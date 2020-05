Su Canale 5 Il Signore degli anelli, su Iris Il sesto giorno, su Rai Tre Report. Guida ai programmi Tv della serata del 4 maggio

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 4 maggio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre una breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno alle 21.25 Il commissario Montalbano – Le ali della Sfinge.In una discarica viene trovato il cadavere di una ragazza nuda con il volto devastato da un proiettile. Un tatuaggio sulla spalla sinistra potrebbe aiutare Montalbano a identificare la donna. Su Rai Movie dalle 21.10 gli appassionati di Western saranno accontentati con Silverado. West, 1880. Nella corrotta città di Silverado fa ingresso un manipolo di stranieri. Il loro intento è di riportare la giustizia tra i cittadini. Ci riusciranno? Due candidature agli Oscar 1986. Su Canale 5 dalle 21.43 il favolistico Il Signore degli anelli – Le due torri. La Compagnia dell’Anello é divisa, e ogni speranza é ora riposta in Frodo e Sam, che tentano di attraversare i confini di Mordor. Su Sky Cinema dalle 21.15 Appena un minuto. La tragicomica storia di Claudio, un cinquantenne che nella vita fa l’agente immobiliare, ma senza successo. Come se non bastasse, la moglie lo lascia per un muscoloso maestro di zumba e anche il rapporto con i figli non è dei migliori. Su Sky Cinema Premium dalle 21.15 Una festa esagerata. La famiglia Parascandolo investe denaro e tempo nella preparazione della festa di diciottesimo compleanno della figlia Mirea per affermarsi socialmente. Alla vigilia dell’evento, tuttavia, molte cose iniziano ad andare per il verso sbagliato. Su Iris dalle 21 Il sesto giorno. Adam torna a casa e scopre con orrore che un clone di se stesso ha preso il suo posto. Minacciato da un gruppo di assassini che lo vogliono morto, deve lottare con tutte le proprie forze per riprendersi indietro la propria vita.

TELEFILM

Su Rai 4 dalle 21.20 appuntamento con la serie Marvel’s Runaway. I Runaways hanno lasciato le loro case dovendo cavarsela, senza i loro genitori, rimanendo uniti. Ma tra loro c’è una talpa del PRIDE che ora è alla ricerca dei ragazzi, inoltre il padre di Chase è stato ferito e Jonah ha in mente un piano diabolico per distruggere i Runaways

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Stasera tutto è possibile. Sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli sarà dunque possibile rivedere vecchi e nuovi amici del programma: comici, attori e personaggi dello spettacolo con le loro prove tutte da ridere. In questa prima puntata: Simona Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero alle prese con i giochi diventati ormai dei “classici” di questo feel good show: da La Stanza Inclinata, vera e propria icona del programma con il suo pavimento posizionato a 22,5 gradi, ad Alphabody, Segui il labiale, StepBurger e Speed Quiz. Nessuna gara, nessuna competizione: l’unico scopo del programma – tratto da Anything goes, format di grande successo in tutto il mondo- è portare il buonumore.Su Italia 1 dalle 21.125 Emigratis. Pio e Amedeo dopo aver scroccato l’impossibile da sportivi, vip e star di tutto il mondo, vogliono ancora di più. Devono trovare un modo per far soldi e sistemarsi per sempre.

ATTUALITÁ

Dalle 21.20 su Rai Tre torna Report, condotto da Sigfrido Ranucci. È impossibile ricostruire il numero esatto delle province italiane. Sono state abolite nel 2014, ma nel 2016 il referendum costituzionale le ha confermate. Intanto nelle regioni a statuto speciale Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Sardegna è il caos. Il nostro viaggio in tutte le regioni e province, che ha ripercorso il dossier “Province terra di nessuno”, elaborato da Openpolis in collaborazione con Report, raccoglie la denuncia di sindaci e degli amministratori che unanimemente invocano il ritorno alla vecchia provincia con le elezioni dirette degli organi politici. Cosa risponde il governo? Su Rete 4 dalle 20.45 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. A seguire dalle 21.25 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Guida tv di lunedì 4 maggio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Il Commissario Montalbano – Le ali della Sfinge

23:40 – Frontiere

00:40 – S’è fatta notte

01:12 – Che tempo fa

01:15 – Rai – News24

Rai 2

18:00 – Rai – News24

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Traditori

19:40 – Instinct Ciao ciao Birdie

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

00:10 – Patriae

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – La scelta I Partigiani raccontano

