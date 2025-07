Su Rai Uno Imma Tataranni, su Canale 5 Nel cuore della notte Guida ai programmi Tv della serata del 6 luglio 2025

Domenica 6 luglio 2025 si preannuncia una serata televisiva ricca di emozioni, intrattenimento e varietà per tutti i gusti. Le principali reti italiane offrono un palinsesto diversificato che spazia dalla fiction avvincente ai quiz musicali, passando per documentari, film epici e approfondimenti giornalistici. Su Rai 1 torna l’amata serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore, mentre Italia 1 accende la serata con una nuova puntata di Sarabanda Celebrity, dove volti noti dello spettacolo si sfidano a colpi di note. Gli appassionati di inchieste potranno seguire Report su Rai 3, mentre Rete 4 propone un viaggio nel mistero con Freedom – Oltre il confine. Per chi ama le soap, Canale 5 continua con La notte nel cuore, e su La7 va in onda il toccante documentario Nel nostro cielo un rombo di tuono, dedicato a Gigi Riva. Insomma, che siate in cerca di suspense, risate, musica o riflessione, la serata televisiva di oggi ha qualcosa da offrire a tutti. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa possiamo aspettarci.

FILM

Alle 21:10 su Rai 4 va in onda Chi è senza colpa, un thriller cupo e avvolgente con Tom Hardy nei panni di Bob, un barista taciturno coinvolto in un giro di riciclaggio di denaro per conto della mafia cecena. Quando un cucciolo maltrattato e una rapina violenta entrano nella sua vita, il passato torna a bussare con forza. Un noir urbano che scava nei silenzi e nei segreti dei suoi personaggi. Su Rai Movie, sempre alle 21:10, troviamo Gli anni più belli, il film generazionale di Gabriele Muccino che segue le vicende di quattro amici nell’arco di quarant’anni, tra sogni, delusioni e cambiamenti. Un racconto nostalgico e coinvolgente, con un cast corale che include Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria. Per chi ama l’adrenalina, Cielo propone alle 21:15 Isolation – Pericolo alle Bahamas, un thriller ambientato in un paradiso tropicale che si trasforma in un incubo. Una coppia in vacanza si ritrova braccata da misteriosi aggressori su un’isola apparentemente deserta.

Su Sky Cinema Uno, alle 21:15, va in onda Out of Sight, un elegante mix di azione e romanticismo diretto da Steven Soderbergh, con George Clooney e Jennifer Lopez. Un ladro e una poliziotta si rincorrono tra fughe rocambolesche e attrazione irresistibile. Iris propone alle 21:00 Coach Carter, ispirato a una storia vera: Samuel L. Jackson interpreta un allenatore di basket che impone disciplina e studio ai suoi ragazzi, sfidando le regole del sistema scolastico. Un film motivazionale e intenso.

Per un tocco di leggerezza, Sky Cinema Family trasmette alle 21:10 Mean Girls, la commedia cult con Lindsay Lohan che racconta le dinamiche spietate del liceo americano. Satira brillante e battute memorabili.Su Sky Cinema Cult alle 21, spazio al western moderno con The Hateful Eight di Quentin Tarantino, un’opera teatrale e sanguinosa ambientata in una locanda isolata durante una tempesta di neve. Dialoghi taglienti e tensione alle stelle. Sky Cinema Action propone alle 21:00 L’ultima partita, un film sportivo che mescola azione e dramma, mentre su Sky Cinema Comedy si ride con una selezione di commedie leggere e brillanti.

SERIE TV/FICTION

Su Rai Uno, alle 21:30, torna Imma Tataranni – Sostituto Procuratore con la replica della seconda stagione. Nell’episodio di stasera, intitolato “Mogli e buoi”, Imma rientra da Parigi e viene subito coinvolta in un caso di omicidio avvenuto durante la transumanza. Ma oltre all’indagine, dovrà affrontare tensioni familiari e sentimentali, tra il marito Pietro e il maresciallo Calogiuri. Su Canale 5, alle 21:37, continua La notte nel cuore, una fiction intensa e drammatica che esplora i legami familiari e i segreti che emergono quando meno te lo aspetti. Un cast d’eccezione e una trama avvincente per chi ama le storie emozionanti e ben scritte.

ATTUALITA’

Alle 20:30 su Rai Tre, torna l’appuntamento con Report, il programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci. Questa sera si parlerà di economia sommersa, sanità e nuove tecnologie, con servizi che promettono di far luce su ciò che spesso resta nascosto. Un must per chi vuole informarsi con rigore e spirito critico.

INTRATTENIMENTO

Rai Due propone alle 21:00 Facci ridere, lo show comico condotto da Pino Insegno e Roberto Ciufoli. Tre squadre, rappresentanti del Nord, Centro e Sud Italia, si sfidano a colpi di sketch e battute per conquistare il pubblico. Una serata all’insegna della leggerezza e del buonumore. Su Italia 1, alle 21:24, torna Sarabanda Celebrity, la versione vip del celebre quiz musicale, mentre Rete 4 alle 21:30 propone Freedom – Oltre il confine, il programma di Roberto Giacobbo che ci porta alla scoperta di misteri, scienza e storia con il suo stile inconfondibile.