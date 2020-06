Su Rai Uno Non dirlo al mio capo; su Canale 5 Live non é la D’Urso. Guida ai programmi Tv della serata del 7 giugno

Cosa ci propone la programmazione televisiva di domenica 7 giugno 2020? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di proporre ua breve trama dei film. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

FILM

Su Rai Uno dalle 21.15 Non dirlo al mio capo. Lisa non sa se cedere alla sete di vendetta che la spinge contro l’amante di suo marito. Maldestra e imbranata, deve intanto imparare a essere una buona assistente per un capo esigente come Enrico. Su Rai 4 dalle 21.20 Premonitions. L’agente speciale dell’FBI Joe Merriwether non riesce a fare luce su una misteriosa catena di delitti. Ingaggia così un proprio ex collaboratore in pensione, il medico psicanalista John Clancy, allo scopo di risolvere il caso. Su Rai Movie dalle 21.20 The Fog Nebbia assassina. Il sopraggiungere di una densa nebbia precede l’arrivo di spettri che assediano la cittadina costiera di Antonio Bay, location di un’antica maledizione. Un pescatore, la sua fidanzata e la speaker della radio locale dovranno risolvere il mistero. Su Rete 4 dalle 21.35 Una notte da leoni. Dopo una folle notte per l’addio al celibato del loro amico Doug, tre amici si svegliano senza ricordare nulla ed il futuro sposo é sparito Su Sky Cinema dalle 21.15 Hanel e Gretel cacciatori di streghe. Dopo avere rischiato di morire da bambini nella casa fatta di marzapane, Hansel e Gretel sono diventati cacciatori di streghe e vanno in cerca di bambini scomparsi. Su Rete 4 alle 21.30 il film biografico La battaglia di Hacksaw Ridge. Vincitore di due premi Oscar. La vera storia di Desmond Doss, primo obiettore di coscienza, che si arruola per fare il soccorritore e rifiuta di imbracciare le armiSu Sky Cinema Premium dalle 21.15 Batman begins. Traumatizzato dalla morte dei genitori, il giovane Bruce Wayne intraprende un addestramento fisico e psicologico con il suo mentore per prepararsi alla lotta contro il male nella città di Gotham City. Su Iris dalle ore 21 Michael Clayton. Michael Clayton è un ex pubblico ministero che lavora per un importante studio legale. Il giorno in cui si trova a dover affrontare il caso di una grossa società accusata per aver venduto un prodotto cancerogeno, per lui giunge la resa dei conti.

TELEFILM

Su Rai Due dalle 21.25 appuntamento con la serie Hawaii. Nell’episodio L’attentato La Five-0, indagando sull’omicidio di un amico di Flippa, scopre che sull’isola sta per verificarsi un attentato da parte di un estremista. Dalle ore 21.50 N.C.I.S con l’episodio Scacco matto. Pride chiede all’avvocato Fred Newmann, un suo vecchio amico, di assisterlo contro il Vice Ministro della Giustizia Eric Barlow. Quest’ultimo propone un accordo che, però, Pride non può che rifiutare

INTRATTENIMENTO

Su Rai Tre dalle 21.20 Storie maledette. Siamo a Gavoi, nel cuore della Barbagia. Protagonista della vicenda, Francesco Rocca, rinomato dentista, 38 anni all’epoca dei fatti. Sua moglie è Dina Dore e ha 37 anni. La sera della tragedia, Dina rientra a casa con la sua auto, ha con sé la sua bimba di soli otto mesi. É nel garage di casa che il 26 marzo del 2008 si consuma un dramma che sembra riaprire la buia pagina dei sequestri. Dina viene ritrovata all’interno del portabagagli, soffocata dallo scotch che le ha chiuso per sempre il respiro. Le indagini, per quattro anni, seguono prevalentemente la pista del sequestro di persona finito in tragedia; ma portano anche a scoprire l’affaire sentimentale del rinomato dentista con la sua assistente di studio: Anna Guiso. Sarà un clamoroso colpo di scena a determinare la svolta, che porterà sul banco degli imputati Francesco Rocca come mandante dell’omicidio della moglie. Condannato all’ergastolo in tre gradi di giudizio, il dentista di Gavoi si dichiara innocente e ripercorre la sua vicenda in un’intervista esclusiva rilasciata a Franca Leosini. Su Canale 5 alle 21.16 torna Live non é la D’Urso. l programma ideato e condotto da Barbara D’Urso che ospiterà personaggi d’eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Guida tv di domenica 7 giugno: i programmi della sera

Rai 1

18:45 – L’Eredità per l’Italia – week end

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Non dirlo al mio capo – I soliti sospetti – Tentazioni inattese

23:45 – Speciale Tg1

00:50 – L’uomo in bianco – I Papi del 900 Giovanni Paolo I, il Papa dello stupore

01:20 – RaiNews24

01:55 – Applausi Teatro e Arte

Rai 2

18:05 – TG2 L.I.S.

18:10 – The Code Prima il dovere

18:50 – N.C.I.S. Los Angeles – Piccoli angeli

19:40 – Fratellanza

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Hawaii Five – 0 L’attentato

21:50 – N.C.I.S. New Orleans Scacco matto

23:30 – La Domenica Sportiva

Rai 3

18:10 – Last Cop – L’ultimo sbirro

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Che ci faccio qui Il campo dei miracoli Capitolo 2

21:20 – Storie Maledette Quello scotch che sigilla un segreto

Rai 4

18:07 – Just for Laughs XVIII ep.18

18:12 – Private Eyes II ep.3

18:57 – Private Eyes II ep.4

19:46 – In the dark ep.10

20:30 – In the dark ep.11

21:18 – The Fog – Nebbia assassina

23:08 – Eli Roth’s History of Horror pt.2

23:58 – Lake Bodom

Canale 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LIVE NON E’ LA D’URSO

01:13 – TG5 – NOTTE

01:47 – METEO.IT

Italia 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

18:58 – METEO.IT

19:00 – THE O.C. – IL GIORNO DELLA MARMOTTA

19:50 – THE O.C. – LA FORZA DEL DESTINO

20:41 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – COSTRUITO PER UCCIDERE – II PARTE

21:30 – UNA NOTTE DA LEONI – 1 PARTE

22:50 – TGCOM

Canale 20 Mediaset

18:41 – X-MEN – 1 PARTE

19:47 – TG COM

19:53 – METEO

19:55 – X-MEN – 2 PARTE

21:04 – IL MONDO PERDUTO: JURASSIC PARK – 1 PARTE

22:09 – TG COM

22:14 – METEO

22:16 – IL MONDO PERDUTO: JURASSIC PARK – 2 PARTE

Rete 4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:35 – HAMBURG DISTRETTO 21 – LA LINGUA DEI PREPOTENTI

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

22:12 – METEO.IT

22:16 – LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE – 2 PARTE

00:22 – FACILE PREDA – 1 PARTE

Cine 34

19:25 – I LAUREATI

21:10 – RIMINI RIMINI – 1 PARTE

22:09 – TGCOM

22:14 – METEO

22:16 – RIMINI RIMINI – 2 PARTE

23:25 – RIMINI RIMINI-UN ANNO DOPO

01:00 – LE DONNE NON VOGLIONO PIU’

02:40 – QUEL NOSTRO IMPOSSIBILE AMORE

Rai Movie

19:25 – Siamo uomini o caporali

21:10 – Matrimonio all’italiana

23:00 – La bella mugnaia

00:40 – Brimstone

03:05 – Camorra

05:00 – El Zorro

Paramount Channel

18:55 – Come farsi lasciare in 10 giorni

21:10 – La Guerra dei Mondi

23:15 – Jack Reacher – La prova decisiva

01:40 – Fear The Walking Dead

02:35 – Fear The Walking Dead

03:20 – Fear The Walking Dead

04:00 – Fear The Walking Dead

04:45 – Fear The Walking Dead

Iris

18:49 – DARK PLACES – NEI LUOGHI OSCURI

21:00 – MICHAEL CLAYTON

23:17 – REGRESSION

01:20 – LA TETA Y LA LUNA

02:47 – CIAKNEWS

02:50 – KEYS TO TULSA

04:40 – EROS

TV8

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Trentino

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Gargano

21:30 – I delitti del BarLume – Aria di mare

23:15 – Casino Royale

01:45 – Coppie che uccidono Ep. 9

02:45 – Vacanza con delitto Ep. 2

03:45 – Coppie che uccidono Ep. 10

04:45 – Nato per uccidere Ep. 6

Italia 2

18:00 – 2 BROKE GIRLS – E L’ANCA ROTTA

18:25 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – LA FUSIONE E’ COMPLETA

18:50 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – MISTER SATAN ALLE PRESE CON MAJINBU!

19:15 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – MR SATAN CALMA MAJINBU

19:40 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – MAJINBU SI SDOPPIA

20:05 – WHAT’S MY DESTINY DRAGON BALL – UN NUOVO TERRIBILE MAJINBU

20:30 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – IN GIRO PER L’ARCIPELAGO

20:55 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – SULLE TRACCE DI RAYLEIGH

La 5

18:55 – CATERINA E LE SUE FIGLIE 2 – 6

21:10 – APPUNTAMENTO A SAN VALENTINO – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – APPUNTAMENTO A SAN VALENTINO – 2 PARTE

22:55 – INGA LINDSTROM – GIORNI D’ESTATE SUL LAGO LILJA – 1 PARTE

23:29 – TGCOM24

23:33 – METEO.IT

NOVE

18:40 – Cambio moglie

19:55 – Little Big Italy

21:25 – Little Big Italy – Miami

22:50 – Little Big Italy – New York

00:20 – Operazione N.A.S.

00:50 – Operazione N.A.S.

01:15 – Operazione N.A.S.

01:40 – Operazione N.A.S.

Cielo

18:30 – Super Storm: L’ultima tempesta

20:00 – Affari al buio Il reliquario

20:30 – Affari di famiglia Offerta di lavoro

20:55 – Affari di famiglia Einstein in copertina

21:25 – Slow West

23:00 – Ultravixens

00:45 – The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

01:30 – La cultura del sesso Shanghai

La7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

00:50 – TG LA7

01:00 – Le parole della salute

01:30 – La donna scimmia

03:10 – L’Aria Che Tira – Diario (r)

03:45 – Tagadà Risponde

La7 D

18:15 – TG LA7d

18:20 – NON DITELO ALLA SPOSA

19:20 – I menù di Benedetta

21:30 – Grey’s Anatomy

00:50 – The Mexican – Amore senza la sicura

02:20 – I menù di Benedetta

03:55 – NON DITELO ALLA SPOSA

04:50 – Ti ci porto io … In cucina con Vissani

Spike

18:00 – Merlin La Maledizione Di Re Artu’ (Parte 2)

18:55 – Merlin L’ultimo Canto Di Uther

19:45 – Merlin Uniti Nella Vendetta

20:40 – Merlin Le Disir

21:30 – Uno sbirro tuttofare

23:45 – Spartacus – Gli Dei dell’Arena La Resa Dei Conti

00:50 – Spartacus – Gli Dei dell’Arena Liberta’ Amara

01:55 – Rombo di tuono

Food Network

18:30 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.4

19:30 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.5

20:40 – Cucine da incubo Italia 2′ Stagione Ep.5

21:50 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.6

23:00 – Cucine da incubo Italia 1′ Stagione Ep.9

00:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.14

01:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.2

02:00 – Food Advisor 2′ Stagione Ep.13

TOP CRIME

18:30 – HAMBURG DISTRETTO 21 X – ELBINIXE

19:25 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – IL BRANCO

20:15 – LAW & ORDER: UNITA’ SPECIALE XVII – CACCIA ALL’UOMO

21:10 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE IX – FRITTO DORATO E MENTA FRESCA

22:00 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE IX – ERRORE GIUDIZIARIO

22:50 – IL RITORNO DI COLOMBO II – OMICIDIO A MALIBU’

00:50 – STALKER I – PAZZA PER LEI

01:30 – STALKER I – UN GRIDO D’AIUTO

GIALLO TV

18:55 – Cherif – Prova d’autore

20:05 – Cherif – La donna in bianco

21:10 – Profiling – Gli eletti. 1a parte

22:20 – Profiling – Gli eletti. 2a parte

23:30 – Alice Nevers – Professione giudice – Troppo amore

00:30 – Alice Nevers – Professione giudice – Oltre le apparenze

01:25 – Missing – Vacanze di primavera

03:10 – Missing – La clinica

Rai 5

18:38 – Rai News Giorno

18:40 – Save the Date

19:10 – Prima della Prima – L’Ange de Nisida

19:45 – Concerto Piazza Duomo 2018

21:15 – Isole della Bassa California

22:05 – Di là dal fiume e tra gli alberi

23:03 – Bling Ring

00:30 – Rai News Notte

Rai Premium

18:20 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.37

19:00 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.38

19:50 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.39

20:30 – Il Paradiso delle Signore – Daily 2 p.40

21:20 – Facciamo che io ero – Un’altra volta

23:50 – Innamorarsi ad Amsterdam

01:30 – I Ragazzi del Muretto – Sospetti ep.7

02:25 – I Ragazzi del Muretto – La scelta di Sara ep.8

Mediaset Extra

19:15 – SANGUE CALDO

21:15 – BRIGNANO CON LA O

23:35 – BUONA DOMENICA

03:58 – TGCOM24

04:00 – COLPO GROSSO

04:45 – COLPO GROSSO

05:35 – FINCHE’ C’E’ DITTA C’E’ SPERANZA

Donna TV

18:00 – Mary Higgins Clark Mysteries: Testimone Allo Specchio

20:00 – UN VOLTO DUE DONNE

21:00 – PERLANERA

22:00 – Vado A Vivere In Campagna

23:00 – Grandi Progetti

00:00 – PERLANERA

TV2000

18:00 – Rosario In Diretta Da Lourdes

18:33 – Bel tempo si spera

19:00 – Santa Messa

20:00 – Il Santo Rosario

20:30 – Soul

21:05 – The bright star

23:08 – Effetto notte

23:45 – Angelus

VH1

19:00 – Best of 20 Summer

20:00 – Ridiculousness Italia Il Pagante

20:35 – Ridiculousness Italia Tommaso Zorzi

21:05 – Ridiculousness Italia Tommaso Zorzi

21:25 – Il Testimone Loco, Loco, Loco

21:50 – Il Testimone L’animatore Di Villaggio.

22:15 – Il Testimone Addio Pizzo.

22:40 – Il Testimone Vocazione.

Italia 7 Gold

18:00 – TG7 REGIONE

18:30 – TACKLE

19:00 – THE COACH

20:00 – B-LAB LIVE

20:30 – DIRETTA STADIO

23:00 – TACKLE

23:30 – MOTORPAD TV

00:00 – CROSSOVER

TeleReporter

18:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

20:00 – TG INFORMAZIONE METEO 30

20:30 – ONE MAN SHOW

21:00 – FILO DIRETTO

21:30 – TEMI

21:45 – SHOPPING ONLINE

22:15 – MODELLISMO

23:00 – LA VETRINA DELL’AUTO

TeleCampione Svizzera Italiana

20:00 – LINEA ROSSA TEMA: GRUPPI

21:00 – ARTE CONTEMPORANEA

22:00 – UN GIORNO DA P02 IN CAMMINO SULLA VIA IDRA P02

23:00 – CASH NIGHT METRO

00:03 – LA VETRINA DELL’AUTO

La1

18:00 – Telegiornale flash

18:10 – Il giardino di Albert – The Great Disconnect

19:00 – Il Quotidiano

19:15 – Il gioco del mondo

19:55 – Meteo regionale

20:00 – Telegiornale

20:35 – Meteo

20:40 – Storie – “A” come amore

La2

18:35 – Detective Extralarge: Bersaglio mobile

20:10 – The Coroner – Il tesoro di Long Ben

21:00 – Men of Honor – L’onore degli uomini

23:05 – Sguardi sul mondo – James Schwarzenbach

23:55 – Squadra Speciale Cobra 11 – Genitori sottocopertura

SKY TG24

18:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

18:30 – TG24 Flash (live)

18:33 – L’intervista (live)

19:00 – TG24 1 ora – Sport – Meteo (live)

20:00 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

20:30 – TG24 mezz’ora – Sport – Meteo (live)

21:00 – Sky TG24 in 10 minuti

21:10 – Documentario

Rai Sport +HD

18:35 – E ti ricordo ancora: La Grande Olimpiade

19:35 – Memory doc: Roma 1960

19:50 – Memory doc: Tokio 1964

20:05 – Memory Doc: Città del Messico 1968

20:25 – Memory Doc: Monaco 1972

20:45 – Memory Doc: Montreal 1976

21:00 – Memory Doc: Mosca 1980

21:20 – Memory Doc: Los Angeles 1984

Rai Sport

18:35 – E ti ricordo ancora: La Grande Olimpiade

19:35 – Memory doc: Roma 1960

19:50 – Memory doc: Tokio 1964

20:05 – Memory Doc: Città del Messico 1968

20:25 – Memory Doc: Monaco 1972

20:45 – Memory Doc: Montreal 1976

21:00 – Memory Doc: Mosca 1980

21:20 – Memory Doc: Los Angeles 1984

SuperTennis

18:00 – NADAL KING OF CLAY – Nadal vs Federer ATP Madrid Finale 2010

20:15 – LE REGINE DEL TENNIS – Ivanovic vs Suarez Navarro, Roma 2014

00:30 – I GRANDI DELLA TERRA ROSSA – Thiem vs Nadal, ATP Buenos Aires 2016

03:15 – SLAM STORY – Gli indimenticabil – I – Pennetta vs Vinci, Us – Open 2015

05:00 – Cecchinato vs Pella, ATP Umago 2018

Euro Sport

19:00 – Ciclismo Ciclismo

23:00 – Rally European Rally Championship 2019 Rally di Cipro

23:30 – Rubrica ERC All Access

00:00 – Rally European Rally Championship 2019

00:30 – Rally European Rally Championship 2019 Sintesi della stagione

01:30 – Biliardo Welsh Open 2018 Finale, da Cardiff, Galles

03:00 – Biliardo Snooker

03:30 – Speciale You Say, We Play Le grandi sorprese: Soderling-Nadal 2009

SportItalia

19:00 – Calcio Today – Focus Mercato (diretta)

20:00 – Go Kart On Race

21:00 – Calciomercato Live (diretta)

23:00 – Calcio Week end Live (diretta)

00:30 – Calcio Week end Live

01:30 – Si Live 24

Rai Gulp

18:00 – BERRY BEES

18:30 – 101 Dalmatian Street

18:55 – Baby boss di nuovo in affari

19:20 – Sara e Marti – #La nostra storia

19:45 – Soy Luna

20:35 – I Fantastici Cinque – Gli amuleti del faraone

22:10 – Paf il cane

22:20 – Baby boss di nuovo in affari

Rai YoYo

18:00 – RICKY ZOOM – EP.3

18:10 – RICKY ZOOM – EP.12

18:25 – MASHA E ORSO – EP.15

18:30 – MASHA E ORSO – EP.16

18:35 – MASHA E ORSO – EP.17

18:45 – MASHA E ORSO – EP.18

18:50 – MASHA E ORSO – EP.19

19:00 – LE CANZONI DI MASHA – EP.1

Boing

18:20 – Victor & Valentino ®

18:50 – Teen Titans Go!

19:15 – Teen Titans Go!

19:50 – Lego Justice League : cosmic clash

21:25 – Capitan Tsubasa

21:50 – Dragon Ball

22:15 – Dragon Ball

01:30 – Ninjago S6 + S7+S8

Cartoonito

18:10 – Giustin Tempo

18:35 – Giustin Tempo

19:00 – Rev & Roll

19:10 – Rev & Roll

19:40 – Paw Patrol

20:05 – Paw Patrol

20:20 – Paw Patrol

20:50 – Sadie Sparks – Nuova Serie in Prima Tv Free

Frisbee

18:05 – Floopaloo

18:15 – Floopaloo

18:40 – Floopaloo

19:05 – Floopaloo

19:35 – Trolls: la festa continua!

20:00 – Trolls: la festa continua!

20:25 – Trolls: la festa continua!

20:50 – Trolls: la festa continua!

K2

18:10 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

18:35 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:25 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

19:55 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:15 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

20:30 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

21:00 – Alvinnn!!! And the Chipmunks

DeaKids

18:00 – Zig & Sharko

18:05 – Zig & Sharko

18:15 – Zig & Sharko

18:25 – Zig & Sharko

18:35 – Zig & Sharko

18:40 – Zig & Sharko

18:50 – Zig & Sharko

19:00 – Zig & Sharko

Super

18:15 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

18:40 – Miraculous – Le Storie di Ladybug e Chat Noir

19:05 – Le leggende del Tempio Nascosto

20:25 – Game Shakers

20:50 – Game Shakers

21:15 – Game Shakers

21:40 – Henry Danger

22:05 – Henry Danger

HGTV – HOME GARDEN TV

18:15 – Extreme Makeover: Home Edition 1′ Stagione Ep.2

19:10 – Extreme Makeover: Home Edition 1′ Stagione Ep.3

20:05 – Extreme Makeover: Home Edition 9′ Stagione Ep.1

21:40 – Extreme Makeover: Home Edition 9′ Stagione Ep.2

22:35 – Extreme Makeover: Home Edition 9′ Stagione Ep.3

23:30 – Extreme Makeover: Home Edition 9′ Stagione Ep.4

00:25 – Ho vinto la casa alla lotteria 4′ Stagione Ep.4

00:50 – Ho vinto la casa alla lotteria 1′ Stagione Ep.3

Rai Storia

18:00 – Domenica con Monica Guerritore p.10

18:05 – Lavia Guerritore

18:15 – Domenica con Monica Guerritore p.11

18:20 – Scene da un matrimonio

18:25 – Domenica con Monica Guerritore p.12

18:30 – Exodus. Il sogno di Ada

20:30 – Il giorno e la storia

20:45 – Domenica con Monica Guerritore p.13

Motor Trend Italia

18:00 – Fast N’ Loud – Il record

18:55 – Fast N’ Loud – Sognando il SEMA

19:45 – Fast N’ Loud – Shelby Car Show

20:30 – Fast N’ Loud – Building Brady

21:20 – Fast N’ Loud – Station Wagon

22:15 – Fast N’ Loud – 1^TVUn omaggio speciale

23:05 – Meccanici allo sbando – La Ford

00:45 – Fast N’ Loud – Speciale David Hasselhoff. 1a parte

DMAX

18:00 – Una famiglia fuori dal mondo – Affrontare l’impossibile

18:55 – Una famiglia fuori dal mondo – Mentre tutto cade

19:45 – Airport Security: Europa

21:25 – Airport Security: Europa – 1^TV

21:50 – Airport Security: Europa – 1^TV

22:10 – Airport Security Nuova Zelanda

00:15 – Cops: UK

01:05 – Cops: UK

Focus TV

18:15 – MONDI SOTTERRANEI – LA LINEA MAGINOT, LA GROTTA DI TREAK CLIFF E LE CISTERNE DI ISTANBUL

19:15 – ANCIENT DISCOVERIES II – ANTICHI STRUMENTI DI MORTE

20:15 – ANCIENT DISCOVERIES II – LE PRIME BOCCHE DI FUOCO

21:15 – Etiopia: pietre misteriose

22:15 – I tesori di re Salomone

23:15 – EGITTO: I NUOVI MISTERI – SULLE TRACCE DI CLEOPATRA

00:15 – EGITTO: I NUOVI MISTERI – LA TOMBA PERDUTA DI NEFERTITI

01:15 – INDAGINI AD ALTA QUOTA XIV – FUOCO A BORDO

RealTime

18:00 – Il boss delle cerimonie – La comunione di Antonietta

18:35 – Il boss delle cerimonie – Elena e Francesco

19:10 – Il boss delle cerimonie

19:45 – Il boss delle cerimonie

20:10 – La domenica piu’ tradizionale – Famiglia Francipane

20:50 – La domenica piu’ tradizionale – Famiglia Manzo

21:30 – 90 giorni per innamorarsi: quarantena – 1^TVNuova normalita’

22:25 – 90 giorni per innamorarsi – 1^TVSenza scelta

Rai Scuola

18:00 – 3Ways2 episodio 8 Replica

18:15 – English Up episodio 14 Replica

18:25 – What did they say? ep. 6 Replica

18:30 – Inglese Edgar Allan Poe – The Last Four Days – Chapter 6 Replica

19:00 – I segreti del colore Stacchi e strappi di affreschi Replica

19:20 – I segreti del colore I colori di Roma Replica

19:45 – I Lincei per il clima Il sistema climatico negli ultimi 10.000 anni

20:00 – Beautiful Minds Giuseppe Bruzzaniti – Marie Curie, la scoperta della radioattività Replica

LaEffe

18:45 – I viaggi di Simon Reeve: In Russia 4′ Stagione Ep.2

20:00 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.5

20:30 – Red – Possiamo mangiare da voi? 1′ Stagione Ep.6

21:00 – L’esploratore del gusto 1′ Stagione Ep.13

22:00 – I misteri di Pemberley VM14 1′ Stagione Ep.1

23:35 – I misteri di Pemberley VM14 1′ Stagione Ep.2

01:05 – Stockholm Requiem Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.5

02:05 – Stockholm Requiem Bestseller in tv. 1′ Stagione Ep.6

Discovery Channel

18:10 – Una famiglia fuori dal mondo O la va o la spacca

19:05 – Una famiglia fuori dal mondo Essere liberi

20:00 – Una famiglia fuori dal mondo Ritorno alla natura

21:00 – Chi cerca trova Ep. 8

21:55 – Chi cerca trova Ep. 9

22:50 – Chi cerca trova Ep. 10

23:50 – The Aquarium Delfini

00:50 – The Aquarium Cucciolo di lontra

Sky Uno

18:00 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Val Badia

19:05 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 8

20:10 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 9

21:15 – Dr. House – Medical Division Sotto la pelle

22:05 – Dr. House – Medical Division Sesso assassino

22:55 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Milano

23:55 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 9

01:00 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 8

Sky Cinema 1

19:15 – Le ragazze del Coyote Ugly

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe

22:50 – Ghost Stories

00:35 – Che cosa aspettarsi quando si aspetta

02:30 – In the Name of the King

04:40 – 100X100Cinema

04:55 – Le ragazze del Coyote Ugly

SKY Cinema Family

19:30 – Pets 2 – Vita da animali

21:00 – Una vita da gatto

22:35 – Asso di cuori

00:20 – Tartarughe Ninja 3

02:00 – Echo il mio amico delfino

03:35 – Tartarughe Ninja alla riscossa

05:10 – I dieci comandamenti

Sky Cinema Romance

19:20 – La dura verità

21:00 – Amore, romanticismo e cioccolato Prima TV

22:35 – Partition

00:35 – L’estate all’improvviso

02:20 – Incroci pericolosi

03:55 – La signora in rosso

05:25 – Incinta o… quasi

Sky Cinema Collection

19:15 – L’uomo senza ombra

21:15 – Atto di forza

23:15 – The Divergent Series: Insurgent

01:20 – Occupation

03:20 – Skyline

04:55 – 2012

Sky Cinema Action

18:40 – The Amazing Spider-Man

21:00 – Hero

22:45 – Le belve

01:00 – Barb Wire

02:40 – Viking

05:00 – Le regole della truffa

Fox

18:10 – I Griffin Come non pagare le tasse

18:35 – I Griffin La vita precedente di Brian

19:00 – I Griffin La storia di Brenda Q

19:30 – I Griffin Il disco perduto

19:55 – The Big Bang Theory La coabitazione sperimentale

20:20 – The Big Bang Theory La contaminazione della vasca da bagno

20:45 – The Big Bang Theory La catalisi del calcio fetale

21:10 – Magnum P.I. I lunedì sono per uccidere Prima TV

Premium Cinema

19:08 – Friday Night Lights

21:15 – Batman Begins

23:43 – La notte del giudizio

01:16 – Onora il padre e la madre

03:16 – Il mio grosso grasso matrimonio greco 2

04:53 – Nelly e Mr. Arnaud

Premium Action

18:01 – SUPERGIRL V – RITORNO DAL FUTURO – I PARTE

18:48 – SUPERGIRL V – RITORNO DAL FUTURO – II PARTE – 1aTV

19:36 – ARROW VIII – DISSOLVENZA

20:24 – ARROW VIII – ARROW: BERSAGLIO CENTRATO

21:15 – SUPERNATURAL XIII – SORELLE RIBELLI

22:03 – DC’S LEGENDS OF TOMORROW V – INCONTRIAMO LE LEGGENDE!

22:51 – CHICAGO FIRE VIII – IL TRUFFATORE

23:40 – CHICAGO FIRE VIII – LA PROTEZIONE DEL BAMBINO

Mya

18:46 – PRETTY LITTLE LIARS: THE PERFECTIONISTS – SESSO, BUGIE E ALIBI

19:36 – CHICAGO MED V – NESSUNO PUO’ GIUDICARE

20:25 – CHICAGO MED V – I FANTASMI DEL PASSATO

21:15 – THE DETOUR III – L’ACQUA

21:39 – THE DETOUR III – L’ EREOPLANO

22:05 – BIG BANG THEORY X – L’ENIGMA DEL COMIC-CON

22:28 – BIG BANG THEORY X – L’IDENTIFICAZIONE DELL’USCITA DI SICUREZZA

22:52 – SHAMELESS X – GALLAVICH