Su Rai Uno Dalla strada al palco, su Canale 5 Real Madrid-Borussia Dortmund. Guida ai programmi Tv della serata del 5 luglio 2025

Cosa ci propone la programmazione televisiva di giovedì 5 luglio 2025? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due alle 21.20 va in onda Nuotando nella follia, un dramma psicologico che esplora i confini tra realtà e allucinazione, con una protagonista tormentata da un passato oscuro e da visioni che mettono in discussione la sua sanità mentale. Un film intenso, che gioca con la percezione dello spettatore. Alla stessa ora, Rai Tre propone Stranizza d’amuri, pellicola italiana ambientata nella Sicilia degli anni ’80, ispirata a una storia vera. Il film racconta l’amicizia profonda e controversa tra due adolescenti, in un contesto sociale ostile e conservatore. Un racconto delicato e potente sull’identità e la libertà. Rai 4, sempre alle 21.20, punta sull’azione con Blind War, un thriller adrenalinico in cui un ex agente speciale, rimasto cieco dopo una missione fallita, torna in campo per salvare la figlia rapita. Combattimenti coreografati e tensione costante per una serata all’insegna del ritmo.

Per chi ama i classici, Rai Movie alle 21.10 trasmette Sissi, la giovane imperatrice, secondo capitolo della celebre trilogia con Romy Schneider. Il film ripercorre la vita della principessa Sissi tra amore, doveri di corte e ribellioni romantiche, in un’atmosfera da fiaba imperiale. Su Italia 1, alle 21.20, spazio all’avventura con Windstorm – Ritorno alle origini, nuovo capitolo della saga equestre amata da grandi e piccoli. La giovane protagonista torna nella sua terra natale per salvare il suo cavallo e affrontare nuove sfide legate alla natura e alla famiglia. Rete 4 propone alle 21.30 un grande classico del thriller: Il fuggitivo, con Harrison Ford nei panni di un medico accusato ingiustamente dell’omicidio della moglie. Braccato da un agente federale interpretato da Tommy Lee Jones, l’uomo cerca di dimostrare la propria innocenza in una corsa contro il tempo.

Su Cielo, alle 21.20, va in onda Manhattan Gigolo, commedia erotica ambientata nella New York patinata degli anni ’80, tra relazioni ambigue e giochi di potere. Un film che mescola ironia e sensualità con un tocco di nostalgia. Iris, alle 21.00, propone 15 minuti – Follia omicida a New York, un poliziesco con Robert De Niro e Edward Burns. La storia ruota attorno a due criminali dell’Est Europa che seminano il panico nella Grande Mela, mentre un detective e un vigile del fuoco cercano di fermarli.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, va in onda Io sono la fine del mondo, un thriller fantascientifico ambientato in un futuro distopico, dove un virus alieno minaccia l’umanità. Un uomo immune alla contaminazione diventa l’ultima speranza per la salvezza del pianeta. Infine, Sky Cinema Family alle 21.00 propone Sulle ali dell’avventura, film ispirato a una storia vera in cui un padre e un figlio cercano di salvare una specie di oche migratrici in via d’estinzione, volando con loro attraverso l’Europa. Emozione, paesaggi mozzafiato e un messaggio ecologista per tutta la famiglia.

INTRATTENIMENTO

Per chi preferisce l’intrattenimento dal vivo, Rai Uno alle 21.20 trasmette una nuova puntata di Dalla strada al palco, il talent show condotto da Nek che dà voce agli artisti di strada italiani. Tra musica, emozioni e storie di vita, il programma continua a conquistare il pubblico con autenticità e talento.

SPORT

Su Canale 5 dalle 20:48 Real Madrid-Dortmund, match valido per il Mondiale per Club.