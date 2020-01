Su Rai Uno I soliti ignoti, speciale Lotteria Italia, Su Sky Cinema Quo vado. Guida ai programmi Tv della serata del 6 gennaio 2020

Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 6 gennaio 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Tre dalle 21.15 L’ultimo lupo. Nel 1969, durante la Rivoluzione Culturale Cinese, un giovane studente universitario viene inviato da Pechino nelle zone interne della Mongolia per studiare le tribù locali. Lì comprende la venerazione di queste popolazioni per il lupo, re della steppa. Su Rai Movie dalle 21.10 Per un pugno di dollari. Un pistolero solitario, Joe, arriva a San Miguel, una cittadina al confine tra gli Stati Uniti d’America e il Messico e prende alloggio alla locanda del paese, dove diventa amico del proprietario Silvanito. Lì viene a sapere della lotta tra le due famiglie dominanti della città. Su Canale 5 dalle 21.41 Pinocchio. Roberto Benigni dirige, scrive ed interpreta la trasposizione cinematografica dell’omonimo romanzo di Carlo Collodi. Film insignito di due David di Donatello. Su Italia 1 dalle 21.17 Now you see me 2. Sequel di Now You See Me – I maghi del crimine. I 4 Cavalieri tornano con una nuova performance, per smascherare un magnate della tecnologia. Su Rete 4 dalle 21.25 Mountains – La vita oltre le nuvole. Un viaggio suggestivo verso due catene montuose piu’ iconiche del pianeta: Himalaya e Ande. Su Sky Cinema dalle 21.15 Quo vado. Checco, impiegato in Puglia nell’ufficio provinciale Caccia e Pesca, eterno Peter Pan, vive ancora a casa con mamma e papà. Ma la crisi incombe e il governo comincia i tagli ai posti fissi. Su Iris dalle 21 Three kings. Una pattuglia di tre soldati decide di mettere le mani su un tesoro ben nascosto dagli iracheni.

TELEFILM

Su Rai Due doppio appuntamento con la serie 9-1-1. Nel primo episodio (In trappola; ore 21.20) la squadra cerca di salvare un senzatetto rimasto schiacciato dal camion dell’immondizia ed una madre con suo figlio in trappolati in un’ascensore. Nel secondo (Un nuovo inizio; ore 22.10) il team è alle prese prima con una strana chiamata su violenze domestiche ed in seguito con un terribile incidente motociclistico.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 I soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia. In diretta dal Teatro Delle Vittorie Amadeus conduce Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia – Befana milionaria con la puntata speciale di Soliti Ignoti abbinata alla Lotteria Italia, nell’ambito della quale si svol gerà l’estrazione dei biglietti vincenti.

Guida tv di lunedì 6 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia

23:39 – TG1 60 Secondi

23:40 – il Gran Varietà Storia dei grandi Varietà televisivi

00:45 – TG1 NOTTE

01:15 – Che tempo fa

01:20 – Sottovoce

Rai 2

18:10 – TG 2 Flash L.I.S.

18:12 – Meteo 2

18:15 – TG 2

18:30 – 90° Minuto

19:40 – N.C.I.S. Caccia alla strega

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – 9-1-1 – In trappola – Un nuovo inizio

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Gener – Azione Bellezza

20:45 – Un posto al sole

21:15 – L’ultimo lupo

Rai 4

18:19 – Stitchers ep.6

18:57 – Seal Team II ep.7

19:37 – Seal Team II ep.8

20:14 – Just for Laughs XVIII ep.12

21:10 – Transcendence

22:57 – X-Files – Voglio crederci

00:32 – X-Files VIII ep.15

01:15 – X-Files VIII ep.16

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – PINOCCHIO

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – CLANDESTINO

20:25 – C.S.I. MIAMI – FESTA DI DIVORZIO

21:20 – NOW YOU SEE ME 2 – 1 PARTE – 1aTV

22:49 – TGCOM

22:52 – METEO.IT

Canale 20 Mediaset

18:54 – HIGHLIGHTS DAKAR 2020

19:19 – CHICAGO FIRE III – RELAZIONI DIFFICILI

20:15 – THE BIG BANG THEORY VIII – L’ACCELERAZIONE DELL’INTIMITA’

20:42 – THE BIG BANG THEORY VIII – IL MODULO DELLA COLONIZZAZIONE

21:04 – DIVERGENT – 1 PARTE

21:43 – TG COM

21:48 – METEO C

21:50 – DIVERGENT – 2 PARTE

Rete 4

18:45 – TEMPESTA D’AMORE – 13 – 1aTV

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:33 – METEO.IT

19:35 – TEMPESTA D’AMORE – 13 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – HIMALAYA – II PARTE/ANDE

23:30 – PRESSING SERIE A

01:27 – STASERA ITALIA

La7

18:00 – Perception

19:00 – Body of proof

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Eden – Un pianeta da salvare

00:50 – TG LA7 Notte

01:00 – Otto e Mezzo (R)

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – I menù di Benedetta

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Astronaut Wives Club

23:10 – Gloria, una notte d’estate

01:40 – The Dr. Oz Show – 9a Edizione

03:25 – I menù di Benedetta

Spike

19:30 – Rat Race –

21:30 – La Famiglia Addams –

23:10 – La Famiglia Addams 2 –

01:00 – Law & Order: Criminal Intent –

01:50 – 22 Jump Street –

03:00 – Police Interceptors –

03:40 – Police Interceptors –

04:45 – Spike News –

Food Network

18:40 – Bake Off Italia: dolci in forno 7′ Stagione Ep.12

20:15 – Bake Off Italia: dolci in forno 7′ Stagione Ep.13

21:50 – Bake Off Italia: dolci in forno 7′ Stagione Ep.14

23:25 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.2

23:55 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.1

00:25 – Fatto in casa per voi 2′ Stagione Ep.3

00:55 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.2

01:25 – Fatto in casa per voi 1′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:15 – RIZZOLI & ISLES VII – ETERNO RIPOSO

19:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – REQUIEM PER UNA PORNOSTAR

20:10 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – IL MOSTRO DI GLASGOW

21:10 – C.S.I. NEW YORK V – VERITAS

22:00 – C.S.I. NEW YORK V – IL LIBRO DELLA MORTE

22:50 – THE CLOSER V – IL CARO ESTINTO

23:40 – THE CLOSER V – CAMPI ELISI

00:35 – C.S.I. NEW YORK IV – TAXI

GIALLO TV

19:20 – Law & Order 17′ Stagione Ep.19

20:15 – Law & Order 17′ Stagione Ep.20

21:10 – Tatort – Scena del crimine 3′ Stagione Ep.2

23:10 – Jack Taylor 2′ Stagione Ep.1

01:05 – Torbidi delitti 1′ Stagione Ep.5

02:05 – Torbidi delitti 1′ Stagione Ep.6

03:00 – Fast Forward 3′ Stagione Ep.4

03:50 – Fast Forward 3′ Stagione Ep.5

Rai 5

19:24 – RAI NEWS – GIORNO

19:26 – I più grandi musei del mondo: Madrid Museo del Prado Prima Visione RAI

20:20 – Edgar Allan Poe sepolto vivo

21:15 – Punto di svolta Thomas Mann Prima Visione RAI

22:09 – Italian Movies

23:45 – Rolling Stone – Sesso, stampa e rock’n’roll Episodio 1

00:43 – Genesis live, 1973

01:13 – THE RONNIE WOOD SHOW EP4

Rai Premium

19:05 – Un passo dal cielo – Il volo dell’aquila ep.11

20:05 – Un passo dal cielo – La lacrima del gigante ep.12

21:20 – Le Mille e una Notte – Aladino e Sherazade

23:40 – Purché finisca bene – Una coppia modello

01:30 – Miacarabefana.it

03:15 – Viaggi di nozze – Marocco

05:00 – Incantesimo 4 – p.29

05:55 – Incantesimo 4 – p.30

Mediaset Extra

18:35 – SCHERZI A PARTE SNACK

18:40 – ZELIG CIRCUS

21:15 – IL VIAGGIO DI TEMPTATION ISLAND VIP

01:20 – STRISCIA LA NOTIZIA ’19-20 – LA VOCE DELLA RESILIENZA

02:13 – TGCOM24 ’20

02:15 – AVANTI UN ALTRO

03:05 – CINQUE DEL QUINTO PIANO – 92 – I CINQUE DEL QUINTO PIANO

03:30 – CINQUE DEL QUINTO PIANO – 93 – I CINQUE DEL QUINTO PIANO

Donna TV

18:00 – Amici Animali

18:15 – Tutorial

18:30 – Musica Maestro

19:00 – Escape to the Country

20:00 – Cielo Rojo

21:00 – Dolce Valentina

22:00 – When a man falls in a forest + aspettando perla nera

00:00 – Dolce Valentina

TV2000

18:26 – TG 2000

18:55 – IL POST

18:58 – Io sono qui

19:36 – Buone notizie

20:02 – Rosario a Maria che scioglie i nodi

20:32 – TG 2000

20:52 – Happy

21:22 – Il mio amico a quattro zampe

VH1

19:00 – Best Of tour 2019 –

20:00 – Ridiculousness: Veri American Idiots –

20:20 – Ridiculousness: Veri American Idiots –

20:40 – Ridiculousness: Veri American Idiots –

21:00 – Ink Master –

22:00 – Ink Master –

23:00 – Una coppia in affari –

23:25 – Una coppia in affari –

Italia 7 Gold

20:00 – CASALOTTO

20:45 – DIRETTA STADIO

23:30 – LA TRUFFA PERFETTA

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Zerovero

19:00 – Il Quotidiano

19:45 – Prova a chiedermelo

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Via col venti

La2

19:20 – E.R. – Medici in prima linea – Nessun luogo dove nascondersi

20:10 – Via per sempre – Una nuova tappa

21:00 – Un altro bel garbüi

22:50 – La2 Doc – Ti porto io!

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – IL CONFINE

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

Rai Sport +HD

18:40 – Pattinaggio di Figura ISU Grand Prix (Torino) Gran Gala – Exibition

19:10 – Pattinaggio di Figura ISU Grand Prix (Torino) Gran Gala – Exibition

20:50 – Speciale TG Sport Un anno di Sport

22:00 – Atletica Leggera Fidal: Cross del Campaccio 2020

00:00 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Speciale Femminile – seconda manche Zagabria (CRO)

00:50 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Speciale Maschile seconda manche Zagabria (CRO)

01:40 – Perle di Sport

01:55 – Freestyle: Coppa del Mondo 2019/20 Big Air Atlanta (USA)

Rai Sport

18:40 – Pattinaggio di Figura ISU Grand Prix (Torino) Gran Gala – Exibition

19:10 – Pattinaggio di Figura ISU Grand Prix (Torino) Gran Gala – Exibition

20:50 – Speciale TG Sport Un anno di Sport

22:00 – Atletica Leggera Fidal: Cross del Campaccio 2020

00:00 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Speciale Femminile – seconda manche Zagabria (CRO)

00:50 – Sci Alpino: Coppa del Mondo 2019/20 Slalom Speciale Maschile seconda manche Zagabria (CRO)

01:40 – Perle di Sport

02:00 – Sci di Fondo: Coppa del Mondo 2019/20 Tour de Ski – Val di Fiemme (Trento)

SuperTennis

19:45 – Il meglio di Ottobre Federer vs De Minaur ATP 500 Basilea

21:00 – 2019, Italiani alla riscossa Berrettini vs Dimitrov ATP Vienna

22:45 – Il meglio di Ottobre Sabalenka vs Sakkari WTA Elite Trophy Zhuhai

00:00 – Il meglio di Ottobre Sakkari vs Mertens WTA Elite Trophy Zhuhai

02:00 – Il meglio di Ottobre Bertens vs Zheng WTA Elite Trophy Zhuhai

04:15 – Il meglio di Ottobre Muchova vs Sabalenka WTA Elite Trophy Zhuhai

Euro Sport

19:00 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 142 (da Bischofshofen, Austria) Live

19:25 – Informazione Flash News

19:30 – Rubrica La casa delle Olimpiadi Contro ogni pronostico

20:00 – Rubrica La casa delle Olimpiadi Foul Play – Home of the Olympics

20:30 – Speciale Storie di famiglia dai Balcani Home of the Olympics

21:30 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini HS 142 (da Bischofshofen, Austria)

23:00 – Rally Dakar 2a tappa Differita

23:30 – Informazione Flash News

SportItalia

19:00 – Hlts Rallycross Canada

20:00 – Sportitalia News

20:30 – Si Motori

21:00 – Calcio Tonight

23:00 – Calcio & Mercato

00:10 – Sportitalia News

00:30 – Calcio & Mercato

01:30 – Sportitalia News

Rai Gulp

18:00 – BERRY BEES

18:30 – 101 Dalmatian Street

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:45 – Soy Luna

20:30 – 100 per cento coco

21:55 – Alex and co.

22:20 – Baby boss di nuovo in affari

Rai YoYo

18:00 – RICKY ZOOM – EP.32

18:10 – RICKY ZOOM – EP.23

18:25 – BING – EP.8

18:30 – BING – EP.9

18:40 – BING – EP.10

18:45 – MASHA E ORSO 3 – EP.15

18:55 – MASHA E ORSO 3 – EP.16

19:00 – MASHA E ORSO 3 – EP.17

Boing

18:25 – Gumball Music

18:55 – Gumball Music

19:20 – Gumball Music

19:50 – EPIC 1^ TV

21:55 – Steven Universe

22:20 – Dragon Ball Super new ®

22:50 – Dragon Ball Super new ®

01:30 – Mr Bean

Cartoonito

18:00 – Piccole Pesti Day Tom & Jerry, Mike il Carlino, Titti e Silvestro, Willy il coyote

18:30 – Piccole Pesti Day Tom & Jerry, Mike il Carlino, Titti e Silvestro, Willy il coyote

18:55 – Piccole Pesti Day Tom & Jerry, Mike il Carlino, Titti e Silvestro, Willy il coyote

19:20 – Piccole Pesti Day Tom & Jerry, Mike il Carlino, Titti e Silvestro, Willy il coyote

19:45 – Piccole Pesti Day Tom & Jerry, Mike il Carlino, Titti e Silvestro, Willy il coyote

20:10 – Piccole Pesti Day Tom & Jerry, Mike il Carlino, Titti e Silvestro, Willy il coyote

20:40 – Piccole Pesti Day Tom & Jerry, Mike il Carlino, Titti e Silvestro, Willy il coyote

20:50 – Piccole Pesti Day Tom & Jerry, Mike il Carlino, Titti e Silvestro, Willy il coyote

Frisbee

18:15 – Curioso come George 7′ Stagione Ep.1

18:30 – Vera e il regno dell’arcobaleno 1′ Stagione Ep.6

19:00 – Curioso come George 7′ Stagione Ep.1

19:10 – Curioso come George 7′ Stagione Ep.2

19:35 – Curioso come George 7′ Stagione Ep.3

20:00 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.1

20:30 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.2

20:55 – Trolls: la festa continua! 1′ Stagione Ep.3

K2

18:00 – Un idolo nel pallone 1′ Stagione Ep.1

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.23

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.24

19:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 3′ Stagione Ep.25

19:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.4

20:00 – Turbo

21:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 2′ Stagione Ep.5

22:00 – Come è fatto 22′ Stagione Ep.1

DeaKids

18:00 – Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese

18:20 – A Tutto Reality: L’isola- 1^TV

18:45 – A Tutto Reality: L’isola- 1^TV

19:10 – Io, Elvis Riboldi

19:20 – Io, Elvis Riboldi

19:40 – Ready.Music.Play!

19:50 – Ready.Music.Play!

20:00 – Ready.Music.Play!

Super

18:10 – LADYBUG

18:35 – I AM FRANKY

19:05 – HENRY DANGER

19:30 – HENRY DANGER

20:00 – HENRY DANGER

20:25 – GAME SHAKERS

20:50 – GAME SHAKERS

21:15 – KALLY S MASHUP

Disney Channel

18:05 – Jessie 101 lucertole

18:30 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Simon dice

18:55 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Chitarrik

19:20 – Miraculous: le storie di Ladybug e Chat Noir Reflekta

19:45 – Skatenat! Noa Corso di economia

20:00 – Skatenat! Noa Un extraterrestre dal pianeta Crocchetta

20:10 – Bia La verità

20:55 – Liv e Maddie Le fantastiche gemelle Rooney

HGTV – HOME GARDEN TV

21:00 – Disponibile dal 2 febbraio 2020

23:00 – Disponibile dal 2 febbraio 2020

Rai Storia

18:00 – Italiani. Beniamino Placido – la cultura accesa

19:00 – Res Falqui Show

20:00 – Persone, eventi, ricorrenze del 6 gennaio 2020

20:30 – Passato e Presente Firenze Capitale con il professor Gilles Pecout

21:10 – Piersanti Mattarella 6 gennaio 1980

22:10 – Italia: Viaggio nella bellezza – Ogni due anni a Venezia

00:00 – Notiziario-Rai – News24

00:05 – Persone, eventi, ricorrenze del 7 gennaio 2020

Motor Trend Italia

18:35 – I maghi del garage 5′ Stagione Ep.7

19:30 – I maghi del garage 5′ Stagione Ep.8

20:25 – I maghi del garage 5′ Stagione Ep.9

21:20 – I maghi del garage 5′ Stagione Ep.10

22:15 – Affari a quattro ruote Francia – 1^TV 3′ Stagione Ep.1

23:20 – Affari a quattro ruote 15′ Stagione Ep.25

00:15 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.21

01:05 – Fast N’ Loud 3′ Stagione Ep.22

DMAX

18:30 – Una famiglia fuori dal mondo 2′ Stagione Ep.16

19:30 – Nudi e crudi XL 2′ Stagione Ep.5

20:30 – Nudi e crudi XL 2′ Stagione Ep.6

21:25 – Ventimila chele sotto i mari 1′ Stagione Ep.7

22:20 – Ventimila chele sotto i mari – 1^TV 1′ Stagione Ep.8

23:15 – River Monsters: mondi sommersi 1′ Stagione Ep.6

00:10 – Cops Spagna – 1^TV 3′ Stagione Ep.1

01:05 – Cops Spagna 1′ Stagione Ep.1

Focus TV

18:15 – MACCHINE DA COMBATTIMENTO – GIOCO DI SPIE

19:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – VOLO GARUDA 200

20:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XV – ULTIMO MINUTO

21:15 – PLANET EARTH II – LE MERAVIGLIE DELLA NATURA – MONTAGNE

22:15 – PLANET EARTH II – LE MERAVIGLIE DELLA NATURA – MONTAGNE

23:15 – Earth attacks: il pericolo viene dallo spazio

00:15 – Homo spatius: vivere tra le stelle

01:14 – FREEDOM OLTRE IL CONFINE

RealTime

18:30 – Cortesie per gli ospiti Ep. 1

19:25 – Cortesie per gli ospiti Lucia ed Emanuela vs. Anna e Angela

20:20 – Cortesie per gli ospiti Veronica e Mirko vs. Giovanna e Giuliano

21:15 – Vite al limite Rena e Lee

22:50 – Vite al limite Janine

00:30 – Vite al limite Alicia

02:05 – Vite al limite Liz

03:35 – Vite al limite Karina

Rai Scuola

18:00 – Perfect English episodio 1 Replica

18:30 – English Up episodio 27 Replica

18:40 – The Language of Business episodio 1 Replica

18:55 – Italia viaggio nella bellezza I Longobardi di Cividale Replica

19:45 – DRESSING FOR LIFE – LA CURA DEL CORPO La cura del corpo (Dressing for Life) Replica

20:35 – Memex Nautilus – Speciale Leonardo p. 5: Leonardo e il suo tempo. L’unità del sapere e della conosc

21:10 – Memex Memex Doc – Vita da Ricercatore (p. 11): Andrea Borghini, filosofo Replica

22:00 – Perfect English episodio 1 Replica

LaEffe

18:00 – Salinger – Il mistero del giovane Holden

20:10 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.2

20:40 – Fuoco sacro – Il talento e la vita 1′ Stagione Ep.1

21:10 – Fuori la voce – 1^TV 1′ Stagione Ep.9

21:40 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.8

22:10 – Fuori la voce 1′ Stagione Ep.7

22:40 – Fuori la voce – 1^TV 1′ Stagione Ep.9

23:10 – La guerra dei mondi I Classici in TV. 1′ Stagione Ep.1

Discovery Channel

18:10 – Avventure impossibili con Josh Gates L’esistenza

19:05 – Avventure impossibili con Josh Gates Andare oltre

20:00 – Avventure impossibili con Josh Gates La nave fantasma

21:00 – Cose di questo mondo Il villaggio dei dannati

21:55 – Cose di questo mondo Re Artù

22:50 – Avventure impossibili con Josh Gates Incidente sulla montagna Prima TV

23:50 – Come funziona l’Universo Il mistero dei due Soli

00:50 – Come funziona l’Universo Urano e Nettuno

Sky Uno

18:35 – Master – Chef Australia Ep. 51 Prima TV

19:35 – Master – Chef Magazine Ep. 6

20:00 – Master – Chef Magazine Ep. 7 Prima TV

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 1

21:15 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Ep. 31

22:10 – Best Bakery – Pasticcerie d’Italia Finale

23:15 – Stasera Felicità – Alessandro Siani

00:50 – The Robbie Williams Christmas Show

Sky Cinema 1

19:20 – Non sposate le mie figlie!

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Non sposate le mie figlie! 2 Prima TV

23:10 – From Paris with Love

00:50 – Mollami

02:20 – Il giustiziere della notte

04:10 – Hancock

05:45 – Venom

SKY Cinema Family

19:30 – Rex – Un cucciolo a palazzo

21:00 – La mia vita è uno zoo

23:10 – Ritorno al bosco dei 100 Acri

01:00 – Belle & Sebastien – Amici per sempre

02:35 – Tartarughe Ninja 2 – Il segreto di Ooze

04:05 – Fungus – Parte 1

05:35 – Fungus – Parte 2

Sky Cinema Romance

19:10 – Un’avventura

21:00 – Che cosa aspettarsi quando si aspetta

22:55 – Se solo fosse vero

00:35 – Carol

02:35 – Moonlight & Valentino

04:25 – Il matrimonio del mio migliore amico

Sky Cinema Collection

19:25 – I delitti del Bar – Lume – Hasta pronto Viviani

21:15 – I delitti del Bar – Lume-Il re dei giochi

22:45 – I delitti del Bar – Lume-La carta più alta

00:15 – Speciale

00:35 – I delitti del Bar – Lume – La tombola dei troiai

02:15 – I delitti del Bar – Lume – La briscola in cinque

03:50 – Speciale

04:10 – I delitti del Bar – Lume – Il telefono senza fili

Sky Cinema Action

19:00 – La guerra dei mondi

21:00 – XXX

23:10 – La rapina perfetta

01:10 – Darkest Minds

02:55 – Spider-Man

05:00 – Driven

Fox

18:25 – I Simpson A Springfield cresce un albero

18:50 – I Simpson Il giorno in cui la terrà si raffreddò

19:20 – I Simpson La scuola del cane bastardo

19:45 – I Simpson Homer frequenta un corso privato

20:10 – The Big Bang Theory L’esperimento del cocktail

20:35 – The Big Bang Theory La polarizzazione di Cooper e Hofstadter

21:00 – Emergence Piper Prima TV

21:50 – Emergence Fotocamera carriola tigre cuscino Prima TV

Premium Cinema

19:24 – Io sono leggenda

21:15 – QUO VADO?

22:51 – Smallfoot: Il mio amico delle nevi – 1aTV

00:35 – Dark shadows

02:30 – Mad Max: Fury road

05:09 – L’orso Yoghi

Premium Action

18:37 – CONTAINMENT – INFERNO

19:25 – THE ORIGINALS III – CI VEDIAMO ALL’INFERNO O A NEW ORLEANS

20:13 – UNDERCOVER I – L’ADDESTRAMENTO

21:15 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW IV – GARY IL VERGINE

22:05 – MR. ROBOT IV – 13

22:54 – GRIMM VI – L’OSPITE INATTESO

23:43 – CONTAINMENT – INFERNO

00:31 – THE ORIGINALS III – CI VEDIAMO ALL’INFERNO O A NEW ORLEANS

Mya

18:47 – BIG BANG THEORY III – LA COERENZA MATERNA

19:10 – BIG BANG THEORY III – IL VORTICE PSICHICO

19:34 – FAMOUS IN LOVE II – I GIOCATORI

20:24 – RIVERDALE I – L’ETA’ DELL’INNOCENZA

21:15 – SUITS IX – TUTTO E’ CAMBIATO – 1aTV

22:06 – GOD FRIENDED ME I – I RE DEGLI HACKER

22:57 – FAMOUS IN LOVE II – I GIOCATORI

23:46 – DR. HOUSE – MEDICAL DIVISION VIII – L’ALTRA META’