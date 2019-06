Su Rai Due Simona Ventura conduce la finale di The Voice of Italy; su Rete 4 Godzilla. Guida ai programmi Tv della serata del 4 giugno

Al centro della programmazione te levisiva della serata di martedì 4 giugno c’è la finale di The Voice of Italy, in onda su Rai Due dalle 21.20. Simona Ventura conduce il talent di Rai2 che – tra Blind Audition, KO, Battle e Live Show – va alla scoperta di nuove voci per la musica italiana. A guidarle e giudicarle, Elettra Lamborghini, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno e Morgan.



Per i film, su Rai Uno alle 21.25 nuovo episodio della serie Volevamo andare lontano.Finalmente Julia riesce, grazie allo zio Giovanni, ad incontrare a Torino il padre Vincenzo. Purtroppo l’incontro non va come la ragazza sperava, infatti nel passato della sua famiglia si celano drammi e segreti che portarono l’uomo a rompere tutti i rapporti col padre biologico. Ma sarà proprio Julia, dopo tanti anni, a svelare i misteri e ricomporre i lacerati vincoli familiari. Passiamo ai film. Su Canale 5 dalle 21.42 La casa di famiglia, spassoso film che segna il , con Lino Guanciale. Papa’ Sergio si risveglia dal coma: lo attende una brutta sorpresa. Su Italia 1 dalle 21.28 Godzilla. L’epica rinascita dell’icona Godzilla, in questa spettacolare avventura che contrappone il famoso mostro a malvagie creature.

Per quanto riguarda l’attualità, su Rai Tre, alle ore 21.20, torna l’appuntamento settimanale con Carta Bianca. Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. In ogni puntata, un faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.Su Rete 4 dalle 21.25 una nuova puntata di Quarta Repubblica: Nicola Porro conduce il nuovo programma di approfondimento di Rete4, dedicato ad economia e politica. Su Rai Uno alle 23.45 torna Porta a Porta. Nell’Italia che sta cambiando il programma di Bruno Vespa offre la continuità di un’informazione puntuale e corretta sui grandi temi di attualità: dalla politica all’economia, dai grandi fatti di cronaca al costume in evoluzione. Reportage di forte impatto e interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultura arricchiscono l’offerta editoriale. Una missione confermata dalla capacità di essere presenti nei tempi reali sugli eventi e sulle emergenze che si affacciano quotidianamente