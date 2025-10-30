“Noi del rione sanità” su Rai 1, “Grande Fratello” su Canale 5, “Vendetta” su Rete 4. Guida ai programmi Tv della serata del 30 ottobre 2025

La serata televisiva di giovedì 30 ottobre 2025 si presenta ricca e variegata, con proposte capaci di soddisfare ogni tipo di pubblico. Rai 1 punta sulla fiction sociale con Noi del Rione Sanità, ambientata nel cuore di Napoli, mentre Rai 2 rilancia Ore 14 Sera in versione serale, con approfondimenti di cronaca e attualità. Su Rai 3 torna Splendida Cornice, lo show culturale di Geppi Cucciari che mescola ironia e divulgazione.

Canale 5 propone una nuova puntata del Grande Fratello, tra dinamiche nella casa e commenti in studio, mentre Italia 1 opta per l’adrenalina pura con il film Vendetta, ambientato in un carcere ad alta tensione. Rete 4 conferma l’appuntamento con Dritto e Rovescio, talk politico condotto da Paolo Del Debbio, e La7 risponde con Piazzapulita, inchieste e reportage firmati Corrado Formigli.

Sul fronte Sky, X Factor domina Sky Uno con la seconda serata live, mentre Sky Cinema offre un ventaglio di titoli per ogni gusto: dal thriller Giurato numero 2 al cult Interstellar, passando per il romantico Vi presento Joe Black e il family movie E.T.. L’informazione è garantita da Sky TG24, che propone un documentario d’attualità seguito da aggiornamenti in tempo reale. Andiamo come di consueto a vedere la programmazione della sera in alcuni canali selezionati.

Rai 1 – Noi del Rione Sanità (ore 21:30) La nuova serie ambientata nel cuore di Napoli torna con un episodio intenso e drammatico. Le tensioni tra le famiglie del quartiere si acuiscono, mentre il giovane protagonista cerca una via d’uscita. Regia curata e dialoghi autentici danno spessore alla narrazione. Un affresco urbano che mescola realismo e speranza. A seguire, “Porta a Porta” con Bruno Vespa.

Rai 2 – Ore 14 Sera (ore 21:20) Il talk di Milo Infante si sposta in prima serata per un approfondimento speciale. Si parla di cronaca, attualità e storie italiane con ospiti in studio e reportage esclusivi. Il format mantiene il ritmo serrato e il tono diretto che lo contraddistingue. Un’occasione per riflettere sui temi caldi del momento. Preceduto da “TG2 Post”.

Rai 3 – Splendida Cornice (ore 21:20) Geppi Cucciari guida una nuova puntata del suo show culturale, tra ironia e divulgazione. Libri, arte, musica e ospiti sorprendenti animano lo studio in un’atmosfera brillante. Il pubblico partecipa attivamente, rendendo il programma interattivo e vivace. Un appuntamento che unisce leggerezza e contenuti. In apertura, “Un posto al sole”.

Canale 5 – Grande Fratello (ore 21:20) Alfonso Signorini conduce una nuova puntata del reality più longevo della TV italiana. Tra nomination, sorprese e confessionali, i concorrenti affrontano nuove dinamiche nella casa. Ospiti in studio e opinionisti commentano le tensioni e i colpi di scena. Il pubblico da casa partecipa con il televoto. Un appuntamento fisso per gli appassionati del genere.

Italia 1 – Vendetta (ore 21:20) Film d’azione con Dean Cain e Paul Wight. Un ex poliziotto si fa arrestare di proposito per vendicare la morte del fratello. All’interno del carcere, la tensione sale e la resa dei conti è inevitabile. Combattimenti brutali e atmosfera da thriller dominano la scena. Un titolo adrenalinico per gli amanti dell’action puro.

Rete 4 – Dritto e Rovescio (ore 21:20) Paolo Del Debbio torna con il suo talk politico e sociale. Si discute di economia, immigrazione e sicurezza con ospiti di ogni schieramento. Il dibattito è acceso, ma sempre guidato con fermezza dal conduttore. Ampio spazio anche alle testimonianze dei cittadini. Un programma che punta al confronto diretto.

La7 – Piazzapulita (ore 21:15) Corrado Formigli approfondisce i temi più urgenti dell’attualità italiana e internazionale. Inchieste esclusive, reportage e ospiti di rilievo animano la serata. Il tono è serio e documentato, con uno sguardo critico sulla politica e la società. Un appuntamento imperdibile per chi cerca informazione approfondita. A seguire, “TG La7 Notte”.

Sky Uno – X Factor 2025 Live 2 (ore 21:15) Seconda serata live per i concorrenti di X Factor 2025, giunti alla fase cruciale del talent. Performance spettacolari, giudizi serrati e colpi di scena animano il palco. Apre “Ante Factor” alle 21:05 con backstage e anticipazioni. La gara entra nel vivo con nuove sfide musicali. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati.

Sky Cinema Uno – Giurato numero 2 (ore 21:15) Thriller giudiziario con tensione crescente e colpi di scena. Un uomo comune viene chiamato a far parte di una giuria in un caso mediatico. Ma dietro la facciata si nasconde un intrigo pericoloso. Suspense e riflessione si intrecciano in un film d’autore. A seguire, “Petra – Gli onori di casa”.

Sky Cinema Family – E.T. L’extraterrestre (ore 21:00) Il capolavoro di Steven Spielberg torna in prima serata per emozionare grandi e piccoli. La storia dell’amicizia tra un bambino e un alieno rimane intramontabile. Effetti speciali e colonna sonora iconica accompagnano un racconto universale. Un film che ha segnato generazioni. A seguire, “C’è tempo”.

Sky Cinema Romance – Vi presento Joe Black (ore 21:00) Brad Pitt interpreta la Morte in visita sulla Terra, in un film romantico e filosofico. Tra dialoghi intensi e atmosfere rarefatte, si sviluppa una storia d’amore fuori dal tempo. Il cast stellare e la regia elegante rendono il film un cult. Emozioni e riflessioni si fondono in una visione profonda. A seguire, “Tristano & Isotta”.

Sky Cinema Collection – Interstellar (ore 21:15) Christopher Nolan firma un viaggio epico tra spazio e tempo. Un gruppo di astronauti cerca un nuovo pianeta per salvare l’umanità. Effetti visivi mozzafiato e una trama complessa rendono il film un’esperienza unica. Tra scienza e sentimento, un capolavoro moderno. A seguire, “Tenet”.

Sky Cinema Action – Fast & Furious 9 (ore 21:00) Dom Toretto e la sua squadra tornano per una nuova missione ad alta velocità. Inseguimenti, esplosioni e acrobazie impossibili dominano la scena. Il nono capitolo della saga spinge ancora più in là i limiti dell’azione. Adrenalina pura per gli amanti del genere. A seguire, “I mercenari”.

Sky TG24 – Documentario (ore 21:10) Dopo l’edizione flash delle 21:00, spazio a un documentario d’attualità. Temi sociali, ambientali o geopolitici vengono esplorati con rigore giornalistico. Immagini d’impatto e testimonianze dirette arricchiscono la narrazione. Un’occasione per approfondire oltre il notiziario. A seguire, aggiornamenti live.