – A Casa Di Emy

22:00 – Ciao Chef!

VH1

18:15 – School of Rock

18:40 – School of Rock

19:05 – Bella e i Bulldogs

19:30 – Bella e i Bulldogs

20:20 – True Jackson

20:45 – True Jackson

21:10 – Hunter Street

21:35 – Hunter Street

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO – SPECIALE CHAMPIONS LEAGUE

23:30 – UOMINI D’ARGENTO Silver Bears

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Zerovero

21:15 – Dall – AZet – A

21:30 – Vacanze A Km 0

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Dall – AZet – A

21:00 – Rubriche Commerciali

23:00 – Vacanze A Km 0

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:20 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

21:10 – ASSASSINIO SUL NILO (2022)

La2

18:40 – Hudson & Rex – Hudson & Rex

19:25 – Ginnastica artistica: Mondiali Anversa 2023

22:40 – Il prima e dopo sport

23:00 – A tutto Hockey

23:35 – A tutta Champions

23:55 – ONE DAY

01:40 – Telesguard

01:50 – Repliche informazione

Rai Sport +HD

19:00 – Ippica

19:20 – Ginnastica Artistica

22:30 – Ippica

23:00 – Atletica

23:30 – Tg Sport

23:50 – Serie A femminile

02:15 – Ginnastica Artistica

05:25 – Corsa in Montagna

SuperTennis

18:45 – Tennis Parade

19:00 – ATP 250 Astana (replica)

21:00 – Supertennis TG

21:15 – ATP 500 Pechino

23:00 – WTA 1000 Pechino (replica)

01:00 – ATP 500 Pechino

03:00 – WTA 1000 Pechino (replica)

05:00 – ATP 500 Pechino

Euro Sport

18:05 – Arrampicata sportiva Coppa del Mondo Wujiang. Speed M/F (Finale)

18:45 – Ciclismo su strada Binche-Chimay-Binche F Prova M

19:30 – Magazine Cycling Show

20:00 – Snooker Home Nations Series English Open (Secondo turno) Live

00:00 – Motociclismo Grand Prix Torun

01:00 – Ciclismo su strada Tour of Munsterland

01:30 – Snooker Home Nations Series English Open (Secondo turno)

03:00 – Ciclismo su strada Binche-Chimay-Binche F Prova M

SportItalia

18:30 – Champions League Live (diretta)

21:00 – Hard Trek

21:30 – Si Motori

22:00 – Blue Sport

22:30 – Si Motori

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:15 – Si Live 24 (diretta)

00:45 – Sportitaliamercato

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Leo da Vinci

18:30 – Leo da Vinci

18:45 – La famiglia Skrokkiazeppi

18:55 – La famiglia Skrokkiazeppi

19:10 – Theodosia 1

19:35 – Tg kids

19:50 – Idefix e gli irriducibili

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Le avventure di Paddington

18:50 – Calimero

19:00 – Calimero

19:15 – Odo

19:20 – Odo

19:25 – Odo

19:35 – Topolino e la Casa del Divertimento

Boing

18:45 – Craig

19:10 – Teen Titans Go !

19:40 – Teen Titans Go !

19:50 – Teen Titans Go ! 1^TV dal 2/10

20:15 – Teen Titans Go !

20:55 – Teen Titans Go !

21:10 – SERATONA BOING

21:50 – Isola degli Eroi S1+S2

Cartoonito

18:00 – Dino Ranch – nuovi episodi

18:25 – Blaze e le Megamacchine

18:55 – Blaze e le Megamacchine

19:25 – Bug Bunny Costruzioni – nuova serie

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – Simone – Nuovi episodi

20:50 – Simone

21:05 – Hey Duggee

Frisbee

18:05 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.10

18:25 – Pfffirati 1′ Stagione Ep.12

18:35 – Pfffirati – 1^TV 1′ Stagione Ep.13

18:50 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.11

19:15 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.12

19:40 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.34

19:50 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.35

20:00 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.36

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.37

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.38

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.39

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.40

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.41

19:05 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.1

19:30 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.2

19:50 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.3

DeaKids

18:05 – Il barbiere pasticciere Ep. 16

18:20 – Il barbiere pasticciere Ep. 17

18:30 – Il barbiere pasticciere Ep. 2

18:40 – A tutto reality: le origini Ep. 31

18:50 – A tutto reality: la vendetta dell’isola Il gran finale!

19:15 – A tutto reality: le origini Ep. 1

19:30 – New School Che paura Mr. Spencer

19:45 – Megagame Ep. 9

Super

18:10 – Spongebob

18:30 – I Thunderman

19:00 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – A casa dei Loud

20:25 – A casa dei Loud

20:50 – A casa dei Loud

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:05 – Scuola di danza – I ragazzi dell’Opera

18:35 – Scuola di danza – I ragazzi dell’Opera

19:00 – Rai 5 Classic

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Dorian, l’arte non invecchia

20:20 – Prossima fermata America

21:15 – My name is Joe

23:00 – The quiet one – Vita di Bill Wyman

Rai Storia

18:15 – Come eravamo

18:30 – Rai News Giorno

18:35 – Africa e liberta’

19:40 – Pronto Raffaella, il debutto di una rivoluzione

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – 5000 anni e + La lunga storia dell’umanita’

22:10 – Telemaco

Rai Scuola

18:00 – Sperimentiamo!

18:30 – Ordine e Disordine

19:30 – Ants! Vita segreta delle formiche

20:15 – Alpi, fuga per la sopravvivenza

21:00 – Il meraviglioso mondo del sangue

22:00 – Progetto Scienza Files

22:05 – La storia dell’elettricità

23:00 – TGR Leonardo

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.3

19:20 – Affari a quattro ruote 10′ Stagione Ep.11

20:25 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.6

21:20 – Affari a quattro ruote 8′ Stagione Ep.10

22:15 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.15

23:15 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.16

00:15 – Reperti d’assalto 5′ Stagione Ep.14

01:15 – Reperti d’assalto 5′ Stagione Ep.15

DMAX

19:30 – Nudi e crudi XL 6′ Stagione Ep.1

21:25 – Il boss del paranormal – 1^TV 4′ Stagione Ep.14

22:20 – Il boss del paranormal 4′ Stagione Ep.4

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV Ep. 13

01:05 – Lockup: sorvegliato speciale 14′ Stagione Ep.7

02:00 – Lockup: sorvegliato speciale 14′ Stagione Ep.8

02:55 – House of Horrors 2′ Stagione Ep.2

03:50 – Il boss del paranormal 3′ Stagione Ep.3

Focus TV

18:00 – SEGRETI NEL GHIACCIO II

19:00 – CLIMA PAZZO, PAZZO CLIMA II

20:00 – I GRANDI ENIGMI DELLA STORIA

21:05 – STEVE BACKSHALL: AVVENTURE INTORNO AL MONDO II – ALLA RICERCA DEGLI SQUALI

22:00 – STEVE BACKSHALL: AVVENTURE INTORNO AL MONDO I

23:00 – BIG, BIGGER,BIGGEST – L’INGEGNERIA FA SPETTACOLO – LA PRIGIONE

00:00 – INGEGNERI IN CORSA CONTRO IL TEMPO I – ESPANSIONE TRAGHETTO PER AUTO

01:00 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES V – BOMBA A OROLOGERIA

RealTime

18:25 – Abito da sposa cercasi Ep. 11

18:55 – Abito da sposa cercasi Ep. 12

19:25 – Casa a prima vista Ep. 22

20:30 – Ricette d’Italia – Piatti in tavola Ep. 22 Prima TV

21:30 – Primo appuntamento Ep. 20 Prima TV

22:55 – Primo appuntamento Ep. 19

00:20 – La clinica del pus Ep. 1 Prima TV

01:15 – La clinica del pus Ep. 10

Discovery Channel

18:20 – Una famiglia fuori dal mondo Il re della montagna

19:10 – Undercut: l’oro di legno Ep. 4

20:05 – Undercut: l’oro di legno Ep. 5

21:00 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 5

21:55 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 6

22:50 – Chi cerca trova Ep. 10

23:45 – Indagini paranormali con Josh Gates Fantasmi di guerra

00:40 – Indagini paranormali con Josh Gates Fantasmi nella baia

Sky Uno

18:15 – ‘Na pizza Ep. 2 Prima TV

18:50 – Stanga in the Sky XF 2023 Bootcamp Prima TV

18:55 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Milano

21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Irpinia

22:30 – X Factor 2023 Audizioni. 3a parte

00:50 – Stanga in the Sky XF 2023 Bootcamp

01:00 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Irpinia

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:20 – Mission: Impossible

21:15 – Kin

23:05 – Ex

01:10 – Cani sciolti

03:00 – D.N.A. – Decisamente Non Adatti

04:25 – Death Race

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:30 – Il mio amico Finnick

21:00 – Ailo – Un’avventura tra i ghiacci

22:35 – La Befana vien di notte

00:15 – Paddington

01:50 – Albert e il diamante magico

03:10 – Pupazzi alla riscossa – Ugly – Dolls

04:40 – Nut Job – Operazione noccioline

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:15 – Due cuori e una provetta

21:00 – Il giorno più bello

22:45 – Gigolò per caso

00:20 – La fiera della vanità – Vanity Fair

02:40 – Il velo dipinto

04:45 – 100X100Cinema

05:05 – Perché te lo dice mamma

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

18:50 – Questo o quello – Speciale

19:05 – Jurassic Park

21:15 – Il mondo perduto: Jurassic Park

23:30 – Jurassic Park III

01:10 – Jurassic World

03:20 – Jurassic World – Il regno distrutto

05:30 – Jurassic World – Il dominio

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

18:50 – Black Adam

21:00 – Accident Man

22:50 – Blackhat

01:05 – Outlander – L’ultimo vichingo

03:05 – Soldato Jane

05:10 – 100X100Cinema

05:30 – The International

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV