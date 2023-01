Su Rai Uno I Soliti ignoti, su Rai Due La Befana vien di notte. Guida ai programmi Tv della serata del 6 gennaio 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di venerdì 6 gennaio 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Due dalle 21.20 La Befana vien di notte. Paola è una maestra di scuola elementare, almeno di giorno. Di notte, infatti, si trasforma nell’eterna e leggendaria Befana. A ridosso dell’Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli, Mr. Johnny. Il suo scopo è vendicarsi di lei che, 20 anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l’infanzia. Sei alunni di Paola, però, assistono al suo sequestro e, una volta scoperta la doppia identità della loro amata maestra, si attivano per cercare di liberarla Su Rai Tre dalle 21.20 I magnifici 4 della risata. Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi, e Carlo Verdone: quattro comici che hanno cambiato per sempre non solo il modo di ridere degli italiani, ma l’intera filiera cinematografica. Su Rai 4 dalle 21.20 Iron Mask – La leggenda del dragone. Il viaggiatore e cartografo inglese Jonathan Green riceve da parte di Pietro il Grande il compito di mappare la Russia orientale. Il viaggio lo porterà fino in Cina. Sul suo percorso incontrerà principesse cinesi, il Re Drago e alcuni maestri di arti marziali. Su Rai Movie dalle 21.10 L’acchiappasogni – Dream Catcher. Quattro amici si ritrovano per una battuta di caccia nei boschi del Maine, ma la zona è colpita da un misterioso virus. Su Canale 5 dalle 21.45 Il giorno piu’ bello del mondo. Un inatteso lascito, l’affidamento di due bambini, portera’ la magia nella vita Arturo, proprietario di un piccolo teatro prossimo al fallimento Su Italia 1 dalle 21.24 Batman v Superman: Dawn of Justice. Mentre Batman e Superman si dichiarano guerra, una nuova minaccia emerge, mettendo a repentaglio la sopravvivenza del genere umano. Su Italia 1 dalle 21.30 Shall We Dance? Jonh Clark ha alle spalle vent’anni di matrimonio e una vita monotona. Solo la passione per il ballo gli ridara’ la gioia di vivere. Su Sky Cinema dalle 21.15 Minions – Come Gru diventa cattivissimo. Il dodicenne Gru cresce nei sobborghi della città, nutrendo una grande passione per i Vicious 6, ovvero i Malefici 6, un gruppo di supercattivi. Su Iris dalle 21 Changeling. Nella Los Angeles degli anni 20, Christine Collins, dopo il rapimento e la ricomparsa di suo figlio Walter, sostiene che il bambino riconsegnatole dalla polizia non è il suo, e inizia a indagare.

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 20.30 Soliti Ignoti – Il ritorno. Come da tradizione, in diretta dal Teatro delle Vittorie, la Befana milionaria si festeggia con la puntata speciale di “Soliti Ignoti” abbinata alla Lotteria Italia. Ospiti d’eccezione e momenti di spettacolo arricchiranno la serata, nella quale si svolgerà l’attesa estrazione dei biglietti vincenti.

Guida tv di venerdì 6 gennaio: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’eredita’

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Speciale Lotteria Italia

23:55 – Tg1 Sera

00:00 – Concerto dell’Epifania 2023

01:10 – In Vacanza con Viva Rai2!… Aspettando il 16 gennaio

01:25 – Che tempo fa

01:30 – Cinematografo

Rai 2

18:10 – Tg2 L.I.S.

18:15 – Tg2

18:40 – Rai Tg Sport Sera

19:05 – F.B.I.

19:50 – Drusilla e l’almanacco del giorno dopo

20:30 – Tg2

21:00 – Tg2 Post

21:20 – La Befana vien di notte

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Nuovi eroi

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:25 – I magnifici 4 della risata

23:05 – Tg3 Sera

Rai 4

18:15 – Last Cop – L’ultimo sbirro 1

19:00 – Fast forward 1

19:45 – Fast forward 1

20:35 – Criminal Minds 1

21:20 – Iron Mask – La leggenda del dragone

23:20 – Hercules – Il guerriero

01:00 – Anica – Appuntamento al cinema

01:05 – Speciale Wonderland – Torino Magica

Canale 5

18:45 – CADUTA LIBERA

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – CADUTA LIBERA

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:21 – IL GIORNO PIU’ BELLO DEL MONDO – 1 PARTE

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – ASSASSINI PER CASO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – CONTRADDIZIONI

21:20 – BATMAN V SUPERMAN: DAWN OF JUSTICE – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:27 – ARROW V – UNA SECONDA OCCASIONE

19:22 – CHICAGO FIRE VII – TUTTE LE PROVE

20:13 – THE BIG BANG THEORY IX – LA COMBUSTIONE DELLA VISIONE COLLETTIVA

20:36 – THE BIG BANG THEORY IX – LA BIFORCAZIONE DELLA FERMENTAZIONE

21:04 – IN THE BLOOD

22:08 – TGCOM

22:13 – METEO.IT

22:15 – IN THE BLOOD

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 3 – PARTE 3 – 1aTV

20:30 – CONTROCORRENTE

21:25 – SHALL WE DANCE? – 1 PARTE

22:03 – TGCOM

22:05 – METEO.IT

Warner TV

18:05 – Smallville 3′ Stagione Ep.20

19:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.5

20:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.6

21:00 – Robin Hood – La leggenda

23:00 – Forever Young

00:50 – Supernatural 1′ Stagione Ep.5

01:50 – Supernatural 1′ Stagione Ep.6

02:50 – Nikita 3′ Stagione Ep.10

18:05 – Smallville 3′ Stagione Ep.20

19:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.5

20:00 – Supernatural 1′ Stagione Ep.6

21:00 – Robin Hood – La leggenda

23:00 – Forever Young

00:50 – Supernatural 1′ Stagione Ep.5

01:50 – Supernatural 1′ Stagione Ep.6

02:50 – Nikita 3′ Stagione Ep.10

Rai Movie

18:05 – Il massacro di Fort Apache

20:35 – Stanlio e Ollio – Annuncio matrimoniale

21:10 – L’acchiappasogni – Dreamcatcher

23:30 – Under the Skin

01:30 – Anica – Appuntamento al cinema

01:35 – Mortdecai

03:20 – L’odissea del Neptune nell’impero sommerso

05:00 – La cosa da un altro mondo

18:05 – Il massacro di Fort Apache

20:35 – Stanlio e Ollio – Annuncio matrimoniale

21:10 – L’acchiappasogni – Dreamcatcher

23:30 – Under the Skin

01:30 – Anica – Appuntamento al cinema

01:35 – Mortdecai

03:20 – L’odissea del Neptune nell’impero sommerso

05:00 – La cosa da un altro mondo

Cine 34

19:07 – A CENA CON… – I LAUREATI

21:00 – L’ ALLENATORE NEL PALLONE 2

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – L’ ALLENATORE NEL PALLONE 2

23:07 – AMORE, BUGIE E CALCETTO

01:23 – I BABYSITTER

02:54 – BRILLANTINA ROCK

19:07 – A CENA CON… – I LAUREATI

21:00 – L’ ALLENATORE NEL PALLONE 2

22:09 – TGCOM24

22:14 – METEO.IT

22:16 – L’ ALLENATORE NEL PALLONE 2

23:07 – AMORE, BUGIE E CALCETTO

01:23 – I BABYSITTER

02:54 – BRILLANTINA ROCK

TWENTYSEVEN

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA VIII – LA DANZA DEL PERICOLO

20:00 – A-TEAM I – GIORNATA INFERNALE A BAD ROCK

21:10 – WILD WILD WEST – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – WILD WILD WEST – 2 PARTE

23:10 – I GOONIES – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

19:00 – DETECTIVE IN CORSIA VIII – LA DANZA DEL PERICOLO

20:00 – A-TEAM I – GIORNATA INFERNALE A BAD ROCK

21:10 – WILD WILD WEST – 1 PARTE

22:11 – TGCOM24

22:15 – METEO.IT

22:17 – WILD WILD WEST – 2 PARTE

23:10 – I GOONIES – 1 PARTE

00:11 – TGCOM24

Iris

19:15 – CHIPS – POLIZIOTTO MODELLO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – FIGLIO DI THUNDER – II PARTE

21:00 – CHANGELING (DI C. EASTWOOD)

23:51 – DI NUOVO IN GIOCO

02:03 – THE CUP – IN CORSA PER LA VITTORIA

03:39 – CIAKNEWS

03:43 – IL FIGLIO DELLA SPOSA

05:44 – IL FIGLIO DI BAKUNIN

19:15 – CHIPS – POLIZIOTTO MODELLO

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – FIGLIO DI THUNDER – II PARTE

21:00 – CHANGELING (DI C. EASTWOOD)

23:51 – DI NUOVO IN GIOCO

02:03 – THE CUP – IN CORSA PER LA VITTORIA

03:39 – CIAKNEWS

03:43 – IL FIGLIO DELLA SPOSA

05:44 – IL FIGLIO DI BAKUNIN

TV8

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Aosta

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Toscana

21:30 – Super 8

23:45 – Mike & Dave – Un matrimonio da sballo

01:45 – American Pie – Il manuale del sesso

03:45 – Lady Killer Ep. 15

04:45 – Coppie che uccidono Ep. 6

05:45 – Istinto omicida Ep. 94 Prima TV

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Aosta

20:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Toscana

21:30 – Super 8

23:45 – Mike & Dave – Un matrimonio da sballo

01:45 – American Pie – Il manuale del sesso

03:45 – Lady Killer Ep. 15

04:45 – Coppie che uccidono Ep. 6

05:45 – Istinto omicida Ep. 94 Prima TV

Italia 2

18:00 – NARUTO SHIPPUDEN – LA TRAPPOLA DI ZETSU BIANCO

18:30 – NARUTO SHIPPUDEN – L’ESTETICA DELL’ARTISTA

19:00 – MIKE & MOLLY – L’ENNESIMO PAIO DI SCARPE

19:25 – MIKE & MOLLY – UN’ESPERIENZA TRAUMATICA

19:55 – MIKE & MOLLY – UN AIUTO INASPETTATO

20:20 – MIKE & MOLLY – UN’AVVENTURA ECCEZIONALE

20:45 – MIKE & MOLLY – WEEKEND POCO TRANQUILLO

21:15 – WEREWOLF: LA BESTIA E’ TORNATA

18:00 – NARUTO SHIPPUDEN – LA TRAPPOLA DI ZETSU BIANCO

18:30 – NARUTO SHIPPUDEN – L’ESTETICA DELL’ARTISTA

19:00 – MIKE & MOLLY – L’ENNESIMO PAIO DI SCARPE

19:25 – MIKE & MOLLY – UN’ESPERIENZA TRAUMATICA

19:55 – MIKE & MOLLY – UN AIUTO INASPETTATO

20:20 – MIKE & MOLLY – UN’AVVENTURA ECCEZIONALE

20:45 – MIKE & MOLLY – WEEKEND POCO TRANQUILLO

21:15 – WEREWOLF: LA BESTIA E’ TORNATA

La 5

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

18:57 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – ELISA DI RIVOMBROSA – PARTE SECONDA – 10

21:10 – A MERRY CHRISTMAS MATCH – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – A MERRY CHRISTMAS MATCH – 2 PARTE

22:55 – CHRISTMAS AT THE PALACE – 1 PARTE

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

18:57 – GRANDE FRATELLO VIP

19:10 – ELISA DI RIVOMBROSA – PARTE SECONDA – 10

21:10 – A MERRY CHRISTMAS MATCH – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:17 – METEO.IT

