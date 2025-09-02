Su Rai Due Hypnotic, su Canale 5 Una seconda occasione. Guida ai programmi Tv della serata di mercoledì 3 settembre 2025

La serata televisiva di mercoledì 3 settembre propone una prima serata ricca di cinema per tutti i gusti: dalla commedia familiare di Alessandro Siani su Rai Uno, al thriller mentale con Ben Affleck su Rai Due, passando per survival, musica, romanticismo e animazione. Tra i titoli più attesi Don’t Worry Darling, La stanza accanto di Almodóvar e Kung Fu Panda 3. Un mercoledì da vivere tra emozioni, misteri e storie che parlano al cuore.

FILM

Alle 21.30 su Rai Uno, Succede anche nelle migliori famiglie ci porta in Sicilia, dove tre fratelli si ritrovano nella villa di famiglia dopo la morte del padre. Alessandro Siani dirige e interpreta una commedia che mescola ironia e malinconia, tra segreti sepolti e affetti da ricucire. Su Rai Due, alle 21.20, Hypnotic è il thriller firmato Robert Rodriguez con Ben Affleck nei panni di un detective coinvolto in una serie di rapine legate a poteri mentali e manipolazioni. Un viaggio tra realtà e illusione, dove nulla è come sembra.

Rai 4 propone alle 21.10 Hounded – La caccia è aperta, un survival thriller britannico in cui un gruppo di giovani ladri diventa bersaglio di una famiglia aristocratica assetata di vendetta. Un incubo adrenalinico che riflette sulla brutalità nascosta dietro il privilegio. Su Rai Movie, alle 21.10, My Soul Summer è un racconto musicale e di formazione ambientato in Calabria. Casadilego interpreta Anita, una giovane pianista che scopre il soul e la libertà grazie a un incontro inatteso con una rockstar del passato.

Alle 21.20 su Canale 5, Una seconda occasione racconta l’incontro tra Yasemin, professoressa divorziata, e Cemal, ristoratore impulsivo. Tra scontri e tenerezze, i due scoprono che l’amore può rinascere anche dopo le ferite più profonde. Una commedia romantica turca che parla di rinascita. Su Iris, alle 21.00, Don’t Worry Darling ci porta in una comunità utopica degli anni ’50 dove Florence Pugh interpreta Alice, moglie perfetta in un mondo perfetto. Ma dietro la facciata si nasconde un inquietante esperimento. Thriller psicologico diretto da Olivia Wilde, con Harry Styles e Chris Pine.

Alle 21.15 su Sky Cinema Uno, La stanza accanto è il nuovo film di Pedro Almodóvar, con Julianne Moore e Tilda Swinton. Due donne si ritrovano in una casa isolata, tra dolore, memoria e cura reciproca. Un racconto intimo e potente sull’amore e la fine. Su Sky Cinema Family, alle 21.00, torna Kung Fu Panda 3. Po, il panda guerriero, scopre un villaggio segreto di panda e deve insegnare loro il kung fu per affrontare una minaccia soprannaturale. Un’avventura divertente e profonda, che parla di identità, famiglia e coraggio. Infine, alle 21.00 su Sky Cinema Cult, È nato il figlio (titolo originale: È stato il figlio) di Daniele Ciprì ci immerge nella Palermo popolare, dove la morte di una bambina scatena una spirale di ossessioni e tragedie. Toni Servillo è il capofamiglia in un film grottesco e drammatico, che riflette sul potere distruttivo del denaro.

SERIE TV/FICTION

Italia 1, alle 21:24, ci immerge nel pronto soccorso di Chicago Med, dove ogni caso medico è anche una sfida umana, tra dolore, speranza e decisioni difficili.

ATTUALITA’ E APPROFONDIMENTO

Rete 4, dalle 21:30, propone Zona Bianca, spazio di dibattito e analisi sui temi caldi della politica e della società.

INTRATTENIMENTO

Rai Tre dalle 21.20 Volonté – L’uomo dai mille volti.