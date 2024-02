Su Rai Uno La rosa dell’Istria; su Sky Cinema Transformer – Il risveglio. Guida ai programmi Tv della serata del 5 febbraio 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 5 febbraio 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 La Rosa dell’Istria. Maddalena ha diciotto anni vive a Canfanaro, in Istria, e sogna di diventare una pittrice. La furia della guerra prima e i partigiani titini poi, distruggono la sua famiglia e i suoi sogni. Su Rai 4 dalle 21.10 Total Recall – Atto di forza. In un tempo futuribile, Douglas Quaid, operaio in una fabbrica di poliziotti robot, per evadere dalla sua monotona quotidianità si affida alla Rekall, una compagnia che trasforma i sogni in ricordi. Calatosi nei panni si una superspia, scopre di essere ricercato e braccato dalla polizia. Non può fidarsi più neanche di sua moglie Lori e si unisce alla ribelle Melina per contrastare lo strapotere del cancelliere Cohaagen. Su Rai Movie dalle 21.10 I 9 di Dryfork City. Nel vecchio West, durante un viaggio in diligenza verso Cheyenne, un gruppo di viaggiatori deve fronteggiare l’attacco dei nativi indiani Sioux. Sky Cinema dalle 21.15 Transformer – Il risveglio. Negli anni ’90, i Maximals, i Predacons e i Terrorcons si uniscono alla battaglia esistente sulla Terra tra Autobots e Decepticons. Su Iris dalle 21 Gangster Squad. Los Angeles, 1949. Il boss mafioso Mickey Cohen è diventato la figura più potente del mondo della malavita californiana e intende espandere il proprio impero verso gli stati orientali, costringendo i suoi rivali a ritirarsi a Chicago.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Mad in Italy. Gigi e Ross ed Elisabetta Gregoraci conducono, in un unico racconto da nord a sud, una serie di esibizioni di artisti di provata esperienza e talenti emergenti della comicità italiana.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.20 FarWest. Il 15 gennaio scorso, su richiesta della Procura di Napoli, sono state emesse undici misure cautelari, nei confronti di altrettante persone coinvolte nell’indagine sulla presunta manipolazione dell’appalto per un complesso turistico al Rione Terra di Pozzuoli. Un’inchiesta sulla corruzione in Campania. Attraverso testimonianze, documenti e interviste il programma cerca di svelare il sistema di potere che si celerebbe dietro allo sfruttamento delle bellezze artistiche dei Campi Flegrei. Nella puntata, anche un aggiornamento sul Mostro di Firenze, con nuove testimonianze e documenti inediti, tra cui alcune lettere che Pacciani inviava alla sua guida spirituale, e un nuovo capitolo sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Grazie alle testimonianze dei protagonisti, a partire da Pietro Orlandi, “Farwest” ricostruisce il caso prendendo in considerazione piste meno battute come quella di uno studio che cerca di mettere in relazione la scomparsa di Emanuela con quella di altre ragazze in quegli anni. E ancora, un viaggio per raccontare il traffico illecito e l’abuso di Fentanyl in Italia, un oppiaceo sintetico fino a cento volte più potente della morfina che negli Stati Uniti ha già creato una vera emergenza sanitaria. Si torna, infine, in Campania con un’inchiesta sulla sicurezza stradale a Napoli, dove i numeri sui decessi per incidenti sono sempre più drammatici. Eppure il capoluogo campano è quello che incassa di meno dalle multe: per quale motivo? Su Rete 4 dalla 21.25 Quarta Repubblica. Il programma condotto da Nicola Porro affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

DOCUMENTARI

Su Italia 1 dalle 21.34 Freedom – Oltre il confine. Avventura, scoperta, indagine. Un viaggio alla ricerca della conoscenza per scoprire l’ignoto e farsi stupire dalle meraviglie della natura e della storia.

