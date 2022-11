Su Rai Uno Ballando sotto le stelle, su Canale 5 Tu si que vales. Guida ai programmi Tv della serata del 5 novembre 2022

Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 5 novembre 2022? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai 4 dalle 21.20 L’uomo sul treno. Ogni giorno, da dieci anni, Michael McCauley sale sullo stesso treno per andare al lavoro. Un giorno, una sedicente psicologa gli propone una sfida apparentemente innocua: riuscire ad identificare un passeggero “fuori posto”. E’ solo l’inizio di una pericolosa cospirazione criminale. Su Rai Movie dalle 21.10 Paradise – Una nuova vita. Il siciliano Calogero assiste a un omicidio di mafia e decide di testimoniare. Si ritrova così trapiantato in Friuli come testimone di mafia sotto protezione. Per uno scherzo burocratico del destino, nel suo stesso paesino arriva anche il killer contro cui aveva deposto. Su Italia 1 dalle 21.26 Cattivissimo me. Gru aspira a diventare un vero supercattivo con l’aiuto dei Minions. Decide di rubare la Luna, ma tre piccole orfanelle cercano di farlo desistere dal suo piano. Su Rete 4 Pearl Harbor. Amore e guerra. Sullo sfondo del secondo conflitto mondiale, due amici si trovano a combattere anche per la stessa donna. Su Sky Cinema dalle 21.15 Il richiamo della foresta. Dal classico letterario di Jack London, la storia di Buck, un cane dal cuore d’oro, la cui tranquilla vita domestica viene sconvolta quando viene improvvisamente portato via dalla sua casa in California e trapiantato nella natura selvaggia in Alaska. Su Iris dalle 21 Governance – Il prezzo del potere. Renzo Petrucci, manager brillante e senza scrupoli, è il direttore generale di un importante gruppo petrolifero.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.20 nell’episodio della serie Blue Blue Bloods Danny e Baez sono alle prese con una rapina in un negozio vietnamita. Angela, il nuovo detective ammesso nell’ufficio del Comandante, si rivela un po’ troppo supponente.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 20.35 Ballando con le Stelle. Tredici Vip emozionati e agguerritissimi in coppia con i migliori maestri di ballo, star della danza, una band pronta a trasformare dal vivo qualsiasi brano, in un momento di puro spettacolo. Ospiti celebri, prove a sorpresa, una giuria inflessibile attenta a ogni dettaglio, abiti dal gusto glamour e una scenografia dai toni caldi e avvolgenti. Tutti gli ingredienti giusti per vivere insieme la magia del ballo di coppia.. Su Canale 5 dalle 21.28 Tu si que vales, 9° Edizione del Talent Show del Sabato Sera.

ATTUALITA’

Su Rai Tre dalle 21.45 Sapiens – Un solo pianeta. Com’è che la rivoluzione umana ha cambiato il pianeta Terra? In primis con l’introduzione della pratica dell’agricoltura, e lo sta tuttora sconvolgendo con l’operato di una sola specie, quella dei Sapiens, a discapito di tutte le altre, trasformandosi da custodi della natura in superpredatori. Perché i Sapiens agiscono così? Quando e come hanno deciso di cambiare il mondo? Qual è la vera differenza fra i sapiens e gli altri viventi? Dalla miniera della Defensola a Vieste (FG) più antica d’Europa risalente al VI millennio a.C., dove i sapiens industriali estraevano, lavoravano e commerciavano selce in tutto l’Adriatico, Mario Tozzi ricostruisce la storia dei nostri antenati. Dai primi bipedi capaci di scendere dagli alberi circa 30-50.000 anni fa ai sapiens industriali, passando dai primi europei (Atapuerca) ai sapiens preindustriali e creativi (Chauvet), ai Neanderthal. Analizzando i loro caratteri principali, dall’intelligenza all’uso di strumenti, dall’uso delle mani a quello delle tecnologie, dallo sviluppo del linguaggio a quello della scrittura si andranno definendo in modo sempre più evidente le differenze tra i sapiens e gli altri esseri viventi.

Guida tv di sabato 5 novembre: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’ Weekend

20:00 – Tg1

20:35 – Ballando con le stelle

00:30 – When the world watched Argentina 1986

02:10 – Rai – News24

02:45 – Sottovoce

03:15 – Milleeunlibro

04:15 – Rai – News24

Rai 2

18:10 – Gli imperdibili

18:15 – Tg2 L.I.S.

18:20 – Rai Tg Sport Sera

19:00 – Castle

19:40 – NCIS Los Angeles

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – Blue Bloods 12

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:20 – Le parole

21:45 – Sapiens – Un solo pianeta

23:55 – Tg3 Mondo

00:20 – Tg3 Agenda del Mondo

00:25 – Meteo 3

Rai 4

18:20 – MacGyver 5

19:05 – MacGyver 5

19:50 – MacGyver 5

20:35 – MacGyver 5

21:20 – L’uomo sul treno – The commuter

23:05 – Pagan Peak 1

23:55 – Pagan Peak 1

00:50 – Anica – Appuntamento al cinema

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:20 – TU SI QUE VALES

Italia 1

18:22 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – IL RITORNO DI SHARIF

20:24 – N.C.I.S. NEW ORLEANS – SCACCO MATTO – II PARTE

21:20 – CATTIVISSIMO ME – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:24 – SOUTHLAND III – OKEY DOKEY SMOKEY

19:22 – CHICAGO FIRE IV – GIOCO SPORCO

20:13 – THE BIG BANG THEORY IV – IL DISLOCAMENTO NELL’AUTO DELL’AMORE

20:36 – THE BIG BANG THEORY IV – IL CATALIZZATORE GUITTESCO

21:04 – RAPIMENTO E RISCATTO – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – RAPIMENTO E RISCATTO – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 L’ULTIMA ORA

19:50 – TEMPESTA D’AMORE – 197 – PARTE 2 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – PEARL HARBOR – 1 PARTE

22:03 – TGCOM

22:05 – METEO.IT

22:09 – PEARL HARBOR – 2 PARTE

Warner TV

18:00 – Lois & Clark: le nuove avventure di Superman 1′ Stagione Ep.7

19:00 – Willy, il principe di Bel Air 1′ Stagione Ep.21

19:30 – Willy, il principe di Bel Air 1′ Stagione Ep.22

20:00 – Willy, il principe di Bel Air 1′ Stagione Ep.23

20:30 – Willy, il principe di Bel Air 1′ Stagione Ep.24

21:00 – Star 80

23:00 – Zack Snyder’s Justice League

04:00 – Nikita 1′ Stagione Ep.6

Rai Movie

19:20 – Basic

21:10 – Paradise – Una nuova vita

22:40 – Questione di Karma

00:20 – Demolition: Amare e vivere

02:05 – Katmandu

03:30 – Maigret e i gangsters

05:00 – Oltre il giardino

Cine 34

19:00 – A CENA CON… – MATRIMONIO AL SUD

21:00 – GRANDI MAGAZZINI – 1 PARTE

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – GRANDI MAGAZZINI – 2 PARTE

23:57 – A MEZZANOTTE VA LA RONDA DEL PIACERE

02:04 – CHIAVI IN MANO

03:40 – CHIAVI IN MANO

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA VI – RESURREZIONE – I PARTE

20:00 – A-TEAM III – UN VIAGGIO MISTERIOSO – II PARTE

21:10 – UNA STORIA VERA – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT – 05/11/2022

22:17 – UNA STORIA VERA – 2 PARTE

23:10 – AL DI LA’ DEI SOGNI – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

18:19 – UN MONDO PERFETTO

21:00 – THE LIFE OF DAVID GALE

23:41 – IN TRAPPOLA – DON’T GET OUT

01:51 – QUANDO IL SOLE SCOTTA

03:23 – CIAKNEWS

03:27 – L’ULTIMA MISSIONE

05:28 – GOTT MIT UNS (DIO E’ CON NOI)

TV8

18:00 – Pechino Express – La rotta dei sultani Emirati Arabi Uniti

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Roma

21:30 – Snowpiercer

00:00 – X Factor 2022 Live 1

02:45 – Cinquanta sbavature di nero

04:30 – Lady Killer Ep. 22

05:30 – Coppie che uccidono Ep. 6

Italia 2

18:05 – NARUTO SHIPPUDEN – IL LEGAME DI GAARA

18:35 – MOM – UN UOMO DA SPOSARE

19:00 – MOM – PASSO DOPO PASSO

19:25 – MOM – RITORNO DI FIAMMA

19:55 – MOM – MALEDETTE TENTAZIONI

20:20 – MOM – L’ULTIMO ERRORE DI JODI

20:45 – MOM – CONTRABBANDO

21:15 – LO SQUALO

La 5

18:20 – AMICI DI MARIA

18:55 – AMICI DI MARIA

19:30 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:50 – INGA LINDSTROM – INCANTO D’AMORE – 1 PARTE

20:29 – TGCOM24

20:32 – METEO.IT

20:34 – INGA LINDSTROM – INCANTO D’AMORE – 2 PARTE

21:45 – QUARTO GRADO

NOVE

18:00 – Delitti a circuito chiuso 5′ Stagione Ep.1

19:00 – Delitti a circuito chiuso 5′ Stagione Ep.2

20:00 – Fratelli di Crozza 12′ Stagione Ep.7

21:25 – Scomparsa – Il caso Ragusa

23:15 – Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani

00:35 – Delitti a circuito chiuso 1′ Stagione Ep.1

01:30 – Delitti a circuito chiuso 1′ Stagione Ep.2

02:25 – Delitti a circuito chiuso 1′ Stagione Ep.3

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Barb e Pete

19:15 – Affari al buio Il test dell’alcool

19:45 – Affari al buio Duello fra pesi massimi

20:15 – Affari di famiglia Il libro di Newton

20:45 – Affari di famiglia Un caso irrisolto

21:15 – Il fiore della passione

23:15 – Paradise Club: il mega bordello

00:15 – Love Jessica Non svegliare il can che dorme

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Speciale Non è l’arena – FANTASMI DI MAFIA

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Anti – Camera con Vista

01:20 – In Onda (r)

02:00 – LIKE Tutto ciò che piace

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – L’ingrediente perfetto

19:00 – La cucina di Sonia

21:20 – Ghost Wisperer – S02

00:40 – Ti lascio perché ti amo troppo

02:50 – I menù di Benedetta

Food Network

18:20 – In cucina con Luca Pappagallo – 1^TV 2′ Stagione Ep.12

18:55 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.11

19:30 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.8

20:05 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.1

21:10 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.3

22:15 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.5

23:20 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.1

00:25 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep.3

TOP CRIME

18:30 – FOREVER – L’UOMO VESTITO DA KILLER

19:23 – THE MENTALIST III – FRAGOLE ROSSE CON PANNA – I PARTE

20:16 – THE MENTALIST III – FRAGOLE ROSSE CON PANNA – II PARTE

21:10 – POIROT II – L’ENIGMA DELL’IRIS GIALLO

22:03 – POIROT II – IL TESTAMENTO SCOMPARSO

22:57 – FBI: MOST WANTED I – CONSEGUENZE DI UN TRAUMA

23:50 – FBI: MOST WANTED I – VITTIMA DEL POTERE

00:43 – CHICAGO P.D. VII – VIOLENZA DOMESTICA

GIALLO TV

19:10 – L’ispettore Barnaby 9′ Stagione Ep.3

21:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 3′ Stagione Ep.9

22:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 3′ Stagione Ep.10

23:10 – Modern Murder – Due detective a Dresda 1′ Stagione Ep.12

01:10 – L’ispettore Barnaby 12′ Stagione Ep.7

03:05 – Cherif 4′ Stagione Ep.1

04:10 – Cherif 4′ Stagione Ep.2

05:10 – Disappeared 5′ Stagione Ep.1

Rai 5

18:10 – Il caffe’

