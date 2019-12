Sulla Rai, a reti unificate, il messaggio del presidente della Repubblica. Su RaiUno L’anno che verrà, su Canale 5 Capodanno in musica, su Rai Due Gli Aristogatti. Guida ai programmi Tv della serata del 31 dicembre 2019

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 31 dicembre 2019? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. Sulla Rai, dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21 L’Anno che Verrà, appuntamento in Prime Time giunto ormai alla l7ma edizione è la tradizionale festa di Rai1 dedicata al Capodanno, anche quest’anno realizzata in collaborazione con la Regione Basilicata. Il programma accompagnerà il pubblico di Rai 1 verso il nuovo anno e come sempre sarà una grande serata fatta di musica, grandi ospiti, emozioni e sorprese per salutare i l 2019 e festeggiare l’arrivo del 2020. Su Rai Tre dalle 21 il 43° Festival del Circo di Montecarlo. Su Canale 5 dalle 20.45 Capodanno in musica. Da Piazza della Libertà a Bari, una serata musicale ricca di grandi ospiti. Conduce Federica Panicucci.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 Gli Aristogatti – Madame Adelaide, ex cantante lirica, decide di fare testamento e nomina eredi dei suoi ingenti beni i suoi quattro gatti. Mamma Duchessa ed i cuccioli Minou, Bizet e Matisse, però, vengono rapiti dal maggiordomo della donna. Su Rai 4 dalle 21.09 Punisher – Zona di guerra.Il vigilante Frank Castle, noto alle cronache come Punisher, è stato preso di mira dal boss della mafia newyorkese Russoti, ora noto come Mosaico, per vendicarsi dopo essere rimasto orribilmente sfigurato proprio dopo una colluttazione con Castle. Su Rai Movie dalle 21.10 Fantozzi contro tutti. Il ragionier Ugo Fantozzi e i suoi colleghi vanno ad Ortisei per la settimana bianca. Arrivato a destinazione il gruppo capisce che non è previsto lo sci, essendo il mese di maggio: così Fantozzi, che aveva promesso alla moglie Pina di perdere almeno 5 chili sciando, decide di farsi ricoverare in una clinica per dimagrire, diretta dal dietologo tedesco professor Birkermaier. Su Italia 1 dalle 22.08 Ghostbusters – Acchiappafantasmi. Cult-movie degli anni’80, con Bill Murray e Dan Aycroyd. Cacciati dall’Università tre amici aprono una societa’ che da’ la caccia ai fantasmi che vivono a New York. Su Rete 4 dalle 21.25 Harvey. Harvey e’ un coniglio che esiste solo nella fantasia di Elwood. La sorella di Elwood lo fa ricoverare in una clinica per malattie mentali. Su Sky Cinema dalle 21.15 il film biografico Bohemian Rhapsody. Tutto ha inizio con un Freddie Mercury che è ancora Farrokh Bulsara e vive con i genitori da qualche parte nelle suburb londinese. Su Iris dalle 21 il classico Casablanca. S’incontrano nel principale porto del Marocco nel 1941 poliziotti francesi, spie naziste, fuoriusciti antifascisti, avventurieri di rango, piccoli sciacalli.

Guida tv di martedì 31 dicembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – L’Anno che Verrà

01:30 – Che tempo fa

01:35 – Testimoni e Protagonisti Ventunesimo secolo – Katia Ricciarelli

02:50 – Sottovoce

03:20 – Cultura Italia viaggio nella bellezza La seconda vita degli anfiteatri: arene, fortezze e abitazioni

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Pesce piccolo

19:40 – N.C.I.S. Il fuggitivo

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – TG2 20.30

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Dal Palazzo del Quirinale a reti unificate Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – 43.mo Festival del Circo di Montecarlo