Guida tv di lunedì 5 febbraio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Prima – Festival

20:40 – Affari tuoi

21:30 – La rosa dell’Istria

23:35 – XXI secolo – Quando il presente diventa futuro

01:10 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:05 – Sottovoce

Rai 2

19:05 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Mad in Italy

23:30 – Tango

00:55 – Meteo 2

01:00 – I lunatici

02:30 – Calcio Totale

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Caro Marziano

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Farwest

00:00 – Tg3 Linea Notte

Rai 4

18:20 – Hudson & Rex 3

19:05 – Senza traccia 4

19:50 – Senza traccia 4

20:35 – Criminal Minds 13

21:20 – Total Recall – Atto di forza

23:15 – Copshop – Scontro a fuoco

01:05 – Anica – Appuntamento al cinema

01:10 – Narcos: Mexico 2

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA VEGGENZA

21:20 – GRANDE FRATELLO

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. MIAMI – IL CADAVERE

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – PAESE NATALE

21:20 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

Canale 20 Mediaset

18:23 – ARROW III – QUESTA E’ LA TUA SPADA

19:16 – YOUNG SHELDON III – L’ORANGO DEL BORNEO E UNA CULTURA CHE INCORAGGIA GLI SPUTI

19:43 – YOUNG SHELDON III – IL PECCATO DI AVIDITA’ E UN CHIMICHANGA DA CHI-CHI

20:06 – THE BIG BANG THEORY III – GLI SPAGHETTI CATALIZZATORI

20:34 – THE BIG BANG THEORY III – LA STIMOLAZIONE PLIMPTON

21:03 – L’ULTIMA DISCESA – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:34 – METEO.IT

19:38 – TEMPESTA D’AMORE – 145 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:20 – QUARTA REPUBBLICA

00:50 – HARROW II – I AEGRI SOMNIA/SOGNI DEI PAZIENTI

01:47 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

02:09 – SPASMO

Warner TV

18:05 – Smallville – Stagione 2 Episodio 15 – Il gioco di Caino e Abele

19:00 – Supernatural – Stagione 8 Episodio 7 – Un pezzettino di Kevin

19:50 – Supernatural – Stagione 8 Episodio 8 – Situazioni molto… Animate

20:40 – Supernatural – Stagione 8 Episodio 9 – Scontro tra vampiri

21:30 – Alcatraz – Stagione 1 Episodio 5 – Guy Hastings

23:30 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 2 Episodio 21 – Cuori infranti

00:20 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 2 Episodio 22 – Scelte difficili

01:10 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 3 Episodio 1 – Una lezione per Carter

Rai Movie

19:20 – Scusate se esisto!

21:10 – I 9 di Dryfork City

23:10 – La collera di Dio

01:10 – American woman

03:05 – Il tuo ex non muore mai

05:00 – Club di ragazze

Cine 34

18:20 – A CENA CON… – 7 CHILI IN 7 GIORNI

21:01 – IMMATURI – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – IMMATURI – 2 PARTE

23:16 – VI RACCONTO – UGO TOGNAZZI

23:25 – I MAGNIFICI TRE

01:21 – IL MIO WEST

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA V – L’ARTIGIANO

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST II – L’OFFERTA

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST II – IL CIRCO

21:10 – 7 SPOSE PER 7 FRATELLI – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – 7 SPOSE PER 7 FRATELLI – 2 PARTE

23:10 – CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA – 1 PARTE

Iris

19:15 – KOJAK V – QUELL’ESTATE DEL ’69 – II PARTE

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – LA LEGGENDA DI BUFFALO BIANCO

21:00 – GANGSTER SQUAD

23:29 – FRONTERA

01:33 – NOTE DI CINEMA

01:39 – QUEI BRAVI RAGAZZI

04:01 – CIAKNEWS

04:05 – L’INFERNO SOMMERSO

TV8

19:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 8 Episodio 14 – Milano

20:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 5 Episodio 6 – Calabria

21:30 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 4 – Trieste

22:45 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 3 – Emilia Romagna – Pet Friendly

00:00 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 5 – Gimmy Giò

01:15 – Cucine da incubo – Stagione 9 Episodio 4 – Ciak si mangia

02:30 – Lady Killer – Stagione 19 Episodio 13

03:15 – Lady Killer – Stagione 19 Episodio 21

Italia 2

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA FINE DEL SERPENTONE

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 VI – UNA BARA E’ PER SEMPRE

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 VI – MEGLIO NON SAPERLO

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 VI – NON E’ UNA SCIMMIA

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 VI – DOLCE ALLA BANANA

20:55 – DUE UOMINI E 1/2 VI – NON E’ ROUTINE

21:25 – AMERICAN DAD! XV – TUBO CATODICO

21:51 – AMERICAN DAD! XV – JEFF E LA FABBRICA D’ERBA

La 5

18:21 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:07 – GRANDE FRATELLO

19:10 – GRANDE FRATELLO

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – MY FIRST MIRACLE – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:17 – METEO.IT

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 4 Episodio 41

20:25 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV – Stagione 4 Episodio 46

21:25 – Little Big Italy – 1^TV – Stagione 6 Episodio 17 – Lione

23:05 – Little Big Italy – Stagione 6 Episodio 14 – Hamburg

00:35 – Naked Attraction UK – 1^TV – Stagione 5 Episodio 7

01:30 – Naked Attraction UK – 1^TV – Stagione 6 Episodio 10

02:25 – Naked Attraction UK – 1^TV – Stagione 5 Episodio 1

03:20 – Naked Attraction UK – 1^TV – Stagione 5 Episodio 2

Cielo

18:45 – Prendere o lasciare – Stagione 10 Episodio 16 – Prima TV

19:45 – Affari al buio – Stagione 1 Episodio 15 – Rivelazioni

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 7 Episodio 21 – Tela dell’Apocalisse

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 7 Episodio 22 – Il motore di Tesla

21:15 – Agnus Dei

23:30 – Scopriamo il sesso con Sunny – Stagione 1 Episodio 4 – Prima TV

00:30 – Ladyboy: il terzo sesso

01:30 – Le ragazze di Phnom Penh

La7

18:55 – Padre Brown – St.7

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – La Torre di Babele

22:45 – Un americano a Roma

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Camera con Vista

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – Paris Broadway

23:20 – Josephine, Ange Gardien – L’ISPETTORE DEGLI ANGELI CUSTODI

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – LIKE Tutto ciò che piace BEST

Food Network

18:10 – Fatto in casa per voi – Stagione 5 Episodio 11

18:40 – Fatto in casa per voi – Stagione 3 Episodio 1

19:10 – Fatto in casa per voi – Stagione 6 Episodio 1

19:45 – Fatto in casa per voi – Stagione 4 Episodio 1

20:20 – Fatto in casa per voi – Stagione 6 Episodio 5

20:55 – Fatto in casa per voi – Stagione 2 Episodio 5

21:25 – Fatto in casa per voi – Stagione 10 Episodio 1

22:00 – Fatto in casa per voi – Stagione 4 Episodio 4

TOP CRIME

18:30 – THE CLOSER IV – CRIMINI MAGGIORI

19:23 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI IV – LO SCONOSCIUTO

20:16 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI V – PAURA DEL BUIO

21:10 – C.S.I. MIAMI VIII – NESSUNA TRACCIA

22:04 – C.S.I. MIAMI VIII – CARA MAMMA?

22:59 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIV – SOTTO COPERTURA

23:53 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XIV – LUCIDA FOLLIA

00:46 – Maigret e il pazzo di Sainte Clotilde – 1 PARTE

GIALLO TV

18:10 – I misteri di Murdoch 10′ Stagione Ep.14

19:10 – L’ispettore Barnaby 22′ Stagione Ep.3

21:10 – Tatort Vienna – Codice di comportamento – 1^TV

23:10 – Omicidi a Sandhamn – Bugie blu 10′ Stagione

01:10 – L’ispettore Barnaby 12′ Stagione Ep.6

03:10 – Delitti di provincia 1′ Stagione Ep.1

04:05 – Delitti di provincia 1′ Stagione Ep.2

05:00 – L’investigatore Wolfe 1′ Stagione Ep.7

Rai Premium

19:15 – Don Matteo 10

20:20 – Don Matteo 10

21:20 – Crociere di nozze – Liguria

23:00 – Ciao maschio

00:35 – Rex

01:30 – Storie italiane

03:35 – Un Ciclone in Convento 11

04:15 – Un Ciclone in Convento 11

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

02:57 – TGCOM24 BREAKING NEWS

03:00 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – C’era una volta casa – Stagione 5 Episodio 12 – Valori di famiglia

19:15 – C’era una volta casa – Stagione 5 Episodio 13 – Design da vivere

20:10 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 7 – Una casa per mamma e papà

21:05 – C’era una volta casa – Stagione 6 Episodio 8 – Casa di campagna

22:00 – C’era una volta casa – 1^TV – Stagione 6 Episodio 9 – Casa insolita

23:00 – C’era una volta casa – 1^TV – Stagione 6 Episodio 10 – Quattro stanze

23:55 – Hotel da incubo – Stagione 3 Episodio 12 – Il matrimonio

00:50 – Hotel da incubo – 1^TV – Stagione 3 Episodio 13 – Glenwood Motor Inn

TV2000

18:02 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:30 – Tg 2000

19:05 – Santa Messa

19:35 – In Cammino

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – La Tenda Rossa Puntata 2

22:25 – Indagine ai confini del sacro

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Casahosteria

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – La Cucina Nel Cuore

ALMA TV

18:00 – Uno Sguardo Dal Cielo

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – K Around The World

21:00 – Chef In Campo

21:30 – Il Massimo In Cucina

22:00 – A Casa Di Emy

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

21:00 – Top Chart Quattordici Anni fa

22:00 – TOP CHART NOW!

23:00 – Best of Classic Hits

01:00 – Classics & Pearls

03:00 – Classics & Pearls

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – CALCISSIMO

01:00 – RIUNIONE DI REDAZIONE

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Zerovero

21:15 – Uno, Nessuno, Centomila

21:30 – Il Gioco Del Mondo

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Passatempo

20:53 – Timer

21:00 – Borotalk

22:00 – Motor – Cube

Campionesport

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Uno, Nessuno, Centomila

21:00 – Un Amore Di Stadio

21:30 – Motor – Cube

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:15 – Padre Brown – I giardinieri dell’Eden Stagione 10, episodio 3

19:05 – Il giardino di Albert – PFAS, inquinanti eterni

19:55 – Telesguard

20:10 – Swiss Skills Masterclass – L’eccellenza svizzera nella professione Aurélie Fawer Carrozziera-verniciatrice

21:05 – 60 minuti

22:15 – That’s Hockey C’è tanto hockey da parlare

23:35 – Play Suisse – Mio figlio è scappato

01:10 – Orizzonti di sport (R)

Rai Sport +HD

18:10 – Tg Sport TG Sport Sera

18:30 – Biliardo

20:10 – Serie C

23:00 – Calcio Totale

00:00 – Salto con gli Sci

00:30 – Salto con gli Sci

01:00 – Freestyle

01:45 – Freestyle

SuperTennis

19:00 – Davis Cup 2023 Sinner vs Griekspoor

20:30 – Supertennis TG

20:45 – ATP Indian Wells 2022 Nadal vs Kyrgios

22:30 – US Open 2015 Fognini vs Nadal

01:00 – Kooyong Classic 2024 (replica)

03:00 – BJK Cup 2023 Juvan vs Trevisan

05:00 – US Open 2023 Berrettini vs Humbert

Euro Sport

18:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Courchevel. Slalom F (2a manche)

19:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Madonna Di Campiglio. Slalom M (1a manche)

20:00 – Sci Alpino Coppa del Mondo Madonna Di Campiglio. Slalom M (2a manche)

21:00 – Snooker Home Nations Series Scottish Open (Finale)

23:30 – Magazine Coppa del Mondo Season Review

00:30 – Magazine Coppa del Mondo Season Review

01:30 – Atletica Chicago Marathon

03:00 – Snooker UK Championship Finale

SportItalia

18:00 – Coppa d’Africa Camerun-Guinea (diretta)

20:00 – Leotalk (diretta)

21:00 – Coppa d’Africa Algeria-Angola (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

01:00 – Sportitaliamercato

02:00 – Lo sai che?

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Clorofilla

18:45 – Kung Fu Panda

19:10 – Mystery Lane

19:35 – Il mondo di Karma

19:45 – Il mondo di Karma

20:00 – Snow Black 2

20:30 – Scuola di danza 2 – I ragazzi dell’opera

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Peppa Pig

18:35 – Peppa Pig

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

18:55 – Bluey

19:00 – Bluey

19:10 – Pinocchio and friends

Boing

18:10 – Gumball

18:40 – Gumball

19:05 – Teen Titans Go ! Eroe della settimana

19:40 – Teen Titans Go ! Eroe della settimana

19:50 – Teen Titans Go ! Eroe della settimana

20:15 – Teen Titans Go ! Eroe della settimana

20:55 – Teen Titans Go!

21:15 – Doraemon

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels

19:30 – Shaun Vita da pecora

20:55 – Batwheels

21:20 – Ella Tra le Stelle

21:40 – Simone

21:45 – Simone

Frisbee

18:05 – Curioso come George – Stagione 4 Episodio 5

18:30 – Curioso come George – Stagione 6 Episodio 4

18:50 – Curioso come George – Stagione 6 Episodio 5

19:15 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 2 Episodio 16

19:40 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 2 Episodio 17

20:05 – Mega Game Dinsiem – E – Stagione 2 Episodio 18

20:30 – Curioso come George – Stagione 6 Episodio 7

20:55 – Curioso come George – Stagione 6 Episodio 8

K2

18:10 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 1

18:35 – Il barbiere pasticciere – Stagione 1 Episodio 2

19:10 – Zig & Sharko – Stagione 4 Episodio 1

19:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 17

19:45 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 18

20:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 19

20:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 20

20:20 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 3 Episodio 21

DeaKids

18:15 – Il Barbiere Pasticciere

19:30 – Music Distraction

20:10 – Megagame

20:30 – H2O – Just Add Water

21:30 – Pippi Calzelunghe

22:20 – Oggy E I Maledetti Scarafaggi

23:05 – Robin Hood – Alla Conquista Di Sherwood

23:50 – Missione Cuccioli

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – La vera casa dei Loud

19:05 – La vera casa dei Loud

19:30 – A tutto ritmo

20:00 – A tutto ritmo

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – I Thunderman

Rai 5

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Art night

20:20 – Under Italy

21:15 – Shadows – Ombre

22:55 – Sciarada – Il circolo delle parole

23:40 – Ancora in fuga – La storia di Jeff Beck

01:15 – Rai News Notte

01:20 – Art night

Rai Storia

18:00 – Un autore, una citta’

18:30 – Storia in breve

18:40 – Libro e moschetto. La cultura italiana durante il fascismo

19:35 – Rai News Giorno

19:40 – Sanremo Fronteretro

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Grandi della TV

Rai Scuola

18:00 – Oggi è

18:30 – Prospettive

19:25 – Wild Italy

20:15 – Evolve

21:00 – Storia della scienza -Ep. 2 – Di che cosa è fatto il mondo?

21:55 – Racconta (Compagnia Aldes)

22:50 – Gocce

23:00 – TGR Leonardo

Motor Trend Italia

18:25 – Reperti d’assalto – Stagione 4 Episodio 5

19:25 – Reperti d’assalto – Stagione 3 Episodio 6

20:25 – Reperti d’assalto – Stagione 2 Episodio 4

21:20 – Fast N’ Loud – Stagione 3 Episodio 1 – Il Microbus

22:15 – Mezzi speciali – Forgiati su misura – Stagione 2 Episodio 4 – Dumper

23:15 – Mezzi speciali – Forgiati su misura – Stagione 2 Episodio 8 – Camera Car

00:15 – Affari a quattro ruote – Stagione 7 Episodio 1 – Jensen Interceptor

01:10 – Affari a quattro ruote – Stagione 13 Episodio 1 – Mercedes 560SL del 1987

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco – Stagione 1 Episodio 3

21:25 – Una famiglia fuori dal mondo – Stagione 6 Episodio 10 – Cuore d’oro

22:20 – Una famiglia fuori dal mondo – 1^TV – Stagione 6 Episodio 11 – Tutti per uno

23:15 – WWE Raw – 1^TV

01:15 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 4 Episodio 13 – In fuga