19:00 – Rai News Giorno

19:05 – Piano pianissimo

19:20 – Busoni, Mendelssohn-Bartholdy

20:05 – Concerto Tate Mendelssohn

20:45 – Y’Africa

21:15 – Paolo Mieli presenta Ezra in gabbia

21:25 – Paolo Mieli presenta Ezra in gabbia

Rai Premium

18:15 – Il Paradiso delle Signore 7 – Daily 5

19:00 – Una sera d’ottobre

21:20 – Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 1

23:15 – Mina Settembre 2

01:05 – Romanzo Familiare

02:55 – Intramontabili

03:25 – Rossella

05:00 – Piloti

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta

TV2000

18:20 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:48 – Tg 2000

19:25 – Santa Messa

20:23 – Santo Rosario

20:52 – Tg 2000

21:14 – Soul

21:49 – L’Incredibile volo

23:43 – Lontano da lei

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Azucena

19:00 – Azucena

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Capriccio e Passione

20:30 – Capriccio e Passione

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – Ti Do Una Pizza

ALMA TV

18:30 – Italia On The Road

19:00 – I Viaggi Di Gulliver

19:30 – Ambassador

20:00 – Made In Lazio

20:30 – Gulliver

21:00 – L’Italia Che Mi Piace – In Viaggio Con Raspelli

22:00 – Maratona Risi e Bisi

01:00 – Maratona Tesori e Meraviglie

VH1

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:35 – Ridiculousness: Veri American Idiots

Italia 7 Gold

18:00 – DIRETTA STADIO

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:15 – MOTORPAD TV

23:45 – TENTAZIONE MORTALE TEMPTED

TeleReporter

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – MEZZ’ORA PER VOI YOGA

19:30 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT

20:30 – SEMBRA IERI

21:15 – LINEA ROSSA

22:00 – BOROTALK

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – PROGRAMMA SPORTIVO

20:30 – IL GIOCO DEL MONDO OSPITE: DELLA VEDOVA

21:00 – MAZZOLARI ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – PASSIONE MUSICA

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:05 – Scacciapensieri – EPISODIO 17 Programma tutto a disegni animati

18:35 – Strada regina

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:40 – Insieme

19:50 – Lotto Svizzero La fortuna ti sorride?

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

La2

18:40 – Il mondo dall’alto – Spagna: da Peñafiel a Barcellona di Richard Mervyn

19:15 – Motomondiale 2022 – Gran Premio di Valencia (R) Prove ufficiali Moto GP

20:05 – Minisguard L’informazione raccontata ai ragazzi

20:25 – Calcio: Super League 2022/2023 – Lucerna – Winterthur da Lucerna

22:30 – Sportsera L’attualità sportiva del giorno

23:05 – A tutto Hockey Sintesi

23:40 – Grey’s Anatomy – Nella mia vita Stagione 17, episodio 9

00:20 – Grey’s Anatomy – Respira Stagione 17, episodio 10

Rai Sport +HD

20:25 – Pallavolo

23:00 – Reparto Corse

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:45 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:30 – Berlino

02:00 – Calcio

03:50 – Pallavolo

Rai Sport

20:25 – Pallavolo

23:00 – Reparto Corse

23:30 – Tg Sport NOTIZIARIO.

23:45 – Tg Sport NOTIZIARIO.

00:30 – Berlino

02:00 – Calcio

03:50 – Pallavolo

SuperTennis

19:00 – Colpo da Campione Il gioco di Gael Monfils

19:15 – WTA Finals Fort Worth

21:15 – Supertennis TG

21:30 – LIVE WTA Finals Fort Worth

23:00 – ATP 1000 Parigi Bercy (differita)

01:00 – LIVE WTA Finals Fort Worth

03:00 – Quando erano Next Gen Sinner vs De Minaur, Milano 2019

05:00 – WTA Finals Fort Worth

Euro Sport

18:50 – Magazine Unlock the Power of Sport

19:00 – Magazine Back on Track

19:45 – Informazione Flash News

19:50 – Magazine Basket Zone

20:20 – Basket Serie A Treviso – Brescia (6a g.) Live

22:35 – Salto con gli sci Coppa del Mondo Wisla. HS 134 F

23:15 – Magazine Back on Track

00:00 – Equitazione FEI World Cup Lexington . Salto ostacoli Live

SportItalia

18:00 – Serie A Live (diretta)

20:00 – Speciale Serie B (diretta)

20:45 – Serie A Live (diretta)

23:00 – Calcio Week end Live (diretta)

Rai Gulp

18:00 – Vita da giungla

18:15 – Operation ouch!

18:45 – Hoodie 1

18:55 – Hoodie 1

19:10 – POV – I primi anni 2

19:20 – POV – I primi anni 2

19:35 – Bia 1

20:15 – Avengers – Ultron revolution

Rai YoYo

18:00 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:05 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:15 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:20 – Summer & Todd – L’allegra fattoria

18:30 – Le avventure di Paddington

18:50 – Milo

19:00 – Milo

19:10 – Nina & Olga

Boing

18:40 – Gumball

19:55 – Looney Tunes Cartoons

21:20 – Capitan Tsubasa

21:50 – Capitan Tsubasa

22:20 – Dragon Ball Super

01:30 – Ninjago

02:40 – Mr Bean

04:20 – Gumball

Cartoonito

18:10 – Blaze e le megamacchine

18:40 – Mighty Express

19:00 – Dino Ranch

19:30 – Scegliamo io e te – weekend: Sam il pompiere vs Meteo Heroes

20:50 – Simone

21:00 – Zouk

21:20 – Zouk

21:45 – Trenino Thomas

Frisbee

18:05 – Curioso come George 5′ Stagione Ep.3

18:30 – Curioso come George 5′ Stagione Ep.4

18:55 – Lilybuds 1′ Stagione Ep.26

19:05 – Lilybuds – 1^TV 1′ Stagione Ep.27

19:20 – Curioso come George 5′ Stagione Ep.5

19:45 – Curioso come George: ritorno nella giungla

21:00 – Curioso come George 5′ Stagione Ep.6

21:25 – Il trenino Thomas 19′ Stagione Ep.5

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.3

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.4

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.5

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.6

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.7

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.8

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.9

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.10

DeaKids

18:05 – Monstershop Scherzetto o dispetto?

