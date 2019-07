Programmi tv 31 luglio 2019: film e telefilm

Su Rai Uno Superquark; su Italia 1 Battiti live; su Canale 5 Manifest. Guida ai programmi Tv della serata del 31 luglio

Al centro della programmazione televisiva di mercoledì 31 luglio troviamo Superquark, in onda su Rai Uno alle ore 20.25. In questa quinta puntata Il documentario naturalistico della BBC, ci porterà in India, nella riserva di Bandhavgarh, che grazie a una fitta giungla piena di stagni e ricca di prede, rappresenta l’habitat perfetto per uno dei felini più affascinanti: la tigre. La riserva ne ospita più di 80 esemplari. Raj Bhera è uno di questi. É diventata da poco madre di 4 cuccioli. Le telecamere della BBC l’hanno seguita per 220 giorni, osservandola mentre pattuglia il territorio per difendere i confini, e si appresta a cacciare a poca distanza dalla tana per sfamare e proteggere la prole.

Passiamo ai film. Su Rai Due appuntamento con Elementary. Nell’odierno episodio (Nei boschi; ore 21.20) una ragazza pugnalata alle spalle, un contrabbandiere di liquori ed un maiale: tre morti, ammazzati dallo stesso assassino, ma il vero obiettivo potrebbe essere un altro. Odin Reichenbach rivela a Sherlock e Joan che il vero motivo per cui li vuole ingaggiare è perché facciano parte del gruppo di coloro che lo aiutano ad impedire delle tragedie. Alle 22.55 Blood and Treasure: il padre di Danny, ex criminale, sta per morire. Per poterlo trasferire in un vero ospedale, Danny accetta di collaborare con l’F.B.I. per rintracciare dei dipinti rubati anni prima proprio dal padre.

Su Canale 5 triplo appuntamento con la serie Manifest. Nel primo episodio (ore 21.18, Avvicinamento autorizzato) tutti i passeggeri, portati in un luogo segreto sulla spiaggia, sono in stato catatonico. Uno di loro si risveglia, ma non ricorda nulla della propria vita. Nel secondo (ore 22.03, Aggiornamento), Michaela convince Zeke a seguirla e lo ospita a casa sua, anche se lui si rifiuta di mettersi in contatto con la sua famiglia. Adrian ha fondato una setta. Nel terzo (Atterraggio brusco; ore 22.56) Griffin, il rapinatore finito nel fiume con il furgone, viene ritrovato vivo dopo piu’ di tre giorni. Sara’ forse lo stesso fenomeno dei passeggeri del volo 828?

Per l’intrattenimento, su Italia 1 dalle 21.11 Battiti live. Artisti italiani e internazionali si esibiscono in questa kermesse musicale itinerante che anima le piazze di Puglia e Basilicata. Su Rete 4 dalle 22.30 SMS-Sotto mentite spoglie, diretto ed interpretato da Vincenzo Salemme, con Giorgio Panariello ed Enrico Brignano. Una commedia degli equivoci piena di situazioni divertenti.

E per finire, uno sguardo ai canali minori. Su Rai 4 alle 21.15 va in onda il film Addio fottuti musi verdi. Il trentenne Ciro non trova lavoro e, su consiglio dell’amico Fabio, carica il curriculum su un sito che promette di spedirlo nello spazio. Quella notte il ragazzo viene rapito dagli alieni che intendono assumerlo. Ma l’interessamento degli alieni al pianeta Terra ha un ché di sospetto. Su Rai Movie dalle 21.10 Manhattan, terzo millennio. In rotta con la figlia e senza dimora, George scopre come ricucire i pezzi della propria vita grazie a un nuovo amico, incontrato in un centro per homeless.