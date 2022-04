Su Rai Uno Ulisse: il piacere della scoperta, su Canale 5 Amici di Maria De Filippi. Guida ai programmi Tv della serata del 30 aprile 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 30 aprile 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Lo Spietato. A sedici anni, Santo Russo lascia la Calabria con sua madre e il suo fratellino per raggiungere il padre, ex componente della ‘ndrangheta. La famiglia si stabilisce a Romano Banco, in periferia di Milano, dove Santo inizia a lavorare come facchino e stringe amicizia con Mario Barbieri, figlio del titolare della salumeria del paese; qui inizia anche ad imparare il dialetto milanese. Dalle rapine, ai sequestri di persona, fino alla raffinazione di eroina, un’ascesa criminale in collegamento con la ‘ndrangheta in Lombardia, che si concluderà con la collaborazione con la giustizia. Su Rai Movie dalle 21.10 Single ma non troppo. Alice, in crisi col suo ragazzo, arriva a New York mettendosi alla prova come single. Robin, una sua collega piuttosto eccentrica e la sorella Meg, con cui va a vivere, sembrano spingerla verso una vita piena di avventure da una notte. Tuttavia Alice si troverà coinvolta in una serie di relazioni, tra cui anche col suo ex, piuttosto complicate ed impegnative. Su Italia 1 dalle 21.10 L’era glaciale – Il disgelo. Manny, Diego e Sid, sono alle prese con lo scioglimento dei ghiacci perenni e la ricerca di un posto dove rifugiarsi. Su Rete 4 dalle 21.30 Miami Cops. Azione e risate con la coppia Terence Hill – Bud Spencer. Su Sky Cinema dalle 21.15 10 giorni senza mamma. Carlo, responsabile delle risorse umane di una catena di supermercati, si ritrova improvvisamente a gestire i tre figli da solo quando la moglie, esausta e frustrata, parte per una vacanza in compagnia della sorella. Su Iris dalle 21 La giusta causa. Un professore di diritto, in Florida, cerca di salvare un condannato alla pena capitale, che lui è convinto essere innocente.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 FBI. Una donna fa esplodere una bomba nella sede della sua stessa Fondazione e negli uffici di un giornale provocando la morte di due adolescenti.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Ulisse: il piacere della scoperta. In questa puntata di Ulisse, con Alberto Angela, ci immergeremo nelle atmosfere de la Belle Époque parigina: anni in cui la spinta della scienza, dell’arte e della moda crearono una società fatta di nuovi agi ma che si scoprirà più fragile di quanto appare. Erano gli anni degli impressionisti, di Monet, Renoir, Degas, Cezanne, Van Gogh. Su Rai Tre dalle 21.35 Che ci faccio qui. Che ci faccio qui. A distanza di qualche anno, Domenico Iannacone torna nella periferia Est di Roma e ritrova Mirko Frezza, un uomo dal passato turbolento, oggi attore impegnato nel quartiere con la sua associazione. In un territorio segnato da indigenza e precarietà, dove le case impregnate di umidità si sfaldano e arrivare a fine mese è un’incognita, il destino di Mirko incrocia quello di Nicola, un uomo di 45 anni di cui 27 spesi in prigione. Domenico Iannacone riannoda i fili del loro incontro e ripercorre l’esistenza estrema di questo ragazzo pugliese, a cui viene imposto, a soli 12 anni, di uccidere la madre per vendetta. Un’incredibile vicenda umana fatta di abbandono, solitudine, emarginazione. “L’amore perduto” ci aiuta a comprendere come a volte nascere nella famiglia “sbagliata” può significare avere poche possibilità di scelta o, forse, nessuna. Su Rai Tre dalle 21.20 Che ci faccio qui. A Taranto quando il vento soffia forte da Nord-Ovest, a ridosso della fabbrica dell’ex-Ilva, gli abitanti del rione Tamburi sono costretti a rinchiudersi nelle proprie case. La polvere di minerale entra ovunque, si posa sui tetti, sui vestiti, tra i capelli e si insinua nei polmoni di chi lì è costretto a vivere. Nonostante ciò, da sessant’anni, l’acciaieria continua a produrre e inquinare, a farne le spese non sono solo gli operai che in quella fabbrica lavorano, ma anche le famiglie e tutti coloro che vivono a ridosso del più grande stabilimento siderurgico d’Europa. Domenico Iannacone entra nelle case di chi vive quotidianamente il dramma del ricatto occupazionale e del prezzo da pagare per vedersi riconosciuto un diritto sancito dalla Costituzione. Neoplasie infantili, tumori alle vie respiratorie e cibo contaminato costituiscono lo scenario tragico di un luogo in cui il profitto continua a prevalere sul valore della vita. Tra mancati interventi di messa in sicurezza, vicende giudiziarie non ancora concluse e sperpero di denaro pubblico, pochi sono quelli che riescono a far sentire la propria voce.

Guida tv di sabato 30 aprile: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti ignoti – Il ritorno

21:25 – Ulisse: il piacere della scoperta

23:50 – Tg1 Sera

23:55 – Ciao maschio

01:15 – Rai – News24

01:50 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – Gli imperdibili

18:05 – Tg2 L.I.S.

18:10 – Rai Tg Sport Sera

18:25 – Dribbling

19:40 – NCIS Los Angeles

20:30 – Tg2

21:05 – F.B.I. 4

21:50 – F.B.I. International 1

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Le parole

21:45 – Che ci faccio qui

23:40 – Tg3 Mondo

00:05 – Tg3 Agenda del Mondo

00:10 – Meteo 3

Rai 4

18:10 – Fast forward 7

19:00 – Fast forward 7

19:45 – Fast forward 7

20:35 – Fast forward 7

21:20 – Lo spietato

23:15 – Rocknrolla

01:10 – Anica Appuntamento al cinema

01:15 – In fabric

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INSCIENZA

21:20 – AMICI DI MARIA DE FILIPPI

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – MORTE DI UNA TATA

20:24 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – NEMICI IN PATRIA

21:20 – L’ERA GLACIALE 2 – IL DISGELO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:18 – THE FLASH I – FIRESTORM

19:22 – CHICAGO FIRE VIII – TI COPRO IO

20:13 – THE BIG BANG THEORY VII – LA SIMULAZIONE DEL PRURITO NEURONALE

20:36 – THE BIG BANG THEORY VII – LA SEPARAZIONE DEL RINGRAZIAMENTO

21:04 – LONE SURVIVOR – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – LONE SURVIVOR – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 135 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – MIAMI SUPERCOPS (I POLIZIOTTI DELL’ 8A STRADA) – 1 PARTE

22:03 – TGCOM

22:05 – METEO.IT

22:09 – MIAMI SUPERCOPS (I POLIZIOTTI DELL’ 8A STRADA) – 2 PARTE

Cine 34

19:01 – A CENA CON… – IN QUESTO MONDO DI LADRI

21:00 – CORLEONE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – CORLEONE – 2 PARTE

23:14 – IL PREFETTO DI FERRO

01:29 – MANI DI VELLUTO

03:01 – LA SPOSA AMERICANA

19:01 – A CENA CON… – IN QUESTO MONDO DI LADRI

21:00 – CORLEONE – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – CORLEONE – 2 PARTE

23:14 – IL PREFETTO DI FERRO

01:29 – MANI DI VELLUTO

03:01 – LA SPOSA AMERICANA

Rai Movie

19:20 – L’uomo di casa

21:10 – Single ma non troppo

23:00 – Un fantastico via vai

00:40 – Vita di Pi

02:55 – Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova, veneziano

05:00 – King Kong

19:20 – L’uomo di casa

21:10 – Single ma non troppo

23:00 – Un fantastico via vai

00:40 – Vita di Pi

02:55 – Infanzia, vocazione e prime esperienze di Giacomo Casanova, veneziano

05:00 – King Kong

TWENTYSEVEN

18:26 – LA CASA NELLA PRATERIA VIII – IL NUOVO DOTTORE

19:24 – A-TEAM I – CITTA’ DI SAN RIO BLANCO – I PARTE

20:16 – A-TEAM I – CITTA’ DI SAN RIO BLANCO – II PARTE

21:10 – SABRINA – 1 PARTE

21:46 – TGCOM24

21:50 – METEO.IT

21:52 – SABRINA – 2 PARTE

22:39 – FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO – ISTRUZIONI NON INCLUSE – 1 PARTE

