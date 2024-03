Su Rai Uno Margherita delle stelle, su Sky Cinema Resta con me Guida ai programmi Tv della serata del 5 marzo 2024

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 5 marzo 2024? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 Inexorable. Causa blocco creativo, uno scritto decide di trasferirsi con la moglie e la figlia nella villa che appartiene alla famiglia della consorte. Nei dintorni della nuova casa, si aggira una giovane ragazza di nome Gloria. Affascinata dal lavoro letterario dello scrittore, la giovane si insidia nella famiglia portando alla luce misteri del passato. Su Rai Movie dalle 21.10 Dimensione terrore. Los Angeles, anni 50. Johnny, assieme alla fidanzata, assiste alla discesa di un’astronave extraterrestre. Nel mentre, un maniaco massacra la giovane coppia. I corpi esamini vengono infestati da strani esseri provenienti dalla navicella. Trenta anni dopo, per una goliardia da college, uno dei due corpi viene scongelato dal processo di ibernazione a cui erano posti. Il corpo riprende vita come uno zombi veicolando i mostruosi parassiti per tutto il college. Su Sky Cinema dalle 21.15 Resta con me. La vita sorride ad Alessandro Scudieri, brillante Vice Questore in forza alla Mobile di Napoli, fino a che tutto cambia per sempre quando viene coinvolto in una sparatoria insieme alla moglie Paola.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno dalle 21.25 Margherita delle stelle. Quella di Margherita Hack è la storia di una bambina come tante altre che, però, avrà la grande fortuna di essere educata da genitori che le trasmettono i valori della libertà, della parità, del rispetto per la natura e soprattutto le insegnano ad essere sé stessa. La giovane donna si innamora delle stelle e riesce a emergere in un mondo governato da soli uomini, diventando la prima direttrice dell’Osservatorio Astronomico di Trieste.

ATTUALITA’

Su Italia 1 dalle 21.17 Le Iene. Servizi di cronaca e attualita’, inchieste e dissacranti interviste affidate agli inviati del programma. Su Rete 4 dalle 21.30 É sempre Cartabianca. Sulla Rai Tre dalle 21.20 Petrolio. Reportage, inchieste e racconti di vita, torna Petrolio con una serie di prime serate dedicate ai temi che plasmano il nostro mondo e la nostra vita. La transizione energetica è fondamentale per proteggere il pianeta e contrastare i cambiamenti climatici. Ma è un passaggio complesso e costoso: chi paga il conto della decarbonizzazione? Quali sono le soluzioni più adatte per fare a meno dei combustibili fossili? La politica sta affrontando in modo efficacie questa sfida? Se ne parla a Petrolio, sono ospiti Alessandra Todde, Presidente della Regione Sardegna, l’economista Carlo Cottarelli, Esma Cakir, giornalista turca e Presidente dell’Associazione Stampa Estera, gli scienziati Nicola Armaroli e Piero Martin e Padre Paolo Benanti. Duilio Giammaria in visita all’Agenzia Spaziale Europea, e ancora l’impatto del biogas sul territorio e una casa totalmente alimentata da energie rinnovabili. Infine viaggio in Norvegia, che si propone di diventare la “batteria d’Europa”. Su Italia 1 Le Iene. Su Rete 4 dalle 21.26 É sempre Cartabianca. Talk di attualita’ e politica, approfondita e commentata dagli ospiti. Bianca Berlinguer conduce dando voce a tutte le opinioni.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Due dalle 21.20 Dalla strada al palco. Torna lo show televisivo condotto da Nek che porta in tv il mondo degli artisti di strada. Nella prima puntata i “passanti importanti” sono Iva Zanicchi e Francesco Paolantoni. Tra le novità di questa edizione gli ospiti internazionali: cantanti, musicisti, giocolieri, mimi e artisti di arte varia da tutto il mondo si alternano sul palco con esibizioni spettacolari. Su Canale 5 dalle 21.36 Ciao Darwin Rewind.

SPORT

Su Canale 5 dalle 20.49 Champions League – Ottavi ritorno. In diretta dall’Allianz Arena i bavaresi allenati da Thomas Tuchel affrontano i biancocelesti di mister Maurizio Sarri.

Guida tv di martedì 5 marzo: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque minuti

20:35 – Affari tuoi

21:30 – Margherita delle stelle

23:30 – Porta a Porta

01:15 – Viva Rai 2! …e un po’ anche Rai 1

02:10 – Sottovoce

Rai 2

18:00 – Rai Parlamento Telegiornale

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:35 – Rai Tg Sport Sera

18:55 – Meteo 2

19:00 – Castle

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Caro Marziano

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – Petrolio

23:00 – La confessione

Rai 4

18:20 – Hawaii Five-0 1

19:05 – Senza traccia 6

19:50 – Senza traccia 6

20:35 – Criminal Minds 14

21:20 – Inexorable

23:00 – Wonderland

23:35 – Il segreto di David – The Stepfather

01:20 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:29 – METEO.IT

20:30 – STRISCINA LA NOTIZINA – LA VOCINA DELLA VEGGENZINA

21:00 – CHAMPIONS LEAGUE – BAYERN MONACO – LAZIO

Italia 1

18:16 – GRANDE FRATELLO

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – FAHRENEIT 992

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – TUTTI AL BUIO

21:20 – LE IENE

Canale 20 Mediaset

18:23 – ARROW V – SCIOGLIMENTO

19:16 – YOUNG SHELDON V – UN BATTISTA TIMORATO DI DIO E UN MARITO SEXY

19:43 – YOUNG SHELDON V – ZIO SHELDON E UN PETARDO ORMONALE

20:06 – THE BIG BANG THEORY V – L’ACCELLERAZIONE DEL LANCIO

20:34 – THE BIG BANG THEORY V – IL RIFLESSO DEL CONTO ALLA ROVESCIA

21:03 – BASTILLE DAY: IL COLPO DEL SECOLO – 1 PARTE

22:08 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:13 – METEO.IT

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:34 – METEO.IT

19:38 – TEMPESTA D’AMORE – 162 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – PRIMA DI DOMANI

21:25 – E’ SEMPRE CARTABIANCA

00:50 – DALLA PARTE DEGLI ANIMALI

02:14 – TG4 – ULTIMA ORA NOTTE

02:34 – A QUALCUNA PIACE CALVO

Warner TV

18:05 – Smallville – Stagione 5 Episodio 12 – La rivelazione

19:00 – Supernatural – Stagione 11 Episodio 9 – O fratello, dove sei?

19:50 – Supernatural – Stagione 11 Episodio 10 – I dettagli del Diavolo

20:40 – Supernatural – Stagione 11 Episodio 11 – Il mistico

21:30 – E.R. – Medici in prima linea – Stagione 1 Episodio 11

00:00 – Fringe – Stagione 5 Episodio 2 – Il mondo è cambiato

00:50 – Fringe – Stagione 5 Episodio 3 – L’archivista

01:40 – Fringe – Stagione 5 Episodio 2 – Il mondo è cambiato

Rai Movie

19:20 – Ercole e la regina di Lidia

21:10 – Dimensione terrore

22:45 – Need for speed

00:55 – Anica – Appuntamento al cinema

01:00 – Guida romantica a posti perduti

02:50 – The Search

05:00 – 7 winchester per un massacro

Cine 34

18:41 – A CENA CON… – GRANDI MAGAZZINI

21:01 – FERIE D’AGOSTO – 1 PARTE

22:10 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – FERIE D’AGOSTO – 2 PARTE

23:18 – OVOSODO

01:14 – SOGNI MOSTRUOSAMENTE PROIBITI

02:41 – ITALIAN SECRET SERVICE

TWENTYSEVEN

18:05 – LA CASA NELLA PRATERIA IX – WOLNOUT GROVE IN PERICOLO

19:00 – LA SIGNORA DEL WEST IV – QUANDO SI AMA

20:00 – LA SIGNORA DEL WEST IV – CATTIVE INTENZIONI

21:10 – IL DIARIO DI BRIDGET JONES – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24 BREAKING NEWS