22:19 – A MERRY CHRISTMAS MATCH – 2 PARTE

22:55 – CHRISTMAS AT THE PALACE – 1 PARTE

NOVE

18:15 – Delitti a circuito chiuso 6′ Stagione Ep.16

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 3′ Stagione Ep.5

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 2′ Stagione Ep.30

21:25 – I migliori Fratelli di Crozza 16′ Stagione Ep.3

22:55 – La confessione – 1^TV 13′ Stagione Ep.6

23:30 – La confessione 13′ Stagione Ep.4

00:05 – I migliori Fratelli di Crozza 16′ Stagione Ep.3

01:35 – Airport Security: Spagna 5′ Stagione Ep.14

18:15 – Delitti a circuito chiuso 6′ Stagione Ep.16

19:15 – Cash or Trash – Chi offre di più? – 1^TV 3′ Stagione Ep.5

20:20 – Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo 2′ Stagione Ep.30

21:25 – I migliori Fratelli di Crozza 16′ Stagione Ep.3

22:55 – La confessione – 1^TV 13′ Stagione Ep.6

23:30 – La confessione 13′ Stagione Ep.4

00:05 – I migliori Fratelli di Crozza 16′ Stagione Ep.3

01:35 – Airport Security: Spagna 5′ Stagione Ep.14

Cielo

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Kathy e John

19:15 – Affari al buio Rivelazioni

19:45 – Affari al buio Jaguar in arrivo

20:15 – Affari di famiglia Luci, motore, azione!

21:15 – Son de mar

23:15 – Celos – Gelosia

01:15 – Alice Little – Storia di un bordello americano

01:45 – Matrimonio a luci rosse

18:15 – Love It or List It – Prendere o lasciare Kathy e John

19:15 – Affari al buio Rivelazioni

19:45 – Affari al buio Jaguar in arrivo

20:15 – Affari di famiglia Luci, motore, azione!

21:15 – Son de mar

23:15 – Celos – Gelosia

01:15 – Alice Little – Storia di un bordello americano

01:45 – Matrimonio a luci rosse

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – LA7 DOC – Elisabetta segreta

00:30 – TG LA7 Notte

00:40 – In Onda (r)

01:20 – Hannibal

04:10 – Meraviglie senza tempo – Stonehenge

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – Ghost Wisperer – Presenze

20:00 – La cucina di Sonia-

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Josephine, Ange Gardien – In un mare di guai

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – Artbox

02:10 – I menù di Benedetta

Food Network

18:35 – Pazzi di pizza 1′ Stagione Ep.2

19:35 – Pazzi di pizza 1′ Stagione Ep.5

20:35 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.5

21:35 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.15

22:45 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.18

23:50 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.1

00:55 – Food Advisor 1′ Stagione Ep.12

02:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.12

TOP CRIME

18:29 – HAMBURG DISTRETTO 21 XII – IL PERDENTE

19:22 – PERSON OF INTEREST II – CAVALLO DI TROIA

20:15 – PERSON OF INTEREST II – IN EXTREMIS

21:10 – CHICAGO P.D. VIII – LA COSA GIUSTA

22:04 – CHICAGO P.D. VIII – CORSA CONTRO IL TEMPO

22:58 – C.S.I. MIAMI V – AFFARI INTERNI

23:51 – C.S.I. MIAMI V – IL RECLUTATORE

00:44 – HAMBURG DISTRETTO 21 XV – RAGAZZA DEL CLAN

GIALLO TV

18:55 – Miss Fisher: delitti e misteri 3′ Stagione Ep.3

20:05 – Miss Fisher: delitti e misteri 3′ Stagione Ep.4

21:10 – Astrid et Raphaelle 1′ Stagione

23:10 – I misteri di Murdoch – C’era Una Volta Il Natale Di Murdoch

01:10 – I misteri di Murdoch 4′ Stagione Ep.3

02:10 – I misteri di Murdoch 4′ Stagione Ep.4

03:10 – Nightmare Next Door 3′ Stagione Ep.7

04:05 – Nightmare Next Door 3′ Stagione Ep.8

Rai 5

18:00 – Il secolo d’oro del melodramma italiano

18:55 – Tgr Petrarca

19:25 – Gli imperdibili

19:30 – Rai News Giorno

19:35 – Art rider

20:25 – Prossima fermata America

21:15 – Nureyev – The White Crow

23:20 – Rock Legends

Rai Premium

19:15 – Il restauratore 2

20:15 – Il restauratore 2

21:20 – La prima donna che

21:25 – Mannaggia alla miseria

23:15 – Purche’ finisca bene – Una scomoda eredita’

01:05 – Amiche

02:40 – Piloti

03:00 – Un milione di piccole cose 2

Mediaset Extra

18:46 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

21:11 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

00:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

01:58 – TGCOM24

02:01 – GRANDE FRATELLO VIP 7 (diretta)

TV2000

18:23 – Tg 2000

18:56 – Santa Messa

19:51 – Novena di Natale

20:21 – Tg 2000

20:47 – Il quarto re

22:40 – Concerto The Sun

00:14 – La compieta

00:38 – Rosario

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Marta

19:00 – Marta

19:30 – I Sapori Del Sole

20:00 – Cuori nella Tempesta

20:30 – Cuori nella Tempesta

21:00 – La Grande Vallata

22:00 – A Casa di Emy

ALMA TV

18:00 – Meraviglie Della Natura

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Emozioni Dal Mondo

20:30 – Weekend

21:00 – Il Massimo In Cucina

21:30 – Ti Do Una Pizza

22:00 – Il Cuoco Pescatore

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – Happy Birthday Nek

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Catfish: False Identita’

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – TACKLE

21:15 – UOMINI D’ARGENTO

23:25 – SUBURBAN GIRL

TeleReporter

18:00 – MEZZ’ORA PER VOI PILATES

18:30 – MEZZ’ORA PER VOI TONIFICAZIONE

19:00 – UNO NESSUNO CENTOMILA (GAME SHOW)

19:15 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:15 – IL GIARDINO DI ALBERT (APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO)

20:30 – ZEROVERO

21:15 – SUL COCUZZOLO DELLA MONTAGNA (RICETTE DI NATALE)

21:30 – SIAMO FUORI

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – ZEROVERO SUL COCUZZOLO DELLA MONTAGNA (RICETTE NATALIZIE)

21:00 – THE BEST OF TALENT

22:00 – IL GIOCO DEL MONDO OSPITE: V. ALLEVA

22:30 – LINEA ROSSA

23:30 – IN CAMMINO SUL CRINALE

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Timer – Tagliolini ai quattro formaggi di Montagna di Lara Montagna

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – In cammino tra i ghiacciai – Il Palü

La2

18:30 – e alla fine arriva Polly

19:55 – Telesguard

20:10 – Ferrovie svizzere da sogno – Da San Gallo a Lucerna di Raphael Jansen

21:05 – Omaggio al Cabaret della Svizzera italiana – Dal “Cabaré ga nemm mai asé”

22:40 – Saranno campioni – Giancarlo Chanton di Martin Schilt

23:10 – A tutto hockey Sintesi

23:45 – Grease

01:30 – Telesguard

Rai Sport +HD

18:20 – Pattinaggio di Velocità

20:15 – Gli imperdibili

20:20 – Pallavolo

23:00 – Qatar 2022

01:25 – Pattinaggio di Velocità

03:20 – Pallavolo

Rai Sport

18:20 – Pattinaggio di Velocità

20:15 – Gli imperdibili

20:20 – Pallavolo

23:00 – Qatar 2022

01:25 – Pattinaggio di Velocità

03:20 – Pallavolo

SuperTennis

19:00 – United Cup (replica) Doppio Misto Italia vs Brasile

21:00 – United Cup (replica)

23:00 – United Cup (replica)