20:45 – Un posto al sole Classic

21:20 – Report

Rai 4

18:15 – Revenge IV ep.21

18:53 – Senza Traccia VII ep.7

19:34 – Senza Traccia VII ep.8

20:13 – Criminal Minds IV ep.11

21:20 – Marvel’s Runaways II ep.1

22:06 – Marvel’s Runaways II ep.2

22:46 – Marvel’s Jessica Jones ep.1

23:35 – Riddick

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – IL SIGNORE DEGLI ANELLI – LE DUE TORRI – 1 PARTE

Italia 1

18:14 – CAMERA CAFE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – THE O.C. – LA NONNA

19:55 – THE O.C. – LA PROPOSTA

20:45 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – IL CORRIERE

21:30 – EMIGRATIS

Canale 20 Mediaset

18:27 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW III – CRISI SU TERRA-X – IV PARTE

19:19 – CHICAGO FIRE V – UN GRANDE GESTO

20:15 – THE BIG BANG THEORY V – L’ACCELLERAZIONE DEL LANCIO

20:42 – THE BIG BANG THEORY V – IL RIFLESSO DEL CONTO ALLA ROVESCIA

21:04 – THE LOSERS – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO

22:15 – THE LOSERS – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 85 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – QUARTA REPUBBLICA

00:47 – IL RICATTO – 1 PARTE

01:18 – TGCOM

01:20 – METEO.IT

Cine 34

18:00 – AMORE A PRIMA VISTA

19:30 – COMMEDIA SEXY

21:10 – MARK IL POLIZIOTTO – 1 PARTE

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO

22:15 – MARK IL POLIZIOTTO – 2 PARTE

22:51 – LEGGE VIOLENTA DELLA SQUADRA ANTICRIMINE

00:30 – LA BATTAGLIA DI EL ALAMEIN

Rai Movie

19:35 – Io, mammeta e tu

21:10 – Silverado

23:30 – I due violenti

01:15 – The Hurt Locker

03:20 – La giungla degli implacabili

05:00 – I predatori della vena d’oro

Paramount Channel

18:40 – Le inchieste di Padre Dowling

19:40 – La Tata

20:10 – La Tata

20:40 – La Tata

21:10 – The Detonator

23:00 – In linea con l’assassino

01:00 – Tigerland

03:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

Iris

19:15 – SUPERCAR – SCORPIONI A WHITE ROCK

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – IL PRESIDENTE – IV PARTE

21:00 – IL SESTO GIORNO

23:29 – S1MONE

01:46 – NOTE DI CINEMA

01:51 – NOVOCAINE

03:17 – LA CONQUISTA DEL WEST (DI J. FORD/H. HATHAWAY/G. MARSHALL)

05:43 – LA BIONDA DI PECHINO

TV8

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

19:30 – Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo Ep. 6

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 156 Prima TV

21:30 – Il delitto Varani

23:15 – I delitti del Bar – Lume – La carta più alta

01:00 – Una oscura sparizione

02:30 – Vacanza con delitto Ep. 6

03:15 – Finché morte non ci separi Ep. 7

Italia 2

18:05 – HOW I MET YOUR MOTHER – LA ZUCCA SUPERSEXY

18:30 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – UNA NUOVA TECNICA

18:55 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – L’ATTACCO A VALANGA

19:15 – CHE CAMPIONI HOLLY & BENJI! – LA STRADA DELLA VITTORIA

19:40 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA FORZA STREPITOSA DI GOTEN

20:05 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – GOHAN INSEGNANTE DI VOLO!

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – ADDIO, WATER SEVEN! BENTORNATO, USOPP!

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – FUORILEGGE, MA SEMPRE AMATI

La 5

18:29 – TGCOM24

18:33 – METEO.IT

18:35 – CINQUANTA SFUMATURE D’AMORE – IL VERO AMORE – 2 PARTE

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – ROSAMUNDE PILCHER: E IMPROVVISAMENTE FU AMORE… – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – ROSAMUNDE PILCHER: E IMPROVVISAMENTE FU AMORE… – 2 PARTE

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.8

19:00 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.9

20:00 – Sono le venti (live) 3′ Stagione Ep.16

20:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.10

21:25 – Planet Earth 1′ Stagione Ep.1

23:30 – Tutto tutto niente niente

00:50 – Marchio di fabbrica 7′ Stagione Ep.3

01:20 – Marchio di fabbrica 7′ Stagione Ep.4

Cielo

18:00 – Love It or List It – Prendere o lasciare UK Ep. 7

19:15 – Affari al buio Nuove prospettive

19:45 – Affari al buio Un’avventura in arrivo

20:15 – Affari di famiglia Natale ad Alcatraz

20:45 – Affari di famiglia Il dipinto di Dalì

21:15 – Lady Macbeth Prima TV

23:15 – Lena, Sex Worker per vocazione

01:00 – Le schiave del marciapiede

La7

19:00 – Drop Dead Diva – Stagione 2

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – IL GIURATO

23:30 – Sulle tracce dell’assassino

01:25 – TG LA7

01:30 – Io ti salverò

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – Tagadà Risponde

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Il gradino più alto

23:20 – Josephine, Ange Gardien – Nadia

01:10 – LIKE Tutto ciò che piace

01:40 – La mala educaxxxion

03:00 – I menù di Benedetta

Spike

18:10 – Merlin

19:00 – Supernatural

19:40 – Supernatural

20:30 – Supernatural

21:30 – Water Horse – La leggenda degli abissi

23:50 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

00:50 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali

01:30 – Police Interceptors

Food Network

18:00 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.7

18:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.18

19:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.9

19:30 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.19

20:00 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.10

20:30 – Fatto in casa per voi 3′ Stagione Ep.8

21:00 – Il dolce mondo di Renato 1′ Stagione Ep.7

22:00 – Il dolce mondo di Renato – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

TOP CRIME

18:15 – THE CLOSER III – FORTI DUBBI

19:15 – THE MENTALIST IV – NASTRI ROSSI

20:10 – THE MENTALIST IV – LA RUBRICA ROSSA

21:10 – C.S.I. NEW YORK VI – LA CASA DELLA MORTE

22:00 – C.S.I. NEW YORK VI – DUE ANNI IN PIU’

22:50 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE IX – L’ARTE IMITA LA VITA

23:40 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE IX – LASCIA CHE SANGUINI

00:35 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIV – UN’ AMICIZIA SBAGLIATA

GIALLO TV

19:20 – The Glades 3′ Stagione Ep.6

20:15 – The Glades 3′ Stagione Ep.7

21:10 – L’ispettore Barnaby 21′ Stagione Ep.4

23:10 – I misteri di Brokenwood 2′ Stagione Ep.4

01:10 – A sei passi dal killer 1′ Stagione Ep.3

02:05 – A sei passi dal killer 1′ Stagione Ep.4

03:00 – Law & Order 7′ Stagione Ep.8

03:50 – Law & Order 7′ Stagione Ep.9

Rai 5

19:18 – Rai News Giorno

19:22 – This is art

20:06 – Under Italy

21:00 – L’altro ‘900

21:59 – Due euro l’ora

23:28 – Bee Gees, in your own time

00:27 – The Carole King Story, You’ve Got A Friend

01:26 – Rai News Notte

Rai Premium

18:30 – Un passo dal cielo – Un salto nel vuoto ep.8

19:25 – Il Restauratore 2 – Il pirata della strada ep.7

20:25 – Il Restauratore 2 – Arma a doppio taglio ep.8

21:20 – Qualcosa di inaspettato

23:00 – Saggi consigli – Boss all’improvviso

00:35 – Voglia di volare – p.1

01:20 – La vita che verrà – p.1

02:45 – Qualcosa di inaspettato

Mediaset Extra

18:15 – FINCHE’ C’E’ DITTA C’E’ SPERANZA

18:20 – I CESARONI II – CHE BRUTTO AFFARE

19:20 – I CESARONI II – L’AMICO IMMAGINARIO

20:20 – I CESARONI II – SOGNO O SON GIULIO

21:15 – ULTIMO – L’ INFILTRATO – ULTIMO – L’ INFILTRATO

00:48 – TGCOM24

00:55 – NON E’ LA RAI

02:10 – NON E’ LA RAI

Donna TV

18:00 – Mary Higgins Clark Mysteries: Sarai Solo Mia

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – The Hotel New Hempshire

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:28 – TG 2000

19:00 – Santa Messa

19:35 – Buone notizie

20:00 – Il Santo Rosario

20:31 – TG 2000

20:51 – Tg Tg

21:15 – La Bibbia

VH1

19:00 – Top Chart Due Anni fa

20:00 – Ridiculousness Italia

20:20 – Ridiculousness Italia

20:40 – Ridiculousness Italia

21:00 – Ink Master

22:05 – Il Testimone

23:10 – Il Testimone

00:00 – Come ti trasformo la casa

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – 7G & CURIOSITA

19:00 – THE COACH

19:30 – SPLIT

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO DI 7GOLD

00:00 – CROSSOVER

00:30 – SPLIT

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Filo diretto – Oggi è

19:00 – Il Quotidiano

19:45 – Il rompiscatole

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Papà a tempo pieno – I suoi primi cinquant’anni

La2

18:30 – I Mondiali

20:15 – Svizzera e dintorni – Rivediamoli

21:00 – Serata speciale informazione

22:10 – La2 Doc – L’uomo diventerà immortale? / Antonio e il suo bibliomotocarro

23:35 – Paganini – L’idea del nord

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – IL CONFINE

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

18:30 – Perle di Sport

20:00 – Memory

22:00 – Perle di Sport

00:00 – Memory

02:30 – Perle di Sport

05:00 – Memory

Rai Sport

18:30 – Perle di Sport

20:00 – Memory

22:00 – Perle di Sport

00:00 – Memory

02:00 – Memory

04:00 – Calcio femminile Torneo dell’ Algarve: Nuova Zelada – Italia

SuperTennis

19:45 – Il meglio di Ottobre Federer vs De Minaur ATP 500 Basilea

21:00 – 2019, Italiani alla riscossa Berrettini vs Dimitrov ATP Vienna

22:45 – Il meglio di Ottobre Sabalenka vs Sakkari WTA Elite Trophy Zhuhai

00:00 – Il meglio di Ottobre Sakkari vs Mertens WTA Elite Trophy Zhuhai

02:00 – Il meglio di Ottobre Bertens vs Zheng WTA Elite Trophy Zhuhai

04:15 – Il meglio di Ottobre Muchova vs Sabalenka WTA Elite Trophy Zhuhai

Euro Sport

18:55 – Informazione Flash News

19:00 – Tennis Australian Open 2019 Ottavi, da Melbourne, Australia

20:25 – Tennis Australian Open 2017 Federer – Nadal (Finale M, da Melbourne, Australia)

21:55 – Informazione Flash News

22:00 – Rubrica Hall of Fame Le Superstar della Velocità

23:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 2017 24h Le Mans (Highlights)

00:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 2017 6 Ore (da Nurburgring, Germania)

00:30 – Automobilismo Mondiale Endurance 2019 da Città del Messico, Messico

SportItalia

19:00 – Hlts Rallycross Canada

20:00 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – School hacks

18:05 – School hacks

18:10 – School hacks

18:15 – School hacks

18:20 – School hacks

18:30 – Le epiche avventure di Capitan Mutanda

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Penny on M.A.R.S.

Rai YoYo

18:05 – BING – EP.56

18:15 – BING – EP.57

18:16 – DIARIO DI CASA – EP.32

18:25 – RICKY ZOOM – EP.16

18:35 – RICKY ZOOM – EP.33

18:50 – MASHA E ORSO – EP.19

18:55 – MASHA E ORSO – EP.20

19:00 – MASHA E ORSO – EP.21

Boing

18:25 – Victor & Valentino ®

18:50 – Gumball

19:25 – Gumball

19:50 – Lego Justice League : cosmic clash

21:15 – Capitan Tsubasa

21:40 – Dragon Ball Super new ®

22:10 – Dragon Ball Super new ®

22:35 – Dragon Ball Super new ®

Cartoonito

18:05 – Pingu in Città

18:45 – Paw Patrol

19:10 – Paw Patrol

19:40 – Rev & Roll – Nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

20:10 – Rev & Roll – Nuovi episodi in Prima Tv Assoluta

20:35 – Siamo Fatti Così

21:00 – Heidi

21:30 – Tom & Jerry

Frisbee

18:05 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.27

18:30 – Vera e il regno dell’arcobaleno – 1^TV 2′ Stagione Ep.1

19:00 – Bloopies 1′ Stagione Ep.8

19:05 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.1

19:30 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.2

19:55 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.3

20:30 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.9

20:55 – Floopaloo 2′ Stagione Ep.7

K2

18:00 – Un idolo nel pallone 1′ Stagione Ep.19

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.10

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.11

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.12

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.1

20:00 – Alvin Superstar 2

21:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 1′ Stagione Ep.6

22:00 – Come è fatto 13′ Stagione Ep.1

DeaKids

18:00 – Kaeloo

18:20 – A tutto reality

18:45 – A tutto reality

19:10 – A tutto reality

19:35 – New School: Best of

19:45 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:10 – Maggie & Bianca Fashion Friends