18:15 – Monstershop Il demone Anoosh

18:25 – Il Barbiere pasticciere Pesce d’aprile

18:30 – Il Barbiere pasticciere Ricordi di gioventù

18:40 – Il Barbiere pasticciere Pan Barbiere e Baguette. 1a parte

18:55 – Il Barbiere pasticciere Pan Barbiere e Baguette. 2a parte

19:05 – Il Barbiere pasticciere Pan Barbiere e Baguette. 3a parte

19:15 – H2O: Just Add Water Le sirene

Super

18:15 – Henry Danger

18:25 – Henry Danger

18:40 – Henry Danger

19:05 – Henry Danger

19:30 – Henry Danger

20:00 – Danger Force

20:25 – Danger Force

20:50 – Danger Force

HGTV – HOME GARDEN TV

18:05 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.7

19:00 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.8

19:55 – Casa su misura 1′ Stagione Ep.9

20:50 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.1

21:45 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.2

22:40 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.3

23:35 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.4

00:30 – C’era una volta casa 2′ Stagione Ep.5

Rai Storia

18:50 – News Didascalia

18:55 – Italiani con Paolo Mieli

19:55 – Gli imperdibili

20:00 – Il giorno e la storia 5 novembre 2022

20:20 – Scritto letto detto Gaja Cenciarelli

20:30 – Passato e Presente

21:10 – Il bidone

23:00 – 1989 Cronache dal Muro di Berlino 1989. Cronache dal Muro di Berlino

Rai Scuola

18:00 – Erasmus Stories Teaching Methods 1

18:30 – The Great Myths: The Odyssey

19:00 – Lezioni di latino e greco Latino vs Greco

19:30 – I segreti del colore

20:00 – I Grandi della Letteratura Italiana

21:00 – Rivoluzioni le idee che hanno cambiato

22:00 – I segreti della fisica Quantistica

23:00 – Newton

Motor Trend Italia

18:20 – Reperti d’assalto 3′ Stagione Ep.3

19:20 – Reperti d’assalto 3′ Stagione Ep.4

20:20 – Motors – 1^TV 2′ Stagione Ep.7

20:35 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.11

21:25 – Affari a quattro ruote 11′ Stagione Ep.12

22:15 – Affari a quattro ruote Francia 4′ Stagione Ep.8

23:20 – Affari a quattro ruote Francia 4′ Stagione Ep.9

00:30 – Affari a quattro ruote Francia 3′ Stagione Ep.8

DMAX

18:00 – Banco dei pugni 13′ Stagione Ep.9

18:30 – River Monsters: l’incubo dell’Amazzonia

20:25 – River Monsters: misteri dagli abissi 2′ Stagione Ep.6

21:25 – 72 animali pericolosi con Barbascura X 1′ Stagione Ep.2

22:30 – 72 animali pericolosi con Barbascura X 1′ Stagione Ep.12

23:35 – Alieni d’America – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

00:30 – Cacciatori di fantasmi: TAPS 14′ Stagione Ep.9

01:25 – Cacciatori di fantasmi: TAPS 14′ Stagione Ep.8

Focus TV

18:00 – MERAVIGLIE GEOLOGICHE D’ITALIA

19:00 – Nord America ai raggi x: origini

20:15 – STRANEZZE DI QUESTO MONDO II – INSETTI, PONTI TERRESTRI E CAPELLI DI LAVA

21:15 – I SEGRETI DELL’ARCA PERDUTA – L’ARCA DELL’ALLEANZA

22:15 – I SEGRETI DELL’ARCA PERDUTA – SEPOLTA SOTTO GERUSALEMME

23:15 – MERAVIGLIE DELLA TERRA III – IL CUORE SELVAGGIO DELLA SIERRA GORDA

00:15 – Wild Canary Islands

01:15 – 11 settembre 2001: Trappola di fuoco

RealTime

18:05 – Bake Off Italia: dolci in forno Pasta sfoglia

19:45 – Bake Off Italia: dolci in forno Amore

21:30 – Vite al limite Samantha

23:20 – Vite al limite Carrie

01:05 – Vite al limite Thederick

02:45 – Vite al limite Cindy

04:25 – Vite al limite Melissa

Discovery Channel

18:10 – Deadliest Catch Nuovi arrivati

19:05 – Deadliest Catch Fuoco a mare. 1a parte

20:00 – Deadliest Catch Fuoco a mare. 2a parte

21:00 – Wild Frank: alla ricerca del drago Ep. 2

21:55 – L’oro dei serpenti Grandi scoperte

22:50 – L’oro dei serpenti Una pietra speciale

23:50 – NASA X-Files La vita all’inferno

00:45 – NASA X-Files Terrore segreto

Sky Uno

18:45 – Quattro matrimoni Ep. 4

20:00 – Quattro matrimoni Ep. 5

21:15 – X Factor 2022 Live 2

00:00 – Quattro matrimoni Ep. 5

01:05 – Quattro matrimoni Ep. 4

02:10 – La seconda casa non si scorda mai Chianti: non solo vino

02:45 – La seconda casa non si scorda mai Catania: all’ombra del vulcano

03:40 – La seconda casa non si scorda mai Umbria: cuore verde d’Italia

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:25 – Elephant White

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – On the Line

23:05 – Il campione

01:00 – Morbius

02:50 – Governance – Il prezzo del potere

04:20 – Veloce come il vento

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

19:20 – Clifford: Il grande cane rosso

21:00 – Il Ggg – Il grande gigante gentile

23:00 – La musica nel cuore – August Rush

01:00 – Harry Potter e l’Ordine della Fenice

03:20 – Un lupo per amico

04:50 – Magic Kids – L’eclissi solare

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

18:45 – La luce sugli oceani

21:00 – Qualcosa di travolgente

23:00 – Un matrimonio all’inglese

00:45 – Il curioso caso di Benjamin Button

03:30 – 100X100Cinema

03:45 – Cruel Intentions – Prima regola non innamorarsi

05:30 – La cena perfetta

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

18:00 – Forever Young

19:40 – Sole a catinelle

21:15 – Modalità aereo

23:05 – Come un gatto in tangenziale-Ritorno a Coccia di Morto

01:00 – La fidanzata di papà

02:40 – Da grande

04:15 – La scuola più bella del mondo

05:55 – Il principe abusivo

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

18:45 – Occupation: Rainfall

21:00 – Faster

22:45 – The Rising Hawk – L’ascesa del falco

00:55 – Tueurs – Al di sopra della legge

02:20 – Gunny

04:30 – Close Range – Vi ucciderà tutti

05:55 – 100X100Cinema

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

Fox

18:05 – I Griffin Amici rubati

18:30 – I Simpson Come eravamo… a Springfield

18:55 – I Simpson Accordi bifolchi

19:20 – I Simpson Rom-antìco e Giulié

19:45 – I Simpson Le forti braccia della mamma

20:10 – I Simpson Non per soldi ma per preghiere

20:35 – I Simpson Bart mini maggiorenne

21:00 – I Simpson E le stelle stanno a guardare

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