02:10 – Ce l’avevo quasi fatta – Stagione 8 Episodio 1 – Un bel faccino

03:05 – Real Crash TV: World Edition – Stagione 2 Episodio 7

03:55 – Real Crash TV: World Edition – Stagione 2 Episodio 8

Focus TV

18:00 – UNIVERSO AI RAGGI X II – IL SISTEMA SOLARE

19:00 – GIGA STRUTTURE III – TRENO AD ALTA VELOCITA’

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO II

21:05 – IL TRAMONTO DELL’ANTICO REGNO D’EGITTO

22:00 – IL TRAMONTO DELL’ANTICO REGNO D’EGITTO

23:00 – BIG, BIGGER,BIGGEST – L’INGEGNERIA FA SPETTACOLO – LA METROPOLITANA

00:00 – BIG, BIGGER,BIGGEST – L’INGEGNERIA FA SPETTACOLO – LA PRIGIONE

01:00 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XXI – ATTERRAGGIO LETALE

RealTime

18:25 – Abito da sposa cercasi – Stagione 16 Episodio 8 – Lasciatemi il mio spazio

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 23

20:30 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 24

21:30 – Body Bizarre – Un tumore che divora il viso

22:25 – Body Bizarre – Nessun dolore

23:20 – Body Bizarre – Il mio viso si scioglie

00:15 – Body Bizarre – Il bambino più peloso del mondo

01:10 – Body Bizarre – La donna barbuta

Discovery Channel

18:00 – Moonshiners – Stagione 6 Episodio 12 – Il diavolo verde

19:00 – La febbre dell’oro – Stagione 5 Episodio 8 – Grandi pulizie

20:00 – La febbre dell’oro – Stagione 5 Episodio 9 – Mancanza di acqua

21:00 – Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch – 1^TV – Stagione 3 Episodio 3 – Gli Aztechi

21:55 – Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch – Stagione 3 Episodio 2 – Tsunami sotterraneo

22:50 – Il tesoro maledetto del Blind Frog Ranch – Stagione 2 Episodio 4 – Cosa c’è nella scatola?

23:45 – Chi cerca trova – Stagione 7 Episodio 6

00:40 – Chi cerca trova – Stagione 15 Episodio 13

Sky Uno

18:00 – Alessandro Borghese Celebrity Chef – Stagione 2 Episodio 21

19:10 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 31

19:35 – MasterChef Magazine – Stagione 13 Episodio 32 – Prima TV

20:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 13

21:15 – Hell’s Kitchen USA – Stagione 21 Episodio 9 – Prima TV

22:15 – Hell’s Kitchen USA – Stagione 21 Episodio 10 – Prima TV

23:25 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 15

00:50 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 16

Sky Cinema 1

18:45 – Sex and the City

21:15 – Programma da definire

23:30 – Prospettive di un delitto

01:05 – Ma cosa ci dice il cervello

02:50 – La figlia del generale

04:45 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

05:00 – Spider-Man 3

SKY Cinema Family

19:30 – La marcia dei pinguini: il richiamo

21:00 – La Befana vien di notte

22:45 – Nonno questa volta è guerra

00:25 – Beethoven

01:50 – Dragon Ball Super: Broly Il Film

03:30 – Ant Bully Una vita da formica

05:00 – L’ispettore Ottozampe e il mistero dei misteri

Sky Cinema Romance

19:15 – Una sirena a Parigi

21:00 – Un matrimonio all’inglese

22:45 – Ti presento i suoceri

00:25 – Guardia del corpo

02:35 – L’amore dura tre anni

04:15 – Dog Days

Sky Cinema Collection

19:35 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

19:50 – Bumblebee

23:55 – Transformers

02:20 – Transformers La vendetta del caduto

04:45 – I delitti del BarLume 11 Speciale

05:05 – Transformers L’ultimo cavaliere

Sky Cinema Action

19:00 – Dead Man Down Il sapore della vendetta

21:00 – Il risolutore A Man Apart

22:55 – 13 Hours: The Secret Soldiers Of Benghazi

01:20 – Twist

02:50 – Il traditore di Forte Alamo

04:10 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

04:25 – Dalla Cina con furore

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV