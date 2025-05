Su TV8 Paris Saint Germain-Inter; Andrea Bocelli 30: The celebration. Guida ai programmi Tv della serata del 31 maggio 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 31 maggio 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.30 La gemma della nostra vita. Il gioielliere Benedict Stone è in un momento critico della sua vita, sua moglie Emilia lo sta lasciando e lui è deciso a riconquistarla ma non sa da – dove cominciare. L’arrivo improvviso di Gemma, la figlia del fratello che non sente da anni, crea molto scompiglio nelle sue abitudini costringendolo a rischiare di più sul lavoro e nei confronti di Emilia. Su rai Due dalle 21.20 Inganno dal passato. Bill e Rachel, coppia senza figli, incontrano Claire, un’ex compagna di liceo incinta e in difficoltà. Accettano di adottare il suo bambino, ignari però che lei ha in mente progetti oscuri… Cosa si cela?

Su Rai 4, a partire dalle 21.20 Hannibal Lecter – Le origini del male. Fuggito da un orfanotrofio Lituano, Hannibal trova rifugio presso la villa di Lady Murasaki, che lo aiuta ad elaborare i traumi e lo avvia verso le sue passioni. Su Rai Movie dalle 21.10 Una commedia pericolosa. Maurilio Fattardi, responsabile della sicurezza in un grande magazzino, sogna di lavorare nei servizi segreti. L’arrivo di Rita, affascinante hostess nel palazzo di fronte, sconvolge la sua routine. Dopo una lite violenta, teme che sia stata uccisa

Su Italia 1 dalle 21.23 Heidi. La piccola Heidi abbandona la montagna per trasferirsi a Francoforte dove conosce Klara, costretta sulla sedia a rotelle. Ma la nostalgia si fa presto sentire. Su Rete 4 dalle 21.30 Sabrina. La storia di Sabrina, figlia dell’autista di una ricca famiglia, che da semplice ragazzina si trasforma in una stupenda donna. Su Sky Cinema dalle 21.15 Iddu – L’ultimo padrino. Nella Sicilia dei primi anni 2000, Catello, un politico condannato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, si vede offerta la libertà da parte dei servizi segreti in cambio del suo aiuto nel catturare Matteo Messina Denaro.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Due dalle 21.20 F.B.I. Nella guerra al traffico di droga in corso tra cartelli e Polizia, rimangono vittime di una sparatoria undici ospiti di un centro d’accoglienza nel quartiere musulmano di New York in cui Omar è nato e vissuto.

INTRATTENIMENTO

Su Canale 5 dalle 21. 41 Andrea Bocelli 30: The celebration. Dal magico scenario del Teatro del Silenzio di Lajatico, celebriamo i 30 anni di carriera di Andrea Bocelli. Conduce Michelle Hunziker.

ATTUALITA’

Su Rai Tre alle 21.30 Il 1° novembre 1755 Lisbona trema. Onde sismiche per dieci lunghissimi minuti di 8.5 gradi della scala Richter si abbattono sulla capitale portoghese. Nei vicoli e nelle chiese della città si accalcano gli abitanti che festeggiano la festività di Ognissanti. Il terremoto causa danni in un’area di 800mila km² e viene avvertito anche in Italia e fino alla Scandinavia. Perché il terremoto di Lisbona è stato anche un terremoto del pensiero? Che cosa insegna ancora il terremoto di Lisbona del 1755? I terremoti influenzano la storia dei Sapiens? Mario Tozzi ripercorre le tappe di un evento devastante che ha cambiato il corso e la storia europea. Un terremoto della terra e del pensiero. Una riflessione che è un ponte verso un approccio contemporaneo agli eventi naturali. A 270 anni da quel terremoto, Lisbona ci ricorda ancora che l’uomo si costruisce il destino da solo, e che occorre essere preparati agli eventi naturali. L’insegnamento, ora come allora, è sempre lo stesso: se vuoi vivere in un luogo pericoloso devi scendere a patti con la natura.

SPORT

Su Tv 8 dalle 20.47 PSG-Inter, finalissima di Champions League.