Su Rai Uno Ballando sotto le stelle, su Canale 5 Tu si que vales. Guida ai programmi Tv della serata del 4 novembre 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 4 novembre 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Hell – Esplode la furia. Kyle LeBlanc è un americano che lavora in Russia. Sua moglie viene uccisa ma l’omicida è assolto per insufficienza di prove. Kyle si fa allora giustiziere e finisce in galera per la sua vendetta. Il direttore dei secondini qui organizza scommesse sui combattimenti all’ultimo sangue cui costringe i detenuti. Su Rai Movie dalle 21.10 Modalità aereo. Diego è un imprenditore di successo. Ricco e poco curante del bene altrui, non si fa scrupoli a sminuire il prossimo, ma il suo atteggiamento gli si ritorce contro. Su Italia 1 dalle 21.19 Sonic – Il film. Sonic, il velocissimo riccio alieno del mondo dei videogiochi, e’ inseguito dal dr. Robotnik che vuole impadronirsi dei suoi poteri. Lo aiutera’ lo sceriffo Tom. Su Rete 4 dalle 21.30 Chi trova un amico trova un tesoro. Gag, sganassoni, e fucilate con la coppia Terence Hill e Bud Spencer in cerca di un tesoro su un’isola deserta. Ma non sono i soli a cercarlo. Su Sky Cinema dalle 21.15 S.W.A.T Squadra Speciale Anticrimine. La squadra speciale S.W.A.T. di Los Angeles si ritrova a proteggere un criminale dopo che costui ha offerto cento milioni di dollari a dei potenziali soccorritori. Su Iris dalle 21 I predatori dell’arca perduta. L’archeologo Indiana Jones affronta serpenti e nazisti per scovare l’arca dell’alleanza e le tavole di Mosè.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 S.W.A.T. Una macchina, con all’interno un uomo, esplode per strada in pieno giorno. La S.W.A.T. individua la matrice terroristica e cerca di capire quali possano essere i successivi obiettivi.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 Ballando con le Stelle. Un momento di puro spettacolo con vip emozionati e agguerritissimi in coppia con i migliori maestri di ballo, star della danza, accompagnati da una band pronta a trasformare dal vivo qualsiasi brano. Su Canale 5 dalle 21.29 Tu si que vales Talent show che ha concorrenti di qualsiasi eta’, nazionalita’. In giuria M. De Filippi, G. Scotti, R. Zerbi e T. Mammuccari.

DOCUMENTARI

Su Rai Tre dalle 21.20 Macondo. Le origini della tempesta Ciaran e le drammatiche conseguenze di queste ore, in Toscana e in Lombardia. Camila Raznovich ne parla con il climatologo Luca Mercalli. Saranno ospiti divulgatori, donne e uomini di cultura, personaggi famosi con cui affrontare tematiche ambientali. Fra questi, Emma Bonino, Corrado Augias, il fisico star dei social Vincenzo Schettini, l’influencer “green” Marco Spinelli che ha realizzato per “Macondo” un filmato sulle reti da pesca abbandonate nei fondali, e il pediatra musicista, cantante dei Tete De Bois, Andrea Satta, ideatore del primo eco spettacolo al mondo su due ruote: il “palco a pedali”. Durante la puntata saranno proposti reportage come la storia di un cercatore d’acqua che in Kenya, grazie alle immagini satellitari, riesce a individuare le fonti idriche nel sottosuolo, e l’avventura di una megattera che per partorire si spinge dal freddo Antartide fino alle calde acque tropicali della barriera corallina australiana.

Guida tv di sabato 4 novembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Tg1

20:35 – Ballando con le stelle

00:45 – Cecchi Gori – Una famiglia italiana

02:30 – Che tempo fa

02:35 – Milleeunlibro

03:35 – Rai – News24

05:45 – A Sua immagine

Rai 2

18:10 – Gli imperdibili

18:15 – Tg2 L.I.S.

18:20 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – 9-1-1

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – S.W.A.T. 6

23:00 – Tg2 Dossier

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Chesara’…

21:45 – Macondo

23:45 – Tg3 Mondo

00:10 – Tg3 Agenda del Mondo

00:15 – Meteo 3

Rai 4

18:45 – Delitti in Paradiso 1

19:45 – Seal Team 6

20:35 – NCIS 17

21:20 – Hell – Esplode la furia

23:00 – Lucca Comics daily

23:15 – Narcos: Mexico 3

00:15 – Narcos: Mexico 3

01:30 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA STORY

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – TU SI QUE VALES

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – REAZIONE A CATENA

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – IL CIMITERO

21:20 – SONIC – IL FILM – 1 PARTE

Canale 20 Mediaset

18:30 – PERSON OF INTEREST II – IL DILEMMA DEL PRIGIONIERO

19:22 – PERSON OF INTEREST II – CALCOLO DELLA MORTALITA’

20:13 – THE BIG BANG THEORY VIII – LA COMBUSTIONE MATERNA

20:36 – THE BIG BANG THEORY VIII – LA DETERMINAZIONE DELL’IMPEGNO

21:04 – SFIDA TRA I GHIACCI – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

22:15 – SFIDA TRA I GHIACCI – 2 PARTE

Rete 4

18:55 – GRANDE FRATELLO

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 107 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:25 – CHI TROVA UN AMICO TROVA UN TESORO – 1 PARTE

22:05 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:07 – METEO.IT

Warner TV

La7

20:00 – TG LA7

20:35 – In altre parole

23:15 – Roshn Saudi League – Al Nassr vs Al Khaleej

00:35 – TG LA7 Notte

01:45 – Anti – Camera con Vista

01:55 – LIKE Tutto ciò che piace

02:25 – L’Aria Che Tira – Diario (r)

03:35 – LA7 DOC – Nilde Iotti Il Tempo delle Donne

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Uozzap

19:00 – Roshn Saudi League – AL NASSR vs AL KHALEEJ

21:30 – Grey’s Anatomy – 18a Stagione

00:50 – La mala educaxxxion

03:00 – I menù di Benedetta (r)

Food Network

18:20 – In cucina con Imma e Matteo – 1^TV 2′ Stagione Ep.2

18:55 – In cucina con Imma e Matteo 1′ Stagione Ep.10

19:25 – In cucina con Imma e Matteo 1′ Stagione Ep.3

19:55 – In cucina con Imma e Matteo 1′ Stagione Ep.7

20:25 – Pazzi di pizza 3′ Stagione Ep.4

21:25 – Pazzi di pizza 3′ Stagione Ep.1

22:25 – Scarpetta d’Italia 2′ Stagione Ep.6

23:20 – Scarpetta d’Italia 1′ Stagione Ep.6

TOP CRIME

18:29 – TGCOM24 BREAKING NEWS

18:30 – METEO.IT

18:32 – La prova della verita’ – 2 PARTE

19:23 – MAJOR CRIMES II – FALSI PRETESTI

20:16 – MAJOR CRIMES II – NEL BENE E NEL MALE

21:10 – POIROT I – HASTINGS INDAGA

22:03 – POIROT I – L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ROBINSON

22:58 – CHICAGO P.D. IX – SCOMPARSA

GIALLO TV

18:55 – Miss Fisher: delitti e misteri 2′ Stagione Ep.4

20:05 – Miss Fisher: delitti e misteri 2′ Stagione Ep.5

21:10 – Miss Fisher: delitti e misteri 2′ Stagione Ep.6

22:15 – Miss Fisher: delitti e misteri 2′ Stagione Ep.7

23:25 – L’ispettore Barnaby 20′ Stagione Ep.4

01:25 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.1

02:20 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.2

03:15 – The Murder Shift 2′ Stagione Ep.3

Rai Premium

18:15 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

19:00 – Il Paradiso delle Signore 8 – Daily 6

19:45 – Natale a Evergreen: La lettera perduta

21:20 – Blanca 2

23:20 – Cuori 2

01:10 – Blu Notte – Misteri italiani

01:55 – Blu Notte – Misteri italiani

02:50 – Zoom!

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO

21:11 – GRANDE FRATELLO

00:01 – GRANDE FRATELLO

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:35 – Casa su misura: Benvenuti a casa 6′ Stagione Ep.4

19:30 – Casa su misura: Benvenuti a casa 6′ Stagione Ep.5

20:25 – Hotel da incubo 7′ Stagione Ep.4

21:20 – Hotel da incubo 7′ Stagione Ep.5

22:15 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.4

23:10 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.5

00:05 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.6

01:00 – C’era una volta casa 3′ Stagione Ep.7

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:04 – Santa Messa

20:01 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:53 – Soul

21:26 – Le petit Piaf

23:06 – Mister Chocolat

01:11 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Il Massimo In Cucina

20:00 – Happy End

20:30 – Happy End

21:00 – Detective Per Amore

22:00 – La Salute Vien Mangiando

ALMA TV

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Eccellenza Del Gusto – Gelatieri In Sfida

21:30 – L’Italia Che Mi Piace – In Viaggio Con Raspelli

22:30 – Maratona Ti Do Una Pizza

01:00 – Maratona Paese Che Vai

05:00 – Maratona Aggiungi Un Posto a Tavola

VH1

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – THE ICE HARVEST

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Il Gioco Del Mondo

21:00 – Linea Rossa

22:00 – Borotalk

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – Cash

20:30 – Programma Sportivo Di Motori

21:00 – Mazzolari Arte Contemporanea

22:00 – I Sognatori

23:00 – Linea Rossa

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

Campionesport

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Salirò

20:30 – Programma Sportivo

21:00 – Il Gioco Del Mondo

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Salirò

20:30 – Programma Sportivo

21:00 – Il Gioco Del Mondo

21:30 – Sergio Colmes Indaga

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Scacciapensieri Programma tutto a disegno animati

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

19:25 – Automobilismo: Formula Uno 2023 – Gran premio del Brasile

20:25 – Calcio: Super League 2023/2024 – Zurigo – Servette

22:30 – Sportsera

23:00 – A tutto Hockey

23:40 – The Blacklist – El Conejo – Stagione 9, episodio 17

00:10 – A tutto Hockey

00:40 – Calcio: Super League 2023/2024 – Zurigo – Stade Lausanne-Ouchy

01:20 – Minisguard

Rai Sport +HD

20:25 – Pallavolo

23:00 – SportAbilia

23:30 – Tg Sport

23:45 – Tg Sport

00:30 – Tennis: WTA Finals

04:00 – Rally

04:30 – Pallavolo

SuperTennis

18:45 – Colpo da Campione Gli Spostamenti di Paula Badosa

19:00 – WTA Finals Cancun

20:45 – Road to Nitto ATP Finals Torino 2015

21:00 – ATP 1000 Parigi Bercy (differita)

22:45 – Supertennis TG

23:00 – LIVE WTA Finals Cancun

01:00 – LIVE WTA Finals Cancun

03:00 – ATP 1000 Parigi Bercy (replica)

Euro Sport

18:30 – Ciclismo su pista Champions League Saint Quentin En Yvelines Live

21:00 – Magazine A Voyage Of Discovery The Ocean Race

22:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 8h Bahrain

00:00 – Equitazione Coppa del Mondo Lexington. Salto ostacoli Live

02:00 – Ciclocross Europei Elite F

03:00 – Ciclismo su pista Champions League Saint Quentin En Yvelines

05:00 – Automobilismo Mondiale Endurance 8h Bahrain

SportItalia

18:00 – Serie A Live (diretta)

20:30 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calcio Week end Live (diretta)

00:15 – Si Live 24 (diretta)

00:45 – Aspettando il weekend

01:45 – Si Live 24

02:00 – Campionato Saudita Al Shabab-Al Itthiad

04:00 – Si Live 24

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Leo da Vinci

18:30 – Leo da Vinci

18:45 – La famiglia Skrokkiazeppi

18:55 – La famiglia Skrokkiazeppi

19:10 – Marta ed Eva 1

19:35 – Bookcrossing. Porta il tuo libro

19:50 – Idefix e gli irriducibili

Rai YoYo

18:00 – Bluey

18:05 – Bluey

18:15 – Bluey

18:20 – Bluey EP. 28

18:30 – Le storie di paura di Masha

18:35 – Le storie di paura di Masha

18:45 – Le storie di paura di Masha

18:50 – Odo

Boing

19:10 – Looney Tunes Cartoons

19:35 – Jellystone

20:00 – Looney Tunes Show

21:50 – L’isola degli eroi

22:20 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Blaze e le Megamacchine

18:25 – Blaze e le Megamacchine

18:55 – Batwheels – nuova serie

19:25 – Bug Bunny Costruzioni – nuova serie

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Simone

21:15 – Batwheels – nuova serie

Frisbee

18:20 – Curioso come George 15′ Stagione Ep.4

18:45 – Yoko 1′ Stagione Ep.8

18:55 – Yoko 1′ Stagione Ep.9

19:05 – Yoko 1′ Stagione Ep.10

19:20 – Curioso come George 15′ Stagione Ep.5

19:45 – Curioso come George 15′ Stagione Ep.6

20:10 – Curioso come George 15′ Stagione Ep.7

20:35 – Curioso come George 15′ Stagione Ep.8

K2

18:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.36

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.37

18:25 – Pokémon Esplorazioni Super 25′ Stagione Ep.13

18:50 – Pokémon Esplorazioni Super 25′ Stagione Ep.14

19:15 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.6

19:40 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.7

20:00 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.8

20:25 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.12

DeaKids

18:05 – Il barbiere pasticciere Ep. 5

18:15 – Il barbiere pasticciere Ep. 6

18:30 – Il barbiere pasticciere Ep. 7

18:40 – A tutto reality: l’isola L’isola. 1a parte

19:05 – A tutto reality: l’isola L’isola. 2a parte

19:30 – New School Che paura Mr. Spencer

19:45 – Megagame Ep. 11

20:05 – Japanizi: Going, Going, Gong! Ep. 15

Super

18:10 – SpongeBob

18:30 – SpongeBob

19:00 – Monster High

19:30 – Monster High

20:00 – Hai paura del buio?

21:15 – Henry Danger

21:40 – Henry Danger

22:05 – Teenage Mutant Ninja Turtles – Tartarughe Ninja

Rai 5

18:10 – Il caffe’

19:05 – Rai News Giorno

19:10 – Preludi e Fughe – Geografia Antropica

20:10 – Rai 5 Classic

20:45 – Y’Africa

21:15 – Amleto2 (Il popolo non ha pane? Diamogli le brioche)

23:00 – Piani paralleli

00:40 – Queen: Rock the World

Rai Storia

18:05 – Italiani

18:55 – Rai News Giorno

19:00 – Italiani

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la Storia

20:20 – Iconologie quotidiane

20:25 – Scritto, letto, detto

20:35 – Passato e presente

Rai Scuola

18:00 – Digital World

18:25 – Patrimonio Immateriale ed Archeologico S

18:30 – Progetto Scienza Files

18:35 – THE ASCENT OF WOMAN 10 000 YEARS STORY

19:30 – Il leggendario regno di Komodo

20:20 – Wild Cile

21:00 – Rivoluzioni le idee che hanno cambiato

22:00 – FUTURO24

Motor Trend Italia

18:20 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.1

19:20 – Affari a quattro ruote 17′ Stagione Ep.2

20:20 – Motors – 1^TV 4′ Stagione Ep.5

20:35 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.6

21:25 – Affari a quattro ruote 16′ Stagione Ep.5

22:15 – Affari a quattro ruote Francia – 1^TV 7′ Stagione Ep.8

23:35 – Affari a quattro ruote Francia 7′ Stagione Ep.7

00:50 – Affari a quattro ruote 9′ Stagione Ep.4

DMAX

19:30 – Nudi e crudi Brasile 1′ Stagione Ep.1

21:25 – Il mostro di Cuba 1′ Stagione Ep.6

23:15 – Il boss del paranormal 4′ Stagione Ep.16

00:10 – Il boss del paranormal 4′ Stagione Ep.6

01:05 – Il boss del paranormal 3′ Stagione Ep.1

02:00 – Mountain Monsters 6′ Stagione Ep.1

02:55 – Mountain Monsters 6′ Stagione Ep.2

03:50 – Mountain Monsters 6′ Stagione Ep.3

Focus TV

18:00 – THE PLANETS – SATURNO

19:00 – IL MONDO PERDUTO DI ANGKOR WAT

20:00 – IL MONDO PERDUTO DI ANGKOR WAT

21:05 – I GRANDI MISTERI DELLA BIBBIA

22:00 – I GRANDI MISTERI DELLA BIBBIA

23:00 – GUYANA – LA COSTA DEGLI HOATZIN

00:00 – SUD AMERICA – GLI ANIMALI PIU’ STRANI

01:00 – I MISTERI DELL’UNIVERSO

RealTime

18:15 – Il castello delle cerimonie Ep. 8

18:55 – Il castello delle cerimonie Ep. 9

19:35 – Bake Off Italia Ep. 9

21:25 – Il dottor Alì Ep. 10 Prima TV

00:10 – La clinica del pus Ep. 5

01:05 – La clinica del pus Ep. 4

02:00 – La clinica della pelle Ep. 5

02:55 – La clinica della pelle Ep. 6

Discovery Channel

18:00 – Ai confini della civiltà Prima che ghiacci

19:00 – Ai confini della civiltà Rifornimenti

20:00 – Ai confini della civiltà Al freddo e al gelo

21:00 – Oro degli abissi Presagio di sventura. 1a parte Prima TV

21:55 – Oro degli abissi Presagio di sventura. 2a parte Prima TV

22:50 – Oro degli abissi Ep. 3

23:45 – Come funziona l’Universo Le stelle

00:40 – Come funziona l’Universo Storia segreta

Sky Uno

18:40 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti Livorno

19:50 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Val Rendena

21:05 – Ante Factor Ep. 2

21:15 – X Factor 2023 Live 2

00:00 – Ante Factor Ep. 2

00:10 – X Factor 2023 Live 2

03:00 – Case da milionari NY Ep. 11

04:00 – Case da milionari NY Ep. 12

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV