Su Rai1 “I Medici”, su Canale 5 “Vacanze ai Caraibi”, su Italia 1 “Le Iene”. I programmi in tv nella serata del 6 novembre

Su Rai1 doppio appuntamento (alle ore 21.25 e alle ore 22.30) con la serie televisiva I Medici.

Alle ore 21.20 Rai2 presenta Stasera tutto possibile, il comedy show condotto da Amadeus. Alle ore 00.10 va in onda il film Nati stanchi (Commedia, 2012), con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Stefania Bonafede, Marica Coco, Luigi Maria Burruano, Gilberto Idonea. Durata 80 minuti. Salvo e Valentino sono due disoccupati che vivono in un piccolo paesino della Sicilia. Partecipano controvoglia a qualsiasi concorso, senza alcuna intenzione di vincerlo, semplicemente per allontanarsi per qualche giorno dal paese e dalle famiglie. Trascorrono le giornate nel bar di Gino Passalacqua e nottetempo regolarmente – per dispetto – svegliano il povero barista citofonandogli di nascosto.

Rai3, alle ore 21.15, propone Carta Bianca, programma di attualità da Bianca Berlinguer.

Alle ore 21.20 su Canale 5 va in onda il film Vacanze ai Caraibi (Commedia, 2015), con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Luca Argentero, Ilaria Spada, Dario Bandiera. Durata 119 minuti. Mario, benestante di Roma, ha nascosto alla moglie Gianna di essere in bancarotta e decide di salvarsi vendendo la villa ai Caraìbi della loro giovane figlia, Anna Pia. Giunto sull’isola, Mario scopre che la figlia intende sposare un uomo molto più vecchio di lei, Ottavio. Mario e la moglie sono contrari ma, quando scoprono che Ottavio è ricco e che potrebbe risolvere i loro problemi finanziari, cambiano idea senza sapere che il futuro genero è in realtà squattrinato e spera anche lui di arricchirsi attraverso il matrimonio. La vendita di un brevetto da parte di Anna Pia risolve la situazione. Dalle ore 23.20 Matrix, informazione e approfondimento giornalistico condotto da Nicola Porro.



Su Italia1 alle ore 21.20 tornano Le iene, con Ilary Blasi, Teo Mammucari e Nadia Toffa.

Su Rete 4 prima serata (dalle ore 21.25) dedicata alle soap opera con una nuova puntata de Il Segreto XXVIII. A seguire, dalle ore va in onda il film “Amori e incantesimi” (Commedia, 1998), con Stockard Channing, Aidan Quinn, Sandra Bullock, Nicole Kidman, Dianne Wiest, Evan Rachel Wood. Durata 123 minuti.Le sorelle Gillian e Sally Owens sono cresciute con le zie Jet e Frances, due streghe con cui hanno imparato a fare delle magie ma purtroppo erano state sempre allontanate dagli abitanti della città. La loro famiglia però da tempo è vittima di una maledizione, secondo cui ogni uomo di cui si innamorano è destinato a morire. La loro maledizione si era già abbattuta sul loro papà, morto in un incidente mentre la loro mamma ne morì per il dolore. Anche un precedente fidanzato della zia Fran rimase vittima di un incidente mortale.