Su Rai Uno Un marito sospetto, su Sky Cinema Passengers. Guida ai programmi Tv della serata del 6 giugno 2023

Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 6 giugno 2023? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i film in sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.25 Un marito sospetto. Alice conduce una vita serena con suo marito Thomas e il figlio Romain di otto anni nella provincia francese. Le loro vite vengono sconvolte quando la polizia inizia a sospettare che Thomas, l’uomo della sua vita e padre di suo figlio, sia in realtà Antoine Durieux-Jelosse, il famigerato assassino scomparso quindici anni prima, dopo aver ucciso tutta la sua famiglia. Su Rai Due dalle 21.20 Un’estate all’isola d’Elba. Maja decide di passare le vacanze estive all’Isola d’Elba con l’ex marito Thorsten e i loro due figli Anton ed Erik. I ragazzi, però, non sono interessati alle attività di famiglia e quando Thorsten torna in Germania per lavoro, Maja decide di regalarsi un’avventura. Su Rai 4 dalle 21.20 Prospect. La giovane Cee e suo padre, a bordo di un’astronave rudimentale, atterrano su un pianeta lontano alla ricerca di minerali preziosi. Tuttavia, non sono soli, e la loro ricerca si trasforma in una disperata lotta per la sopravvivenza. Su Rai Movie dalle 21.10 Cena con delitto – Knives Out.Harlan Thrombey, famoso scrittore di gialli e proprietario di una nota casa editrice viene ritrovato morto nel suo studio dopo i festeggiamenti per il suo 85° compleanno. Ad indagare sul presunto delitto è il brillante investigatore privato Benoit Blanc che si trova a destreggiarsi tra colpi di scena, litigi per l’eredità e insospettabili indiziati. Su Rete 4 dalle 21.20 Don Camillo Monsignore ma non troppo. Roma anni ’60: Don Camillo, nominato Monsignore e Peppone senatore, rimetteranno pace tra cattolici e comunisti. Su Sky Cinema dalle 21.15 Passengers. Un’astronave viaggia verso una colonia spaziale con a bordo migliaia di persone in stato di ibernazione. A causa di un malfunzionamento, due passeggeri si risvegliano 90 anni prima dell’arrivo, restando così intrappolati senza via di fuga. Su Iris dalle 21 Uomini e cobra. Un evaso fa di tutto per fuggire dal carcere fugge per recuperare un bottino nascosto, ma viene inseguito da uno sceriffo.

SERIE TV/TELEFILM

Su Canale 5 dalle 21.23 Sissi. La ribelle e spensierata duchessina Elisabetta di Baviera sposa l’Imperatore d’Austria: nasce cosi’ il mito della “principessa Sissi”. Tra rose e spine, Sissi va incontro al suo destino.

INTRATTENIMENTO

Su Italia 1 dalle 21.22 Pucci Show. Per il ciclo Italia Uno On Stage, il one man show di Andrea Pucci, con i suoi inconfondibili monologhi su costume e societa’, accompagnato dalla musica live della Pucci’s Band2.

Guida tv di martedì 6 giugno: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – Tg1

20:30 – Cinque Minuti

20:35 – affari tuoi

21:30 – Un marito sospetto

23:20 – Porta a porta

23:35 – Tg1

23:39 – Porta a porta

Rai 2

18:00 – Tg Parlamento A cura di Rai Parlamento

18:10 – TG2 LIS

18:15 – Tg2

18:35 – Tg Sport A cura di Rai Sport

18:58 – Meteo 2

19:00 – Hawaii Five 0 St 8 Ep 13 – Presunto colpevole

19:40 – N.C.I.S. St 17 Ep 20 – USS Arizona

20:30 – Tg2

Rai 3

19:00 – Tg3

19:30 – Tg Regione

19:51 – Tg Regione

20:00 – Blob

20:15 – Via Dei Matti n°0

20:40 – Il cavallo e la torre

20:50 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Rai 4

18:44 – Seal Team St 2 Ep 1 – Contrasti

19:22 – Seal Team St 2 Ep 2 – Mai dire mai

20:02 – Criminal Minds St 5 Ep 21

21:20 – Prospect

22:50 – Wonderland

23:20 – Fight Club

01:32 – Appuntamento al cinema

01:36 – Arctic

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO STORY

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:38 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INTRANSIGENZA

21:20 – SISSI

Italia 1

18:21 – STUDIO APERTO LIVE

18:29 – METEO

18:30 – STUDIO APERTO

18:59 – STUDIO APERTO MAG

19:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – DELITTO PER DELITTO

20:30 – N.C.I.S. – UNITA’ ANTICRIMINE – INCOGNITO

21:25 – PUCCI SHOW

00:10 – SPORT MEDIASET ROAD TO ISTANBUL

Canale 20 Mediaset

18:27 – THE FLASH V – LA RAGAZZA CON IL FULMINE ROSSO

19:22 – Chicago Med IV – LA DISTANZA TRA DI NOI

20:13 – THE BIG BANG THEORY X – LA CONTAMINAZIONE DELLA VASCA DA BAGNO

20:36 – THE BIG BANG THEORY X – LA CATALISI DEL CALCIO FETALE

21:04 – MISSION: IMPOSSIBLE 2 – 1 PARTE

22:08 – TG COM

22:13 – METEO.IT

22:15 – MISSION: IMPOSSIBLE 2 – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:45 – TG4 ULTIM’ORA

19:50 – METEO.IT

19:52 – TEMPESTA D’AMORE – 53 – PARTE 1 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA

21:27 – DON CAMILLO MONSIGNORE MA NON TROPPO – 1 PARTE

22:05 – TGCOM

22:07 – METEO.IT

La7

18:50 – Lingo – Parole in gioco

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

01:00 – TG LA7 Notte

01:10 – Otto e Mezzo (r)

01:50 – Artbox

02:30 – L’Aria che Tira (r)

La7 D

18:10 – TG LA7d

18:15 – White collar – Fascino criminale

20:00 – La cucina di Sonia

20:30 – Lingo – Parole in gioco

21:30 – Padre Brown – Stagione 3

01:10 – La cucina di Sonia

01:40 – La mala educaxxxion

03:05 – I menù di Benedetta

Food Network

18:30 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.12

19:05 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.6

19:35 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.3

20:05 – In cucina con Luca Pappagallo 2′ Stagione Ep.11

20:40 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.11

21:25 – In cucina con Luca Pappagallo 3′ Stagione Ep.12

22:00 – Il panino perfetto – 1^TV 1′ Stagione Ep.3

22:40 – Il panino perfetto – 1^TV 1′ Stagione Ep.4

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 XIII – SE NE ESCE VIVI

19:23 – THE CLOSER III – SALVARE LA FACCIA

20:16 – THE CLOSER III – RUBY

21:10 – HARROW III – QUAM INNOCENTUM DAMNARI

22:03 – HARROW III – AB INITIO

22:58 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – IL MANIFESTO DI HOLDEN

23:52 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVI – REQUIEM PER UNA PORNOSTAR

00:45 – C.S.I. MIAMI V – APPENA UCCISO

GIALLO TV

18:10 – Perception 1′ Stagione Ep.4

19:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 6′ Stagione Ep.8

20:10 – Soko Kitzbuhel – Misteri tra le montagne 6′ Stagione Ep.9

21:10 – Perception 1′ Stagione Ep.1

22:10 – Perception 1′ Stagione Ep.2

23:10 – L’ispettore Barnaby 5′ Stagione Ep.3

01:10 – L’ispettore Barnaby 6′ Stagione Ep.2

03:10 – Nightmare Next Door 4′ Stagione Ep.4

Rai Premium

18:25 – Che Dio ci aiuti St 6 Ep 2 – Posto di blocco

19:25 – Màkari St 1 Ep 4 – La fabbrica delle stelle

21:20 – Le indagini di Lolita Lobosco

23:25 – Il gioiello nascosto

01:00 – La Squadra St 3 Ep 9

02:40 – Heartland St 1 Ep 2 – Dopo la tempesta

03:25 – Sea Patrol St 1 Ep 3 – La nave fantasma

04:15 – Sea Patrol St 1 Ep 4 – La medusa killer

Mediaset Extra

21:40 – L’ISOLA DEI FAMOSI

01:21 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION 1°TV

04:32 – TGCOM24

04:34 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

HGTV – HOME GARDEN TV

18:00 – Chi cerca trova 4′ Stagione Ep.2

19:00 – Chi cerca trova 4′ Stagione Ep.3

20:00 – Chi cerca trova 4′ Stagione Ep.4

21:00 – Chi cerca trova 4′ Stagione Ep.5

22:00 – Chi cerca trova 4′ Stagione Ep.6

23:00 – Chi cerca trova 4′ Stagione Ep.7

00:00 – Chi cerca trova 4′ Stagione Ep.8

01:00 – Chi cerca trova 4′ Stagione Ep.9

TV2000

18:26 – Tg 2000

19:01 – Santa Messa

19:33 – In cammino

20:00 – Santo Rosario

20:30 – Tg 2000

20:55 – Parigi a tutti i costi.

22:31 – Aquile Randagie

00:18 – Compieta

Donna TV

18:00 – Pillole Di Sapori

18:30 – Andrea Celeste

19:00 – Andrea Celeste

19:30 – Ciao Chef!

20:00 – La Quiero A Morir

21:00 – The F.B.I.

22:00 – Weddings Luxury

22:30 – Veronica Il Volto Dell’Amore

ALMA TV

18:00 – Viaggi Straodinari

19:00 – L’Argonauta

19:30 – Atlante

20:00 – Il Bel Paese

20:30 – L’Italia In Tour

21:00 – In Gran Forma Con Rosanna Lambertucci

21:30 – Mangiare Con Gusto

22:00 – Aggiungi Un Posto A Tavola

VH1

18:00 – TOP CHART NOW!

19:00 – VH1 Playlist

20:00 – Ridiculousness Italia

20:25 – Ridiculousness Italia

20:55 – Ridiculousness Italia

21:25 – Ridiculousness: Veri American Idiots

21:45 – Ridiculousness: Veri American Idiots

22:10 – Catfish: False Identita’

Italia 7 Gold

18:00 – TG7

18:30 – TACKLE

18:35 – GET SMART

19:30 – THE COACH

20:00 – CASALOTTO

20:45 – IL PROCESSO BIS

23:30 – UOMINI D’ARGENTO Silver Bears

TeleReporter

18:00 – Memory

18:12 – La Vetrina Dell’Auto

20:15 – TG E Meteo

20:30 – Zerovero

21:15 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:30 – Vacanze A Km 0

22:00 – Linea Rossa

23:00 – La Vetrina Dell’Auto

TeleCampione Svizzera Italiana

19:00 – La Vetrina Dell’Auto

20:00 – Zerovero

20:50 – Il Rompiscatole – Home Ed.

21:00 – Poeti E Poesia

22:00 – Salirò

22:30 – Sergio Colmes Indaga

00:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash Le notizie della giornata

18:10 – Zerovero Gioco con Daiana Crivelli

19:00 – Il Quotidiano Attualità della Svizzera italiana

19:45 – Dall – AZet – A presenta Sara Galeazzi

19:55 – Meteo regionale I colori del tempo

20:00 – Telegiornale Le notizie di prima serata

20:35 – Meteo Tutti i colori del tempo

20:40 – Attenti a quei due Presenta Luca Mora

La2

18:25 – Il commissario Heldt – Junkie Stagione 3, episodio 5

19:10 – Il prima e dopo sport Immagini sportive

19:25 – Basket: Campionato Svizzero 2023 – Spinelli Massagno – Olympic Friborgo Gara 2

21:15 – Favolacce

23:00 – Secret Window

00:30 – Quando sboccia l’amore

01:55 – Telesguard

02:05 – Il Quotidiano (R) Attualità della Svizzera italiana

Rai Sport +HD

18:10 – Tiro Con L’Arco

19:10 – Polo

20:00 – Tiro a Volo

21:00 – Tiro a Volo

22:00 – Tiro a Volo

23:00 – Vela

23:30 – Tg Sport

23:50 – Giro del Delfinato

SuperTennis

19:15 – Tennis Parade

19:30 – Internazionali BNL d’Italia 2023 Medvedev vs Zverev

21:00 – Supertennis Today Speciale RG

21:30 – Us Open Story Thiem vs Nadal 2018

02:30 – Best of WTA 2023 Bencic vs Jabeur Charleston

04:15 – Colpo da Campione Il Servizio di Iga Swiatek

04:30 – Internazionali BNL d’Italia 2023 Medvedev vs Zverev

Euro Sport

18:15 – Tennis Roland Garros Live

19:55 – Magazine Le Mans 24 For 24

20:00 – Tennis Roland Garros Quarti M Live

23:45 – Magazine Le Mans 24 For 24

23:50 – Ciclismo Giro del Delfinato Monistrol-sur-Loire – Le Coteau. 191,3 km (3a tappa)

00:30 – Automobilismo Mondiale Endurance 24h Le Mans

01:30 – Tennis Roland Garros Quarto turno

03:00 – Ciclismo Giro del Delfinato Monistrol-sur-Loire – Le Coteau. 191,3 km (3a tappa)

SportItalia

18:30 – Calciomercato Live II° parte (diretta)

19:30 – Pre partita Playoff Campionato Primavera (diretta)

20:00 – Semifinale Campionato Primavera (diretta)

22:00 – Post partita Playoff Campionato Primavera (diretta)

22:30 – Aspettando Calciomercato (diretta)

23:00 – Sportitaliamercato (diretta)

00:00 – Lo sai che? (diretta)

00:30 – Si Live 24 (diretta)

Rai Gulp

18:05 – Vita da giungla

18:20 – Dragonero

18:45 – Idefix e gli irriducibili

18:55 – Idefix e gli irriducibili

19:10 – Le cronache di Nanaria

19:35 – Tg kids

19:50 – Kung Fu Panda

20:15 – Le straordinarie avventure di Jules Verne

Rai YoYo

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Pinocchio and friends

18:40 – Bluey

18:50 – Bluey

18:55 – Bluey

19:05 – Edmondo e Lucy

19:15 – Momonsters

19:20 – Momonsters

Boing

18:45 – Craig

19:35 – Craig We Baby Bears

19:50 – We Baby Bears

20:15 – We Bare Bears

20:55 – We Bare Bears

21:10 – Il Trio Mutanda new

21:50 – Captain Tsubasa

22:25 – Captain Tsubasa

Cartoonito

18:00 – Paw Patrol

18:15 – Blaze e le Megamacchine

18:40 – Blaze e le Megamacchine

19:05 – Tom & Jerry in New York

19:35 – Tom & Jerry in New York

19:55 – La casa delle Bambole di Gabby – Nuovi episodi

20:25 – La casa delle Bambole di Gabby

20:50 – Santiago Dei Mari nuovi episodi

Frisbee

18:00 – Turbozaurs 2′ Stagione Ep.8

18:15 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.10

18:40 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.11

19:00 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.2

19:10 – Super Wings – I guardiani del mondo 6′ Stagione Ep.14

19:25 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.12

19:50 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.13

20:15 – Curioso come George 1′ Stagione Ep.14

K2

18:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.31

18:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.32

18:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.33

18:40 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.34

18:50 – Alvinnn!!! And the Chipmunks 5′ Stagione Ep.35

19:05 – Il barbiere pasticciere 2′ Stagione Ep.13

19:25 – Il barbiere pasticciere 3′ Stagione Ep.26

19:40 – Il barbiere pasticciere 1′ Stagione Ep.1

DeaKids

18:00 – Zig & Sharko Un naufrago sentimentale

18:05 – Zig & Sharko Il tunnel sotto la laguna

18:15 – Zig & Sharko Sci nautico

18:25 – Zig & Sharko La sirena infermiera

18:30 – Zig & Sharko Famiglia numerosa, famiglia gioiosa

18:40 – Zig & Sharko Il sottomarino

18:45 – Zig & Sharko Gambe in spalla

18:55 – Zig & Sharko Gamberetto

Super

18:15 – SpongeBob

18:40 – SpongeBob

19:05 – Due Fantagenitori

19:30 – Due Fantagenitori

20:00 – A casa dei Loud

20:25 – A casa dei Loud

20:50 – A casa dei Loud

21:15 – Danger Force

Rai 5

18:07 – Concerto Haydn – Violoncello Piovano

18:36 – Rai5 Classic

19:35 – Rai – News

19:39 – I promessi sposi (1989)

20:28 – Ghost Town

21:15 – Borg McEnroe

22:54 – Johnny Clegg – The White Zulu

23:53 – Rock Legends: Lynyrd Skynyrd

Rai Storia

18:00 – Hello Yoyo

18:30 – Pinocchio and friends

18:40 – Bluey

18:50 – Bluey

18:55 – Bluey

19:05 – Edmondo e Lucy

19:15 – Momonsters

19:20 – Momonsters

Rai Scuola

18:00 – Un’ora sola

19:00 – Memex – Cambia – Menti

19:30 – I meccanismi della natura

20:05 – Documentari d’autore

21:00 – Day Zero

22:00 – Rivoluzioni le idee che hanno cambiato

23:00 – TGR Leonardo

23:10 – Progetto Scienza Files

Motor Trend Italia

18:25 – A caccia di auto 10′ Stagione Ep.7

19:25 – A caccia di auto 9′ Stagione Ep.7

20:20 – Affari a quattro ruote 14′ Stagione Ep.2

21:20 – Affari a quattro ruote 7′ Stagione Ep.2

22:15 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond – 1^TV 1′ Stagione Ep.6

23:15 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.5

00:10 – Il mito dell’Endurance – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

00:20 – Sogni a quattro ruote con Richard Hammond 1′ Stagione Ep.3

DMAX

19:10 – Nudi e crudi XL 1′ Stagione Ep.3

20:55 – Nudi e crudi (live) 4′ Stagione Ep.9

23:15 – WWE Smackdown – 1^TV Ep. 153

01:15 – Moonshiners – 1^TV 7′ Stagione Ep.2

02:10 – Moonshiners – 1^TV 7′ Stagione Ep.4

03:00 – Moonshiners 5′ Stagione Ep.2

03:50 – Ce l’avevo quasi fatta 7′ Stagione Ep.5

04:40 – Ce l’avevo quasi fatta 7′ Stagione Ep.6

Focus TV

18:00 – ENGINEERED

19:00 – MEGA SHIPPERS II – OPERAZIONI SUBACQUEE

20:15 – COSE DI QUESTO MONDO III – L’IMPERO PERDUTO

21:15 – CINA: ANTICO REGNO NATURALE – CINA CENTRALE: IN CERCA DI EQUILIBRIO

22:15 – LE PIU’ GRANDI MERAVIGLIE NATURALI DEL MONDO – COSTE

23:15 – Mach 2: la leggenda del concorde

00:15 – Nausicaa’- L’acquario piu’ grande d’Europa

01:15 – MAYDAY: AIR DISASTER – THE ACCIDENT FILES III – ERRORI DI MANUTENZIONE

RealTime

18:25 – Abito da sposa cercasi Passato da regina

19:25 – Casa a prima vista Ep. 21

20:30 – Casa a prima vista Ep. 22 Prima TV

21:30 – Primo appuntamento crociera Ep. 3

23:10 – Primo appuntamento crociera Ep. 4

00:50 – Body Bizarre Il secondo figlio

01:45 – Body Bizarre Volto sfigurato

02:40 – Body Bizarre Formiche in testa

Discovery Channel

18:00 – I boss del recupero Ep. 4

18:55 – I boss del recupero Ep. 5

19:50 – I boss del recupero Ep. 6

21:00 – Chi cerca trova: super restauri Ep. 2

21:55 – Chi cerca trova: auto da sogno MGA

22:50 – Chi cerca trova: auto da sogno Ford Cortina GT & Saab 96 Prima TV

23:45 – Chi cerca trova Ep. 14

00:40 – Chi cerca trova: Top 10 restauri Ep. 4

Sky Uno

18:05 – Quattro matrimoni Ep. 6

19:15 – MasterChef Australia Ep. 41

20:15 – Giorgio Locatelli – Home Restaurant Ep. 12

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Emilia Romagna – Pet Friendly

22:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

23:35 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Emilia Romagna – Pet Friendly

00:45 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 30

01:45 – Alessandro Borghese – Celebrity Chef Ep. 18

Sky Cinema 1

19:35 – The Secret – Le verità nascoste

21:15 – Passengers

23:15 – Le avventure di Errol Flynn

01:00 – Heart of The Sea – Le origini di Moby Dick

03:05 – 1943 – Il filo della libertà

04:55 – The Northman

SKY Cinema Family

18:05 – Il mistero di Arkandias

19:40 – Stuart Little 2

21:00 – Show Dogs – Entriamo in scena

22:40 – Caterina va in città

00:30 – La musica nel cuore – August Rush

02:25 – Step Up

04:10 – Il mistero di Arkandias

05:45 – Oggi è sempre Natale

Sky Cinema Romance

19:15 – Due cuori e una provetta

21:00 – Mickey occhi blu

22:45 – I ponti di Madison County

01:05 – Ella & John: The Leisure Seeker

03:00 – Buongiorno papà

04:50 – Amore estremo – Tough Love

Sky Cinema Collection

18:40 – Transformers – L’ultimo cavaliere

21:15 – Transformers

23:40 – Transformers – La vendetta del caduto

02:10 – 100X100Cinema

02:30 – Transformers 3

05:05 – Questo o quello – Speciale

05:20 – Transformers 4 – L’era dell’estinzione

Sky Cinema Action

19:15 – Il settimo figlio

21:00 – I mercenari – The Expendables

22:50 – Conan the Barbarian

00:50 – Giù la testa

03:30 – Spy

05:30 – 100X100Cinema

05:50 – Machete

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – Sky TG24 Economia (live)

19:00 – Il TG delle Diciannove – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti (live)

21:10 – Documentario

22:00 – Documentario

Fox

18:05 – I Griffin It’s a Trap. 2a parte

18:30 – I Simpson Le incompatibilità elettive

18:55 – I Simpson Sotterfugio giallo

19:20 – I Simpson Il blues del bianco Natal

19:45 – I Simpson Non puoi sempre dire quello Kent ti pare

20:10 – I Simpson Homer il ciccione

20:35 – I Simpson Bart prende uno zero

21:00 – Magnum P.I. Una nuova prospettiva di morte Prima TV