23:35 – TG3

Rai 4

18:29 – Mac – Gyver III ep.22

19:09 – Seal Team II ep.1

19:55 – Seal Team II ep.2

20:45 – Just for Laughs XVIII ep.9

21:09 – Punisher – Zona di guerra

22:54 – Wind Chill – Ghiaccio rosso sangue

00:29 – Aftershock

01:59 – Anica appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – CONTO ALLA ROVESCIA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CONTO ALLA ROVESCIA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:24 – METEO.IT

20:25 – MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

20:50 – CAPODANNO IN MUSICA

Italia 1

18:10 – MR BEAN – BUON ANNO MR. BEAN – III PARTE

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – THE BLUES BROTHERS (I FRATELLI BLUES) – 1 PARTE

20:10 – TGCOM

20:13 – METEO.IT

20:16 – THE BLUES BROTHERS (I FRATELLI BLUES) – 2 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:22 – WATERWORLD – 1 PARTE

19:05 – TG COM

19:10 – METEO

19:12 – WATERWORLD – 2 PARTE

21:04 – BLADE RUNNER – 1 PARTE

21:44 – TG COM

21:49 – METEO

21:50 – BLADE RUNNER – 2 PARTE

Rete 4

18:45 – TEMPESTA D’AMORE – 7 – 1aTV

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 7 – 1aTV

20:30 – MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

20:50 – STASERA ITALIA

21:27 – HARVEY – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

Rai Movie

19:25 – I due orfanelli

21:10 – Fantozzi contro tutti

22:55 – C’era una volta

00:55 – Il gufo e la gattina

02:30 – Anica – Appuntamento al cinema

02:35 – Niente può fermarci

04:05 – Stanlio e Ollio – Non c’è niente da ridere

04:25 – Stanlio e Ollio – Polli, tornate a casa

Paramount Channel

18:00 – Ma dov’e’ andata la mia bambina? –

20:00 – Nata Ieri –

22:00 – L’Ultima Vacanza –

00:00 – Ricomincio Da Capo –

02:00 – Stregata dalla luna –

04:00 – Padre Brown –

05:00 – Padre Brown –

05:40 – Baywatch –

Iris

19:15 – HAZZARD – CARA DOLCE NONNA ANNIE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – FIGLIO DI THUNDER – II PARTE

21:00 – CAPODANNO IN COPPIA – CASABLANCA

22:56 – CAPODANNO IN COPPIA – FORGET PARIS

00:37 – CAPODANNO IN COPPIA – LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA

02:22 – CAPODANNO IN COPPIA – IL DOTTOR ZIVAGO

05:18 – CIAKNEWS

05:21 – VITE DA STAR – PAUL NEWMAN

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Friuli Venezia Giulia –

19:30 – Cuochi d’Italia – Ep. 17 –

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Milano –

21:30 – Cirque du Soleil: O

23:15 – Infelici e contenti

01:00 – Un Natale per ricominciare

02:45 – Finché morte non ci separi – Ep. 2 –

03:45 – Coppie che uccidono – Ep. 7 –

Italia 2

18:20 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – SI PARTE PER L’AMERICA

18:50 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – INIZIA L’AVVENTURA – SELEZIONE IN CAMPO

19:20 – MIMI’ E LA NAZIONALE DI PALLAVOLO – VOGLIA DI VENDETTA – AMORE FRATERNO

19:50 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – L’INCONTRO CON I DUE SAYAN

20:15 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA FINE DEL SERPENTONE

20:40 – NARUTO SHIPPUDEN – MADARA UCHIHA

21:00 – NARUTO SHIPPUDEN – L’UNIONE DEI CINQUE KAGE

21:30 – CATACOMBS-IL MONDO DEI MORTI

La 5

19:40 – UOMINI E DONNE

21:10 – UN NATALE DI MILLE COLORI – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – UN NATALE DI MILLE COLORI – 2 PARTE

22:55 – LA VIGILIA PER FARLI CONOSCERE – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:33 – METEO.IT

NOVE

18:36 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.3

19:34 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.1

20:26 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.12

21:26 – Earthflight – Sorvolando il pianeta Ep.1

00:24 – Sex ER: tutta colpa del sesso 2′ Stagione Ep.5

01:18 – Sex ER: tutta colpa del sesso 2′ Stagione Ep.6

02:08 – Sex ER: tutta colpa del sesso 2′ Stagione Ep.7

02:56 – Sex ER: tutta colpa del sesso 2′ Stagione Ep.8

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Ep. 9

19:15 – Affari al buio Tustin, abbiamo un problema

19:45 – Affari al buio Il giovane e lo spericolato

20:15 – Affari di famiglia Reperti dal Titanic

20:45 – Affari di famiglia L’asso nella manica

21:15 – Il tempo delle mele

23:15 – Teens and Porn

00:30 – Io e il mio Toy Boy

La7

18:10 – Assassinio a bordo

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:30 – TG LA7 – Discorso del Presidente della Repubblica

21:00 – Un povero ricco

22:45 – E’ arrivato mio fratello

00:30 – Da grande

02:15 – Questo e quello

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – I menù di Benedetta

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Le bugie hanno le gambe corte

23:30 – Caramel

01:50 – Selfie Food – Una foto, una ricetta

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:30 – Buffy l’Ammazzavampiri

19:30 – Supernatural

20:30 – Supernatural

21:30 – The Librarian – La maledizione del calice di Giuda

23:30 – Cimitero vivente

01:20 – Cimitero vivente 2

02:30 – Supernatural

03:30 – Law & Order: Criminal Intent

Food Network

18:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.7

19:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.2

20:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.5

21:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.3

22:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.9

23:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.4

00:00 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.10

01:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.5

TOP CRIME

18:15 – RIZZOLI & ISLES VII – POLIZIOTTI CONTRO ZOMBI

19:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – POST MORTEM BLUES

20:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – RAGIONEVOLE DUBBIO

21:10 – CHICAGO P.D. III – COLPISCIMI

22:00 – CHICAGO P.D. III – LA CANZONE DI GREGORY WILLIAMS YATES

22:50 – C.S.I. NEW YORK IV – FALLO PERSONALE

23:40 – C.S.I. NEW YORK IV – TAXI

00:30 – C.S.I. NEW YORK IV – OSTAGGIO

GIALLO TV

19:20 – Law & Order 17′ Stagione Ep.13

20:15 – Law & Order 17′ Stagione Ep.14

21:10 – Profiling 3′ Stagione Ep.1

22:10 – Profiling 3′ Stagione Ep.2

23:05 – Vera 6′ Stagione Ep.1

01:05 – A Crime To Remember 5′ Stagione Ep.7

02:00 – A Crime To Remember 5′ Stagione Ep.8

02:55 – Fast Forward 1′ Stagione Ep.5

Rai 5

18:00 – Ritorno alla natura ep 7 Kainuu, la terra del Kalevala

18:28 – RAI NEWS – GIORNO

18:30 – Arte passione e potere Episodio 1

19:23 – Arte passione e potere Episodio 2

20:17 – Roger Vadim L’uomo delle stelle

21:15 – La Bella Addormentata nel bosco Prima Visione RAI

23:56 – The Woodstock Diaries Ep. 2 The Woodstock Diaries

00:54 – The Queens Of Pop Ep. 7 Lady Gaga

Rai Premium

18:20 – Che Dio ci aiuti 2 – La vita in gioco ep.10

19:15 – Un passo dal cielo – Il giorno del santo ep.3

20:20 – Un passo dal cielo – La prova del fuoco ep.4

21:20 – La figlia del Capitano – 1°parte

23:15 – La figlia del Capitano – 2° parte

01:05 – Il Bene e il Male – Il concorso ep.9

02:05 – Il Bene e il Male – Cambio vita ep.10

03:30 – Dream Hotel – Sri Lanka

Mediaset Extra

18:35 – SCHERZI A PARTE SNACK

18:40 – ZELIG CIRCUS

21:15 – BUON CAPODANNO

02:08 – TGCOM24

02:10 – BUON ANNO CON BUONA DOMENICA

05:50 – SCHERZI A PARTE SNACK

Donna TV

18:00 – Amici Animali

18:15 – Tutorial

18:30 – Musica Maestro

19:00 – Grandi Progetti

20:00 – Cielo Rojo

21:00 – Dolce Valentina

22:00 – Grandi Progetti

23:00 – Donna pratica

TV2000

18:50 – TG 2000

19:14 – Presepe come Betlemme

20:05 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:31 – Auguri del Presidente

20:50 – La casa degli italiani

22:01 – Santa Messa

23:34 – Oratorio Exsulte T

00:44 – La compieta

VH1

18:00 – Top Chart 2019 Uomini –

19:00 – Top Chart 2019 –

22:00 – Best Of tour 2019 –

23:00 – Top Chart 2019 Dance –

23:50 – Happy New Year VH1 –

00:20 – Happy New Year VH1 –

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – THE COACH

21:15 – DA UOMO A UOMO

23:15 – AL DI LA’ DELLA LEGGE

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Zerovero

19:00 – Il Quotidiano

19:45 – Sul cocuzzolo della montagna – Koubliak di salmone in crosta

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Svizzera e dintorni – In cammino sulla Via Idra – L’agonia del Basodino

La2

19:20 – Mission: Impossible II

21:15 – Mission: Impossible III

23:15 – Mission: Impossible – Protocollo fantasma

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Rai Sport +HD

08:00 – Biathlon 2019: World Team Challenge Mass Start (M+F) Gelsenkirchen (GER)

08:50 – Biathlon 2019: World Team Challenge Inseguimento (M+F) Gelsenkirchen (GER)

09:35 – Basket: Campionato Italiano 2019/2020 16a giornata: Segafredo Bologna – AIX Armani Exchange Milano

11:20 – Eventi Ski Trentino 2019/20 Campionati Italiani Sci Alpinismo Passo del Tonale (Brescia)

11:50 – Ciclocross 2019: Coppa Italian ( Cremona )

12:25 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Tour de Ski -15 km Maschile a Tecnica Libera Dobbiaco (Bolzano)

13:50 – Perle di Sport

14:00 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Femminile seconda manche Lienz (AUT)

Rai Sport

08:00 – Biathlon 2019: World Team Challenge Mass Start (M+F) Gelsenkirchen (GER)

08:50 – Biathlon 2019: World Team Challenge Inseguimento (M+F) Gelsenkirchen (GER)

09:35 – Basket: Campionato Italiano 2019/2020 16a giornata: Segafredo Bologna – AIX Armani Exchange Milano

11:20 – Eventi Ski Trentino 2019/20 Campionati Italiani Sci Alpinismo Passo del Tonale (Brescia)

11:50 – Ciclocross 2019: Coppa Italian ( Cremona )

12:25 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Tour de Ski -15 km Maschile a Tecnica Libera Dobbiaco (Bolzano)

13:50 – Perle di Sport

14:00 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Femminile seconda manche Lienz (AUT)

SuperTennis

18:20 – Super – Wimbledon 2019 Berrettini v Schwartman

19:55 – Super – Wimbledon 2019 Berrettini vs Federer

20:00 – Best of Coppa Davis

21:00 – 2019, Italiani alla riscossa Berrettini vs Rublev ATP Vienna

21:01 – 2019, Italiani alla riscossa Seppi vs Kyrgios ATP Zhuhai

22:05 – Il meglio di Settembre 2019 De Minaur vs Mannarino ATP Zhuhai

01:15 – Il meglio di Ottobre Barty vs Bencic WTA Finals Shenzhen

03:00 – Il meglio di Ottobre Halep vs Andreescu WTA Finals Shenzhen

Euro Sport

18:00 – Speciale Legends Live On

18:30 – Speciale Legends Live On

19:00 – Freestyle Coppa del Mondo

19:45 – Freestyle Coppa del Mondo

20:30 – Informazione Flash News

20:35 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 142 (Qualifiche, da Garmisch Partenkirchen, Germania)

21:35 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 137 (da Oberstdorf, Germania)

22:35 – Informazione Flash News

SportItalia

18:30 – Teleshopping

19:00 – Sportitalia News

19:30 – Teleshopping

20:00 – B Today

20:30 – Serie B Live

23:00 – Sportitalia Mercato

00:00 – Sportitalia News

00:30 – Sportitalia Mercato

Rai Gulp

18:00 – BERRY BEES

18:25 – 101 Dalmatian Street

18:50 – Baby boss di nuovo in affari

19:15 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:40 – Maggie and Bianca

20:35 – Descendants 2

22:25 – Baby boss di nuovo in affari

22:45 – Inazuma Eleven Go

Rai YoYo

18:10 – RICKY ZOOM – EP.2

18:20 – BING – EP.68

18:30 – BING – EP.69

18:35 – BING – EP.70

18:45 – MASHA E ORSO 2 – EP.46

18:50 – MASHA E ORSO 2 – EP.47

19:00 – MASHA E ORSO 2 – EP.48

19:05 – MASHA E ORSO 2 – EP.41

Boing

18:25 – Craig NEW ®

18:55 – Teen Titans

19:20 – Teen Titans

19:50 – Teen Titans

20:30 – Teen Titans

21:00 – Teen Titans

21:25 – Teen Titans

21:55 – Teen Titans

Cartoonito

18:00 – Pingu Nuova serie in Prima Tv Assoluta

18:30 – Pingu

20:10 – Mike il Carlino

20:40 – Tom & Jerry – Nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

20:50 – Tom & Jerry – Nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

21:10 – Warner Classic

23:00 – Yeti Tales

23:25 – Yeti Tales

Frisbee

18:13 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.2

18:39 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.3

19:05 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.4

19:31 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.5

19:56 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.14

20:22 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.15

20:47 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.16

21:12 – Trolls: la festa continua! 2′ Stagione Ep.13

K2

18:04 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.17

18:32 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.12

18:57 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.13

19:21 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.14

19:45 – A tutto reality: le origini 1′ Stagione Ep.26

20:05 – Kung Fu Magoo

21:32 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.12

21:59 – Come è fatto 16′ Stagione Ep.3

DeaKids

18:20 – A tutto reality: azione! S2 Ep1

18:45 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

18:55 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

19:10 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

19:20 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

19:35 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

19:45 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

20:00 – Ready.Music.Play!

Super

18:10 – MIRACULOUS: LE STORIE DI LADYBUG E…

18:35 – I AM FRANKY

19:05 – HENRY DANGER

19:30 – HENRY DANGER

20:00 – HENRY DANGER

20:25 – GAME SHAKERS

20:50 – GAME SHAKERS

21:15 – KALLY S MASHUP

Disney Channel

18:00 – Anfibia

18:15 – Anfibia

18:30 – Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir

18:55 – Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir

19:20 – Miraculous – Le storie di Ladybug e Chat Noir

19:45 – Skatenat! Noa

20:00 – Skatenat! Noa

20:10 – Liv e Maddie 2

Alpha TV

18:20 – AFFARI DI NATALE: A CACCIA DI TESORI

19:05 – AFFARI DI NATALE: A CACCIA DI TESORI

20:00 – AFFARI DI NATALE: A CACCIA DI TESORI

19:45 – AFFARI DI NATALE: A CACCIA DI TESORI

20:30 – AFFARI DI NATALE: A CACCIA DI TESORI

21:50 – MACCHINE DA GUERRA

22:40 – HUNTING HITLER

23:20 – AFFARI DI NATALE: A CACCIA DI TESORI

Rai Storia

18:05 – La rosa dei nomi

19:10 – Falqui Show pt.23

20:10 – Persone, eventi, ricorrenze del 31 dicembre

20:30 – Passato e Presente Nascita dell’Università di massa con la Prof.ssa Simonetta Soldani

21:10 – Italiani. Giorgio Gaber

22:10 – 1969, niente come prima. Dicembre

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Persone, eventi, ricorrenze dell’1 gennaio 2020

Motor Trend Italia

18:35 – Le migliori auto della nostra vita 1′ Stagione Ep.1

19:30 – Le migliori auto della nostra vita 1′ Stagione Ep.2

20:25 – Le migliori auto della nostra vita 1′ Stagione Ep.3

21:20 – L’auto dell’anno

22:15 – 2019: l’auto dell’anno – 1^TV 2′ Stagione

22:45 – Testa a testa 8′ Stagione Ep.7

23:15 – Testa a testa 8′ Stagione Ep.5

23:40 – Testa a testa 8′ Stagione Ep.8

DMAX

18:30 – Una famiglia fuori dal mondo 2′ Stagione Ep.8

19:30 – Nudi e crudi XL 4′ Stagione Ep.7

20:30 – Nudi e crudi XL 4′ Stagione Ep.8

21:25 – Una famiglia fuori dal mondo 3′ Stagione Ep.7

22:20 – Una famiglia fuori dal mondo: speciale – 1^TV 3′ Stagione Ep.3

23:15 – Undercut: l’oro di legno 2′ Stagione Ep.5

00:10 – Case infestate: fuori in 72 ore 3′ Stagione Ep.6

01:05 – Mountain Monsters 2′ Stagione Ep.6

Focus TV

18:15 – MONDI SOTTERRANEI – I TUNNEL BELLICI DI JERSEY, KAIMAKLI E PILSEN

19:05 – STORIA ANTICA – SPARTACO

19:15 – GLI OTTO GIORNI CHE FECERO ROMA – LA RIVOLTA DI SPARTACO

20:15 – ANTICO EGITTO: I MISTERI SVELATI – I LATI OSCURI DELL’ANTICO EGITTO

21:15 – Ingegneria al limite: La portaerei del futuro

22:15 – Airbus A350: la star del cielo

23:15 – MEGA-COSTRUZIONI – MERAVIGLIA: IL GIGANTE DEI MARI

00:15 – INVASIONE ALIENA I – AVVISTAMENTI GLOBALI

RealTime

18:20 – Cortesie per gli ospiti Sara e Rossella vs. Andrea e Daniele

19:15 – Cortesie per gli ospiti Vanessa e Massimiliano vs. Heleni e Ivana

20:15 – Cortesie per gli ospiti Federica e Annamaria vs. Giovanna e Ilaria

21:10 – Cortesie per gli ospiti Ep. 38

22:10 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Enorme bozzo

23:05 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli La cisti

00:00 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Il tumore

00:55 – Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli Il linfoma

Rai Scuola

18:05 – La storia culturale del denaro Replica

18:55 – Erasmus + Stories Exams Replica

19:20 – What did they say? Puntata 5 Replica

19:25 – Toolbox III Filosofia coi bambini: cos’è il normale? Replica

19:40 – Toolbox III Filosofia coi bambini: cos’è un cucchiaio Replica

20:00 – Memex Galileo – episodio 31 Replica

20:35 – Memex Sperimentiamo! Ep. 21 – Azione e reazione Replica

21:00 – Memex Space Economy Replica

LaEffe

18:55 – I misteri di Pemberley VM14 I Classici in TV. 1′ Stagione Ep.1

20:40 – Lettori Young 1′ Stagione Ep.14

21:10 – La guerra dei mondi I Classici in TV. 1′ Stagione Ep.1

22:10 – La guerra dei mondi I Classici in TV. 1′ Stagione Ep.2

23:10 – La guerra dei mondi I Classici in TV. 1′ Stagione Ep.3

00:10 – La ragazza con l’orecchino di perla laeffe Film Festival

02:00 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.1

02:25 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.2

Discovery Channel

18:10 – Mega Truck Show Ep. 2

19:05 – Mega Truck Show Dirty 7 vs. Georgia. 1a parte

20:05 – Mega Truck Show Dirty 7 vs. Georgia. 2a parte

21:00 – Come è fatto Ep. 1

21:25 – Come è fatto Ep. 2

21:50 – Come è fatto Ep. 3

22:15 – Come è fatto Ep. 4

22:40 – Come è fatto Ep. 5

Sky Uno

18:00 – Master – Chef Australia Ep. 47 Prima TV

19:00 – Cioccolato esagerato Ep. 2

19:30 – Master – Chef Magazine Ep. 2

19:50 – Master – Chef Magazine Ep. 3 Prima TV

20:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

21:15 – Cirque du Soleil: O

23:00 – Stasera Felicità – Alessandro Siani

00:30 – The Robbie Williams Christmas Show

Sky Cinema 1

19:10 – The Vanishing – Il mistero del faro

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Bohemian Rhapsody

23:35 – Gamer

01:15 – 10 giorni senza mamma

02:55 – Standoff – Punto morto

04:25 – Modalità aereo

SKY Cinema Family

19:20 – Invisible Sue

21:00 – Matilda 6 mitica

22:45 – La figlia della sciamana

00:25 – La figlia della sciamana II – Il dono del serpente

02:10 – Pongo il cane milionario

03:50 – Ace the Case – Piccola investigatrice a Manhattan

05:25 – Khumba – Cercasi strisce disperatamente

Sky Cinema Romance

18:55 – Carol

21:00 – Ragione e sentimento

23:20 – Sabrina

01:20 – Cenerentola a Parigi

03:05 – Insieme a Parigi

05:00 – Il cacciatore di ex

Sky Cinema Collection

19:40 – Rocky IV

21:15 – Rocky V

23:05 – Rocky Balboa

00:50 – Creed – Nato per combattere

03:05 – Creed II

05:15 – Rocky

Sky Cinema Action

19:25 – A Common Man

21:00 – The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo

23:10 – After Earth – Dopo la fine del mondo

00:55 – Robocop (1987)

02:40 – Ma cosa ci dice il cervello

03:00 – Barb Wire

04:40 – Spectre

Fox

18:00 – American Dad A.T. L’alieno terrestre

18:25 – I Simpson Boe dagli stracci ai ricchi

18:50 – I Simpson La figlia sorge ancora

19:15 – I Simpson Finalmente se ne vanno!

19:40 – I Simpson Fuga dal Jet Market

20:05 – The Big Bang Theory L’asimmetria della farfalla

20:30 – The Big Bang Theory Pilota

21:00 – Mac – Gyver Caccia alla talpa

Premium Cinema

19:11 – SHARK – IL PRIMO SQUALO

21:15 – Ocean’s 8

23:13 – Ocean’s eleven – Fate il vostro gioco

01:08 – OCEAN’S TWELVE

03:11 – OCEAN’S THIRTEEN

05:12 – La sposa cadavere

Premium Action

18:01 – THE VAMPIRE DIARIES VIII – ERO IN VENA DI POESIA

18:50 – CONTAINMENT – RABBIA E IMPOTENZA

19:38 – THE ORIGINALS II – OCCHIO PER OCCHIO

20:26 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW III – ALL’INSEGUIMENTO DELLA PIETRA OCCULTA

21:15 – MR. ROBOT IV – 12 – 1aTV

22:05 – MR. ROBOT IV – 13 – 1aTV

22:56 – KRYPTON II – ALFA E OMEGA

23:46 – CONTAINMENT – RABBIA E IMPOTENZA

Mya

18:28 – BIG BANG THEORY III – TECNICHE DI CONDIZIONAMENTO

18:52 – BIG BANG THEORY III – LA SOLUZIONE DEL PIRATA

19:17 – FAMOUS IN LOVE I – SEGRETI E TORTE

20:24 – RIVERDALE I – LA GRANDE ILLUSIONE

21:15 – GOD FRIENDED ME I – 17 ANNI

22:04 – GOD FRIENDED ME I – I RE DEGLI HACKER

22:56 – CLAWS III – BUON COMPLEANNO

23:47 – DR. HOUSE – MEDICAL DIVISION VIII – LA CONFESSIONE