20:35 – Maggie & Bianca Fashion Friends

Super

18:15 – I Thunderman

18:40 – I Thunderman

19:05 – Game Shakers

19:30 – Game Shakers

20:00 – Henry Danger

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Sponge – Bob

Disney Channel

18:10 – Penny on M.A.R.S. La nuova vita di Penny. 1a parte

18:35 – Penny on M.A.R.S. La nuova vita di Penny. 2a parte

19:00 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Robostus

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir I Sapoti

19:50 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Il Gufo oscuro

20:10 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Sirena

20:40 – Penny on M.A.R.S. La nuova vita di Penny. 1a parte

21:05 – Penny on M.A.R.S. La nuova vita di Penny. 2a parte

HGTV – HOME GARDEN TV

18:10 – Storie di luce – 1^TV 1′ Stagione Ep.1

18:15 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.10

19:10 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.5

20:05 – Casa su misura 2′ Stagione Ep.6

21:00 – Storie di luce 1′ Stagione Ep.1

21:05 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.14

22:00 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.17

22:55 – Casa su misura 3′ Stagione Ep.3

Rai Storia

18:30 – Passato e Presente L’Inquisizione e l’eresia dei Catari con il Prof. Franco Cardini

19:10 – La guerra Segreta p.6. Inferno in Grecia

20:10 – Il giorno e la storia

20:30 – Passato e Presente Marco Aurelio l’imperatore filosofo con il Prof. Livio Zerbini

21:10 – Cronache dal Mito Apollo: gli oracoli divini

21:40 – Cronache dal Mito. Eracle: l’eroe universale

22:10 – Leonardo da Vinci. L’ultimo ritratto p.1

00:00 – Notiziario-Rai – News24

Motor Trend Italia

18:35 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.25

19:30 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.26

20:25 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.27

21:20 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.7

22:15 – Cortesie per l’auto – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

23:15 – Cortesie per l’auto 1′ Stagione Ep.3

00:10 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.1

01:05 – Affari a quattro ruote: l’auto dei sogni 1′ Stagione Ep.2

DMAX

18:40 – Una famiglia fuori dal mondo: speciale 3′ Stagione Ep.3

19:35 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.12

20:30 – Nudi e crudi 5′ Stagione Ep.13

21:25 – Lupi di mare: Nord vs. Sud – 1^TV 2′ Stagione Ep.9

22:20 – Lupi di mare: Nord vs. Sud – 1^TV 2′ Stagione Ep.10

23:15 – Lupi di mare 5′ Stagione Ep.11

00:10 – Drug Wars 3′ Stagione Ep.18

00:40 – Drug Wars 3′ Stagione Ep.16

Focus TV

18:15 – TRENI DI GUERRA – COMBAT TRAINS – LA PRIMA GUERRA FERROVIARIA

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA III – ELICOTTERO IN MARE

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA III – BOMBA A BORDO

21:15 – INVASIONE ALIENA I – VERITA’ NASCOSTE

22:15 – HANGAR 1: THE UFO FILES I – INCONTRI AEREI RAVVICINATI

23:15 – UNIVERSO MISTERIOSO: LE ULTIME SCOPERTE – COMETE: MESSAGGERE DALL’IGNOTO

00:15 – Rotta verso Plutone

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA III – ELICOTTERO IN MARE

RealTime

18:30 – Cortesie per gli ospiti Liliana e Julio vs. Laura e Annalisa

19:25 – Cortesie per gli ospiti Ep. 12

20:20 – Cortesie per gli ospiti Matteo ed Elisabetta vs. Lucia e Christian

21:20 – Vite al limite Travis Prima TV

23:00 – Piedi al limite I dottori sono i peggiori pazienti Prima TV

00:00 – Piedi al limite 12 dita

01:00 – Vite al limite Justin

02:40 – Vite al limite Holly

Rai Scuola

18:00 – What did they say? Puntata 13 Replica

18:05 – Perfect English episodio 10 Replica

18:20 – Gate C Seven Nights – First night Replica

18:35 – Inglese DRACULA La scienza e i suoi limiti Replica

19:00 – Gli Speciali di Rai Scuola Diritto di difesa Replica

19:05 – Speciali Rai Scuola Corti ma lirici Replica

19:35 – Digital World 2020 Scuol@casa Maturità – ep.3 Prima TV per Rai

20:05 – Science Max! 2 Impariamo dai terremoti Replica

LaF

18:40 – RED – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.2

19:40 – RED – L’ecologista vagabondo 1′ Stagione Ep.1

20:40 – Lettori – I libri di una vita 2′ Stagione Ep.1

21:10 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.5

21:40 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.6

22:10 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.7

22:40 – Prof – La scuola siamo noi 1′ Stagione Ep.8

23:10 – Cardinal – La notte più fredda Bestseller in tv. 4′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Come è fatto Ep. 26

18:35 – Come è fatto Ep. 1

19:05 – Come è fatto Ep. 2

19:35 – Come è fatto Ep. 3

20:00 – Come è fatto Ep. 4

20:30 – Come è fatto Ep. 5

21:00 – Dual Survival A caccia di leoni

21:55 – Dual Survival L’attacco degli elefanti

Sky Uno

18:00 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 1

19:05 – Master – Chef Italia Ep. 11

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 6

21:15 – Italia’s Got Talent Audizioni

23:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Valle d’Aosta

00:20 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 4

01:25 – Case da milionari LA Ep. 4

02:15 – Case da milionari LA Ep. 5

Sky Cinema 1

18:50 – Spider-Man: Far from Home

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Appena un minuto

23:05 – Gods of Egypt

01:15 – The Wave

03:05 – Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato

05:55 – Diavoli – Speciale

SKY Cinema Family

19:35 – Alì e il tappeto volante

21:00 – La partita perfetta

23:00 – Invisible Sue

00:40 – Bibi, la piccola strega

02:30 – Bibi e il segreto della polvere magica

04:25 – Qualcosa di straordinario

Sky Cinema Romance

18:20 – Hemingway & Gellhorn

21:00 – Due fidanzati per Juliette

22:40 – Homeland Security

00:25 – New in Town – Una single in carriera

02:05 – Grace – Ispirazione cercasi

03:50 – Un marito di troppo

05:25 – Hemingway & Gellhorn

Sky Cinema Collection

19:30 – Four Rooms

21:15 – The Hateful Eight

00:05 – Kill Bill – Vol. 1

02:00 – Pulp Fiction

04:35 – Four Rooms

Sky Cinema Action

19:20 – Codice 51

21:00 – Safe House – Nessuno è al sicuro

23:00 – Battleship

01:15 – Game Therapy

02:55 – 6 Bullets

04:50 – Le regole della truffa

Fox

18:05 – I Simpson Mona se ne va

18:30 – I Simpson Lisa contro Lisa

18:55 – I Simpson Sesso, pasticcerie e video-taglie

19:20 – I Simpson Operatore perduto

19:45 – The Big Bang Theory L’implementazione dello gnu

20:10 – The Big Bang Theory La reazione al fidanzamento

20:35 – The Big Bang Theory La trasmutazione del coinquilino

21:00 – Homeland In fuga

Premium Cinema

19:03 – Bridget Jones’s baby

21:15 – UNA FESTA ESAGERATA

22:58 – Baciami piccina

00:41 – BY THE SEA

02:45 – God’s pocket

04:16 – LA VERSIONE DI BARNEY

Premium Action

18:37 – THE 100 V – COME OTTERREMO LA PACE

19:25 – MR. ROBOT I – IL GIORNO “0”

20:25 – THE LAST SHIP II – LA CONFESSIONE

21:15 – CONTAINMENT – INFERNO

22:02 – CONTAINMENT – IL PUNTO DEBOLE DI OGNI COSA

22:51 – BATWOMAN I – IO SARO’ IL GIUDICE, IO SARO’ LA GIURIA

23:40 – THE 100 V – COME OTTERREMO LA PACE

00:28 – MR. ROBOT I – IL GIORNO “0”

Mya

18:42 – THE MIDDLE I – IL DISCORSO DI BRICK

19:07 – THE MIDDLE I – NON URLARE MAMMA!

19:33 – THE NIGHT SHIFT III – FIDUCIA A RISCHIO

20:23 – SUITS VII – UOMO CATTIVO

21:15 – SHAMELESS X – DEBBIE POTREBBE FARE LA PROSTITUTA – 1aTV

22:09 – GOD FRIENDED ME II – L’HACKER E LA PRINCIPESSA

23:00 – THE NIGHT SHIFT III – FIDUCIA A RISCHIO

23:50 – EVERWOOD IV – IN CAMPEGGIO CON PAPA’