Su Rai Uno L’anno che verrà, su Canale 5 Capodanno in musica. Guida ai programmi Tv della serata del 31 dicembre 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 31 dicembre 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

COME ASPETTARE IL 2023…

Su Rai Uno dalle 21 L’Anno che Verrà. “L’Anno che Verrà”, ormai alla 20^ edizione, è la tradizionale festa di Rai1 dedicata al Capodanno che quest’anno andrà in onda in diretta da Perugia in collaborazione con la Regione Umbria. Come sempre sarà una grande serata fatta di musica, grandi ospiti, emozioni e sorprese per salutare il 2022 e festeggiare l’arrivo del 2023. Su Canale 5 dalle 20.53 Capodanno in musica. In diretta da Piazza de Ferrari a Genova, Federica Panicucci conduce il concerto di Capodanno all’insegna della grande musica, con collegamenti con le piazze di Bari e Matera.

FILM

Su Rai Due dalle 21. Gli Aristogatti. Parigi, 1910: Madame Adelaide, ex cantante lirica, decide di nominare eredi i suoi quattro gatti, mamma Duchessa ed i cuccioli Minou, Bizet e Matisse. La cosa suscita le invidie del maggiordomo di casa. Su Rai 4 dalle 21.20 La quinta onda. Ohio, terzo millennio. La liceale Cassie Sullivan si trova nel mezzo di un attacco alieno globale. Col padre e il fratello Sam cercano di resistere. Ci riusciranno? Su Rai Movie dalle 21.20. Joyeux Noël – Una verità dimenticata dalla storia. Alla vigilia di Natale del 1914, nelle trincee dell’Artois durante la prima guerra mondiale, soldati francesi, scozzesi e prussiani interrompono le ostilità per qualche ora. Si accordano per una tregua natalizia grazie al potere della musica e brindano all’anno nuovo tutti insieme. Quella notte cambia la vita di quattro personaggi: un prete anglicano, un tenente francese, un grande tenore tedesco e la donna che ama, un soprano. Su Rai Movie dalle 21.10 Sacro e profano. Birmania, Seconda guerra mondiale. Combattimenti e passioni fanno da sfondo all’incontro fra il capitano Reynolds e la profuga italiana Carla. Sarà amore? Su Italia 1 dalle 21.30 Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre. Daniel, dopo il divorzio dalla moglie, per poter vedere i suoi tre figli, si traveste da domestica per stare sempre vicino a loro. Su Rete 4 dalle 21.31 Poliziotto superpiu’. Terence Hill e’ il poliziotto Dave Speed, un agente di Miami dotato di superpoteri dopo un incidente, alle prese con una banda di falsari. Su Sky Cinema dalle 21.15 Beata te. Marta, regista di teatro, si trova a un passo dal debutto della sua versione di Amleto. Il giorno del suo quarantesimo compleanno riceve una visita inaspettata: l’Arcangelo Gabriele, il quale le annuncia che presto avrà un figlio.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Tre dalle 21.20 Festival del Circo di Montecarlo. Si riaccendono le luci sul Circo di Montecarlo con un ciclo di rimontaggi dei più affascinanti appuntamenti della pista circense più famosa e amata dagli italiani, alla 44esima edizione. Giocolieri, trapezisti, fantasisti, contorsionisti, acrobati e performer attuali e contemporanei si esibiscono in un’atmosfera magica che coinvolge con il fiato sospeso adulti e bambini. Giochi di luce, musica e spettacolo accompagnano lo show circense che da sempre raccoglie di fronte allo schermo appassionati telespettatori.

Guida tv di sabato 31 dicembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:30 – Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – L’anno che verra’

02:00 – Che tempo fa

02:05 – Sottovoce

02:35 – Milleeunlibro

03:35 – Rai – News24

Rai 2

18:10 – Gli imperdibili

18:15 – Tg2 L.I.S.

18:20 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Castle

20:30 – Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:00 – Tg2

21:20 – Gli aristogatti

22:45 – Show dogs – Entriamo in scena

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:30 – Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

21:05 – Il meglio del Festival del Circo di Montecarlo

23:20 – Rai – News24

23:30 – Meteo 3

23:35 – Blob 2022: I sopravvissuti

Rai 4

19:35 – Darkest minds

21:20 – La quinta onda

23:15 – Gravity

00:45 – Anica – Appuntamento al cinema

00:50 – Zathura – Un’avventura spaziale

02:30 – Il mondo dei robot

03:55 – The un – Xplained

04:35 – The dark side

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:19 – METEO

20:21 – MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

20:40 – CAPODANNO IN MUSICA

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – THE MASK-DA ZERO A MITO – 1 PARTE

20:19 – TGCOM

20:22 – METEO.IT

20:25 – THE MASK-DA ZERO A MITO – 2 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:27 – THE LAST KINGDOM V – 6

19:22 – CHICAGO FIRE VI – UN GRANDE GESTO

20:13 – THE BIG BANG THEORY IX – L’ ECCITAZIONE DELLA PRIMA

20:36 – THE BIG BANG THEORY IX – LA SUBLIMAZIONE DELLA CHIAMATA COMMERCIALE

21:05 – VANGUARD – AGENTI SPECIALI – 1 PARTE

22:09 – TG COM

22:14 – METEO.IT

22:16 – VANGUARD – AGENTI SPECIALI – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 214 – PARTE 3 – 1aTV

20:25 – CONTROCORRENTE

20:30 – MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ’22

20:45 – CONTROCORRENTE

21:30 – POLIZIOTTO SUPERPIU’ – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

Warner TV

18:35 – Willy, il principe di Bel-Air 5′ Stagione Ep.19

19:00 – Willy, il principe di Bel-Air 5′ Stagione Ep.20

19:30 – Willy, il principe di Bel-Air 5′ Stagione Ep.21

20:00 – Willy, il principe di Bel-Air 5′ Stagione Ep.22

20:30 – Willy, il principe di Bel-Air 5′ Stagione Ep.23

21:00 – Uccelli di rovo – La storia mai raccontata 1′ Stagione Ep.2

22:45 – L’impero del Sole

01:25 – Lois & Clark: le nuove avventure di Superman 2′ Stagione Ep.11

Rai Movie

18:20 – Nati stanchi

19:45 – Stanlio e Ollio – Ollio sposo mattacchione

21:10 – Sacro e profano

23:20 – Una strega in paradiso

01:10 – The Tree of Life

03:40 – Asino vola

05:00 – Addio mia regina

Cine 34

19:00 – A CENA CON… – IL COMMISSARIO LO GATTO

21:00 – FEBBRE DA CAVALLO-LA MANDRAKATA – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – FEBBRE DA CAVALLO-LA MANDRAKATA – 2 PARTE

23:07 – IN QUESTO MONDO DI LADRI

00:58 – HO VINTO LA LOTTERIA DI CAPODANNO

02:34 – IL GRANDE BOTTO

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA VIII – MENO DI ZERO

20:00 – A-TEAM V – LA MORTE HA RISERVATO UN TAVOLO

21:10 – L’AEREO PIU’ PAZZO DEL MONDO… SEMPRE PIU’ PAZZO – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – L’AEREO PIU’ PAZZO DEL MONDO… SEMPRE PIU’ PAZZO – 2 PARTE

23:10 – SCUOLA DI POLIZIA 3: TUTTO DA RIFARE – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:03 – COMMANDO

21:00 – RIVELAZIONI – SESSO E’ POTERE

23:38 – BASIC INSTINCT (ISTINTO DI BASE)

01:53 – FEMME FATALE

03:42 – CIAKNEWS

03:45 – ORIGINAL SIN

05:36 – VELLUTO BLU

TV8

19:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Trentino

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

21:30 – La famiglia Addams

23:30 – La famiglia Addams 2

01:15 – Il Natale di Molly

03:00 – Natale a Honeysuckle Lane

04:45 – Natale in Tennessee

Italia 2

18:05 – NARUTO SHIPPUDEN – SAI E SHIN

18:35 – NARUTO SHIPPUDEN – I SEGRETI DELLA RESURREZIONE

19:00 – MOM – JUDY GARLAND E UN BAMBOLOTTO TROLL SEXY

19:25 – MOM – MORTADELLA DAN E UN SARCASTICO NO

19:55 – MOM – UNA FACCINA DA CRITICONA E I CASSETTI DI TUA NONNA

20:20 – MOM – SALSA PICCANTE TEXAS PETE E UN PARCHEGGIO DEL LUNA PARK

20:45 – MOM – OCCHIONI TRISTI E UN HOT DOG D’EPOCA

21:15 – TREMORS 2

La 5

19:10 – ELISA DI RIVOMBROSA – PARTE SECONDA – 4

21:10 – LA MAGIA DEL NATALE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – LA MAGIA DEL NATALE – 2 PARTE

23:00 – C’E’ POST@ PER TE – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:32 – METEO.IT

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso 5′ Stagione Ep.15

18:50 – Il contadino cerca moglie 1′ Stagione Ep.5

20:25 – I migliori Fratelli di Crozza 16′ Stagione Ep.2

21:25 – Il Patriota

00:40 – Freddie Mercury – The Great Pretender

02:20 – Queen in concerto – Wembley 1986

03:55 – Freddie Mercury – L’immortale

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Québec Ep. 9

19:15 – Affari al buio Il vagabondo

19:45 – Affari al buio Senza riparo

20:15 – Affari di famiglia Un’impresa difficile

20:45 – Affari di famiglia Un anello vincente

21:15 – Chloe – Tra seduzione e inganno

23:30 – Heliopolis, il paradiso dei nudisti

00:30 – Science, Sex and the Ladies – Tutto sull’orgasmo femminile

La7

18:00 – L’aereo più pazzo del mondo

20:00 – TG LA7

21:00 – Sherlock – L’abominevole sposa

01:20 – LA7 DOC – Madre Teresa

02:25 – LA7 DOC – Europa La Nostra Storia: La Culla della Civiltà

03:15 – LA7 DOC – Europa La Nostra Storia La Guerra delle Religioni

04:30 – L’Aria Che Tira Diario (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – L’ingrediente perfetto

19:05 – La cucina di Sonia

19:35 – Il matrimonio che vorrei

21:20 – Servant of the People – Maratona di Capodanno

00:10 – Servant of the People – Maratona di Capodanno

Food Network

18:20 – In cucina con Luca Pappagallo 1′ Stagione Ep.1

18:55 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.12

19:25 – In cucina con Luca Pappagallo 1′ Stagione Ep.2

19:55 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.4

20:25 – In cucina con Luca Pappagallo 1′ Stagione Ep.6

20:55 – In cucina con Luca Pappagallo 1′ Stagione Ep.4

21:25 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.8

21:55 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

18:30 – DECEPTION I – DIVINAZIONE

19:23 – PERSON OF INTEREST II – MOMENTO CRITICO

20:16 – PERSON OF INTEREST II – FINO ALLA MORTE

21:10 – Poirot: Se morisse mio marito – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24

22:02 – METEO.IT

22:04 – Poirot: Se morisse mio marito – 2 PARTE

22:58 – FBI: MOST WANTED II – IL CONFINE

GIALLO TV

19:15 – Un felice Natale in stile Murdoch

21:10 – I misteri di Murdoch – C’era Una Volta Il Natale Di Murdoch

23:10 – L’ispettore Barnaby 20′ Stagione Ep.6

01:00 – Miss Fisher: delitti e misteri 2′ Stagione Ep.3

02:05 – Miss Fisher: delitti e misteri 2′ Stagione Ep.4

03:10 – Miss Fisher: delitti e misteri 2′ Stagione Ep.5

04:15 – Delitti di provincia 1′ Stagione Ep.5

05:10 – Delitti di provincia 1′ Stagione Ep.6

Rai 5

18:25 – Il caffe’

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – I percorsi dell’anima

20:20 – Prima della Prima

20:50 – Essere Maxxi

21:15 – Operetta: La vedova allegra

23:15 – Rivale

00:10 – Burt Bacharach, A life in song

Rai Premium

18:15 – Il Paradiso delle Signore 7 – Daily 5

19:00 – Cenerentola

21:20 – Natale in casa Cupiello

23:25 – La sposa

01:20 – Il segno del comando

02:35 – Il segno del comando

04:10 – Allora in onda

05:00 – Ricominciare 3

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

TV2000

18:28 – Tg 2000

19:05 – Santa Messa

20:01 – Santo Rosario

20:30 – Messaggio di fine Anno

20:46 – Documentario

21:20 – Santa Messa

22:19 – La Sacra Famiglia

00:08 – Un bambino di nome Gesu’

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Marta

19:00 – Marta

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Cuori nella Tempesta

20:30 – Cuori nella Tempesta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – A Casa di Emy

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Italia Che Mi Piace – In Viaggio Con Raspelli

22:00 – Maratona Masseria Sciarra

01:00 – Maratona ll Mondo In Tavola

05:00 – Maratona Pillole Di Sapori

VH1

18:00 – TOP CHART 2022 BALLADS

19:00 – TOP CHART 2022

22:00 – TOP CHART 2022 NEW ARTISTS

23:00 – TOP CHART 2022 DANCE

00:00 – Happy New Year!

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – TACKLE

21:15 – TI PRESENTO BILL

23:00 – DOUBLE WHAMMY

TeleReporter

18:15 – MEZZ’ORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – MEMORY

19:15 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT

20:30 – VACANZE A KM0 WINTER EDITION

21:00 – LINEA ROSSA

22:00 – BOROTALK

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – VACANZE A KM0

20:00 – PROGRAMMA SPORTIVO

20:30 – SALIRO’ (NUOVA STAGIONE – INTERVISTE IN BICI)

21:00 – LINEA ROSSA

22:00 – IN CAMMINO SUL CRINALE (TREKKING)

23:00 – SEMBRA IERI

23:30 – PARTE DELLA NOSTRA STORIA (DOCUMENTARI)

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri – EPISODIO 25 Programma tutto a disegni animati

18:35 – Strada regina – Manuela e fra Diego

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:15 – Moviola 340 estate – Ticino: Terra d’artisti

19:45 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

La2

19:20 – Quantum of Solace

21:05 – Skyfall

23:20 – Spectre

01:40 – Hockey: Coppa Spengler (R) Da Davos (SUI)

03:20 – Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana

03:35 – Telegiornale Le notizie di prima serata

04:00 – Meteo notte I colori del tempo

04:05 – Info Notte (R) Le ultime notizie della giornata

Rai Sport +HD

20:05 – Freestyle

21:25 – Salto con gli Sci

21:55 – Salto con gli Sci

22:25 – Sci Di Fondo

00:05 – Atletica

01:15 – Radio Corsa

02:25 – L’uomo e il mare – rubrica

02:55 – Salto con gli Sci

Rai Sport

20:05 – Freestyle

21:25 – Salto con gli Sci

21:55 – Salto con gli Sci

22:25 – Sci Di Fondo

00:05 – Atletica

01:15 – Radio Corsa

02:25 – L’uomo e il mare – rubrica

02:55 – Salto con gli Sci

SuperTennis

19:00 – United Cup (replica)

21:00 – United Cup (replica)

23:00 – United Cup (replica) Trevisan (ITA) vs Haddad Maia (BRA)

01:00 – United Cup (replica) Musetti (ITA) vs Meligeni A. (BRA)

03:00 – United Cup (replica) Berrettini (ITA) vs Monteiro (BRA)

04:30 – United Cup (replica) Bronzetti (ITA) vs Pigossi (BRA)

Euro Sport

19:00 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini Garmisch Partenkirchen. HS 142 M (Qualifiche)

19:45 – Salto con gli sci Coppa del Mondo Ljubno. HS94 F

21:00 – Magazine Best of Tour de France Men

22:00 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini Garmisch Partenkirchen. HS 142 M (Qualifiche)

22:45 – Salto con gli sci Coppa del Mondo Ljubno. HS94 F

23:30 – Sci di fondo Tour de Ski Val Mustair. Sprint a Tecnica Libera M/F

03:00 – Magazine Best of Tour de France Men

04:00 – Tennis Australian Open Barty – Collins (Finale F)

SportItalia

19:00 – Si Motori

19:30 – FEI Equestrian

21:00 – Manchester City-Chelsea

23:00 – Calcio Mercato Live weekend

Rai Gulp

18:00 – Idefix e gli irriducibili

18:15 – Lucas etc.

18:20 – Alex and co.

18:45 – Grani di pepe

19:10 – Crush – La storia di Stella

19:35 – Zorro – La leggenda

20:00 – Robin Hood

20:15 – Marvel’s Avengers: Black Panther

Rai YoYo

18:00 – Summer & Todd – L’allegra fattoria St 1 Ep 33 – Una rondine di nome Ruby

18:05 – Summer & Todd – L’allegra fattoria St 1 Ep 34 – La ricetta segreta

18:15 – Summer & Todd – L’allegra fattoria St 1 Ep 35 – Il labirinto di mais!

18:20 – Summer & Todd – L’allegra fattoria St 1 Ep 36 – La festa di Halloween

18:30 – I Puffi – La nuova serie St 1 Ep 3 – Lezioni di Puff-Fu

18:40 – I Puffi – La nuova serie St 1 Ep 4 – Forzuto e Più Forzuto

18:55 – Milo

19:05 – Milo

Boing

18:40 – Gumball

19:00 – DAFFY DUCK’S QUACKBUSTERS Looney Tunes Show

21:20 – Captain Tsubasa Road to 2002

21:50 – Captain Tsubasa Road to 2002

22:20 – Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago

02:40 – Mr Bean

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:00 – La casa delle Bambole di Gabby

18:30 – Mighty Express – nuovi episodi

19:00 – Tom & Jerry in New York

19:20 – Complemago

19:50 – Le avventure di Taddeo l’esporatore

21:25 – Baby Shark’s Big Show

21:50 – Trenino Thomas

22:20 – Trenino Thomas

Frisbee

18:05 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.8

18:30 – Curioso come George: febbre di Primavera

19:45 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.9

20:10 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.23

20:35 – Curioso come George 4′ Stagione Ep.10

21:00 – Curioso come George 5′ Stagione Ep.1

21:25 – Il trenino Thomas 20′ Stagione Ep.15

21:35 – Il trenino Thomas 20′ Stagione Ep.16

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.7

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.8

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.9

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.10

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.11

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.12

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.51

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 4′ Stagione Ep.52

DeaKids

18:10 – Il Barbiere pasticciere Il parco giochi di Cacio

18:25 – Il Barbiere pasticciere Granchio o cracker?

18:40 – Il Barbiere pasticciere La teiera magica

18:55 – A tutto reality: le origini Ep. 11

19:05 – A tutto reality: le origini Ep. 12

19:15 – A tutto reality: le origini Ep. 13

19:30 – A tutto reality: le origini Ep. 14

19:40 – A tutto reality: le origini Ep. 15

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – Polonord: La Magica Citta’ del Natale

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

21:15 – Henry Danger

21:40 – Henry Danger

22:05 – I Thunderman

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Casa su misura: benvenuti a casa 6′ Stagione Ep.7

19:00 – C’era una volta casa: On the Road 1′ Stagione Ep.1

20:20 – C’era una volta casa: On the Road 1′ Stagione Ep.2

21:20 – C’era una volta casa: On the Road 1′ Stagione Ep.3

22:15 – C’era una volta casa: On the Road 1′ Stagione Ep.4

23:10 – C’era una volta casa: On the Road 1′ Stagione Ep.5

00:05 – C’era una volta casa: On the Road 1′ Stagione Ep.6

01:30 – C’era una volta casa 1′ Stagione Ep.1

Rai Storia

18:35 – Radiocorriere delle feste

19:00 – Radiocorriere delle feste

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Radiocorriere delle feste

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

Rai Scuola

18:00 – The Great Myths: The Odyssey

18:25 – Shakespeare’s Tragic Heroes

18:55 – Patrimonio Subacqueo UNESCO

19:00 – #Maestri Alessandro Zuccari e Nunzia Ciardi

19:45 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:00 – I Grandi della Letteratura Italiana

20:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

21:00 – Progetto Scienza Files

Motor Trend Italia

18:20 – Reperti d’assalto 6′ Stagione Ep.5

19:20 – Reperti d’assalto 6′ Stagione Ep.6

20:20 – Reperti d’assalto 4′ Stagione Ep.2

21:20 – Reperti d’assalto 4′ Stagione Ep.3

22:15 – Diesel Brothers 3′ Stagione Ep.1

23:15 – Diesel Brothers 3′ Stagione Ep.2

00:15 – Diesel Brothers 3′ Stagione Ep.3

01:10 – Diesel Brothers 3′ Stagione Ep.4

DMAX

18:00 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.17

18:30 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.18

19:00 – Affare fatto! 4′ Stagione Ep.19

19:30 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.8

21:25 – Il mistero della Valle dei Re

23:15 – Alieni: verità svelate

01:05 – Incontri del terzo tipo: Travis Walton

03:00 – Cacciatori di fantasmi 12′ Stagione Ep.11

Focus TV

18:00 – I MISTERI DELL’UNIVERSO

19:00 – BRIAN COX AVVENTURE NELLO SPAZIO – ALIENI: SIAMO SOLI NELL’UNIVERSO?

20:16 – Stonehenge – La verita’ nascosta

21:16 – MITI DELL’UMANITA’ – I SETTE ENIGMI PIU’ GRANDI

22:16 – I GRANDI MITI DELL’UMANITA’ – MISTERI E RIVELAZIONI I – IL SACRO GRAAL

23:15 – I GRANDI MITI DELL’UMANITA’ – MISTERI E RIVELAZIONI II – ALLA RICERCA DELL’UOMO FALENA

00:15 – FOO FIGHTERS – MISTERIOSI OGGETTI VOLANTI – MISTERIOSI OGGETTI VOLANTI – I PARTE

01:15 – FOO FIGHTERS – MISTERIOSI OGGETTI VOLANTI – MISTERIOSI OGGETTI VOLANTI – II PARTE

RealTime

18:20 – Il boss delle cerimonie Il battesimo di Alfonso

18:50 – Il boss delle cerimonie Assunta e Giuseppe

19:25 – Il boss delle cerimonie La comunione di Antonietta

20:00 – Il boss delle cerimonie Elena e Francesco

20:35 – Il boss delle cerimonie Eimi – Patricia e Gennaro

21:10 – Il boss delle cerimonie Lucia e Salvatore

21:45 – Il castello delle cerimonie Antonika ed Erberto

22:15 – Il castello delle cerimonie Antonio e Antonella

Discovery Channel

18:10 – River Monsters: misteri dagli abissi L’MS Estonia

19:05 – River Monsters: misteri dagli abissi Amelia Earhart

20:00 – River Monsters: misteri dagli abissi Il Titanic

21:00 – La maledizione delle Bermuda Alieni

21:55 – La maledizione delle Bermuda Atlantide

22:50 – La maledizione delle Bermuda Mostro marino

23:50 – La maledizione delle Bermuda Il mistero dell’equipaggio

00:45 – Come funziona l’Universo Il primo secondo

Sky Uno

18:55 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

20:05 – Celebrity menù Capodanno

21:15 – MasterChef Italia Ep. 5

22:35 – MasterChef Italia Ep. 6

23:55 – MasterChef Italia Ep. 5

01:15 – MasterChef Italia Ep. 6

02:35 – MasterChef Magazine Ep. 6

03:00 – La seconda casa non si scorda mai Roma: l’eterna

Sky Cinema 1

19:30 – Premonitions

21:15 – Beata te

23:05 – I tre moschettieri (2011)

01:00 – Beata te

02:45 – Questo o quello – Speciale

03:00 – Lol – Pazza del mio migliore amico

04:35 – Il sesso degli angeli

SKY Cinema Family

18:30 – Harry Potter e i doni della morte: Pt.1

21:00 – Harry Potter e i doni della morte: Pt.2

23:15 – Harry Potter e la pietra filosofale

01:50 – Harry Potter: Return to Hogwarts

03:35 – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Sky Cinema Romance

18:40 – L’età dell’innocenza

21:00 – Orgoglio e pregiudizio

23:10 – Cinquanta sfumature di grigio

01:20 – Tutte contro lui – The Other Woman

03:10 – Litigi d’amore

05:10 – L’amore all’improvviso – Larry Crowne

Sky Cinema Collection

19:30 – Fuga dal Natale

21:15 – Un Natale al Sud

22:50 – Cosa fai a Capodanno?

00:35 – Questo o quello – Speciale

00:50 – Le 5 leggende

02:30 – Moose – Un alce in famiglia

04:05 – Ogni maledetto Natale

05:45 – Questo o quello – Speciale

Sky Cinema Action

18:50 – Star Trek – Il futuro ha inizio

21:00 – Into Darkness – Star Trek

23:15 – Star Trek Beyond

01:20 – Arma letale

03:10 – Arma letale 2

05:05 – Arma letale 3

Fox

18:05 – I Griffin Amici rubati

18:30 – I Simpson Come eravamo… a Springfield

18:55 – I Simpson Accordi bifolchi

19:20 – I Simpson Rom-antìco e Giulié

19:45 – I Simpson Le forti braccia della mamma

20:10 – I Simpson Non per soldi ma per preghiere

20:35 – I Simpson Bart mini maggiorenne

21:00 – I Simpson E le stelle stanno a guardare

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