22:15 – METEO.IT

22:17 – IL DIARIO DI BRIDGET JONES – 2 PARTE

23:10 – UNA SETTIMANA DA DIO – 1 PARTE

Iris

19:15 – CHIPS – LA SPINTA

20:05 – WALKER TEXAS RANGER VIII – SCONTRO FINALE – II PARTE

21:00 – IL PISTOLERO DI DIO

22:58 – CIMARRON

01:44 – LA LEGGE DELLA NOTTE

03:49 – CIAKNEWS

03:53 – FILO DA TORCERE

05:43 – LE FOTO DI GIOIA

TV8

19:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 6 Episodio 12 – Ciociaria

20:15 – 100% Italia – Stagione 2 Episodio 100 – Prima TV

21:30 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 6 – Costa Azzurra

22:45 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 9 Episodio 5 – Irpinia

00:00 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 8 – Carnia – Gli alberghi diffusi

01:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel – Stagione 6 Episodio 7 – Milano – Le cascine

02:30 – Delitti – Stagione 4 Episodio 3 – L’enigma di via Poma

03:45 – Coppie che uccidono – Stagione 15 Episodio 4

Italia 2

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – FREEZER E’ IN DIFFICOLTA’

18:50 – DUE UOMINI E 1/2 XI – PUGNO DI FERRO IN GUANTO DI VELLUTO

19:20 – DUE UOMINI E 1/2 XI – IL KILLER

19:50 – DUE UOMINI E 1/2 XI – NESSUNO E’ PERFETTO

20:20 – DUE UOMINI E 1/2 XI – L’UOMO DEI SOGNI

20:55 – DUE UOMINI E 1/2 XI – GITA AL CANYON

21:25 – NARUTO SHIPPUDEN XI – UN PASSATO PIANIFICATO – 1aTV

21:50 – NARUTO SHIPPUDEN XI – IL NINJA PIU’ IMPREVEDIBILE – 1aTV

La 5

18:50 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

19:07 – GRANDE FRATELLO

19:10 – GRANDE FRATELLO

19:15 – AMICI DI MARIA

19:45 – UOMINI E DONNE

21:10 – GRANDE FRATELLO

01:30 – GRANDE FRATELLO (LIVE)

02:00 – I CESARONI V – RICETTA PERFETTA/ INUTILE NASCONDERSI

NOVE

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – Stagione 5 Episodio 2

20:25 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV – Stagione 5 Episodio 7

21:25 – Faking It – Bugie criminali – 1^TV – Stagione 2 Episodio 1 – La scomparsa di Elena Ceste

23:35 – Faking It – Bugie o verità? – Stagione 1 Episodio 2 – Matteo Cagnoni

01:35 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 8

02:30 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 9

03:25 – Naked Attraction UK – Stagione 6 Episodio 10

04:15 – Naked Attraction UK – Stagione 4 Episodio 1

Cielo

18:15 – Tiny House Piccole case per vivere in grande – Stagione 1 Episodio 19

18:45 – Prendere o lasciare – Stagione 8 Episodio 7 – Loti e Ken

19:45 – Affari al buio – Stagione 10 Episodio 16 – Affrontare le proprie paure

20:15 – Affari di famiglia – Stagione 5 Episodio 13 – Un caso irrisolto

20:45 – Affari di famiglia – Stagione 5 Episodio 14 – Antiche pistole

21:15 – Jumper

23:15 – L’iniziazione

01:15 – Le pornographe

La7

18:55 – Padre Brown – St.9

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Artbox

02:30 – L’Aria Che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Grey’s Anatomy –

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Padre Brown – St.3

01:10 – La cucina di Sonia

01:20 – La mala educaxxxion

03:05 – I menù di Benedetta

Food Network

18:25 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 3 – Petto di pollo saporito

19:00 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 1 – Non le solite patate al forno

19:40 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 7 – Torte salate dal mondo

20:30 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 8 – Uova

21:10 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 5 – Qualcosa manca…

21:45 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 10 – Cipolle

22:20 – In cucina con Luca Pappagallo – Stagione 4 Episodio 11 – Altri pesti

22:55 – Cucine da incubo Italia – Stagione 1 Episodio 1 – Totem

TOP CRIME

18:29 – COLD CASE-DELITTI IRRISOLTI VII – VOGLIA DI VOLARE

19:22 – THE CLOSER VII – L’ULTIMA PAROLA

20:15 – RIZZOLI & ISLES I – L’APPRENDISTA ASSASSINO

21:10 – FBI: MOST WANTED IV – TRIANGOLO PERICOLOSO

22:04 – FBI: MOST WANTED IV – RANGELAND

22:59 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XV – UNA CASA PER NOAH

23:53 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – RAGAZZE SCOMPARSE

00:46 – C.S.I. MIAMI IX – IL SOGNO CHE UCCIDE

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby – Stagione 4 Episodio 1 – Il giardino della morte

21:10 – Grantchester – 1^TV – Stagione 8 Episodio 5

22:10 – Grantchester – 1^TV – Stagione 8 Episodio 6

23:10 – Shetland – Stagione 3 Episodio 1

01:20 – L’ispettore Barnaby – Stagione 15 Episodio 4 – Scacco all’assassino

03:10 – Nightmare Next Door – Stagione 3 Episodio 7 – Il donnaiolo di Jasper

04:10 – Nightmare Next Door – Stagione 3 Episodio 8 – Il mostro di Portage

05:05 – Nightmare Next Door – Stagione 3 Episodio 9 – Il fidanzato scomparso

Rai Premium

19:15 – Don Matteo 12

21:20 – Il faro dei ricordi

22:50 – Gli omicidi del lago – Morte nel bosco

00:25 – Storie italiane

02:30 – Chesapeake Shores – Ritorno a casa 5

03:15 – Un Ciclone in Convento 13

04:05 – Un Ciclone in Convento 14

05:00 – Ricominciare

Mediaset Extra

18:46 – Grande Fratello

21:11 – Grande Fratello

00:01 – Grande Fratello

01:58 – TGCOM24 BREAKING NEWS

02:01 – Grande Fratello

HGTV – HOME GARDEN TV

18:15 – Casa su misura – Stagione 3 Episodio 11 – Un originale casolare restaurato

19:10 – Casa su misura – Stagione 3 Episodio 12 – Chip e Jo restaurano completamente una casetta abbandonata

20:05 – Casa su misura – Stagione 3 Episodio 13 – Chip e Jo trasformano un ranch in una casa in stile marinaro

21:00 – Ho vinto la casa alla lotteria – Stagione 8 Episodio 5 – Segui il tuo istinto

21:30 – Ho vinto la casa alla lotteria – Stagione 8 Episodio 6 – New Jersey

22:00 – Ho vinto la casa alla lotteria – 1^TV – Stagione 8 Episodio 9 – Nuova casa

22:30 – Ho vinto la casa alla lotteria – 1^TV – Stagione 8 Episodio 10 – Florida

23:00 – Ho vinto la casa alla lotteria – 1^TV – Stagione 8 Episodio 11 – Sul lago

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In Cammino

19:59 – Santo Rosario da Lourdes

20:30 – Tg 2000

20:53 – Adorabile nemica

22:40 – RETROSCENA

22:51 – RETROSCENA

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Senorita Andrea

19:00 – Senorita Andrea

19:30 – Casahosteria

20:00 – Cristal

20:30 – Cristal

21:00 – Street Legal

22:00 – Accademia da Leoni

ALMA TV

18:00 – Gli Ultimi Paradisi

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Un Amore Di Stadio

20:30 – Il Piatto Forte

21:00 – Tutto Per Tutti

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Il Giro Del Mondo In 80 Dolci

TRAVEL TV

18:00 – Paese Che Vai

18:30 – Tesori e Meraviglie

19:00 – Wild Places

20:00 – Viaggi Straodinari

21:00 – Andata e Ritorno

21:30 – L’Italia In Tour

22:00 – La Gola In Viaggio

22:30 – Sapori Dal Mondo

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – APERICALCIO

19:00 – AZZURRO ITALIA TG

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:30 – DIRETTA STADIO

23:30 – CALCISSIMO

01:00 – RIUNIONE DI REDAZIONE

TeleReporter

18:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – Dossier – Salute.com

20:30 – Zerovero

21:15 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – E Quindi?!

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

18:00 – Mezz’ora Per Voi – Tonificazione

18:30 – Mezz’ora Per Voi – Pilates

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:45 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Filo Diretto

23:00 – In Cammino Sulle Creste

00:00 – La Vetrina Dell’Auto

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:20 – I misteri di Murdoch – Le pene dell’Inferno Stagione 10, episodio 18

19:10 – Doc Martin – Episodio 6 Stagione 3, episodio 6

19:55 – Telesguard

20:15 – Capanne alpine inverno (2) – Secondo episodio 50 min

21:05 – Il venditore di medicine

22:55 – Orbayu di Fulvio Mariani e Dario Lotti

23:30 – A tutta Champions Sintesi

23:50 – L’affido – Una storia di violenza

Rai Sport +HD

20:00 – Triathlon

21:00 – Salto con gli Sci

21:30 – Salto con gli Sci

22:00 – Memory – Rai Sport Memory. Sandro Munari

23:30 – Tg Sport TG Sport Notte

23:50 – Serie C

02:10 – Equitazione

03:00 – Tirreno-Adriatico

SuperTennis

18:30 – LIVE Challenger Pau

20:15 – Supertennis TG

20:30 – LIVE Challenger Pau

22:30 – Cronache Italiane

22:45 – ATP Queen’s 2022 Berrettini vs Krajnovic

01:00 – ATP Roma 2023 Musetti vs Tiafoe

03:00 – Challeger Pau (replica)

05:45 – Università del Tennis Nick Saviano

Euro Sport

18:30 – Ciclismo – Cycling Show

19:00 – Ciclismo – Parigi-Nizza – Stagione 2024 – 3a tappa

20:00 – Atletica – Tokyo Marathon – Stagione 2024

21:00 – Motori – Mondiale Endurance – Stagione 2024 – Gara – 1812 km di Lusail

22:00 – PTO Tour – Stagione 2024 – Miami. Anteprima

22:30 – Ciclismo – Tirreno-Adriatico – Stagione 2024 – 2a tappa

23:00 – Ciclismo – Parigi-Nizza – Stagione 2024 – 3a tappa

00:00 – World League Championship Tour – Stagione 2024 – Banzai Pipeline

SportItalia

19:00 – Calcio Tonight (diretta)

21:00 – S4 Talk Sport Outdoor

22:00 – Si Motori

22:30 – Linea Azzurri

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Si Live 24 (diretta)

00:30 – Sportitaliamercato

01:30 – Campionato Saudita Al Hilal-Al Raed

Rai Gulp

18:05 – Oblo’ – Notizie da smacchiare

18:20 – Clorofilla

18:40 – Robin Hood

18:50 – Kung Fu Panda

19:10 – Mystery Lane

19:35 – Meteo Spazio

19:45 – Il mondo di Karma

20:00 – S-Fidiamoci

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Le Canzoni di Masha

18:35 – Le Canzoni di Masha

18:40 – Bluey

18:45 – Bluey

18:55 – Bluey

19:00 – Bluey

19:10 – Hello Kitty Super Style

Boing

19:05 – Teen Titans Go! Eroe della settimana

20:55 – Teen Titans Go!

21:15 – Doraemon

22:15 – Dragon Ball Super

02:40 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Batwheels – nuovi episodi

19:30 – Santiago dei Mari

19:55 – Santiago dei Mari

20:05 – La casa delle Bambole di Gabby

20:30 – La casa delle Bambole di Gabby

20:55 – Batwheels

Frisbee

18:20 – Pfffirati – Stagione 1 Episodio 22

18:30 – Pfffirati – Stagione 1 Episodio 30

18:40 – Pfffirati – Stagione 1 Episodio 27

18:55 – Super Monsters – Stagione 2 Episodio 5

19:05 – Super Monsters – Stagione 2 Episodio 6

19:15 – Super Monsters: Mostri e mostriciattoli – Stagione 1 Episodio 4

19:30 – Curioso come George – Stagione 10 Episodio 9

19:55 – Curioso come George – Stagione 10 Episodio 11

K2

18:05 – Il barbiere pasticciere – Stagione 2 Episodio 11

18:30 – Zig & Sharko – Stagione 4 Episodio 20

18:35 – Zig & Sharko – Stagione 3 Episodio 19

18:40 – Zig & Sharko – Stagione 4 Episodio 18

19:05 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 20

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 21

19:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 22

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks – Stagione 5 Episodio 23

DeaKids

18:10 – Zig & Sharko – Stagione 3 Episodio 9 – Non disturbare

18:15 – Zig & Sharko – Stagione 3 Episodio 10 – Il bluff di un uomo cieco

18:25 – Zig & Sharko – Stagione 3 Episodio 11 – Zig, il giardiniere

18:35 – Zig & Sharko – Stagione 3 Episodio 12 – Immondizia a bizzeffe

18:40 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 3 – Con l’acqua alla gola

19:05 – A Tutto Reality: L’Isola – Stagione 8 Episodio 4 – Il gioco della bandiera

19:35 – One Wish – Stagione 1 Episodio 19 – La scheda di memoria

19:50 – Megagame – Stagione 2 Episodio 1 – Lavori forzati/ Spy challenge

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – La vera casa dei Loud

19:05 – La vera casa dei Loud

19:30 – A tutto ritmo

20:00 – A tutto ritmo

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – I Thunderman

Rai 5

18:35 – Tgr Bell – Italia

19:05 – Save the date

19:20 – Rai News Giorno

19:25 – Art rider

20:20 – Divini devoti

21:15 – Altri comizi d’amore

22:25 – Il Decameron

00:15 – Nile Rodgers – Come farcela nel mondo della musica

Rai Storia

19:15 – Rai News Giorno

19:20 – La pace perduta

20:00 – Domenica con

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – Dante, la voce che parla di noi

21:30 – 5000 anni e + La lunga storia dell’umanita’

22:30 – Viaggio in Sicilia

Rai Scuola

18:00 – Contenitore Doc Divulgativi

19:30 – Le terre del monsone

20:15 – Yellowstone

21:00 – Progetto Scienza 2023 Prima TV per Rai

21:45 – Rivoluzioni le idee che hanno cambiato

22:45 – Gocce

23:00 – TGR Leonardo

23:10 – Rivoluzioni le idee che hanno cambiato

Motor Trend Italia

18:25 – Reperti d’assalto – Stagione 4 Episodio 5

19:25 – Reperti d’assalto – Stagione 3 Episodio 6

20:25 – Reperti d’assalto – Stagione 2 Episodio 4

21:20 – Fast N’ Loud – Stagione 3 Episodio 1 – Il Microbus

22:15 – Guild Garage – Il re dei restauri – 1^TV – Stagione 4 Episodio 3

23:15 – Guild Garage – Il re dei restauri – 1^TV – Stagione 4 Episodio 4

00:15 – Reperti d’assalto – Stagione 5 Episodio 14

01:15 – Reperti d’assalto – Stagione 5 Episodio 17

DMAX

19:30 – Vado a vivere nel bosco: Raney Ranch – Stagione 1 Episodio 4

21:25 – Nudi e crudi: l’ultimo sovravvissuto – 1^TV – Stagione 1 Episodio 4 – La strategia

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV

01:05 – Bodycam – Agenti in prima linea – 1^TV – Stagione 4 Episodio 19

02:00 – Bodycam – Agenti in prima linea – Stagione 3 Episodio 16 – La fuga

02:55 – Real Crash TV – Stagione 3 Episodio 9

03:50 – Real Crash TV – Stagione 3 Episodio 10

04:40 – Chi ti ha dato la patente – Stagione 1 Episodio 1

Focus TV

18:00 – LE SETTE MERAVIGLIE DEL MONDO ANTICO – IL MAUSOLEO DI ALICARNASSO

19:00 – Il mistero degli Etruschi – Ascesa e caduta di una civilta’

20:00 – COSE DI QUESTO MONDO III – LA MALEDIZIONE DI MERLINO

21:05 – ASIA INESPLORATA – CREATURE BIZZARRE

22:00 – NATURA – MERAVIGLIE SENZA TEMPO – GRAND CANYON

23:00 – SEGRETI NEL GHIACCIO III

00:00 – SEGRETI NEL GHIACCIO III

01:00 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XX – COLLISIONE MORTALE

RealTime

18:20 – Abito da sposa cercasi – Stagione 19 Episodio 6 – Vestito virale

19:25 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 6

20:30 – Casa a prima vista – Stagione 2 Episodio 7

21:30 – Primo appuntamento Hotel – Stagione 1 Episodio 9 – Prima TV

23:05 – Primo appuntamento Hotel – Stagione 1 Episodio 8

00:40 – ER: storie incredibili – Stagione 13 Episodio 1 – Diagnosi seria

01:35 – ER: storie incredibili – Stagione 13 Episodio 2 – Oggetti estranei

02:30 – ER: storie incredibili – Stagione 13 Episodio 3 – Sparatorie

Discovery Channel

18:00 – Ai confini della civilta’ – Stagione 2 Episodio 3 – Verso il pascolo

19:00 – La febbre dell’oro – Stagione 7 Episodio 10 – Testa bassa

20:00 – La febbre dell’oro – Stagione 7 Episodio 11 – Game Over

21:00 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 6 Episodio 15 – Trionfo – Prima TV

21:55 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 6 Episodio 16 – Un pezzo di America – Prima TV

22:50 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 6 Episodio 9 – Il guardaroba

23:45 – Chi cerca trova: super restauri – Stagione 3 Episodio 14

00:40 – Chi cerca trova – Stagione 4 Episodio 2

Sky Uno

18:50 – Stanga in the Sky – Stagione 1 Episodio 16 – Pechino Express – Prima TV

19:00 – Quattro matrimoni – Stagione 1 Episodio 2

20:00 – Alessandro Borghese 4 Ristoranti – Stagione 7 Episodio 6 – Gli agnolotti del Plin

21:15 – Victoria Cabello: viaggi pazzeschi – Stagione 1 Episodio 3 – Berlino

22:30 – Victoria Cabello: viaggi pazzeschi – Stagione 1 Episodio 2 – Parigi

23:40 – Pechino Express Ufficio Visti

00:30 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 23

01:50 – MasterChef Italia – Stagione 13 Episodio 24 – Finale

Sky Cinema 1

19:25 – Little Dixie

21:15 – Resta con me

22:55 – The Misfits

00:35 – The Informer Tre secondi per sopravvivere

02:30 – Mio padre è un sicario

04:10 – Transformers 4 L’era dell’estinzione

SKY Cinema Family

19:30 – La marcia dei pinguini

21:00 – Un poliziotto alle elementari

22:55 – Il mio amico Nanuk

00:35 – Questo o quello Speciale – Stagione 1

00:50 – Adèle e l’enigma del faraone

02:35 – Molly Moon e l’incredibile libro dell’ipnotismo

04:10 – Pinocchio

Sky Cinema Romance

19:20 – Ti presento Patrick

21:00 – Nessuno mi può giudicare

22:45 – Spin Me Round Fammi girare

00:35 – Nove lune e mezza

02:15 – Una sorpresa dal passato

03:45 – Crazy, Stupid, Love

05:40 – Lei mi parla ancora

Sky Cinema Collection

19:30 – Per un pugno di dollari

21:15 – Per qualche dollaro in più

23:30 – Il mio nome è Nessuno

01:25 – Sergio Leone L’italiano che inventò l’America

03:10 – C’era una volta in America

Sky Cinema Action

19:10 – Fast and Furious

21:00 – 2 Fast 2 Furious

22:50 – The Fast and the Furious: Tokyo Drift

00:35 – We Were Soldiers Fino all’ultimo uomo

02:50 – Bad Boys II

05:15 – Segnali dal futuro

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV