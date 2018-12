A Rai 1, che da Matera manda in onda L’Anno che verrà, Canale 5 risponde da Bari con Capodanno in musica. I programmi in tv nella serata di lunedì 31 dicembre

Capodanno 2019 è alle porte e le programmazioni di Rai e Mediaset sono pronte per intrattenere il pubblico fino allo scoccare dela mezzanotte e anche sopo. Su Rai Uno e Canale 5 saranno trasmessi in diretta due concerti-evento che avranno per protagonisti grandi artisti del panorama musicale italiano.

In diretta da piazza Vittorio Veneto a Matera Rai 1 alle ore 21 manda in onda “L’anno che verrà”; conduce Amadeus. Quattro ore circa di diretta che vedranno sul palco anche Massimo Ranieri, Red Canzian, Spagna, Il Volo.

Canale 5 replica con “Capodanno in Musica”, condotto da Federica Panicucci. Tra i cantanti parteciperanno a questa trasmissione live da Piazza Prefettura a Bari ci saranno Ermal Meta, Annalisa, Luca Carboni, Elodie, Benji & Fede, Riccardo Fogli e Roby Facchinetti.

Su Rai 2, dalle ore 21.20, piccoli e non potranno divertirsi con il film di animazione Hotel Transylvania 2. Mavis la vampiretta e Jonathan l’umano si sposano. L’arrivo del figlioletto Dennis, crea tanta curiosità tra le creature che vivono nell’Hotel gestito da Conte Drac. Sarà umano o vampiro?

Dalle ore 21.05 Rai 3 presenta la 42° edizione del Festival del circo. Anche in questo secondo appuntamento (il primo è andato in onda alla vigilia di Natale) si potranno ammirare le performance di alcuni dei migliori artisti del mondo, impegnati in una serrata competizione per aggiudicarsi gli applausi del pubblico e gli ambiti Clown d’Oro e d’Argento. Si va dalla Troupe degli Heroes, in un numero di trapezio aereo con 3 diverse postazioni di lancio, che si avvale di una complessa e originale coreografia curata dal regista russo Ruslan Ganeev, al giovanissimo Mikael Ferreri considerato, a soli 21 anni, uno dei più abili giocolieri del mondo. A rappresentare la grande tradizione del circo italiano i Fratelli Karel e Joe Saly, in un numero di grande effetto, ispirato alle figure dei gauchos, i famosi mandriani della pampa, e alle loro prodezze con le bolas. Quindi la performance proposta da Leo e Ursula, in un numero.

Italia1 (ore 21.24) propone il film In time. In un futuro non troppo lontano il gene dell’invecchiamento e’ stato isolato e sconfitto. Per evitare la sovrappopolazione, il tempo è diventato la moneta con cui la gente paga per acquistare beni. Un giovane povero entra in possesso di una vera fortuna, ma è troppo tardi per salvare sua madre dalla morte. Finisce con il ritrovarsi in fuga, braccato da un gruppo di poliziotti conosciuti con il nome di “guardiani del tempo”. Rete 4, alle ore 21.32, manda in onda un episodio de Il Segreto.