18:26 – LA CASA NELLA PRATERIA VIII – IL NUOVO DOTTORE

19:24 – A-TEAM I – CITTA’ DI SAN RIO BLANCO – I PARTE

20:16 – A-TEAM I – CITTA’ DI SAN RIO BLANCO – II PARTE

21:10 – SABRINA – 1 PARTE

21:46 – TGCOM24

21:50 – METEO.IT

21:52 – SABRINA – 2 PARTE

22:39 – FAMIGLIA ALL’IMPROVVISO – ISTRUZIONI NON INCLUSE – 1 PARTE

Iris

18:44 – DEBITO DI SANGUE

21:00 – LA GIUSTA CAUSA

23:14 – RANSOM – IL RISCATTO

01:35 – SETA

03:21 – CIAKNEWS

03:24 – INCH’ALLAH

05:02 – MADAME

18:44 – DEBITO DI SANGUE

21:00 – LA GIUSTA CAUSA

23:14 – RANSOM – IL RISCATTO

01:35 – SETA

03:21 – CIAKNEWS

03:24 – INCH’ALLAH

05:02 – MADAME

TV8

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Marche

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Firenze

21:30 – The Eagle

23:30 – Everly

01:15 – Butter

03:00 – Lady Killer Ep. 12

04:00 – Lady Killer Ep. 11

05:00 – Coppie che uccidono Ep. 9

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Marche

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Firenze

21:30 – The Eagle

23:30 – Everly

01:15 – Butter

03:00 – Lady Killer Ep. 12

04:00 – Lady Killer Ep. 11

05:00 – Coppie che uccidono Ep. 9

Italia 2

18:10 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – IL RIFUGIO ANTI-CELL

18:35 – 2 BROKE GIRLS – E IL PRESTITO PER NATALE

19:00 – 2 BROKE GIRLS – E IL LAVORO DIVERTENTE

19:25 – 2 BROKE GIRLS – E L’AUTOMOBILE DEI SOGNI

19:55 – 2 BROKE GIRLS – E LA CRISI DEL TRASLOCO

20:20 – 2 BROKE GIRLS – E GLI ANELLI DIMENTICATI

20:45 – 2 BROKE GIRLS – E IL FURTO DELLE MAGLIETTE

21:15 – THE SKELETON KEY

18:10 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – IL RIFUGIO ANTI-CELL

18:35 – 2 BROKE GIRLS – E IL PRESTITO PER NATALE

19:00 – 2 BROKE GIRLS – E IL LAVORO DIVERTENTE

19:25 – 2 BROKE GIRLS – E L’AUTOMOBILE DEI SOGNI

19:55 – 2 BROKE GIRLS – E LA CRISI DEL TRASLOCO

20:20 – 2 BROKE GIRLS – E GLI ANELLI DIMENTICATI

20:45 – 2 BROKE GIRLS – E IL FURTO DELLE MAGLIETTE

21:15 – THE SKELETON KEY

La 5

19:00 – L’ONORE E IL RISPETTO – 4

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: UN’EREDITA’ PESANTE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT ‘

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: UN’EREDITA’ PESANTE – 2 PARTE

22:55 – ROSA LA WEDDING PLANNER – CERCASI CASA DISPERATAMENTE – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:32 – METEO.IT

19:00 – L’ONORE E IL RISPETTO – 4

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: UN’EREDITA’ PESANTE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT ‘

22:19 – ROSAMUNDE PILCHER: UN’EREDITA’ PESANTE – 2 PARTE

22:55 – ROSA LA WEDDING PLANNER – CERCASI CASA DISPERATAMENTE – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:32 – METEO.IT

NOVE

18:00 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.7

19:00 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.8

20:00 – Fratelli di Crozza 11′ Stagione Ep.10

21:25 – Power at Any Cost

23:35 – Gang latine a Milano

01:35 – Donne mortali 7′ Stagione Ep.7

02:30 – Donne mortali 7′ Stagione Ep.8

03:25 – Donne mortali 7′ Stagione Ep.9

18:00 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.7

19:00 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.8

20:00 – Fratelli di Crozza 11′ Stagione Ep.10

21:25 – Power at Any Cost

23:35 – Gang latine a Milano

01:35 – Donne mortali 7′ Stagione Ep.7

02:30 – Donne mortali 7′ Stagione Ep.8

03:25 – Donne mortali 7′ Stagione Ep.9

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vancouver Ep. 1

19:15 – Affari al buio Coniglio dal cappello

19:45 – Affari al buio Sfida nel deserto

20:15 – Affari di famiglia Il Super Bowl

20:45 – Affari di famiglia Pessime recensioni

21:15 – Senza scrupoli

23:15 – Edoné: la sindrome di Eva

00:45 – Sticky: l’amore fai da te

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Vancouver Ep. 1

19:15 – Affari al buio Coniglio dal cappello

19:45 – Affari al buio Sfida nel deserto

20:15 – Affari di famiglia Il Super Bowl

20:45 – Affari di famiglia Pessime recensioni

21:15 – Senza scrupoli

23:15 – Edoné: la sindrome di Eva

00:45 – Sticky: l’amore fai da te

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Yellowstone – Daybreak Ep.03-05

00:00 – TG LA7 Notte

00:10 – Anti – Camera con Vista

00:20 – In Onda (R)

01:00 – LIKE Tutto ciò che piace

01:35 – The silent man

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – L’ingrediente perfetto

19:05 – NON DITELO ALLA SPOSA

20:10 – La cucina di Sonia

21:30 – Ghost Wisperer –

00:50 – Ma come fa a far tutto?

02:55 – I menù di Benedetta

Food Network

18:20 – Una Macara ai fornelli – Magie dalla Puglia 2′ Stagione Ep.2

18:55 – Una Macara ai fornelli – Magie dalla Puglia 2′ Stagione Ep.3

19:30 – Una Macara ai fornelli – Magie dalla Puglia 2′ Stagione Ep.4

20:00 – Una Macara ai fornelli – Magie dalla Puglia 2′ Stagione Ep.5

20:35 – Una Macara ai fornelli – Magie dalla Puglia 2′ Stagione Ep.6

21:10 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.7

22:05 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.8

23:05 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.8

TOP CRIME

18:30 – CHASE I – ANNIE

19:23 – THE MENTALIST VI – VIOLE

20:16 – THE MENTALIST VI – LE ALI ARGENTATE DEL TEMPO

21:10 – Agatha Christie: Caccia al delitto – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24

22:02 – METEO.IT

22:04 – Agatha Christie: Caccia al delitto – 2 PARTE

22:57 – PRODIGAL SON I – IL TRIP

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 18′ Stagione Ep.6

21:10 – L’Ispettore Gently 8′ Stagione Ep.1

23:10 – Modern Murder – Due detective a Dresda 1′ Stagione Ep.10

01:10 – Elementary 2′ Stagione Ep.23

02:10 – Elementary 2′ Stagione Ep.24

03:10 – A sei passi dal killer 1′ Stagione Ep.5

04:10 – A sei passi dal killer 1′ Stagione Ep.6

05:10 – Disappeared 8′ Stagione Ep.6

Rai 5

18:25 – It must schwing! The Blue note story

20:15 – Rai News Giorno

20:20 – Nessun dorma

21:15 – Cocktail Bar – Storie jazz di Roma, di note, di amori

22:25 – Personaggi in cerca d’attore

22:55 – Rumori del ‘900

23:55 – Art night

01:55 – Rai News Notte

Rai Premium

18:05 – Il Paradiso delle Signore 6 – Daily 4

18:45 – Il Paradiso delle Signore 6 – Daily 4

19:25 – Il mondo e’ meraviglioso

21:20 – Purche’ finisca bene – La tempesta

23:20 – La vita promessa

01:20 – Blu Notte – Misteri italiani

02:05 – Blu Notte – Misteri italiani

02:55 – Piloti

Mediaset Extra

18:15 – COLORADO

21:15 – L’ISOLA DEI FAMOSI

01:05 – AVANTI UN ALTRO

02:13 – TGCOM24 ’22

02:15 – COLPO GROSSO

02:45 – COLPO GROSSO

03:15 – COLPO GROSSO

03:51 – COLPO GROSSO

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:02 – Santa Messa

19:59 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Documentario

21:45 – Ramona e Beezus

23:31 – Seaside Hotel

01:07 – La compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Cristal

19:00 – Cristal

19:30 – Weddings Luxury

20:00 – Marta

20:30 – Marta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – Il Massimo In Cucina

ALMA TV

19:30 – Andata e Ritorno

20:00 – Mondo Crociera

20:30 – Gulliver

21:00 – Lazio In Tavola

21:30 – Maratona A Pranzo Da Lieri

01:00 – Maratona Viaggi Straodinari

05:00 – Maratona Pillole Di Sapori

VH1

19:00 – New & Classic

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 06

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 07

20:55 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 08

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 6 Episodio 01

21:50 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 6 Episodio 02

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 5 Episodio 12

22:40 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 5 Episodio 13

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – CODICE NASCOSTO

TeleReporter

20:15 – IL GIOCO DEL MONDO 2015 T. CRIVELLI

21:00 – FILO DIRETTO BENESSERE PRE E POST NATALE PASSIONE MAGGIOLINO

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – SIAMO FUORI GRONO

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – IN CAMMINO SULLA VIA IDRA (3 PUNTATE)

23:00 – IL GIOCO DEL MONDO 2015 DIEGO FASOLIS

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Il programma tutto a disegni animati

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

18:50 – Sottosopra – Sottosopra 8.3

20:05 – Il prima e dopo sport Immagini sportive

20:25 – Calcio: Super League 2021/2022 – Servette – San Gallo

23:15 – Hawaii Five-0 – Il pastore e i pirati Stagione 10, episodio 18

23:55 – Hawaii Five-0 – Un passato scomodo Stagione 10, episodio 19

00:40 – Hawaii Five-0 – Ricordi Stagione 10, episodio 20

01:20 – Minisguard L’informazione raccontata ai ragazzi

01:30 – Motomondiale 2022 – Gran Premio di Spagna (R) Prove ufficiali Moto – GP

Rai Sport +HD

18:35 – Liegi-Bastogne-Liegi

20:20 – Pallavolo

22:50 – Sportabilia

23:20 – Novantesimo Minuto

00:00 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:20 – Novantesimo Minuto

00:30 – Perle di Sport

Rai Sport

18:35 – Liegi-Bastogne-Liegi

20:20 – Pallavolo

22:50 – Sportabilia

23:20 – Novantesimo Minuto Twitter

00:00 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:20 – Novantesimo Minuto

00:30 – Perle di Sport

02:00 – Calcio

SuperTennis

18:00 – LIVE ATP 250 Estoril

19:00 – LIVE WTA 1000 Madrid

20:45 – Supertennis TG

21:00 – LIVE WTA 1000 Madrid

23:00 – ATP 250 Monaco di baviera (differita)

01:00 – WTA 1000 Madrid (differita)

03:00 – ATP 250 Estoril (replica)

05:00 – ATP 250 Monaco di Baviera (replica)

Euro Sport

18:30 – Informazione Flash News

18:35 – Ciclismo Giro di Romandia Aigle – Zina /Val d’Anniviers, 180,1 km (4a tappa)

19:00 – Snooker Mondiale Semifinali (da Sheffield, Gran Bretagna)

19:35 – Informazione Flash News

19:45 – Snooker Mondiale Semifinali (da Sheffield, Gran Bretagna) Live

23:00 – Equitazione Global Champions Tour Città del Messico. Salto ostacoli Live

03:00 – Snooker Mondiale Semifinali (da Sheffield, Gran Bretagna)

04:00 – Snooker Mondiale Semifinali (da Sheffield, Gran Bretagna)

SportItalia

18:00 – Serie A Live (diretta)

20:00 – Speciale Serie B

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calciomercato Live Week end (diretta)

Rai Gulp

18:10 – Heidi 3D

18:35 – Kids’ portraits

18:40 – Marvel Spider-Man

19:05 – Grani di pepe

19:35 – Bia

20:15 – I diari di Esther

20:20 – I diari di Esther

20:25 – I diari di Esther

Rai YoYo

18:00 – Gigantosaurus St 2 Ep 5 – Super Marsh

18:10 – Gigantosaurus St 2 Ep 6 – Coccofoni per tutti

18:20 – Lampadino e Caramella nel Magi – Regno degli Zampa St 2 Ep 10 – Unico limite, la fantasia

18:25 – Lampadino e Caramella nel Magi – Regno degli Zampa St 2 Ep 11 – Magi – Click

18:30 – Peppa Pig St 9 Ep 25 – Il trattore

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Peppa Pig St 9 Ep 27 – I giochi invernali

18:45 – Pikwik Pack St 1 Ep 23 – Sciò, insetto!

Boing

18:25 – Lego Jurassic World: Legend of Isla Nublar

18:45 – Lego Jurassic World: Legend of Isla Nublar

19:30 – Lego Jurassic World: Legend of Isla Nublar

19:50 – Lego Scooby-Doo! Grande festa in spiaggia

21:45 – Boing Challenge S1

22:10 – Dragon Ball Super 2

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

02:40 – Mr Bean

Cartoonito

19:30 – Kung Fu Panda Specials

20:45 – Tom & Jerry

21:00 – Baby Shark Big Show – nuova serie

21:15 – Hey Duggee

21:30 – Hey Duggee

21:50 – Trenino Thomas

22:15 – Hey Duggee

22:40 – Blue’ clues

Frisbee

18:15 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.4

18:45 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.5

19:05 – Dinocity 1′ Stagione Ep.13

19:15 – Dinocity 1′ Stagione Ep.1

19:30 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.6

20:00 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.7

20:30 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.8

20:55 – Floopaloo 1′ Stagione Ep.9

K2

18:00 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.25

18:10 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.26

18:25 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.27

18:35 – A tutto reality: le origini 3′ Stagione Ep.28

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.38

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.39

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.40

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.41

DeaKids

18:00 – Zig & Sharko La proposta

18:10 – Zig & Sharko Discoteca al buio

18:15 – Zig & Sharko Il dentifricio

18:25 – Zig & Sharko Benvenuti a bordo!

18:35 – Zig & Sharko Papà fico

18:40 – Tara Duncan Fafnir

19:00 – Tara Duncan Il libro che conosce ogni cosa

19:05 – Tara Duncan Il violinista

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – Lex & Presley

19:05 – Lex & Presley

19:30 – Lex & Presley

20:00 – Trollhunters – I racconti di Arcadia

20:25 – Trollhunters – I racconti di Arcadia

20:50 – The Astronauts

21:15 – The Astronauts

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.1

18:55 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.10

19:50 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.4

20:45 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.2

21:40 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.7

22:35 – C’era una volta casa 4′ Stagione Ep.11

23:30 – C’era una volta casa 4′ Stagione Ep.17

00:25 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.7

Rai Storia

18:30 – Cortoreale – Gli anni e gli autori del documentario italiano

19:00 – Rai News Giorno

19:05 – Storie contemporanee. La ricerca storica in Italia

19:30 – Lotte contadine

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

Rai Scuola

18:00 – Enciclopedia infinita Letteratura italia

18:30 – Un romanzo, tante storie

19:00 – #Maestri Claudia Bianchi e Gianni Toniolo

19:45 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:00 – Enciclopedia infinita Letteratura italia

20:30 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:45 – Le serie di Rai – Cultura.it

21:00 – Storie della Scienza

Motor Trend Italia

18:25 – Vintage Garage 2′ Stagione Ep.7

19:25 – Vintage Garage 2′ Stagione Ep.9

20:20 – Motors – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

20:30 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.2

21:20 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.8

22:15 – Vintage Voltage – 1^TV 2′ Stagione Ep.6

23:15 – Vintage Voltage 2′ Stagione Ep.5

00:15 – Marchio di fabbrica 12′ Stagione Ep.6

DMAX

18:30 – Una famiglia fuori dal mondo 3′ Stagione Ep.12

19:30 – Border Security: America Latina 1′ Stagione Ep.5

21:25 – Contact 1′ Stagione Ep.3

22:20 – Contact 1′ Stagione Ep.4

23:15 – SOS Paranormal – 1^TV 1′ Stagione Ep.5

00:10 – Cacciatori di fantasmi 13′ Stagione Ep.8

01:05 – Cacciatori di fantasmi 13′ Stagione Ep.7

02:00 – Cacciatori di fantasmi 12′ Stagione Ep.6

Focus TV

18:00 – Ippopotami – i giganti del fiume africano

19:00 – Stonehenge – La verita’ nascosta

20:15 – ALLA SCOPERTA DELL’UOMO DI NEANDERTHAL

21:15 – Verso saturno, sola andata: storia della missione cassini-huygens

22:45 – L’enigma quantistico di Einstein

23:45 – ALLA SCOPERTA DEI PARCHI NAZIONALI DEL NORD AMERICA

00:40 – Cuore di leonessa

01:30 – LA STORIA PROIBITA III

RealTime

18:55 – Ti spedisco in convento Ep. 3

20:20 – Cake Star – Pasticcerie in sfida Paesi etnei

21:40 – Vite al limite Lisa

23:25 – Vite al limite: e poi Teretha e Chad

01:05 – Vite al limite: e poi Nikki

02:45 – Vite al limite: e poi Dottie e June

04:25 – Vite al limite: e poi Milla e Charity

LaF

18:10 – RED – Giardini fantastici e dove trovarli 3′ Stagione Ep.19

18:40 – RED – Giardini fantastici e dove trovarli 3′ Stagione Ep.20

19:10 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.5

19:40 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.6

20:10 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.9

20:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.10

21:10 – L’amatore – Un film su Piero Portaluppi

23:00 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – The Last Alaskans Tutti sono affamati

19:05 – The Last Alaskans L’ultimo tramonto

20:00 – The Last Alaskans Nell’oscurità

21:00 – Moonshiners: la sfida La guerra del whiskey

21:55 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume Rick vs. guadagni

22:50 – La febbre dell’oro: il tesoro del fiume Fred è tornato

23:50 – La febbre dell’oro L’oro di Godzilla

00:45 – Wild Frank: Messico Ep. 1

Sky Uno

19:05 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

20:10 – Cucine da incubo Al Ponte Rosso – Bologna

21:15 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 8

23:25 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 8

01:40 – Cucine da incubo Al Ponte Rosso – Bologna

02:45 – Cuochi d’Italia Ep. 9

03:35 – Cuochi d’Italia Ep. 10

04:50 – Cucine da incubo Da Mario – Calabria

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:05 – Come ti ammazzo il bodyguard

21:00 – Questo o quello – Speciale

21:15 – 10 giorni senza mamma

22:55 – The Suicide Squad – Missione suicida

01:10 – L’ultimo bacio

03:10 – Gambit

04:40 – Miami Beach

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

18:00 – L’Orso Yoghi

19:25 – Viaggio al centro della Terra

21:00 – Magic Kids – L’eclissi solare

22:40 – Una spia al liceo

00:20 – Ember – Il mistero della città di luce

01:55 – Le avventure di Sammy

03:25 – Le avventure di Fiocco di Neve

04:55 – L’apprendista Babbo Natale – Il Natale di Nicholas

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

18:55 – Via dalla pazza folla

21:00 – Mona Lisa Smile

23:05 – Se mi lasci ti cancello

01:00 – La rivincita delle bionde

02:40 – Ogni tuo respiro

04:40 – Amore & altri rimedi

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:25 – Monster Hunter

21:15 – Scontro tra titani

23:05 – La furia dei titani

00:50 – Dredd – Il giudice dell’Apocalisse

02:30 – I, Frankenstein

04:05 – Chronicle

05:30 – Monster Hunter

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:05 – Codice Mercury

21:00 – Vault

22:45 – Crown Vic

00:40 – Nel centro del mirino

02:50 – Dragonheart

04:35 – In the Name of the King: Two Worlds

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

Fox

18:05 – I Griffin Psichedelik

18:30 – I Simpson Da Tokyo con orrore

18:55 – I Simpson La paura fa novanta XII

19:20 – I Simpson Genitori sotto accusa

19:45 – How I Met Your Mother Il tatuaggio

20:10 – How I Met Your Mother La lettera

20:35 – How I Met Your Mother Il triciclo

21:00 – I Simpson La figlia sorge ancora

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario