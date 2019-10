Programmi tv 6 ottobre 2019: intrattenimento e film

Su Rai 2 Che tempo che fa; su Rai 3 Il Borgo dei Borghi; su Canale 5 Live non è la D’Urso. Programmi in tv nella serata di domenica 6 ottobre

Al centro della programmazione tv di domenica 6 ottobre ci sono intrattenimento e film. Dalle ore 21.05 su Rai Due Che tempo che fa. Due i momenti principali del programma: l’incontro one-to-one alla scrivania con l’intervista all’ospite di turno seguito dal monologo di Luciana Littizzetto; a seguire una discussione con ospiti prestigiosi sugli avvenimenti della settimana appena trascorsa. Conduce Fabio Fazio Con Filippa Lagerback E con la partecipazione di Luciana Littizzetto. Alle 21.29 su Canale 5 Live non è la D’Urso.

Su Rai Tre, dalle 21.30 continua la sfida tra i Borghi più belli d’Italia. Camila Raznovich e Philippe Daverio ci conducono in Puglia. Si parla di Grecia Salentina a Soleto, dove vedremo la guglia del Raimondello e la chiesetta romanica di Santo Stefano. Andiamo poi a Galatina, con la Basilica di Santa Caterina d’Alessandria, dove sono conservati i meravigliosi affreschi, ancora intatti. A Melpignano incontriamo ballerini e musicisti della fondazione della notte della taranta, fuori il convento degli Agostiniani, dove ogni estate, a fine agosto, si ritrovano migliaia di turisti e locali per il concertone che ormai da anni racconta la tradizione salentina in musica, a passo di pizzica.

Passiamo ai film. Su Rai Uno alle 21.25 presenta Imma Tataranni – Sostituto Procuratore. In una gravina appena fuori Matera viene ritrovato il cadavere mummificato di Domenico Grieco, un noto architetto scomparso nel nulla quindici anni prima. Imma non è del tutto convinta si tratti di un incidente come molti credono, compreso il Procuratore capo. E con l’arrivo dei primi risultati investigativi l’intuizione di Imma che si tratti di omicidio si rafforza. Su Rai Movie dalle 21.10 La Duchessa. Inghilterra, secolo XVIII. La duchessa Georgiana viene messa all’indice a causa del suo spirito indipendente. Dal romanzo “Georgiana” di Amanda Foreman. Su Italia 1 dalle 21.16 Prince of Persia – Le sabbie del tempo. Basato sull’omonimo videogioco. Il principe Dastan e la principessa Tamina partono per recuperare la Sabbia del Tempo, nelle mani del malvagio Nizam. Su Rete 4 dalle 21.24 The Bourne Identity. Jason Bourne viene trovato su una spiaggia ferito: quando si sveglia ha un’amnesia totale. Cerchera’ quindi di scoprire la sua identita’.

Per il calcio su Rai 2 dalle 23.30 La Domenica Sportiva; dalle 23.33 su Italia 1 Tiki Taka, condotto da Gianluigi Pardo e con la partecipazione di Wanda Nara.