00:00 – LIVE United Cup

02:00 – LIVE United Cup

03:30 – LIVE United Cup

05:30 – LIVE United Cup

Euro Sport

18:45 – Combinata Nordica Coppa del Mondo Otepaa. HS 97 Team Misto

19:15 – Combinata Nordica Coppa del Mondo Otepaa. Staffetta 4x5km Misto

19:45 – Sci di fondo Tour de Ski Val di Fiemme. Sprint a Tecnica Classica M/F

21:00 – Rally World Rally Raid Championship Dakar Arabia Saudita (6a tappa)

22:00 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini Bischofshofen. HS 142 M

23:30 – Sci di fondo Tour de Ski Val di Fiemme. Sprint a Tecnica Classica M/F

00:45 – Sci di fondo Tour de Ski Val di Fiemme. Sprint a Tecnica Classica M/F

01:30 – Salto con gli sci Torneo I Quattro Trampolini Bischofshofen. HS 142 M

SportItalia

18:00 – Sassuolo-Bologna Campionato Primavera (diretta)

20:00 – TipStop

20:30 – Oh Fiorentina by Olybet.tv (diretta)

21:00 – Rally Dreamer

21:30 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:10 – Lo sai Che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

Rai Gulp

18:00 – Idefix e gli irriducibili

18:15 – Lucas etc.

18:20 – Alex and co.

18:40 – Green meteo

18:45 – Grani di pepe

19:10 – Crush – La storia di Stella

19:35 – Zorro – La leggenda

20:00 – Robin Hood

Rai YoYo

18:00 – HELLO YOYO Prima Visione RAI

18:30 – I Puffi – La nuova serie

18:40 – I Puffi – La nuova serie

18:55 – Milo

19:05 – Milo

19:15 – Food Wizards

19:25 – Food Wizards

19:35 – Topolino – Strepitose avventure

Boing

19:50 – The Karate Kid – La leggenda continua

20:20 – Teen Titans Go!

21:20 – Capitan Tsubasa

22:20 – Dragon Ball Super

01:30 – Lego Ninjago

02:40 – Supernoobs

04:20 – Lo straordinario mondo di Gumball

Cartoonito

18:00 – Simone

18:30 – Simone

19:00 – Tom & Jerry in New York

19:20 – Tom & Jerry in New York

19:50 – Angry Birds 2 – Prima TV

21:25 – Titti e Silvestro

21:50 – Titti e Silvestro

22:20 – Willy e il coyote

Frisbee

18:00 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.5

18:30 – Oggy Oggy 1′ Stagione Ep.38

18:40 – Oggy Oggy 1′ Stagione Ep.4

18:55 – Oggy Oggy 1′ Stagione Ep.6

19:05 – Curioso come George 9′ Stagione Ep.6

19:30 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.2

19:40 – Curioso come George 10′ Stagione Ep.10

20:00 – Super Monsters – C’era una volta una favola – 1^TV

K2

18:05 – A tutto reality: All Stars 5′ Stagione Ep.2

18:30 – A tutto reality: All Stars 5′ Stagione Ep.3

18:50 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.18

19:05 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.19

19:15 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.20

19:25 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.21

19:40 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.22

19:50 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.1

DeaKids

18:00 – Oggy e i maledetti scarafaggi – Next Generation Ep. 32

18:10 – A tutto reality: le origini Ep. 27

18:25 – A tutto reality: le origini Ep. 28

18:40 – A tutto reality: le origini Ep. 29

18:55 – A tutto reality: le origini Ep. 30

19:25 – Ted’s Top Ten Cose da non fare al funerale dello zio Alan

19:50 – Music Distraction Sport

20:05 – Music Distraction Natale

Super

18:15 – A casa dei Loud

18:40 – A casa dei Loud

19:05 – Diario di una schiappa

20:25 – Henry Danger

20:50 – Henry Danger

21:15 – Danger Force

21:40 – Danger Force

22:05 – I Thunderman

HGTV – HOME GARDEN TV

18:20 – Chi cerca trova 12′ Stagione Ep.13

19:15 – Chi cerca trova 12′ Stagione Ep.14

20:15 – Chi cerca trova 12′ Stagione Ep.15

21:10 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.19

22:10 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.20

23:05 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.21

00:05 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.22

01:00 – Chi cerca trova 14′ Stagione Ep.23

Rai Storia

18:25 – Rai News Giorno

18:30 – Sono Gassman! Vittorio re della commedia

20:10 – Il giorno e la Storia

20:30 – Passato e presente

21:10 – La bussola e la clessidra

22:10 – 1972: memorie di un anno

23:10 – Piersanti Mattarella 6 gennaio 1980

00:00 – Rai News Notte

Rai Scuola

18:20 – Le serie di Rai – Cultura.it

18:30 – Erasmus Stories Learning Agreement

18:55 – Patrimonio Subacqueo UNESCO

19:00 – #Maestri Mario Tozzi e Valerio Massimo Manfredi

19:40 – Le serie di Rai – Cultura.it

19:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

20:00 – I Grandi della Letteratura Italiana

20:50 – Le serie di Rai – Cultura.it

Motor Trend Italia

18:25 – I maghi del garage 4′ Stagione Ep.9

19:20 – I maghi del garage 4′ Stagione Ep.10

20:20 – I maghi del garage 5′ Stagione Ep.1

21:15 – I maghi del garage 5′ Stagione Ep.2

22:15 – Vintage Garage – 1^TV 7′ Stagione Ep.1

23:35 – Vintage Garage 6′ Stagione Ep.8

00:45 – Vintage Garage 6′ Stagione Ep.9

01:45 – Vintage Garage 6′ Stagione Ep.10

DMAX

19:30 – Nudi e crudi 7′ Stagione Ep.5

21:25 – Operazione N.A.S. – 1^TV 3′ Stagione Ep.4

23:15 – Border Control Italia 1′ Stagione Ep.8

00:10 – Basket Zone – 1^TV 2′ Stagione Ep.11

00:40 – Cacciatori di fantasmi 11′ Stagione Ep.3

01:35 – Cacciatori di fantasmi 11′ Stagione Ep.4

02:30 – Metal Detective 5′ Stagione Ep.4

03:30 – Metal Detective 5′ Stagione Ep.5

Focus TV

18:00 – INGEGNERIA OLTRE IL LIMITE

19:00 – MEGACOSTRUZIONI IV – BLOCKBUSTER BRIDGE

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO VI – IL TEMPIO OCCULTO DEI NAZISTI

21:15 – INGEGNERIA XXL CHINA EDITION – IL CENTRO ACQUATICO NAZIONALE DI PECHINO

22:15 – INGEGNERIA XXL CHINA EDITION – IL WORLD FINANCIAL CENTER DI SHANGHAI

23:15 – LA MEDICINA NEL MONDO ANTICO

00:15 – Gerusalemme misteriosa

01:16 – TG5 START

RealTime

18:25 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Marianna e Francesco

19:00 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Francesca e Michele

19:35 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Chiara e Salvatore

20:10 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Nare e Mike

20:45 – Il castello delle cerimonie Il matrimonio di Eleonora e Pasquale

21:20 – Cake Star – Pasticcerie in sfida Castelli Romani Prima TV

22:50 – Il boss delle cerimonie Comunione Giuseppe e Alessia

23:50 – Body Bizarre Piango cristalli

Discovery Channel

18:10 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 5

19:05 – Chi cerca trova Ep. 4

20:00 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 3

21:00 – Come funziona l’Universo La Nasa incontra Giove

21:55 – Come funziona l’Universo Scontro tra galassie

22:50 – Come funziona l’Universo La Nasa su Marte

23:50 – Come funziona l’Universo Missione cometa

00:45 – Come funziona l’Universo Ai confini dell’Universo

Sky Uno

18:10 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Val Badia

19:20 – MasterChef Magazine Ep. 10

19:45 – MasterChef Magazine Ep. 11 Prima TV

20:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Val D’Aosta

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Napoli

22:25 – MasterChef Italia Ep. 7

23:45 – MasterChef Italia Ep. 8

01:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Napoli

18:15 – Dolci di Pasqua Ep. 2

18:45 – Il genio del pane

19:10 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

21:15 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo Prima TV

22:30 – Cucine da incubo La Tana degli Elfi – Puglia

23:35 – Cucine da incubo Onassis Village – Viterbo

00:45 – Pechino Express – La rotta dei sultani Ep. 6

03:00 – Cuochi d’Italia Ep. 3

Sky Cinema 1

19:25 – Beata te

21:15 – Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo

22:50 – Spider-Man: No Way Home

01:20 – Un’estate ai Caraibi

03:10 – I delitti del Barlume – Speciale 10 anni

03:30 – Rush

05:30 – Amore oggi

19:30 – La Befana vien di notte

21:15 – Belli ciao

22:50 – Belli ciao

00:20 – Il sacro male

02:05 – 100X100Cinema

02:25 – Save the Last Dance

04:20 – La Befana vien di notte II – Le origini

SKY Cinema Family

18:25 – Cattivissimo me 2

20:10 – Minions

21:45 – Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo

23:20 – A Magical Journey

00:45 – Una spia al liceo

02:20 – Charlie – Anche i cani vanno in paradiso

03:50 – Ember – Il mistero della città di luce

05:30 – Tsatsiki e la guerra delle olive

19:35 – Spirit – Cavallo selvaggio

21:00 – Spirit – Il ribelle

22:35 – Shrek

00:10 – Shrek 2

01:45 – 100X100Cinema

01:55 – Madagascar

03:25 – Madagascar 3: ricercati in Europa

05:00 – I pinguini di Madagascar

Sky Cinema Romance

18:35 – Qualcosa è cambiato

21:00 – Il diario di Bridget Jones

22:40 – P.S. I Love You

00:50 – Il curioso caso di Benjamin Button

03:35 – Mangia, prega, ama

05:55 – Che pasticcio, Bridget Jones!

19:10 – The Words

21:00 – Vi presento Joe Black

00:00 – Tristano & Isotta

02:10 – Crazy & Rich

04:10 – Lasciarsi un giorno a Roma

Sky Cinema Collection

19:05 – Jurassic World

21:15 – Jurassic World – Il regno distrutto

23:25 – Jurassic World – Il dominio (Ext. Vers.)

02:10 – Jurassic Park

04:15 – Il mondo perduto: Jurassic Park

18:45 – Inception

21:15 – Interstellar

00:05 – Tenet

02:40 – 100X100Cinema

03:00 – Interstellar

05:50 – Batman Begins

Sky Cinema Action

18:30 – Bad Boys II

21:00 – John Wick

22:45 – John Wick – Capitolo 2

00:50 – Chaos

02:35 – Spy Game

04:40 – Once Upon a Time in China

18:45 – Maze Runner – La fuga

21:00 – Fast & Furious 9

23:25 – I mercenari – The Expendables

01:15 – Renegades – Commando d’assalto

03:05 – Max Payne

04:45 – La resa dei conti

Fox

18:05 – I Griffin L’amico islamico

18:30 – I Simpson La moglie acquatica

18:55 – I Simpson Vita da star

19:20 – I Simpson Piccolo grande amore

19:45 – I Simpson Il grande schifoso detective

20:10 – I Simpson Straordinaria Edna

20:35 – I Simpson Il padre che sapeva troppo poco

21:00 – I Griffin Lo stravolgente mondo della televisione

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV

SKY TG24

18:00 – TG24 MEZZ’ORA

18:30 – SKY TG24 ECONOMIA

19:00 – IL TG DELLE DICIANNOVE

19:30 – TG24 MONDO

20:00 – TG24

20:20 – TRIBU’

21:00 – TG24 MEZZ’ORA

21:30 – TG24 MEZZ’ORA

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario