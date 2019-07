Programmi tv 30 luglio 2019: film e telefilm

Su Rai Uno La mia bella famiglia italiana, su Rai Due Squadra Speciale Cobra 11; su Italia 1 Chicago Fire. Guida ai programmi Tv della serata del 30 luglio

Al centro della programmazione di martedì 30 luglio ci sono i film e i telefilm. Su Rai Uno alle 21.30 va in onda La mia bella famiglia italiana. A causa delle gravi condizioni di salute della madre Paolo ritorna in Puglia dopo aver vissuto per vent’anni in Germania. Ad attenderlo la sua famiglia e il suo passato. Triplo appuntamento su Rai Due per Squadra speciale Cobra 11. Dalle 21.20 il primo episodio. Semir e Paul s’imbattono per caso in Charles, un senzatetto che salva la vita a Lilly e che, per questo, viene accolto a casa di Semir e Andrea. Semir va a trovare il suo amico Luigi, titolare di un ristorante italiano a conduzione familiare. Mentre esce dal locale, lo vede con due uomini dall’aria sospetta. Con Erdogan Atalay, Vinzenz Kiefer, Gottfried Vollmer. Il secondo e il terzo, rispettivamente, alle 22 e alle 23.05. Su Rai Tre dalle 21.20 The Most Beautiful day – Il giorno più bello. Andi, ambizioso e bizzarro pianista di 33 anni, e Benno, spensiarato scansafatiche 36enne, hanno una sola cosa in comune: a entrambi è stata diagnosticata una malattia terminale. Su Italia 1 doppio appuntamento con Chicago Fire. Nel primo (L’apparenza inganna; ore 21.20, sconvolto da alcune notizie, Dawson chiede aiuto a Severide per trovare una soluzione. Brett e Kidd sono in competizione per conquistare il cuore di Zach, un ufficiale. Nel secondo (Nuove opportunità; ore 22.09) Casey e Dawson si mettono sulle tracce di Bria, una ragazza allontanata da suo padre per problemi di dipendenza. Otterranno dai Servizi Sociali una tutela temporanea.

Per l’intrattenimento, su Canale 5, alle 21.30 una nuova puntata del reality Temptation Island, condotto da Filippo Bisciglia.

Su Rete 4 dalle 21.30 il programma sportivo Quelli della luna; Giampiero Mughini racconta i fuoriclasse dello sport ma anche figure meno conosciute e spesso protagoniste di storie più interessanti di quelle dei grandi campioni.

E per finire, uno sguardo ai canali minori. Su Rai Movie dalle ore 21.10 Moonlight. La storia di Chiron dall’infanzia all’adolescenza, fino all’età adulta. La vita di un ragazzo di colore cresciuto nei sobborghi difficili di Miami, che cerca faticosamente di trovare il suo posto del mondo. Una riflessione intensa e poetica sull’identità e sul senso di appartenenza, sulla famiglia, l’amicizia e l’amore. Su Rai 4 dalle ore 21.15 Prigione di vetro,Dopo aver perso i genitori in un incidente stradale, gli adolescenti Ruby e Rehtt si trasferiscono in California nella villa della coppia Erin e Tery Glass, amici di famiglia che hanno la loro tutela legale.