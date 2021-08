Su Canale 5 La campionessa, su Sky Cinema 2 Quando meno te lo aspetti. Guida ai programmi Tv della serata del 30 agosto 2021

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 30 agosto 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Una storia senza nome. Valeria Tramonti è timida la segretaria del produttore cinematografico Vitelli, ma è anche la vera autrice in incognito delle sceneggiature dell’apprezzatissimo Pes. Il misterioso e informatissimo Rak le propone di scrivere la succosa storia del furto della Natività, tela di Caravaggio sottratta dalla mafia nel 1969 dall’Oratorio di San Lorenzo a Palermo e mai ritrovata, ma anche stavolta Valeria non potrà prendersene il merito. Tra i finanziatori del film c’è però Spatafora, affiliato a Cosa nostra. Su Rai 4 dalle 21.20 Outcast – L’ultimo templare. Cina, X secolo. Un misterioso guerriero stringe alleanza con i due figli di un imperatore deposto. L’obiettivo è restituire ai due giovani il comando dell’Impero, sottrattogli dal malvagio zio. Alle 21.10 Rai Movie propone The Missing. New Mexico, 1885. Per ritrovare la figlia rapita dagli Apache, Magdalena stringe alleanza con il proprio padre, da tempo assente. Su Canale 5 dalle 21.32 La campionessa. La piccola ma tenace Michelle Payne diventera’ la prima fantina donna a vincere la prestigiosa Melbourne Cup. Su Italia 1 dalle 21.20 Godzilla. In una serie di sequenze sensazionali, il famoso mostro affrontera’ malvagie creature. Su Sky Cinema dalle 21.15 L’ombra delle spie. Quando Greville Wynne, rappresentante di commercio, siede per la prima volta al tavolo con un’agente della CIA e uno del M16, non ha idea di chi siano veramente né di quello che stanno per domandargli. Su Sky Cinema 2 dalle 21.15 Quando meno te lo aspetti. Helen Harris lavora nel mondo della moda, conduce una vita brillante e spensierata tra sfilate e vita notturna. Quando la sorella Lindsay e suo marito muoiono in un tragico incidente stradale, la vita della donna subisce una vera rivoluzione: il testamento infatti vuole che lei si occupi dei tre nipotini Audrey, Henry e Sara. Su Iris dalle 21 Alibi.com. Greg è a capo di una società che ha lo scopo di creare qualsiasi tipo di alibi. Insieme al socio, Augustin, e al nuovo dipendente, Medhi, la compagnia sviluppa incredibili stratagemmi per aiutare i clienti.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 Hawaii Five 0. La squadra si occupa di una nave cargo assaltata dai pirati mentre Quinn viene inviata ad aiutare Noelani che ha dei sospetti in merito alla morte di suo zio, il pastore Akumu. Sospetti più che mai confermati.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 Presadiretta. Presadiretta ricostruisce e racconta la storia di Julian Assange, fondatore della piattaforma WikiLeaks. Il giornalista ed editore australiano che ha fatto conoscere all’opinione pubblica del mondo intero i video e i rapporti segreti sui crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti durante la guerra in Iraq e in Afghanistan e molte altre notizie clamorose. Un uomo che ha avuto il coraggio di svelare i segreti del Potere. Alcuni hanno definito il processo contro Julian Assange il più grande scandalo giudiziario della storia, il processo a un uomo che ha perso la sua libertà per aver raccontato la verità. Ma non è questo il compito di ogni giornalista? Su Rete 4 dalle 21.30 Controcorrente. In prima serata il nuovo programma di approfondimento giornalistico targato Videonews condotto da Veronica Gentili.

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:30 – Techetechete’

21:25 – Una storia senza nome

23:30 – Tg1 Sera

23:35 – Sette – Storie

00:40 – Rai – News24

01:15 – Storie della TV

Rai 2

18:05 – O anche no – Stravinco per la vita

18:15 – Rai Tg Sport Sera

18:30 – Tg2 L.I.S.

18:35 – Tg2

18:50 – Un milione di piccole cose

19:40 – N.C.I.S. New Orleans

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:25 – Via dei matti n°0

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa diretta

23:15 – Io li conoscevo bene

Rai 4

18:15 – Senza traccia 4

19:00 – Elementary 6

19:50 – Criminal Minds 11

20:35 – Criminal Minds 11

21:20 – Outcast – L’ultimo templare

23:00 – Iron fist

01:05 – Supernatural 15

01:55 – Supernatural 15

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – LA CAMPIONESSA – 1 PARTE – 1aTV

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – ONDE D’URTO

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – CONGEDO DEFINITIVO

21:20 – GODZILLA – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

22:53 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

19:19 – I SIMPSON IV – IO AMO LISA

19:44 – I SIMPSON IV – NIENTE BIRRA PER HOMER

20:14 – THE BIG BANG THEORY XI – IL POTENZIALE DELL’ISOLAMENTO

20:42 – THE BIG BANG THEORY XI – LA POLARIZZAZIONE DELLA COMETA

21:04 – PALLOTTOLE CINESI – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – PALLOTTOLE CINESI – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT – TG4

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 32 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA NEWS

21:20 – CONTROCORRENTE

00:09 – BOOGIE NIGHTS – L’ALTRA HOLLYWOOD – 1 PARTE

00:40 – TGCOM

Cine 34

21:00 – SAPORE DI TE – 1 PARTE

22:13 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – SAPORE DI TE – 2 PARTE

23:09 – E ADESSO SESSO

00:58 – B – NIGHT – IO NON CI CASCO

02:55 – L’ALBA

04:06 – STORIA DI UNA CAPINERA

Rai Movie

19:25 – Stasera mi butto

21:10 – The Missing

23:35 – Appaloosa

01:35 – The Paperboy

03:20 – UFO: distruggete base Luna!

05:00 – Africa sotto i mari

Paramount Network

18:10 – La casa nella prateria Stagione 6 Episodio 11

19:10 – La casa nella prateria Stagione 6 Episodio 12

20:10 – La casa nella prateria Stagione 6 Episodio 13

21:10 – I Perfetti innamorati

23:00 – Una Teenager alla Casa Bianca

01:00 – Will Hunting – Genio Ribelle

03:00 – Cross Wars

05:00 – Padre Brown Stagione 3 Episodio 09

Iris

19:15 – RENEGADE – FUSTI E PUPE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – L’ULTIMO TESTIMONE

21:00 – ALIBI.COM

22:57 – AGENTS SECRETS

01:08 – NOTE DI CINEMA

01:13 – NON E’ MAI TROPPO TARDI

02:48 – CIAKNEWS

02:52 – IL GIGANTE DELL’ACQUA

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Versilia

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Marche

21:30 – Karate Kid III – La sfida finale

23:30 – L’immortale

01:30 – Le spie

03:15 – Coppie che uccidono Ep. 9

04:15 – Lady Killer Ep. 12

05:15 – Lady Killer Ep. 13

Italia 2

18:00 – BROOKLYN NINE-NINE – VENDETTA, DOLCE VENDETTA

18:30 – BROOKLYN NINE-NINE – HALLOWEEN

18:55 – BROOKLYN NINE-NINE – 48 ORE

19:20 – BROOKLYN NINE-NINE – VECCHIA SCUOLA

19:45 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – AVVENTURE PARALLELE

20:15 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – NOSTALGIA DEGLI AMICI

20:45 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – LA PRIGIONIA DI ROBIN

21:15 – YADO

La 5

18:10 – UNA MAMMA PER AMICA VII – I RISULTATI DELL’AMORE

19:10 – BRAVE AND BEAUTIFUL

20:10 – LOVE IS IN THE AIR

21:10 – MARIE IS ON FIRE – BUGIE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – MARIE IS ON FIRE – BUGIE – 2 PARTE

23:00 – STANNO TUTTI BENE – EVERYBODY’S FINE – 1 PARTE

NOVE

18:35 – Delitti a circuito chiuso 3′ Stagione Ep.5

19:30 – Ristoranti da incubo – Tutto in 24 ore 1′ Stagione Ep.2

20:20 – Deal With It – Stai al gioco 2′ Stagione Ep.22

21:25 – Ciao brother

22:40 – Gang latine a Milano

00:10 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.8

01:05 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.7

02:00 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.8

Cielo

18:00 – Tiny House – Piccole case per vivere in grande Ep. 7

18:30 – La seconda casa non si scorda mai Val d’Orcia – Cuore della Toscana

19:15 – Affari al buio Questo box non si apre…

19:45 – Affari al buio La terra delle ricche aste

20:15 – Affari di famiglia Tesoro di Marlon Brando

21:15 – Dead Man Down – Il sapore della vendetta

23:30 – Polyamori Ep. 7

00:00 – Polyamori Ep. 1

La7

18:00 – The good wife

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – The Queen – La Regina

00:30 – TG LA7 Notte

00:40 – Camera con Vista

01:10 – In Onda

01:50 – L’Aria che Tira Estate (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Josephine, Ange Gardien

20:10 – Cuochi e Fiamme

20:40 – La cucina di Sonia

21:30 – Josephine, Ange Gardien – A ruota libera

01:10 – The Dr. Oz Show – 9 Edizione

03:20 – I menù di Benedetta

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:00 – Merlin Stagione 1 Episodio 09

19:00 – Merlin Stagione 1 Episodio 10

19:50 – Merlin Stagione 1 Episodio 11

20:40 – Merlin Stagione 1 Episodio 12

21:30 – Mickey Matson e la macchina alchemica

23:30 – Thunderbolt – Sfida mortale

01:30 – Top Gear Gold Stagione 3 Episodio 09

02:20 – Top Gear Gold Stagione 4 Episodio 01

Food Network

18:00 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.2

18:30 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.21

19:00 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.22

19:30 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.22

20:05 – Fatto in casa per voi 5′ Stagione Ep.8

20:40 – Enjoy Good Food 1′ Stagione Ep.3

21:10 – Enjoy Good Food 1′ Stagione Ep.7

21:50 – Enjoy Good Food 1′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:24 – IL RITORNO DI COLOMBO II – CHE FINE HA FATTO LA SIGNORA COLOMBO?

20:14 – THE CLOSER VI – PROVA VIVENTE – I PARTE

21:10 – Delitto sul lago – 1 PARTE

21:56 – TGCOM24

21:57 – METEO.IT

21:59 – Delitto sul lago – 2 PARTE

23:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE VIII – SCAPPATOIA

00:02 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE VIII – TOSSICODIPENDENTE

GIALLO TV

18:10 – Profiling 9′ Stagione Ep.8

19:15 – Law & Order 2′ Stagione Ep.4

20:15 – Law & Order 2′ Stagione Ep.5

21:10 – I misteri di Murdoch 8′ Stagione Ep.7

22:10 – I misteri di Murdoch 8′ Stagione Ep.8

23:10 – Delitto a Cadenet

01:05 – L’ispettore Barnaby 7′ Stagione Ep.4

02:55 – Murder Comes to Town 5′ Stagione Ep.10

Rai 5

18:20 – Stars of the silver screen

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Elliott Erwitt, il silenzio ha un bel suono

20:15 – Great Australian Railway Journeys – Prossima fermata Australia

21:15 – Sciarada – Il circolo delle parole

22:15 – Gli anni amari

00:10 – Stevie Nicks: Wild at heart

01:00 – Rock Legends

Rai Premium

18:25 – Il restauratore

19:30 – Provaci ancora Prof! 2

21:20 – Euforia

22:55 – Rex

23:45 – Rex

00:35 – Blu Notte – Misteri italiani

02:30 – Spazio 1999

03:20 – Un Ciclone in Convento 11

Mediaset Extra

18:35 – COLORADO

21:11 – RAFFAELLA CARRA’ SHOW

23:36 – IL PRINCIPE AZZURRO

01:38 – TGCOM24

01:40 – MAMMA LUCIA – 5

02:30 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

02:50 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

03:10 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

Donna TV

18:00 – PILLOLE DI SAPORI

18:30 – Veronica Il Volto Dell´amore

19:30 – WEEK END

20:00 – Top Model

20:45 – GOURMET

21:00 – Street Legal

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – SENORITA ANDREA

TV2000

18:27 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – Le parole della fede

19:59 – Santo Rosario

20:31 – Tg 2000

20:56 – Per amore del mio popolo

22:44 – Terra e cielo

23:45 – La compieta

VH1

18:00 – Top Chart Summer 2019

19:00 – VH1 Happy Birthday

20:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 1 Episodio 13

20:30 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 1 Episodio 14

21:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 1 Episodio 15

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 2 Episodio 01

21:55 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 4 Episodio 05

22:20 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 4 Episodio 06

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – NONSOLOMARE

20:00 – ANTEPRIMA “IL PROCESSO DI 7GOLD”

20:45 – IL PROCESSO DI 7GOLD

00:00 – THE INSECTS – INVASIONE LETALE They Crawl

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT

20:30 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU 2021 CHEF: FEDERICO ZINZI

21:00 – SEI CENTRO 2021

21:30 – IL GIOCO DEL MONDO 2013 – MARCO BORRADORI

22:00 – LINEA ROSSA – CRISI MIGRATORIA: QUALE INTEGRAZIONE?

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – MEZZORA PER VOI TONIFICAZIONE

18:30 – MEZZORA PER VOI PILATES

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – PUOI CUCINARLO ANCHE TU 2021 CHEF: FEDERICO ZINZI

20:30 – SEI CENTRO 2021

21:00 – FILO DIRETTO PAPA’ DIVORZIATI CON JULIE ARLIN

23:00 – IL GIOCO DEL MONDO 2013 – K. TURKYILMAZ MEMORY

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Luca Mora

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Solo1Lettera presenta Marco Di Gioia

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Non te lo dirò mai

La2

18:20 – Melissa & Joey – Sedotto e abbandonato Stagione 5 – episodio 17

18:40 – Sea Patrol – Esercitazioni Telefilm

19:30 – Castle – Detective tra le righe – Pugnalata alle spalle Stagione 8 – episodio 18

20:15 – Il giardino di Albert – Il monte San Michel (R)

21:05 – 60 minuti

22:15 – Play Suisse – Volti, voci, storie

23:40 – Un divorzio pericoloso

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

19:30 – Diretta Azzurra

20:00 – Perle di Sport

20:35 – Serie C

22:55 – Paralimpiadi Tokyo 2020

23:30 – Vela

00:00 – Tg Sport NOTIZIARIO

00:15 – Perle di Sport

Rai Sport

19:30 – Diretta Azzurra

20:00 – Perle di Sport

20:35 – Serie C

22:55 – Paralimpiadi Tokyo 2020

23:30 – Vela

00:00 – Tg Sport NOTIZIARIO

00:15 – Perle di Sport

02:00 – Calcio

SuperTennis

19:00 – Federer Story ATP Brisbane 2016, Federer vs Dimitrov

21:00 – Supertennis TG

21:30 – Best of Giorgi 2021 WTA 500 Eastbourne, Giorgi vs Pliskova

23:30 – Best of ATP US Open Series 2021 ATP 500 Washington, Nadal vs Sock

01:00 – Best of Berrettini 2021 ATP Cup, Berrettini vs Monfils

03:00 – Best of WTA Us – Open Series 2021 WTA 1000 Montreal, Sabalenka vs Stephens

05:00 – Best of Us – Open Series Story WTA Montreal 2014, Williams vs Wozniacki

Euro Sport

19:00 – Tennis US Open Primo turno Live

21:00 – Tennis US Open Primo turno Live

23:00 – Tennis US Open Primo turno Live

01:00 – Tennis US Open Primo turno Live

03:00 – Tennis US Open Primo turno Live

05:00 – Tennis US Open Primo turno Live

SportItalia

18:00 – Golfmania

18:30 – Si Motori

19:00 – Calcio a 5 Finali Under 19

21:00 – Speedway Repubblica Ceca

22:30 – Magazine ACI Sport

23:00 – Calciomercato Live Week end

00:30 – Sportitalia News

01:00 – Calciomercato Live Week end

Rai Gulp

18:05 – Zorro – La leggenda

18:30 – Marvel’s Avengers: Black Panther

18:55 – A casa di Raven

19:20 – E’ arrivata la felicita’

19:25 – Radio Teen

19:50 – Sara e Marti – #La nostra storia

20:40 – Il collegio

22:45 – Mako Mermaids

Rai YoYo

18:00 – Bing

18:05 – Bing

18:15 – Bing

18:20 – Shaun vita da pecora

18:30 – Shaun vita da pecora

18:35 – Shaun vita da pecora

18:45 – Masha e Orso

18:50 – Masha e Orso

Boing

18:00 – Gumball

18:25 – Gumball

19:00 – Gumball

19:25 – Gumball

19:50 – Scooby-Doo! e il Fantasma Rosso

20:50 – Teen Titans Go!

21:55 – L’isola degli Eroi S1+S2+Spagna

22:05 – Adventure Time – Missione Finntastica Dragon Ball Super

Cartoonito

18:15 – Paw Patrol

18:40 – Deer Squad – nuova serie in Prima Tv Free

19:10 – Blaze e le Megamacchine

19:35 – Blaze e le Megamacchine

20:00 – Birba micio Combina Guai – 1a TV

21:20 – Doraemon

21:55 – Hey Duggee nuovi episodi in Prima Tv free

22:15 – Hey Duggee

Frisbee

18:05 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.12

18:30 – Curioso come George: febbre di Primavera

20:00 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.1

20:30 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.2

20:55 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.3

21:20 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.10

21:40 – I Love Vip Pets 1′ Stagione Ep.8

21:50 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.11

K2

18:00 – I Dalton 1′ Stagione Ep.8

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.17

18:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.18

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.19

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.20

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.21

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.22

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.23

DeaKids

18:15 – Trolls: la festa continua! Doc Doc, chi è? / Il dovere di una guida turistica

18:40 – Trolls: la festa continua! Il gioco dei Troll / Finn Cascata

19:05 – Robin Hood alla conquista di Sherwood Giovanni eroe per un giorno

19:15 – Robin Hood alla conquista di Sherwood La ballata di Robin Hood

19:35 – Mako Mermaids – Vita da tritone La festa di Halloween

19:55 – Mako Mermaids – Vita da tritone Il potere del tridente

20:20 – H2O: Just Add Water Irresistibile

20:50 – H2O: Just Add Water Doppio guaio

Super

18:15 – Spyders

18:40 – Spyders

19:05 – I Thunderman

19:30 – I Thunderman

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:25 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.6

19:20 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.8

20:15 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.1

21:10 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.4

22:05 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.11

23:00 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.5

23:50 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.13

00:40 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.9

Rai Storia

18:50 – #Maestri

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Gli anni 1922-1940: dalla marcia su Roma all’attacco all’Inghilterra

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Cronache dall’Antichita’

22:10 – Italia: viaggio nella bellezza

23:10 – Il patto Hitler-Stalin

Motor Trend Italia

18:30 – A caccia di auto 6′ Stagione Ep.9

19:25 – A caccia di auto 5′ Stagione Ep.11

20:20 – Affari a quattro ruote 10′ Stagione Ep.1

21:15 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.20

22:15 – Dal pollaio alla pista 2′ Stagione Ep.1

23:30 – Davide Cironi presenta: le regine 1′ Stagione Ep.1

00:25 – Dal pollaio alla pista 2′ Stagione Ep.1

01:40 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.3

DMAX

18:35 – Alaska: costruzioni selvagge 2′ Stagione Ep.7

19:30 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.3

20:30 – Nudi e crudi 1′ Stagione Ep.4

21:25 – River Monsters: squali assassini – 1^TV

22:20 – River Monsters: pesci killer – 1^TV

23:15 – WWE Raw – 1^TV Ep. 61

01:15 – Mountain Monsters 2′ Stagione Ep.12

02:10 – Mountain Monsters 2′ Stagione Ep.13

Focus TV

18:00 – UOMINI & MACCHINE – CONCENTRATO DI POTENZA SU BINARI

19:00 – C’ERA UNA VOLTA IL FUTURO I – ANTICHI FERRI DEL MESTIERE

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO II – FRECCE

21:15 – GLI ULTIMI GIORNI DI GESU’

22:15 – GLI ULTIMI GIORNI DI GESU’

23:15 – SEGRETI NEL GHIACCIO

00:15 – LE FURIE DELLA NATURA II – DESERTIFICAZIONI

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XVI – DRITTI VERSO IL FIUME

RealTime

18:25 – Cortesie per gli ospiti Roberto e Lucia vs. Carla e Eric

19:25 – Cortesie per gli ospiti Rosella e Chiara vs. Elena e Olga

20:25 – Cortesie per gli ospiti Ep. 1 Prima TV

21:25 – Vite al limite Jennifer e Marissa

23:10 – Vite al limite Megan

00:55 – Vite al limite Ashley

02:40 – Vite al limite Leneatha

04:25 – Vite al limite Samantha

Rai Scuola

18:00 – La storia del cervello

19:00 – Sperimentiamo!

19:30 – The Great Myths The Iliad Ep 6

19:55 – What did they say BAMBINI.

20:00 – 3ways2 serie 1 3Ways2

20:15 – English Up BAMBINI.

20:25 – Battute

20:35 – Battute

LaF

18:30 – RED – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.1

19:05 – RED – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.2

19:35 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.3

20:10 – RED – Va’ sentiero: l’Italia a piedi 1′ Stagione Ep.1

20:40 – Lettori – I libri di una vita 2′ Stagione Ep.5

21:10 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.7

21:40 – RED – A qualcuno piace Green 1′ Stagione Ep.8

22:10 – RED – Voglio vivere in Italia 2′ Stagione Ep.5

Discovery Channel

18:10 – Una famiglia fuori dal mondo Legami di sangue

19:05 – Una famiglia fuori dal mondo Una nuova sfida

20:00 – Una famiglia fuori dal mondo Mari rocciosi

21:00 – La gang dell’amo Non perdere la testa

21:55 – Lost: svaniti nel nulla La colonia perduta

22:50 – River Monsters: misteri dagli abissi L’arca

23:50 – Chi cerca trova Ep. 2

00:45 – Chi cerca trova Ep. 3

Sky Uno

18:00 – Chi veste la sposa? Mamma vs. suocera Francesca

19:00 – Family Food Fight Australia Ep. 4 Prima TV

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 11

21:15 – America’s Got Talent: The Champions Ep. 4 Prima TV

22:45 – Antonino Chef Academy Ep. 1

00:15 – Cose da ricchi: regali da favola

01:15 – Lusso sfrenato Treni

02:15 – Chi veste la sposa? Mamma vs. suocera Elisabetta

Sky Cinema 1

19:05 – Breaking News a Yuba County

20:55 – 100X100Cinema

21:15 – L’ombra delle spie

23:20 – L’ombra delle spie

01:25 – Crown Vic

03:20 – T-34 – Eroi d’acciaio

05:40 – 100X100Cinema

SKY Cinema Family

19:25 – Superpapà: un lavoro da vertigini

21:00 – Jurassic pet: Il mio amico dinosauro

22:30 – Sulle ali dell’avventura

00:30 – Le avventure di Fiocco di Neve

02:00 – Cody il mio amico robot

03:30 – Una spia al liceo

05:05 – Finn – Musica per un sogno

Sky Cinema Romance

19:25 – Fallen

21:00 – Piccole donne (2019)

23:20 – L’amore dura tre anni

01:05 – Quando arriva l’amore

02:45 – Quella svitata della mia ragazza

04:25 – La mia vita a Garden State

Sky Cinema Collection

19:40 – Pirati! Briganti da strapazzo

21:15 – Scooby!

22:55 – Shaun, vita da pecora Farmageddon – Il film

00:50 – Richard – Missione Africa

02:20 – Madagascar 3: ricercati in Europa

03:55 – Doraemon il Film – Nobita e la nascita del Giappone

05:40 – Il principe d’Egitto

Sky Cinema Action

19:00 – The Bourne Identity

21:00 – Never Back Down – Mai arrendersi

23:00 – Defiance – I giorni del coraggio

01:20 – Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe

02:50 – Arsenal

04:30 – Belly of the Beast – Ultima missione

Fox

18:05 – I Griffin Brian lo scapolo

18:30 – I Simpson Accordi bifolchi

18:55 – I Simpson Rom-antìco e Giulié

19:20 – I Simpson Homerazzi

19:45 – How I Met Your Mother Famiglia in affitto

20:10 – How I Met Your Mother Mi dispiace, amico

20:35 – How I Met Your Mother Il patto dei single

21:00 – 911: Lone Star Rimpiazzo

Premium Cinema

18:02 – In a Valley of Violence – Nella valle della violenza

19:44 – Within: Presenze

21:15 – Il luogo delle ombre

22:51 – Necropolis – La citta’ dei morti

00:24 – Il treno

01:57 – Super

03:32 – Spie come noi

05:13 – Momo alla conquista del tempo

Premium Action

18:47 – GOTHAM III – LA TESTA DEL DEMONE

19:35 – THE LAST SHIP IV – IL LAZZARETTO

20:24 – THE LAST KINGDOM IV – RITORNO A CASA

21:15 – ARROW IV – RESTAURAZIONE

22:03 – ARROW IV – ULTIMA SPERANZA

22:52 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – ALLA RICERCA DELL’ANELLO DI LACHESINDS

23:41 – GOTHAM III – LA TESTA DEL DEMONE

00:29 – THE LAST SHIP IV – IL LAZZARETTO

Mya

18:42 – THE GOLDBERGS IV – I GLOBETROTTERS

19:07 – THE GOLDBERGS IV – CONCERTO DI NATALE

19:33 – ROYAL PAINS IV – LA BELLA ADDORMENTATA

20:24 – GIRLFRIENDS’ GUIDE TO DIVORCE V – REGOLA #149: NON MANGIARE LA NEVE GIALLA

21:15 – LIFE SENTENCE I – IL FUTURO E IL PRESENTE

22:04 – RISE – LA PETIZIONE

22:55 – ROYAL PAINS IV – LA BELLA ADDORMENTATA

23:45 – SHAMELESS VI – LA FAMIGLIA NONOSTANTE I GALLAGHER