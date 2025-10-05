La ricetta della felicità su Rai 1, La notte nel cuore su Canale 5. Guida ai programmi Tv della serata del 5 ottobre 2025

La domenica del 5 ottobre sera si accende con un palinsesto ricco e variegato, capace di soddisfare ogni tipo di spettatore. Le fiction dominano la scena su Rai 1 con La ricetta della felicità, dove Marta e Giacomo scavano nel passato di Enrico tra segreti e vecchie fotografie, mentre su Canale 5 La notte nel cuore propone tre episodi intensi della soap turca, tra infarti, separazioni e rivelazioni familiari.

Su Sky Cinema Collection torna Petra con Paola Cortellesi, protagonista di un nuovo caso avvolto nel mistero. E per gli amanti del lifestyle, Bruno Barbieri approda a Bari con 4 Hotel su Sky Uno, pronto a giudicare ospitalità e stile. Tra emozioni, indagini e varietà, la serata televisiva si preannuncia coinvolgente e piena di sorprese.

Intrattenimento e show

La domenica sera si apre con fiction e varietà per tutti i gusti. Su Rai 1, La ricetta della felicità (21:30) prosegue con Marta e Giacomo alla ricerca del passato di Enrico, tra vecchie foto e segreti familiari. Su Canale 5, La notte nel cuore (21:40) propone tre episodi della soap turca: Hikmet ha un infarto, Sevilay medita di lasciare Nuh, e Samet scopre che Bunyamin potrebbe essere suo figlio.

Su Sky Cinema Collection, alle 21:15, torna Petra con Paola Cortellesi: l’episodio “Serpenti nel paradiso” apre la seconda stagione con un’indagine tra misteri e tensioni familiari. Su Sky Uno, alle 21:15, Bruno Barbieri: 4 Hotel fa tappa a Bari per valutare le migliori strutture ricettive della città.

Film

Gli amanti del cinema hanno l’imbarazzo della scelta. Su Italia 1, L’uomo d’acciaio (21:25) racconta le origini di Superman, interpretato da Henry Cavill. Su Rai 3, The Mauritanian (21:20) narra la storia vera di Mohamedou Slahi, detenuto a Guantanamo senza processo.

Su Sky Cinema 1, Dumb Money (21:15) ripercorre la clamorosa vicenda delle azioni GameStop, con Paul Dano e Seth Rogen. Su Sky Cinema Romance, La cena perfetta (21:00) è una commedia romantica ambientata tra cucina e sentimenti, mentre Vi presento Joe Black (21:00) su Romance propone Brad Pitt nei panni della Morte in visita sulla Terra.

Per le famiglie, Sky Cinema Family offre Tartarughe Ninja (21:00) e Spirit – Il ribelle (21:00), seguiti da Shrek (22:35), per una serata animata e divertente.

Su Sky Cinema Action, adrenalina pura con Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (21:00) e Fast & Furious 9 (21:00), mentre su Sky Cinema Collection, Interstellar (21:15) porta lo spettatore in un viaggio cosmico tra scienza e emozioni.

Sport

Il piatto forte della serata sportiva è Juventus-Milan (20:45), in diretta su DAZN e Sky Sport, una sfida che promette spettacolo e tensione. Su Sky Sport, anche Modena-Virtus Entella (19:30) e Sampdoria-Pescara (17:15) completano il quadro della Serie B.

Approfondimento

Per chi cerca contenuti più riflessivi, Rai 2 propone Ore 14 Sera (21:20), con focus su cronaca e attualità. Su Rete 4, Dritto e rovescio (21:35) affronta i temi caldi della politica italiana con Paolo Del Debbio.

Su Sky TG24, alle 21:00, Sky TG24 in 10 minuti riassume le notizie principali, seguito da un documentario alle 21:10.

Reality e cucina

La domenica è anche il regno dei reality culinari. Su Sky Uno, Cucine da incubo (21:15) fa tappa a Viterbo con lo chef Cannavacciuolo alle prese con l’Onassis Village. A seguire, La Tana degli Elfi in Puglia (22:30) e il ritorno a Viterbo (23:35).

Su Sky Uno, X Factor (19:05 e 01:00) entra nel vivo con il Bootcamp della 19ª stagione, mentre Pechino Express (19:10 e 00:45) continua la sua rotta dei sultani tra sfide e viaggi.