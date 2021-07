Su Canale 5 Sapore di te, su Italia 1 Monza – Juventus, Sky Cinema proponte Blackbird. Guida ai programmi Tv della serata del 31 luglio 2021

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 31 luglio 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.20 Tutti lo sanno. In occasione del matrimonio della sorella, Laura torna con i figli nel proprio paese natale nel cuore di un vigneto spagnolo. Ma alcuni avvenimenti inaspettati turberanno il suo soggiorno facendo riaffiorare un passato rimasto troppo a lungo sepolto. Su Rai 4 alle 21.10 Dogman. Marcello, toelettatore di cani, commette piccoli crimini per Simoncino, un ex pugile che terrorizza il quartiere. Gli abusi del criminale, però, spingono l’uomo a prendere in mano la situazione. Su Rai Movie dalle 21.20 Qualcosa di speciale. Per affrontare la scomparsa della moglie, Burke ha scritto un libro legato alla solitudine. Il successo inaspettato del testo lo ha trasformato in un vero e proprio guru dell’elaborazione del lutto. Su Canale 5 dalle 21.32 Sapore di te. 1984: amori estivi e tradimenti a Forte dei Marmi. Su Sky Cinema dalle 21.15 Blackbird – L’ultimo abbraccio. Lily, una madre malata terminale, si prodiga per riunire tutta la sua famiglia per un’ultima volta prima di morire. Su Sky cinema 2 alle 21.15 Friends with Kids. Jason e Julie, una coppia di trentenni, decidono di avere un figlio rimanendo soltanto amici dopo aver visto come, laddove c’era una storia d’amore, l’arrivo della prole abbia devastato i rapporti. Su Iris dalle 21 Rischio totale. Carol Hunnicut, direttrice di una rivista, accetta l’invito a cena di un distinto corteggiatore, salendo prima per un momento nel lussuoso appartamento di lui. Qui, atterrita, assiste involontariamente, non vista, all’assassinio dell’ospite.

TELEFILM

Su Rete 4 dalle 21.29 Una vita. Mendez riferisce a Felipe come procedono le indagini sull’omicidio di Marcia e gli confida che fra i sospettati c’e’ anche Genoveva. Felipe é fuori di se’

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 The Voice Senior. Dopo il grande successo ottenuto in autunno, Rai 1 ripropone The Voice Senior, un grande show per tutta la famiglia, che vede protagonisti cantanti over 60 di spiccato talento e con storie straordinarie. Quattro – coach (Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino), competono per conquistare i loro talenti preferiti, formare le squadre e selezionare poi i talenti più meritevoli da far accedere alla finale, in cui verrà decretato il vincitore.

SPORT

Su Rai Due dalle 21.05 Il circolo degli anelli, resoconto della giornata olimpica. Su Italia 1 dalle 20.33 Monza – Juventus, amichevole pre-campionato valida per il Trofeo Berlusconi.

Guida tv di sabato 31 luglio: i programmi della sera

Rai 1

18:00 – Amore in quarantena

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechete’

21:25 – The Voice Senior

00:00 – Tg1 Sera

00:05 – La ballerina del Bolshoi

01:40 – Rai – News24

Rai 2

18:05 – Tg2 L.I.S.

18:10 – Tokyo Best of

20:30 – Tg2

21:05 – Il circolo degli anelli

23:40 – Record

00:30 – Go Tokyo

01:30 – Olimpiadi Tokyo 2020

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:30 – Che ci faccio qui

21:20 – Tutti lo sanno

23:40 – Tg Regione

23:45 – Tg3

Rai 4

18:20 – MacGyver 5

19:05 – Scorpion 4

19:50 – Scorpion 4

20:40 – Scorpion 4

21:20 – Dogman

23:10 – Wonderland – Il Giallo e la Nera

23:20 – L’alligatore

01:10 – Chiudi gli occhi

Canale 5

18:45 – CONTO ALLA ROVESCIA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CONTO ALLA ROVESCIA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:21 – SAPORE DI TE – 1 PARTE

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL VERO COLPEVOLE

20:30 – MONZA-JUVENTUS – XXV TROFEO LUIGI BERLUSCONI

23:01 – THE RIVER WILD-IL FIUME DELLA PAURA – 1 PARTE

23:50 – TGCOM

23:53 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:24 – PSYCH – I GUERRIERI DEL FINE SETTIMANA

19:19 – PSYCH – LA CASA STREGATA

20:15 – THE BIG BANG THEORY VII – LA TRASMUTAZIONE DI PROTON

20:42 – THE BIG BANG THEORY VII – LA DISSOLUZIONE DEL GORILLA

21:04 – ENEMIES CLOSER: NEMICI GIURATI – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – ENEMIES CLOSER: NEMICI GIURATI – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 17- PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – UNA VITA – 1219 – II PARTE – 1aTV

22:15 – UNA VITA – 1220 – 1aTV

23:05 – UNA VITA – 1221 – I PARTE – 1aTV

23:37 – GLI ABBRACCI SPEZZATI – 1 PARTE

Cine 34

19:02 – A CENA CON… – LA FIDANZATA DI PAPA’

21:00 – BUON FUNERALE AMIGOS… PAGA SARTANA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – BUON FUNERALE AMIGOS… PAGA SARTANA – 2 PARTE

22:55 – SONO SARTANA, IL VOSTRO BECCHINO

01:03 – B – NIGHT – PRESTAZIONE STRAORDINARIA

02:49 – 100 RAGAZZE PER UN PLAYBOY

Rai Movie

19:15 – The Code

21:10 – Qualcosa di speciale

23:05 – Non buttiamoci giu’

00:45 – Once We Were Strangers

02:25 – Comportamenti molto… cattivi

03:55 – Gran varieta’

05:00 – L’impossibilita’ di essere normale

Paramount Network

19:00 – Kate e Leopold

21:10 – Will Hunting – Genio Ribelle

23:00 – Tutte le cose che non sai di lui

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 5 Episodio 15

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 5 Episodio 16

03:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali Stagione 5 Episodio 17

04:00 – Cassandre – Controcorrente

Iris

19:04 – INTERCEPTOR (MAD MAX)

21:00 – RISCHIO TOTALE

23:09 – SPY

01:30 – THE REUNION

02:59 – CIAKNEWS

03:02 – TERRE NUOVE

04:39 – IL PASSO SOSPESO DELLA CICOGNA

TV8

18:00 – Paddock Live Pre Qualifiche Differita

18:30 – F1 GP Ungheria (Qualifiche, da Budapest) Differita

19:45 – Paddock Live Post Qualifiche Differita

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

21:30 – Api assassine

23:30 – 47 Metri

01:15 – Delitti: famiglie criminali Il mistero del calciatore

02:15 – Scomparsi Federica

Italia 2

18:05 – SIGNIFICANT MOTHER – CHI FA IL PAPA’?

18:35 – SIGNIFICANT MOTHER – NAUFRAGIO DA SBALLO

19:00 – SIGNIFICANT MOTHER – BRUNCH E MIMOSA

19:25 – SIGNIFICANT MOTHER – L’AMORE AI TEMPI DI INTERNET

19:55 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – SIRENA NEL MIRINO

20:20 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – UNA SIRENA DA SALVARE

20:45 – TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE – CORSA CONTRO IL TEMPO

21:15 – AMITYVILLE III

La 5

21:10 – CANTINA WADER – IL NUOVO CAMMINO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – CANTINA WADER – IL NUOVO CAMMINO – 2 PARTE

23:05 – TEMPTATION ISLAND

02:20 – IL SEGRETO XXVIII – L’ALBUM DEI RICORDI – 1807

03:10 – IL SEGRETO XXVIII – L’ALBUM DEI RICORDI – 1808

03:55 – IL SEGRETO XXVIII – L’ALBUM DEI RICORDI – 1809

NOVE

18:15 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.9

19:10 – Professione assassino 1′ Stagione Ep.10

20:05 – I migliori Fratelli di Crozza 8′ Stagione Ep.1

21:40 – Madeleine Mc – Cann – L’ultimo sospetto

00:00 – Azzurri – La notte dei campioni – 1^TV 1′ Stagione Ep.9

00:25 – Naked Attraction Italia 1′ Stagione Ep.9

01:40 – Airport Security Spagna 5′ Stagione Ep.3

02:15 – Ho vissuto con un killer 3′ Stagione Ep.3

Cielo

18:00 – Tiny House World Ep. 3

18:30 – La seconda casa non si scorda mai Marche – I tesori del Conero

19:15 – Affari al buio Affari terapeutici

19:45 – Affari al buio Indumento fuori taglia, che bello!

20:15 – Affari di famiglia Magnum P.I.

20:45 – Affari di famiglia Copione del Padrino

21:15 – La ragazza di Trieste

23:15 – Naked

La7

19:55 – Il meteo della sera –

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Downton Abbey – Stagione 4

00:45 – TG LA7 Notte

00:55 – In Onda

01:40 – Little Murders

05:00 – Omnibus Dibattito (r)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – L’ingrediente perfetto

19:00 – Inseparabili – Storie a 4 zampe

19:40 – I menù di Benedetta

21:00 – Lie to me – Battere il diavolo

01:40 – The Dr. Oz Show – 9 Edizione

03:20 – I menù di Benedetta

05:10 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:00 – Law & Order: Criminal Intent Stagione 1 Episodio 11

19:00 – Law & Order: Criminal Intent Stagione 1 Episodio 12

19:50 – Law & Order: Criminal Intent Stagione 1 Episodio 13

20:40 – Law & Order: Criminal Intent Stagione 1 Episodio 14

21:30 – Soko – Misteri tra le Montagne Stagione 15 Episodio 502

22:30 – Soko – Misteri tra le Montagne Stagione 15 Episodio 503

23:30 – Yellowstone Stagione 2 Episodio 03

00:30 – Yellowstone Stagione 2 Episodio 04

Food Network

18:20 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.1

19:20 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.3

20:20 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.2

21:20 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.4

22:20 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.3

23:20 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.5

00:20 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.4

01:20 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep.6

TOP CRIME

18:20 – THE MYSTERIES OF LAURA II – CALDO MORTALE

19:15 – THE MYSTERIES OF LAURA II – ISTINTO MATERNO

20:15 – THE CLOSER IV – IL POTERE DELL’AVVOCATO

21:10 – Poirot a Styles Court – 1 PARTE

21:56 – TGCOM24

21:57 – METEO.IT

21:59 – Poirot a Styles Court – 2 PARTE

23:05 – POIROT I – IL RAPIMENTO DEL PRIMO MINISTRO

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 12′ Stagione Ep.7

21:10 – Cherif 1′ Stagione Ep.3

22:10 – Cherif 1′ Stagione Ep.4

23:15 – Grantchester 4′ Stagione Ep.1

00:10 – Grantchester 4′ Stagione Ep.2

01:05 – L’Ispettore Gently 2′ Stagione Ep.1

02:55 – Svanite nel nulla 1′ Stagione Ep.2

03:50 – Svanite nel nulla 1′ Stagione Ep.3

Rai 5

18:10 – Dentro le note

19:10 – Rai News Giorno

19:15 – Dentro le note

20:15 – Visioni

20:45 – Il cielo, la terra, l’uomo

21:15 – Teatro: Bello di papa’

22:45 – Performing Italy

23:00 – Performing Italy

Rai Premium

18:40 – Il paradiso delle signore

19:25 – Carosello Carosone

21:20 – Nero a meta’ 2

23:15 – Io sono Mia

01:10 – I ragazzi del muretto 3

02:15 – I ragazzi del muretto 3

03:15 – La nuova Squadra

04:05 – La nuova Squadra

Mediaset Extra

18:35 – COLORADO

21:10 – FESTIVALBAR ’01

23:15 – FESTIVALBAR 2000

01:15 – FESTIVALBAR 2000 – FESTIVALBAR ’00.

03:03 – TGCOM24

03:05 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

03:25 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

03:45 – C’ERAVAMO TANTO AMATI

Donna TV

18:00 – PILLOLE DI SAPORI

18:30 – Veronica Il Volto Dell´amore

19:30 – WEEK END

20:00 – Top Model

20:45 – GOURMET

21:00 – Street Legal

22:00 – Mi Amor

22:30 – SENORITA ANDREA

TV2000

18:19 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:47 – TG 2000

19:22 – Santa Messa

20:22 – Santo Rosario

20:51 – TG 2000

21:18 – Soul

21:50 – Banana

23:15 – Nel Mezzo del Cammin

VH1

18:00 – Top Chart Summer 2011

19:00 – VH1 Happy Birthday

20:00 – Ridiculousness Italia Stagione 1 Episodio 15

20:30 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 01

21:00 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 02

21:30 – Ridiculousness Italia Stagione 2 Episodio 03

22:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 6 Episodio 09

22:30 – Ridiculousness: Veri American Idiots Stagione 6 Episodio 10

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA’

19:00 – THE COACH

19:30 – CHRONO GP

20:00 – CASALOTTO

20:45 – CALCIO MERCATO ESTATE

23:30 – CHRONO GP

00:00 – FEDERAL PROTECTION

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – IL GIOCO DEL MONDO 2013 – MAURIZIO NICHETTI

21:00 – DOPPIO GIOCO

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – BOROTALK SUPERARE I PROPRI LIMITI

21:00 – SVIZZERA E DINTORNI: IN CAMMINO SUL CRINALE

22:00 – FILO DIRETTO CURE DOMICILIARI E BADANTI SVIZZERITUDINE

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri Programma tutto a disegni animati

18:30 – Strada regina

18:55 – Il Quotidiano Flash Le notizie della Svizzera italiana

19:00 – Diario giapponese – Fra tè e samurai di Davide Demichelis e Alessandro Rocca

19:30 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

La2

19:10 – Automobilismo: Formula Uno 2021 – Gran Premio d’Ungheria (R) Prove ufficiali Da Budapest Differita

20:25 – Calcio: Super League 2021/2022 – Young Boys – Grasshopper Da Berna

22:25 – The Blacklist – Bastien Moreau: conclusione Stagione 6, episodio 12

23:10 – The Blacklist – Robert Vesco Stagione 6, episodio 13

23:55 – Calcio: Super League 2021/2022 – Young Boys – Grasshopper (R) Da Berna

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:00 – Tour de France

19:00 – Perle di Sport

19:30 – Mountain Bike

20:00 – Calcio

22:00 – Calcio

23:45 – Giro d’Italia

00:45 – Memory – Rai Sport

02:00 – Giro d’Italia

Rai Sport

18:00 – Tour de France

19:00 – Perle di Sport

19:30 – Mountain Bike

20:00 – Calcio

22:00 – Calcio

23:45 – Giro d’Italia

00:45 – Memory – Rai Sport

02:00 – Giro d’Italia

SuperTennis

18:15 – Supertennis Today

18:30 – ATP 250 Atlanta (replica)

20:45 – Supertennis TG

21:00 – LIVE ATP 250 Atlanta

23:00 – ATP 250 Kitzbuhel (replica)

00:00 – LIVE ATP 250 Atlanta

02:00 – WTA 250 Gdyna (replica)

04:00 – ATP 250 Umago (replica)

Euro Sport

18:30 – Tennis Australian Open 2021 Semifinali M (da Melbourne, Australia)

20:30 – Ciclismo Tour de France 13a tappa. Nimes – Carcassonne (219,9 km)

22:30 – Biliardo The Masters 2021 David Gilbert – John Higgins (Semifinali)

00:00 – Rally European Rally Championship Sintesi della stagione

01:00 – Rubrica ERC All Access

01:30 – Tennis Australian Open 2021 Semifinali F (da Melbourne, Australia)

03:00 – Tennis Australian Open 2021 Finale M

04:30 – Biliardo The Masters 2021 Bingtao Yan – John Higgins (Finale)

SportItalia

18:00 – Golfmania

18:30 – Si Motori

19:00 – Calcio a 5 Finali Under 19

21:00 – Speedway Repubblica Ceca

22:30 – Magazine ACI Sport

23:00 – Calciomercato Live Week end

00:30 – Sportitalia News

01:00 – Calciomercato Live Week end

Rai Gulp

18:05 – Lost in Oz

18:30 – Marvel’s Avengers: Black Panther

18:55 – A casa di Raven

19:20 – E’ arrivata la felicita’

19:25 – Lucas etc.

19:30 – Lucas etc.

19:40 – Lucas etc.

19:50 – Jams 3

Rai YoYo

18:00 – Bing

18:10 – Bing

18:15 – Bing

18:25 – Bing

18:30 – Masha e Orso – Filastrocche per Tutti

18:35 – Masha e Orso – Filastrocche per Tutti

18:40 – Le Canzoni di Masha

18:45 – Masha e Orso

Boing

18:45 – Clarence ®

19:30 – Clarence ®

19:50 – Craig ®

20:50 – Lego Jurassic World new

21:45 – L’isola degli Eroi S1+S2+Spagna

22:10 – Adventure Time – Missione Finntastica Dragon Ball Super 2

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

02:40 – Mr Bean

Cartoonito

18:00 – Paw Patrol

18:15 – Paw Patrol

18:40 – Deer Squad – nuova serie in Prima Tv Free

19:10 – Blaze e le Megamacchine

19:35 – Blaze e le Megamacchine

20:00 – Doraemon

20:30 – Doraemon

20:55 – Doraemon

Frisbee

18:05 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.7

18:25 – Curioso come George 2′ Stagione Ep.8

18:40 – Curioso come George 13′ Stagione Ep.10

19:05 – Magiki 1′ Stagione Ep.11

19:25 – Magiki 1′ Stagione Ep.12

20:00 – Yoko 1′ Stagione Ep.43

20:10 – Yoko 1′ Stagione Ep.20

20:30 – Yoko 1′ Stagione Ep.44

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.47

18:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.48

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.49

18:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.50

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.51

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.52

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.1

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.2

DeaKids

18:20 – Trolls: la festa continua! La pianta carnivora / Liti tra sorelle

18:45 – Trolls: la festa continua! Il gioco dei troni / Branch si rilassa

19:10 – Robin Hood alla conquista di Sherwood Lo spirito del tumulo

19:25 – Robin Hood alla conquista di Sherwood Marian sale al trono

19:35 – Mako Mermaids – Vita da tritone Zac torna a Mako

20:05 – Mako Mermaids – Vita da tritone La leggenda del tridente

20:35 – Mako Mermaids – Vita da tritone I bracciali dell’oceano

21:00 – Unlockdown Election Day

Super

18:15 – Spyders

18:40 – Spyders

19:05 – Danger Force

19:30 – Danger Force

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

HGTV – HOME GARDEN TV

18:40 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.13

19:35 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.5

20:30 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.5

21:25 – Casa su misura 5′ Stagione Ep.9

22:20 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.16

23:15 – Casa su misura 4′ Stagione Ep.7

00:10 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.4

01:05 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.3

Rai Storia

18:30 – Stefania Rotolo

19:25 – Rai News Giorno

19:30 – Storie contemporanee. La ricerca storica in Italia

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Scritto, letto, detto

20:30 – Passato e presente

21:10 – Il Disordine

23:00 – In viaggio con Che Guevara

Motor Trend Italia

18:15 – Affari a quattro ruote Francia 4′ Stagione Ep.3

19:20 – Affari a quattro ruote Francia 4′ Stagione Ep.2

20:25 – Vintage Garage 1′ Stagione Ep.3

21:20 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.9

22:15 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.12

23:15 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.13

00:10 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.4

01:05 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.5

DMAX

18:30 – Life Below Zero 3′ Stagione Ep.10

19:30 – Border Security: America Latina 1′ Stagione Ep.5

21:25 – Animal Fight Club – 1^TV 5′ Stagione Ep.8

22:20 – Animal Fight Club 5′ Stagione Ep.7

23:15 – Cacciatori di fantasmi – 1^TV 11′ Stagione Ep.12

00:10 – Cacciatori di fantasmi 11′ Stagione Ep.11

01:05 – Cacciatori di fantasmi 10′ Stagione Ep.9

02:00 – Cacciatori di fantasmi 10′ Stagione Ep.10

Focus TV

18:00 – MEGA METRO – AI POSTI DI COMBATTIMENTO

19:00 – Notre-Dame: SFIDA ALL’ETERNITA’

20:15 – CLIMA PAZZO, PAZZO CLIMA I

21:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES III – MORTE DALL’ALTO

22:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES I – PEZZI MANCANTI

23:15 – AMERICA: UN ANNO NELLA NATURA SELVAGGIA – INVERNO – LA STAGIONE PIU’ DURA

00:15 – LE MERAVIGLIE DEL PARCO DI YELLOWSTONE – PARCO DI YELLOWSTONE – LUNGO IL FIUME SELVAGGIO

01:15 – WILD ISRAELE – MOVIMENTI DEL MEDITERRANEO

RealTime

18:15 – Il salone delle meraviglie Du Iu Spic Inglisc

18:45 – Abito da sposa cercasi Puglia Ep. 10

19:30 – Abito da sposa cercasi Puglia Ep. 9

20:15 – Cake Star – Pasticcerie in sfida Treviso

21:30 – Vite al limite: e poi Janine

23:15 – Vite al limite: e poi Bettie Jo e Susan

01:00 – Vite al limite: e poi Melissa Morris

02:45 – Vite al limite Brandi e Kandi

Rai Scuola

18:00 – I Luoghi della Scienza

18:30 – Un romanzo, tante storie

19:00 – Battute

19:10 – Battute

19:30 – Zettel Debate. Fare Filosofia

20:00 – Digital World

20:30 – Erasmus Stories Friendship

20:55 – Memex – Nautilus

LaF

18:15 – RED – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.14

18:45 – RED – Cambio di rotta – Idee Green per tutti 1′ Stagione Ep.15

19:10 – RED – Va’ sentiero: l’Italia a piedi 1′ Stagione Ep.2

19:40 – RED – Va’ sentiero: l’Italia a piedi 1′ Stagione Ep.3

20:10 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.2

20:40 – RED – Scappo dalla città 1′ Stagione Ep.3

21:10 – Brave – Storie di ragazze coraggiose 1′ Stagione Ep.5

22:10 – Alla salute

Discovery Channel

18:10 – The Last Alaskans Tutti sono affamati

19:05 – The Last Alaskans L’ultimo tramonto

20:00 – The Last Alaskans Nell’oscurità

21:00 – Chi cerca trova Ep. 11

21:55 – Chi cerca trova Ep. 6

22:50 – La febbre dell’oro: miniere perdute La scommessa

23:50 – La febbre dell’oro Strada per l’inferno

00:45 – La febbre dell’oro Operazioni ferme

Sky Uno

18:45 – Matrimonio a prima vista Australia Ep. 25

20:00 – Matrimonio a prima vista Australia Ep. 26

21:15 – Mika – Concerto a Versailles

22:35 – Un sogno in affitto Venezia

00:00 – The Royals – Amori a corte Harry e Meghan

00:55 – The Royals – Amori a corte Elisabeth e Margaret

01:50 – Matrimonio a prima vista Australia Ep. 25

03:05 – Matrimonio a prima vista Australia Ep. 26

Sky Cinema 1

19:30 – Quo Vado?

21:15 – Blackbird – L’ultimo abbraccio

23:00 – Bastille Day – Il colpo del secolo

00:40 – Charlie’s Angels (2019)

02:40 – Code Name: Geronimo

04:25 – Running with the Devil – La legge del cartello

SKY Cinema Family

18:05 – Mr Frog – Professor Ranocchio

19:30 – I rubacchiotti

21:00 – Il mio amico Alexis

22:50 – Avventura nello spazio

00:40 – 100X100Cinema

01:00 – Il figlio di Babbo Natale

02:40 – Belle & Sebastien

04:20 – La valle dei cavalieri

Sky Cinema Romance

19:20 – Quel momento imbarazzante

21:00 – Grease – Brillantina

22:55 – Una bionda in carriera

00:35 – Come la prima volta

02:15 – La mia vita a Garden State

04:05 – Miss Potter

05:45 – Closer

Sky Cinema Collection

19:20 – Caccia spietata

21:15 – L’uomo sul treno – The Commuter

23:05 – Kinsey

01:10 – Batman Begins

03:35 – Questo o quello – Speciale

03:50 – Mission

Sky Cinema Action

19:20 – Resident Evil: Afterlife

21:00 – Resident Evil: Retribution

22:40 – The Divergent Series: Insurgent

00:45 – Il grande match

02:40 – Sin City

04:45 – Hero

Fox

18:05 – I Griffin Viaggio in Italia

18:30 – I Simpson Come eravamo… a Springfield

18:55 – I Simpson Accordi bifolchi

19:20 – I Simpson Rom-antìco e Giulié

19:45 – The Big Bang Theory La polarizzazione della conferma

20:10 – The Big Bang Theory La rivelazione del meteorite

20:35 – The Big Bang Theory L’oscillazione della donazione

21:00 – 911 Soccorritori

Premium Cinema

19:32 – The Great Wall

21:15 – COLOMBIANA

23:01 – BLOOD FATHER

00:29 – L’ultima alba

02:29 – Sing

04:15 – Rise of the legend – La nascita della leggenda

Premium Action

18:05 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – CRISI SULLE TERRE INFINITE – PARTE V

18:54 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – INCONTRIAMO LE LEGGENDE!

19:42 – KRYPTON I – SPERANZA

20:30 – KRYPTON I – LA ZONA FANTASMA

21:15 – UNDERCOVER II – UNA NUOVA VITA

22:03 – UNDERCOVER II – DIVIDE ET IMPERA

22:52 – UNDERCOVER II – IDENTITA’ RUBATA

23:40 – SUPERNATURAL XIV – ABSENCE

Mya

18:22 – LEGACIES III – UNA NUOVA SPERANZA

19:12 – LEGACIES III – IL DESTINO E’ BASTARDO, NON E’ VERO?

20:00 – LIFE SENTENCE I – CURE SPERIMENTALI

20:44 – LIFE SENTENCE I – RICOMINCIARE A VIVERE

21:15 – SUPERSTORE VI – I NUOVI EROI

21:39 – SUPERSTORE VI – CALIFORNIA – II PARTE

22:05 – THE DETOUR I – LA PISTA

22:29 – THE DETOUR I – LA SPIAGGIA