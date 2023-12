Su Rai Uno L’anno che verrà, su Canale 5 Capodanno in musica. Guida ai programmi Tv della serata del 31 dicembre 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 31 dicembre 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21 La carica dei 101. Pongo è un cane dalmata che vive con il padrone nel suo appartamento di Londra e sente che è arrivato il momento di trovare una compagnia femminile sia per lui che per il suo padrone. Su Rai 4 dalle 21.20 Barely Lethal – 16 anni e spia. Come tutte le giovani allieve della Prescott Academy, ognuna avente un numero identificativo, Megan Walsh è stata addestrata a diventare un agente segreto. Stanca di questa vita, che non le consente di avere nessun legame affettivo, la ragazza durante una missione simula la propria morte per assumere una falsa identità, iscriversi al liceo e vivere come tutti i suoi coetanei. Megan però si renderà presto conto che la vita da adolescente non è poi così tranquilla e spensierata come si aspettava. Su Rai Movie dalle 21.10 Natale all’improvviso. Charlotte e Sarn Cooper hanno deciso di separarsi, ma non vogliono farlo sapere ai familiari che si uniranno a loro la vigilia dì Natale per non turbare il clima di festa. La coppia ha due figliSu Italia 1 alle 21.21 Now You See Me 2. I maghi del crimine. I 4 Cavalieri tornano con una nuova performance, per smascherare un magnate della tecnologia. Su Sky Cinema dalle 21.15 Dispersi su un pianeta ostile, Kirk, Spock e il resto dell’equipaggio devono affrontare una razza aliena dagli scopi malvagi. Su Rete 4 dalle 21.35 Un amore sotto l’albero. Ambientato a New York alla Vigilia di Natale. Cinque persone accomunate dalla ricerca dell’amore. Su Sky Cinema dalle 21.15 Super Mario bros. Un idraulico di nome Mario viaggia in un labirinto sotterraneo con suo fratello Luigi, cercando di salvare una principessa catturata. Su Iris dalle 21 Insospettabili sospetti. Quando perdono la pensione a causa dell’azienda per la quale lavoravano, tre amici di vecchia data, Willie, Joe eSette spose per sette fratelli. Sette fratelli, cacciatori dell’Oregon, decidono di sposarsi. Il problema è che nessuno dei sette ha una fidanzata.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21 L’Anno che Verrà. La 21^ edizione della tradizionale festa dedicata al Capodanno, quest’anno realizzata in collaborazione con la Regione Calabria, accompagna il pubblico verso il nuovo anno. Come sempre, una grande serata fatta di musica, grandi ospiti, emozioni e sorprese per salutare il 2023 e festeggiare l’arrivo del 2024. Su Rai Tre dalle 21.20 Festival del Circo di Montecarlo. Torna il tradizionale appuntamento natalizio con il Festival del Circo Internazionale di Montecarlo, giunto alla sua 45° edizione. Su Canale 5 dalle 20.53 Capodanno in musica. In diretta dalla suggestiva cornice di Piazza De Ferrari a Genova, Federica Panicucci conduce il concerto di Capodanno all’insegna della grande musica.

Guida tv di domenica 31 dicembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena – La sfida dei campioni

20:00 – Tg1

20:30 – Messaggio del Presidente della Repubblica agli Italiani per il nuovo anno

21:00 – L’anno che verra’

02:00 – Che tempo fa

02:05 – Applausi

03:05 – Rai – News24

Rai 2

19:00 – Il mio matrimonio preferito

20:30 – Messaggio del Presidente della Repubblica agli Italiani per il nuovo anno

21:00 – Tg2

21:20 – La carica dei 101

22:50 – Ron – Un amico fuori programma

00:45 – Meteo 2

00:50 – Appuntamento al cinema

00:55 – Rai – News24

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:30 – Messaggio del Presidente della Repubblica agli Italiani per il nuovo anno

21:00 – Il 45mo Festival del Circo di Montecarlo

23:20 – Rai – News24

23:30 – Meteo 3

23:35 – Blob presenta Non c’e’ nessuno, tranne noi mostri!

Rai 4

18:05 – Zathura – Un’avventura spaziale

19:45 – Senza freni

21:20 – Barely lethal – 16 anni e spia

23:00 – Il mistero del Ragnarok

00:40 – Anica – Appuntamento al cinema

00:45 – Baby Driver – Il genio della fuga

02:35 – Zombieland – Doppio colpo

04:10 – Murder Maps: La bestia di Birkenshaw

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:29 – METEO.IT

20:30 – MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

21:00 – CAPODANNO IN MUSICA

02:00 – TG5 – NOTTE

02:34 – METEO.IT

Italia 1

18:08 – FREEDOM PILLS

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – LOS ANGELES

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – SOSPETTI

Canale 20 Mediaset

18:11 – BLINDSPOT V – L’ULTIMO CASO

19:05 – DOA: DEAD OR ALIVE – 1 PARTE

19:54 – TGCOM24 BREAKING NEWS

19:59 – METEO.IT

20:01 – DOA: DEAD OR ALIVE – 2 PARTE

21:03 – 300 – 1 PARTE

21:48 – TGCOM24 BREAKING NEWS

21:53 – METEO.IT

Rete 4

18:55 – GRANDE FRATELLO

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:43 – TEMPESTA D’AMORE – 128 – PARTE 2 – 1aTV

20:25 – STASERA ITALIA WEEKEND

20:30 – MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

20:45 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – UN AMORE SOTTO L’ALBERO – 1 PARTE

22:03 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Warner TV

18:00 – Fringe 1′ Stagione Ep.10

21:30 – Fringe 1′ Stagione Ep.11

01:00 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.3

01:50 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.4

02:40 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.5

03:30 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.6

04:20 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.7

05:10 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.8

18:00 – Fringe 1′ Stagione Ep.10

21:30 – Fringe 1′ Stagione Ep.11

01:00 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.3

01:50 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.4

02:40 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.5

03:30 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.6

04:20 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.7

05:10 – Fantasmi – Quando scende la notte 1′ Stagione Ep.8

Rai Movie

19:50 – Stanlio e Ollio – La ragazza di Boemia

21:10 – Natale all’improvviso

23:00 – Jumanji – Benvenuti nella giungla

01:00 – 2061: Un anno eccezionale

02:50 – …E poi lo chiamarono il Magnifico

05:00 – Carioca

19:50 – Stanlio e Ollio – La ragazza di Boemia

21:10 – Natale all’improvviso

23:00 – Jumanji – Benvenuti nella giungla

01:00 – 2061: Un anno eccezionale

02:50 – …E poi lo chiamarono il Magnifico

05:00 – Carioca

Cine 34

19:00 – A CENA CON… – A NATALE MI SPOSO

21:00 – L’ALLENATORE NEL PALLONE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – L’ALLENATORE NEL PALLONE – 2 PARTE

23:07 – L’ALLENATORE NEL PALLONE 2

01:18 – MEZZO DESTRO MEZZO SINISTRO – 2 CALCIATORI SENZA PALLONE

02:49 – PAULO ROBERTO COTECHINO CENTRAVANTI DI SFONDAMENTO

19:00 – A CENA CON… – A NATALE MI SPOSO

21:00 – L’ALLENATORE NEL PALLONE – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – L’ALLENATORE NEL PALLONE – 2 PARTE

23:07 – L’ALLENATORE NEL PALLONE 2

01:18 – MEZZO DESTRO MEZZO SINISTRO – 2 CALCIATORI SENZA PALLONE

02:49 – PAULO ROBERTO COTECHINO CENTRAVANTI DI SFONDAMENTO

TWENTYSEVEN

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – L’ELEZIONE

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – RICORDATI DI ME

21:10 – SCEMO & PIU’ SCEMO – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – SCEMO & PIU’ SCEMO – 2 PARTE

23:04 – AMERICAN PIE 2 – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – L’ELEZIONE

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST V – RICORDATI DI ME

21:10 – SCEMO & PIU’ SCEMO – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – SCEMO & PIU’ SCEMO – 2 PARTE

23:04 – AMERICAN PIE 2 – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

Iris

18:26 – INVICTUS – L’INVINCIBILE

21:00 – 7 SPOSE PER 7 FRATELLI

23:08 – COLAZIONE DA TIFFANY

01:21 – LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA

03:05 – CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA

04:33 – CIAKNEWS

04:37 – SCANDALO AL SOLE

18:26 – INVICTUS – L’INVINCIBILE

21:00 – 7 SPOSE PER 7 FRATELLI

23:08 – COLAZIONE DA TIFFANY

01:21 – LA GATTA SUL TETTO CHE SCOTTA

03:05 – CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA

04:33 – CIAKNEWS

04:37 – SCANDALO AL SOLE

TV8

19:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 2 – Roma

20:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 8 – Napoli

21:30 – Edward mani di forbice

23:15 – Tutti pazzi per Mary

01:15 – Un’occasione per Natale

03:00 – La sinfonia del Natale

04:45 – Un babysitter per Natale

19:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 2 – Roma

20:15 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 8 – Napoli

21:30 – Edward mani di forbice

23:15 – Tutti pazzi per Mary

01:15 – Un’occasione per Natale

03:00 – La sinfonia del Natale

04:45 – Un babysitter per Natale

Italia 2

18:25 – DUE UOMINI E 1/2 XII – L’ORSETTO WALLY

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 XII – QUEST’UOMO E’ UN SANTO

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 XII – L’UOMO PIU’ BELLO DELLA CASA

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 XII – AL, IL PAPA’ FIGO!

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 XII – UNA NOTTE TRA DONNE

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 XII – NON ESISTE IL NATALE PERFETTO

21:15 – THE BIG BANG THEORY X – LA RIGENERAZIONE DELLE COGNIZIONI

21:35 – THE BIG BANG THEORY X – IL COLLASSO DEL GIROSCOPICO

18:25 – DUE UOMINI E 1/2 XII – L’ORSETTO WALLY

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 XII – QUEST’UOMO E’ UN SANTO

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 XII – L’UOMO PIU’ BELLO DELLA CASA

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 XII – AL, IL PAPA’ FIGO!

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 XII – UNA NOTTE TRA DONNE

20:45 – DUE UOMINI E 1/2 XII – NON ESISTE IL NATALE PERFETTO

21:15 – THE BIG BANG THEORY X – LA RIGENERAZIONE DELLE COGNIZIONI

21:35 – THE BIG BANG THEORY X – IL COLLASSO DEL GIROSCOPICO

La 5

18:56 – GRANDE FRATELLO

19:00 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE QUARTA

21:10 – GRANDE FRATELLO

01:25 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

02:00 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE QUARTA

03:40 – CENTOVETRINE VIII – 1662

04:03 – CENTOVETRINE VIII – 1663

04:26 – CENTOVETRINE VIII – 1664

18:56 – GRANDE FRATELLO

19:00 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE QUARTA

21:10 – GRANDE FRATELLO

01:25 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

02:00 – L’ONORE E IL RISPETTO – PARTE QUARTA

03:40 – CENTOVETRINE VIII – 1662

04:03 – CENTOVETRINE VIII – 1663

04:26 – CENTOVETRINE VIII – 1664

NOVE

20:00 – Little Big Italy 6′ Stagione Ep.2

21:25 – A Kind of Magic – Queen in concerto

23:10 – Queen in concerto – Wembley 1986

00:40 – Queen – Hungarian Rhapsody Live in Budapest

02:15 – Freddie Mercury – L’uomo dietro il mito

03:50 – George Michael – Dentro lo scandalo

20:00 – Little Big Italy 6′ Stagione Ep.2

21:25 – A Kind of Magic – Queen in concerto

23:10 – Queen in concerto – Wembley 1986

00:40 – Queen – Hungarian Rhapsody Live in Budapest

02:15 – Freddie Mercury – L’uomo dietro il mito

03:50 – George Michael – Dentro lo scandalo

Cielo

19:15 – Affari al buio Il bottino dei pirati

19:45 – Affari al buio Tesoro nascosto

20:15 – Affari di famiglia Questa stufa non mi stufa!

21:15 – Ritorno al Marigold Hotel

23:30 – Anna, quel particolare piacere

01:30 – La cultura del sesso Tokyo

02:15 – Il piacere è donna

03:15 – The Black Full Monty – Divertimento oltre misura

19:15 – Affari al buio Il bottino dei pirati

19:45 – Affari al buio Tesoro nascosto

20:15 – Affari di famiglia Questa stufa non mi stufa!

21:15 – Ritorno al Marigold Hotel

23:30 – Anna, quel particolare piacere

01:30 – La cultura del sesso Tokyo

02:15 – Il piacere è donna

03:15 – The Black Full Monty – Divertimento oltre misura

La7

20:00 – TG LA7

21:00 – A qualcuno piace caldo

23:30 – Come uccidere vostra moglie

01:35 – Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata

03:00 – LA7 DOC –

03:40 – I girasoli

04:15 – L’Aria Che Tira – Diario (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Padre Brown

19:05 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:40 – Miss Marple – 4a Stagione

01:20 – I menù di Benedetta

Food Network

18:10 – Le ricette del convento 3′ Stagione Ep.1

18:45 – Le ricette del convento 3′ Stagione Ep.7

19:20 – Le ricette del convento 3′ Stagione Ep.2

19:55 – Le ricette del convento 3′ Stagione Ep.4

20:30 – Le ricette del convento 3′ Stagione Ep.8

21:05 – Pizza Hero – La sfida dei forni 1′ Stagione Ep.1

22:20 – Pizza Hero – La sfida dei forni 2′ Stagione Ep.4

23:35 – Pizza Hero – La sfida dei forni 1′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

18:30 – MAJOR CRIMES V – CATTIVO SANGUE

19:23 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI I – ISTINTO MATERNO

20:16 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI I – IL PIANO

21:10 – Maigret e l’arrampicatrice sociale – 1 PARTE

22:01 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:02 – METEO.IT

22:04 – Maigret e l’arrampicatrice sociale – 2 PARTE

22:57 – POIROT II – IL BALLO IN MASCHERA

GIALLO TV

18:15 – Il Commissario Gamache – Misteri a Three Pines 1′ Stagione Ep.6

19:20 – L’ispettore Barnaby 23′ Stagione Ep.3

21:10 – I misteri di Murdoch – C’era Una Volta Il Natale Di Murdoch

22:55 – I misteri di Murdoch – A casa per le feste

00:45 – Modern Murder – Due detective a Dresda 1′ Stagione Ep.10

02:35 – Delitti di provincia 1′ Stagione Ep.6

03:25 – Delitti di provincia 1′ Stagione Ep.4

04:20 – Delitti di provincia 1′ Stagione Ep.5

Rai Premium

18:00 – Ali’ Baba’ e i 40 ladroni

21:20 – Le mille e una notte – Aladino e Sherazade

00:50 – La Stella della porta accanto

03:05 – Piloti

03:25 – Crociere di nozze: Sardegna

05:00 – Ricominciare

05:25 – Ricominciare

05:50 – Angelo il custode

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:10 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:50 – Chi cerca trova 13′ Stagione Ep.15

19:45 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.23

20:40 – Chi cerca trova 16′ Stagione Ep.8

21:35 – Chi cerca trova 16′ Stagione Ep.9

22:30 – Chi cerca trova 16′ Stagione Ep.10

23:25 – Chi cerca trova 16′ Stagione Ep.11

00:20 – Chi cerca trova 16′ Stagione Ep.12

01:15 – Chi cerca trova 16′ Stagione Ep.13

TV2000

18:27 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:54 – Documentario

20:15 – Tg 2000

20:30 – Messaggio Presidente

20:45 – Tg 2000

21:00 – Santa Messa

22:24 – La Sacra Famiglia

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – The FBI

22:00 – La Salute Vien Mangiando

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – Maratona In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

01:00 – Visioni Di Francia

02:00 – Un Amore Di Stadio

02:30 – L’Argonauta

03:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

04:00 – Atlante

VH1

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – VH1 Official Chart 2023

22:00 – Happy New Year!

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – SARTANA NELLA VALLE

21:15 – LE COLT CANTARONO LA MORTE

23:00 – MOTORPAD TV

23:30 – UN UOMO, UN CAVALLO, UNA PISTOLA

01:30 – PROGRAMMAZIONE NOTTURNA

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Diamoci Una Mano

20:30 – Motor – Cube

21:00 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Circus!

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – Destinazione Svizzera

23:30 – Diamoci Una Mano

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:01 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

20:00 – Programma Sportivo

21:00 – I Sognatori

22:00 – Storie

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:01 – La Vetrina Dell’Auto

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

20:00 – Programma Sportivo

21:00 – I Sognatori

22:00 – Storie

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Il giardino di Albert L’apocalisse dei dinosauri, l’ultimo giorno

19:00 – Il Quotidiano

19:20 – Lo Specchio – Ospite: Don Marco Pozza

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo

20:40 – Aspettando Mezzanotte

La2

19:25 – Benvenuto Presidente!

21:05 – Sole a catinelle

22:30 – Come un gatto in tangenziale

00:05 – Questione di karma

01:35 – La mia banda suona il pop

03:05 – Hockey: Coppa Spengler 2023 – Finale (R)

03:45 – Il Quotidiano (R)

04:05 – Telegiornale

Rai Sport +HD

18:40 – Pallavolo

21:10 – Calcio: Mondiali femminili

22:10 – Atletica Leggera Atletica. Bo Classic

23:30 – Sci Di Fondo

00:45 – Sci Di Fondo

02:05 – Basket femminile

04:00 – Tg Sport Speciale TG Sport. Bettega Tribute

SuperTennis

18:00 – United Cup (replica Auger Aliassime vs Jarry

20:00 – United Cup (replica) Fritz vs Norrie

22:30 – United Cup (replica) Zhang vs Djokovic

00:30 – LIVE United Cup Vekic vs Helgo

02:00 – LIVE United Cup Coric vs Ruud

03:00 – LIVE United Cup Hurkacz vs Davidovich Fokina

05:00 – LIVE United Cup Swiatek vs Tomljanovic

Euro Sport

18:00 – Sci di fondo Tour de Ski Dobbiaco. 10 km Tecnica Classica F

19:00 – Sci di fondo Tour de Ski Dobbiaco. 10 km Tecnica Classica M

21:00 – Sci di fondo Tour de Ski Dobbiaco. 10 km Tecnica Classica F

21:30 – Magazine Novak Unmasked

22:30 – Magazine A Voyage Of Discovery The Ocean Race

00:30 – Magazine A Voyage Of Discovery The Ocean Race

01:30 – Rubrica La casa delle Olimpiadi World at their Feet

02:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi Paris La Vie Sportive

SportItalia

18:00 – Blab Live (diretta)

18:30 – Calciomercato Live 2a parte (diretta)

20:00 – Hard Trek

20:30 – Rally Dreamer

21:00 – Gremio-Fluminense (diretta)

23:00 – Si Live 24 (diretta)

23:30 – Flamengo-San Paolo (diretta)

01:30 – Si Live 24 (diretta)

Rai Gulp

18:05 – The Jungle Book safari

18:20 – Facciamo con-fusione!

18:45 – La famiglia Skrokkiazeppi

18:55 – La famiglia Skrokkiazeppi

19:10 – Marta ed Eva 2

19:35 – Idefix e gli irriducibili

19:50 – Cars Toons

19:55 – Cars Toons

Rai YoYo

18:00 – Bluey

18:05 – Bluey

18:15 – Bluey

18:20 – Bluey

18:30 – Masha e Orso

18:40 – I Racconti di Masha

18:45 – Hello Kitty Super Style

18:55 – Hello Kitty Super Style

Boing

19:10 – Super Bunny in orbita

20:50 – Looney Tunes Show

21:50 – Doraemon

01:30 – Dragon Ball Super

04:20 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Blaze e le Megamacchine

18:25 – Blaze e le Megamacchine

18:55 – Batwheels – nuova serie

19:25 – Bug Bunny Costruzioni – nuova serie

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Simone

21:15 – Batwheels – nuova serie

Frisbee

18:20 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.16

18:45 – Vera e il regno dell’arcobaleno 3′ Stagione Ep.7

19:05 – Vera e il regno dell’arcobaleno 3′ Stagione Ep.8

19:30 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.17

19:55 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.18

20:10 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.19

20:35 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.20

21:00 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.21

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.45

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.46

18:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.47

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.48

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.49

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.50

19:15 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.8

19:40 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.9

DeaKids

18:15 – Il barbiere pasticciere Ep. 5

18:25 – Il barbiere pasticciere Ep. 6

18:35 – Il barbiere pasticciere Ep. 7

18:40 – Il barbiere pasticciere Ep. 8

18:55 – Il Barbiere pasticciere La mascotte del barbiere

19:05 – Il Barbiere pasticciere Una fidanziata per Pan Barbiere

19:15 – Il Barbiere pasticciere La dieta della Regina

19:30 – New School Anna-Robotica

Super

18:10 – La vera casa dei Loud

18:30 – La vera casa dei Loud

19:00 – K.C. Agente Segreto

19:30 – K.C. Agente Segreto

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Henry Danger

21:15 – Henry Danger

Rai 5

18:45 – Rai News Giorno

18:50 – Balletto: Coppe’lia

21:00 – Rai 5 Classic

21:15 – Les E’toiles

22:55 – Operetta: La vedova allegra

00:45 – Una intima convinzione

02:30 – Rai News Notte

02:35 – Di la’ dal fiume e tra gli alberi

Rai Storia

18:25 – L’Italia vista dagli americani

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Cortoreale – Gli anni e gli autori del documentario italiano

19:55 – Il giorno e la Storia

20:15 – Scritto, letto, detto

20:25 – set – TANTArai

20:30 – Passato e presente

21:10 – Il nemico alle porte

Rai Scuola

18:00 – William Blake – La visione e l’infinito

20:00 – Oasi

21:00 – La vita segreta del Caos

22:00 – Contenitore Doc Divulgativi

22:55 – Isole – Prodigi dell’evoluzione

23:45 – FUTURO 24

00:00 – Di là dal fiume e tra gli alberi

01:00 – Pasteur e Koch un duello nel mondo dei

Motor Trend Italia

19:00 – Affari a quattro ruote Francia 6′ Stagione Ep.8

20:05 – Affari a quattro ruote Francia 6′ Stagione Ep.9

21:10 – Affari a quattro ruote Francia 6′ Stagione Ep.10

22:15 – Cantieri impossibili: Germania – 1^TV 3′ Stagione Ep.15

23:10 – Cantieri impossibili: Germania 3′ Stagione Ep.14

00:05 – Cantieri impossibili: Germania 3′ Stagione Ep.9

01:00 – Cantieri impossibili: Germania 3′ Stagione Ep.10

01:50 – Affari a quattro ruote World Tour 2′ Stagione Ep.4

DMAX

18:40 – Vado a vivere nel bosco 5′ Stagione Ep.2

20:30 – Border Control Italia 1′ Stagione Ep.3

21:25 – Operazione N.A.S. 2′ Stagione Ep.6

23:15 – Operazione N.A.S. 4′ Stagione Ep.6

00:10 – Operazione N.A.S. 2′ Stagione Ep.5

02:00 – Avamposti – Uomini in prima linea 2′ Stagione Ep.1

03:30 – Lockup: sorvegliato speciale 14′ Stagione Ep.15

04:20 – Lockup: sorvegliato speciale 14′ Stagione Ep.16

Focus TV

18:00 – VERSO L’ALDILA’ RITI, MISTERI E CREDENZE DEGLI ANTICHI VICHINGHI

19:00 – I DISASTRI CHE HANNO CAMBIATO IL MONDO IL CATACLISMA PIU DEVASTANTE DEGLI USA

20:00 – VISTI DAL CIELO – MISTERI DI QUESTO MONDO II – ANTICHE CIVILTA’

21:05 – ALIENI – PRIMO CONTATTO

22:00 – ALIENI – PRIMO CONTATTO

23:00 – La vera storia del segnale wow

23:50 – TGCOM24 BREAKING NEWS

23:55 – METEO

RealTime

18:10 – Tutti in pista con Joey&Rina

18:40 – Il boss delle cerimonie Lucia e Salvatore

19:15 – Il boss delle cerimonie La Comunione di Giuseppe

19:50 – Il boss delle cerimonie Graziana e Michele

20:20 – Il boss delle cerimonie Il battesimo di Alfonso

20:55 – Il castello delle cerimonie Sant’Antonio

21:30 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Anna e Domenico

22:00 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Veronica e Gianni

Discovery Channel

18:00 – Uomini di pietra Ep. 4

19:00 – Uomini di pietra Ep. 5

20:00 – Uomini di pietra Ep. 6

21:00 – La mia vita è uno zoo Cucciolo in arrivo Prima TV

21:55 – La mia vita è uno zoo Il santuario

22:55 – La mia vita è uno zoo La capra

23:55 – Disastri in orbita Incendio a bordo

00:45 – Disastri in orbita Naufragio nello spazio

Sky Uno

18:35 – MasterChef Italia Ep. 5

19:55 – MasterChef Italia Ep. 6

21:15 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Lisbona Prima TV

22:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Oltrepo

23:45 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Lisbona

00:55 – Elodie Show 2023

02:20 – MasterChef Italia Ep. 5

03:40 – MasterChef Italia Ep. 6

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

18:55 – Spider-Man: Homecoming

21:15 – Super Mario Bros – Il film

22:55 – Shazam! Furia degli Dei

01:10 – Retribution

02:45 – Il premio

04:25 – Gasoline Alley

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

18:45 – Harry Potter e i doni della morte: Pt.2

21:00 – Harry Potter: Return to Hogwarts

22:50 – Harry Potter e la pietra filosofale

01:25 – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

03:45 – Harry Potter e l’Ordine della Fenice

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

19:15 – Il sapore del successo

21:00 – I ponti di Madison County

23:20 – La febbre del sabato sera

01:25 – Amore senza confini – Beyond Borders

03:35 – Per sfortuna che ci sei

05:10 – Passengers

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:15 – Capodanno a New York

21:15 – Vacanze ai Caraibi

23:00 – Cosa fai a Capodanno?

00:40 – Green Book

02:50 – Il mago di Oz (Vers. Rest.)

04:30 – Lo schiaccianoci e il flauto magico

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

19:10 – Detective Knight – La notte del giudizio

21:00 – Detective Knight – Giorni di fuoco

22:45 – Detective Knight – Fine dei giochi

00:25 – Sin City

02:30 – Sin City – Una donna per cui uccidere

04:15 – Direct Contact

05:45 – Le ultime 24 ore

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV